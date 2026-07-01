ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ ИМЕНИ Н.П. ОСИПОВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИМЕНИ Н.П. ОСИПОВА создан в 1919 году в Москве как проффесиональный ансамбль балалаечником Б.С. Трояновским и домристом П.И. Алексеевым (дирижёр в 1921-1939 годах), которые принесли в новый коллектив традиции Великорусского оркестра.
С 1928 года Оркестр народных инструментов Всероссийского радиокомитета. С 1936 года Государственный оркестр народных инструментов СССР, в 1941 году распался в связи с началом Великой Отечественной войны, в 1942 году восстановлен под названием Русский народный оркестр, с 1946 года Государственный русский народный оркестр им. Н.П. Осипова, с 1969 года академический. С 1996 года современное название. Оркестром руководили также Н.С. Голованов (1939-1940 годы), братья Н.П. Осипов (1940-1945 годы) и Д.П. Осипов (1945-1953 годы), В.С. Смирнов (1954-1960 годы), В.Д. Гнутов (1960-1962 годы), В.П. Дубровский (1962-1978 годы), А.И. Полетаев (1978-1979), Н.Н. Калинин (1979-2004 годы), В.А. Понькин (2005-2009 годы). Художественный руководитель и главный дирижёр с 2009 года В.П. Андропов. С оркестром сотрудничали композиторы Р.М. Глиэр, М.М. Ипполитов-Иванов, Н.П. Будашкин, А.Г. Новиков, А.Н. Холминов и др., в разные годы выступали дирижёры Н.П. Аносов, А.В. Гаук, Г.Н. Рождественский, В.И. Федосеев, певцы Н.А. Обухова, А.В. Нежданова, И.С. Козловский, Л.А. Русланова, Л.Г. Зыкина, балалаечник П.И. Нечепоренко, гусляр В.Н. Городовская и др. С 1949 года гастролирует за рубежом. Среди многочисленных записей - сочинения В.В. Андреева.