ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ ИМЕНИ Н.П. ОСИПОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИМЕНИ Н.П. ОСИПОВА соз­дан в 1919 году в Мо­ск­ве как проффесиональный ан­самбль ба­ла­ла­еч­ни­ком Б.С. Троя­нов­ским и дом­ри­стом П.И. Алек­сее­вым (ди­ри­жёр в 1921-1939 годах), ко­то­рые при­нес­ли в но­вый кол­лек­тив тра­ди­ции Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра.

С 1928 года Ор­кестр народных ин­ст­ру­мен­тов Все­российского ра­дио­ко­ми­те­та. С 1936 года Государственный ор­кестр народных ин­ст­ру­мен­тов СССР, в 1941 году рас­пал­ся в свя­зи с на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны, в 1942 году вос­ста­нов­лен под названием Русский народный ор­кестр, с 1946 года Государственный русский народный ор­кестр им. Н.П. Оси­по­ва, с 1969 года ака­де­ми­че­ский. С 1996 года современное на­зва­ние. Ор­ке­ст­ром ру­ко­во­ди­ли так­же Н.С. Го­ло­ва­нов (1939-1940 годы), бра­тья Н.П. Оси­пов (1940-1945 годы) и Д.П. Оси­пов (1945-1953 годы), В.С. Смир­нов (1954-1960 годы), В.Д. Гну­тов (1960-1962 годы), В.П. Дуб­ров­ский (1962-1978 годы), А.И. По­ле­та­ев (1978-1979), Н.Н. Ка­ли­нин (1979-2004 годы), В.А. Понь­кин (2005-2009 годы). Художественный руководитель и главный ди­ри­жёр с 2009 года В.П. Ан­д­ро­пов. С ор­ке­ст­ром со­труд­ни­ча­ли ком­по­зи­то­ры Р.М. Гли­эр, М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов, Н.П. Бу­даш­кин, А.Г. Но­ви­ков, А.Н. Хол­ми­нов и др., в раз­ные го­ды вы­сту­па­ли ди­ри­жё­ры Н.П. Ано­сов, А.В. Га­ук, Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский, В.И. Фе­до­се­ев, пев­цы Н.А. Обу­хо­ва, А.В. Не­жда­но­ва, И.С. Коз­лов­ский, Л.А. Рус­ла­но­ва, Л.Г. Зы­ки­на, ба­ла­ла­еч­ник П.И. Не­че­по­рен­ко, гус­ляр В.Н. Го­ро­дов­ская и др. С 1949 года га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом. Сре­ди мно­го­численных за­пи­сей - со­чи­не­ния В.В. Ан­д­рее­ва.

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