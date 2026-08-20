ОРКЕСТР

ОРКЕСТР (От греческого ὀρχήστρα - полукруглая площадка для размещения хора перед сценой древнегреческого театра) - большой коллектив музыкантов, играющих на различных инструментах , предназначенный для совместного исполнения музыки.

Тер­мин в современном смыс­ле ис­поль­зу­ет­ся с XVIII века. Оркестр име­ет от­чёт­ли­вую струк­ту­ру, в ко­то­рой отдельные груп­пы ин­ст­ру­мен­тов вы­пол­ня­ют оп­ре­де­лён­ные функ­ции. Спе­ци­фическая осо­бен­ность Оркестра - уни­сон­ное ис­пол­не­ние пар­тий не­сколь­ки­ми му­зы­кан­та­ми (это ка­са­ет­ся в основном струн­ных ин­ст­ру­мен­тов, то­гда как ду­хо­вые, как пра­ви­ло, име­ют ин­ди­ви­ду­аль­ную пар­тию для ка­ж­до­го му­зы­кан­та), ана­логич­но уни­сон­но­му ис­пол­не­нию од­ной пар­тии в хо­ре не­сколь­ки­ми пев­ца­ми. Этим Оркестр прин­ци­пи­аль­но от­ли­ча­ет­ся от ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля, в ко­то­ром каж­дый ин­ст­ру­мент име­ет са­мо­сто­ятельную пар­тию. По со­ста­ву раз­ли­ча­ют Оркестры сме­шан­ные, т. е. вклю­чаю­щие ин­ст­ру­мен­ты раз­ных групп (сим­фо­ни­че­ский, эс­т­рад­ный и др.), и од­но­род­ные (струн­ный, ду­хо­вой). Струн­ный Оркестр при этом обыч­но со­сто­ит толь­ко из смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов (клас­сический струн­ный ор­кестр) ли­бо из щип­ко­вых (например, «не­апо­ли­тан­ский» ор­кестр из ман­до­лин и ги­тар); ду­хо­вой Оркестр мо­жет быть чис­то мед­но­го со­ста­ва (бан­да) или с до­бав­ле­ни­ем де­ре­вян­ных ин­ст­ру­мен­тов (ино­гда удар­ных). Дру­гой прин­цип клас­си­фи­ка­ции ис­хо­дит из функ­цио­ни­ро­ва­ния Оркестра: опер­ный, кон­церт­ный, баль­ный, са­до­вый, во­ен­ный ор­кестр и др. В стра­нах ев­ропейской куль­ту­ры выс­шей фор­мой со­вме­ст­но­го ин­ст­ру­мен­таль­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва стал сим­фо­ни­че­ский Оркестр, со­стоя­щий из 4 основных групп ин­ст­ру­мен­тов: смыч­ко­вые, де­ре­вян­ные ду­хо­вые, мед­ные ду­хо­вые , удар­ные. Спе­ци­фическая раз­но­вид­ность - Оркестр народных ин­ст­ру­мен­тов, ор­га­ни­зо­ван­ные в це­лом по об­раз­цу ев­ро­пей­ских (ис­поль­зо­ва­ние ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов раз­ных се­мейств, струн­ных ин­ст­ру­мен­тов раз­ных ре­ги­ст­ро­вых раз­но­вид­но­стей и др.). Од­ним из пер­вых по­доб­ных кол­лек­ти­вов был Ве­ли­ко­рус­ский ор­кестр, соз­дан­ный в конце XIX века. В СССР ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лись мно­го­численные Оркестры мо­дер­ни­зи­ро­ван­ных национальных ин­ст­ру­мен­тов (государственные ор­ке­ст­ры народных ин­ст­ру­мен­тов име­лись в сто­ли­цах всех со­юз­ных рес­пуб­лик); це­ле­со­об­раз­ность по­доб­ных об­ра­зо­ва­ний, не уко­ре­нён­ных в национальной куль­ту­ре, бы­ла пе­ре­ос­мыс­ле­на на ру­бе­же XX-XXI веков.

По­яв­ле­ние Оркестра в Ев­ро­пе свя­за­но с воз­ник­но­ве­ни­ем на ру­бе­же XVI-XVII веков но­вых го­мо­фон­ных жан­ров - опе­ры, ора­то­рии: из со­про­во­ж­даю­ще­го пе­ние ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля по­сте­пен­но фор­ми­ро­вал­ся бо­лее раз­ви­тый кол­лек­тив ин­ст­ру­мен­та­ли­стов, дав­ший на­ча­ло Оркестру в современном по­ни­ма­нии. Раз­ви­тие Оркестра оп­ре­де­ля­лось эво­лю­ци­ей ин­ст­ру­мен­тов, ор­ке­ст­ро­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва (но­вые приё­мы иг­ры, рас­по­ло­же­ние му­зы­кан­тов на сце­не или в ор­ке­ст­рой яме, управ­ле­ние ор­ке­ст­ром), ис­кус­ст­ва ин­ст­ру­мен­тов­ки, из­ме­не­ни­ем ком­по­зи­тор­ских сти­лей. Оркестр XVII - 1-й половины XVIII веков от­ли­ча­ет­ся тем­бро­вым и тес­си­тур­ным бо­гат­ст­вом, объ­е­ди­няя раз­но­об­раз­ные струн­ные (вио­лы, скрип­ки, ли­ры , лют­ни, ар­фы, струн­но-кла­виш­ные - кла­ве­син, кла­ви­корд), ду­хо­вые (про­доль­ные флей­ты, языч­ко­вые и ам­бу­шюр­ные ин­ст­ру­мен­ты) и удар­ные (ли­тав­ры и др.). Важ­ной чер­той бы­ло раз­де­ле­ние на ме­ло­ди­че­ские го­ло­са (скрип­ки, вио­лы, различные ду­хо­вые) и ак­ком­па­ни­рую­щую груп­пу бас­со кон­ти­нуо. Для это­го пе­рио­да в це­лом (в осо­бен­но­сти для на­ча­ла) ха­рак­тер­на не­ста­биль­ность со­ста­вов, вы­зван­ная по­сте­пен­ным силь­ным об­нов­ле­ни­ем ин­ст­ру­мен­та­рия (лют­ни и вио­лы вы­тес­ня­лись из музыкальной прак­ти­ки ин­ст­ру­мен­та­ми скри­пич­но­го се­мей­ст­ва, про­доль­ные флей­ты - по­пе­реч­ны­ми, бом­бар­ды - фа­го­та­ми и го­боя­ми; по­сте­пен­но ис­чез­ли цин­ки), а так­же слу­чай­ным под­бо­ром ин­ст­ру­мен­тов в опер­ных те­атрах и со­бо­рах. По­сте­пен­ная ста­би­лиза­ция ор­ке­ст­ро­вых со­ста­вов свя­за­на с за­ро­ж­де­ни­ем современного по­ня­тия ор­ке­ст­ро­вой груп­пы, объ­е­ди­няю­щей род­ст­вен­ные по тем­бру и ди­на­мическим свой­ст­вам ин­ст­ру­мен­ты. Важ­ней­шее за­вое­ва­ние Оркестра в XVII веке - кри­стал­ли­за­ция струн­ной груп­пы (скрип­ки, аль­ты, вио­лон­че­ли, ба­со­вые вио­лы, позд­нее вы­тес­нен­ные кон­тра­ба­са­ми). С 1-й половины XVIII века про­во­ди­лось раз­ли­че­ние ор­ке­ст­ро­вых со­ста­вов в свя­зи с функ­ци­ей му­зы­ки, ме­стом её ис­пол­не­ния (цер­ков­ные, опер­ные и кон­церт­ные со­ста­вы). Опер­ный Оркестр, на­ря­ду со струн­ны­ми, флей­та­ми, го­боя­ми и груп­пой бас­со кон­ти­нуо (ос­но­ву ко­то­рой обыч­но со­став­ля­ли 2 кла­ве­си­на и различные ин­ст­ру­мен­ты ба­со­вой тес­си­ту­ры), час­то вклю­чал тру­бы, тром­бо­ны, ли­тав­ры; в цер­ков­ный Оркестр обя­за­тель­но вхо­дил ор­ган. В обо­их со­ста­вах су­ще­ст­вен­ную роль иг­ра­ла пар­тия ин­ст­ру­мен­та об­ли­га­то. Кон­церт­ный со­став поч­ти пол­но­стью за­ви­сел от мес­та и ха­рак­те­ра му­зи­ци­ро­ва­ния. Ис­пол­не­ни­ем обыч­но ру­ко­во­дил ка­пель­мей­стер, иг­рав­ший на пер­вом кла­ве­си­не.

Во 2-й половине XVIII века боль­шое зна­че­ние при­об­ре­ла диф­фе­рен­циа­ция опер­но­го и кон­церт­но­го со­ста­вов, при­чём пер­вый от­ли­чал­ся пол­но­той и раз­но­об­ра­зи­ем, а вто­рой на­хо­дил­ся в ста­дии ста­нов­ле­ния. В опер­ный Оркестр в свя­зи со сце­нической си­туа­ци­ей вклю­ча­лись ин­ст­ру­мен­ты, не вхо­див­шие в кон­церт­ный Оркестр; так, в груп­пе удар­ных, по­ми­мо ли­тавр, поя­ви­лась груп­па, на­зы­вае­мая «яны­чар­ской му­зы­кой» (боль­шой ба­ра­бан, та­рел­ки, тре­уголь­ник, ма­лый ба­ра­бан). Оформ­ле­ние со­ста­вов шло па­рал­лель­но с об­нов­ле­ни­ем ин­ст­ру­мен­та­рия. По­все­ме­ст­ное рас­про­стра­не­ние в опе­ре в 1780-е годы по­лу­чил клар­нет, его вве­де­ни­ем в сим­фо­нический Оркестр к началу XIX века за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние де­ре­вян­ной ду­хо­вой груп­пы. В сим­фо­ническом твор­че­ст­ве Л. ван Бет­хо­ве­на окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся «клас­си­че­ский» со­став сим­фо­нического Оркестра: струн­ные и пар­ный со­став де­ре­вян­ных ду­хо­вых - 2 флей­ты, 2 го­боя, 2 клар­не­та, 2 фа­го­та, 2 (ино­гда 3 или 4) вал­тор­ны, 2 тру­бы, па­ра ли­тавр; в даль­ней­шем та­кой со­став по­лу­чил название ма­ло­го сим­фо­ни­че­ско­го Оркестра. Бет­хо­вен в 9-й сим­фо­нии (1823) по­ло­жил на­ча­ло боль­шо­му (в современном зна­че­нии) со­ста­ву сим­фо­нического Оркестра.: струн­ные, пар­ный со­став де­ре­вян­ных ду­хо­вых, до­пол­нен­ный ви­до­вы­ми ин­ст­ру­мен­та­ми (у Бет­хо­ве­на - ма­лая флей­та и кон­тра­фа­гот), 4 вал­тор­ны, 2 тру­бы, 3 тром­бо­на, рас­ши­рен­ная груп­па удар­ных, вклю­чаю­щая ли­тав­ры, тре­уголь­ник, та­рел­ки, боль­шой ба­ра­бан. Для по­доб­но­го со­ста­ва на­пи­са­ны многие со­чи­не­ния Ф. Шу­бер­та, Ф. Мен­дель­со­на, И. Брам­са, А. Брук­не­ра, П.И. Чай­ков­ско­го и других ком­по­зи­то­ров. В пер­вые де­ся­ти­ле­тия XIX века про­изош­ло ра­ди­каль­ное усо­вер­шен­ст­во­ва­ние ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов: флей­та, а за­тем и другие де­ре­вян­ные бы­ли снаб­же­ны кла­пан­ным ме­ха­низ­мом (изо­бре­те­ние Т. Бё­ма), на­ту­раль­ные вал­тор­ны и тру­бы - вен­тиль­ным ме­ха­низ­мом, сде­лав­шим их зву­ко­ряд хро­ма­ти­че­ским. В 1830-е годы А. Сакс скон­ст­руи­ро­вал но­вые ин­ст­ру­мен­ты (сакс­гор­ны, сак­со­фо­ны). В уве­ли­че­нии со­ста­ва и рас­ши­ре­нии тем­бро­вых воз­мож­но­стей сим­фо­нического Оркестра зна­чительную роль сыг­рал Г. Бер­ли­оз: в «Фан­та­сти­че­ской сим­фо­нии» (1830) он уве­ли­чил струн­ную груп­пу, точ­но ука­зав в пар­ти­ту­ре ко­ли­че­ст­во ис­пол­ни­те­лей, ввёл ха­рак­тер­ные ин­ст­ру­мен­ты (в том числе анг­лий­ский ро­жок, ар­фы). Эпо­хой в ис­то­рии Оркестра ста­ло опер­ное твор­че­ст­во Р. Ваг­не­ра: на­чи­ная с «Ло­эн­гри­на» со­став груп­пы де­ре­вян­ных ду­хо­вых уве­ли­чен до трой­но­го (3 флей­ты или 2 флей­ты и ма­лая флей­та, 3 го­боя или 2 го­боя и анг­лий­ский ро­жок, 3 клар­не­та или 2 клар­не­та и бас-клар­нет, 3 фа­го­та или 2 фа­го­та и кон­тра­фа­гот); в 1840-е годы за­вер­ше­но фор­ми­ро­ва­ние современной мед­ной груп­пы (4 вал­тор­ны, 2-3 тру­бы, 3 тром­бо­на и ту­ба); в «Коль­це ни­бе­лун­га» со­став Оркестра уве­ли­чил­ся до чет­вер­но­го, в мед­ную груп­пу до­бав­лен квар­тет скон­ст­руи­ро­ван­ных по его за­ка­зу вал­тор­но­вых туб. Ор­ке­ст­ро­вые нов­ше­ст­ва Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (он ши­ро­ко поль­зо­вал­ся ос­нов­ны­ми и ха­рак­тер­ны­ми тем­бра­ми в пре­де­лах пар­но-трой­но­го и трой­но­го со­ста­вов), вос­при­ня­тые русскими ком­по­зи­то­ра­ми сле­дую­ще­го по­ко­ле­ния (А.К. Гла­зу­нов, А.К. Ля­дов, И.Ф. Стра­вин­ский), ока­за­ли влия­ние в сфе­ре ор­ке­ст­ро­во­го ко­ло­ри­та и на твор­че­ст­во западно-ев­ропейских ком­по­зи­то­ров: К. Де­бюс­си, М. Ра­ве­ля. Раз­ви­тие ваг­не­ров­ских тен­ден­ций при­ве­ло на гра­ни XIX-XX веков. к об­ра­зо­ва­нию в твор­че­ст­ве Г. Ма­ле­ра, Р. Штрау­са, А.Н. Скря­би­на и ран­не­го Стра­вин­ско­го («Вес­на свя­щен­ная») «сверх­ор­ке­ст­ра» - рас­ши­рен­но­го по срав­не­нию с чет­вер­ным; апо­ге­ем этой тен­ден­ции стал со­став кан­та­ты «Пес­ни Гур­ре» А. Шён­бер­га (1911). Ме­сто ди­ри­жё­ра - пе­ред Оркестром спи­ной к пуб­ли­ке - пер­вым оп­ре­де­лил Р. Ваг­нер.

В XX веке, на­ря­ду с уни­фи­ка­ци­ей и рас­ши­ре­ни­ем (80-100 и бо­лее му­зы­кан­тов) со­ста­ва сим­фо­нического Оркестра, про­ис­хо­дил про­цесс со­кра­ще­ния за счёт бо­лее пол­но­го ис­поль­зо­ва­ния ин­ди­ви­ду­аль­ных воз­мож­но­стей ин­ст­ру­мен­тов (так называемый не­нор­ма­тив­ный со­став); рас­про­стра­ни­лись ка­мер­ные Оркестры (в ос­но­ве - струн­ная груп­па, до­пол­няе­мая не­сколь­ки­ми ду­хо­вы­ми, удар­ны­ми и др.). Рез­ко уве­ли­чи­лась груп­па удар­ных: в неё во­шли ли­тав­ры, боль­шой и ма­лый ба­ра­ба­ны, бу­бен, та­рел­ки, тре­уголь­ник, кас­тань­е­ты, там­там, ко­ло­ко­ла, ко­ло­коль­чи­ки, кси­ло­фон; за­тем по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние на­бо­ры боль­ших ба­ра­ба­нов, та­ре­лок, гон­гов раз­ных раз­ме­ров, вуд-бло­ков и т. д. В со­став Оркестра ста­ло вклю­чать­ся фор­те­пиа­но. В се­ре­ди­не и осо­бен­но 2-й половине XX века удар­ная груп­па за­ня­ла рав­но­прав­ное со струн­ной и ду­хо­вы­ми груп­па­ми по­ло­же­ние как в нор­ма­тив­ных, так и в не­нор­ма­тив­ных со­ста­вах Оркестра. Стрем­ле­ние обо­га­тить тем­бро­вую шка­лу Оркестра при­ве­ло к эпи­зо­дическому вклю­че­нию элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов, например волн Мар­те­но; во 2-й половине XX века в Оркестр на­ча­ли вво­дить маг­ни­то­фон­ную за­пись, элек­тро­ги­та­ру, на ру­бе­же XX-XXI веков з син­те­за­тор.

Са­мая рас­про­стра­нён­ная ны­не рас­сад­ка му­зы­кан­тов в Оркестре - так называемая аме­ри­кан­ская (пер­вые и вто­рые скрип­ки рас­по­ла­га­ют­ся сле­ва от ди­ри­жё­ра, вио­лон­че­ли и аль­ты - спра­ва, в цен­тре - де­ре­вян­ные, за ни­ми мед­ные ду­хо­вые, в глу­би­не сле­ва - удар­ные, спра­ва - кон­тра­ба­сы), вве­дён­ная в 1945 году Л. Сто­ков­ским. На­ря­ду с ней про­дол­жа­ет ис­поль­зо­вать­ся так называемая ев­ро­пей­ская рас­сад­ка (пер­вые скрип­ки и аль­ты сле­ва от ди­ри­жё­ра, вто­рые скрип­ки и вио­лон­че­ли спра­ва). В Оркестре не­нор­ма­тив­но­го со­ста­ва мо­жет при­ме­нять­ся ин­ди­ви­ду­аль­ная рас­сад­ка.

Круп­ней­шие современные сим­фо­нические Оркестры: ор­кестр «Ге­ванд­хау­за» (1781), Парижский оркестр (1828), Вен­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр и Нью-Йорк­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр (оба 1842), Бос­тон­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр (1881), Бер­лин­ский фи­лар­мо­ниче­ский ор­кестр и Санкт-Пе­тер­бург­ский сим­фо­ни­че­ский фи­лар­мо­ни­че­ский ор­кестр (оба 1882), «Кон­серт­ге­бау» (1888), Чи­каг­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр (1891), Фи­ла­дель­фий­ский ор­кестр (1900), Лон­дон­ский сим­фо­ни­че­ский ор­кестр (1904), Клив­ленд­ский ор­кестр (1918), Национальный ор­кестр Фран­ции (1934), Сим­фо­нический ор­кестр Ба­вар­ско­го ра­дио (1949), Рос­сий­ский на­цио­наль­ный ор­кестр (1990).

Во 2-й половине XX - начале XXI веков в свя­зи с раз­ви­ти­ем ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние Оркестры, со­стоя­щие из ис­то­рических ин­ст­ру­мен­тов (под­лин­ных или их ко­пий). Сре­ди них - «Concentus Musicus» (1953, Ве­на), «Or­chestra of the 18th Century» (1981, Ам­стер­дам), «Orchestre Révolutionnaire et Romantique» (1989, Лон­дон).

Дополнительная литература:

Bekker P. The story of the orchestra. N. Y., 1936;

Schreiber O. Orchester und Or­chesterpraxis in Deutschland zwischen 1780 und 1850. B., 1938;

Ро­галь-Ле­виц­кий Д.Р. Со­вре­мен­ный ор­кестр. М., 1953–1956. Т. 1–4;

он же. Бе­се­ды об ор­ке­ст­ре. М., 1961;

Бла­го­да­тов Г.И. Ис­то­рия сим­фо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра. Л., 1969;

Borris S. Die grossen Orchester: eine Kulturgeschichte. Hamb., 1969;

Бер­ли­оз Г. Боль­шой трак­тат о со­вре­мен­ной ин­ст­ру­мен­тов­ке и ор­ке­ст­ров­ке / С доп. Р. Штрау­са: В 2 т. М., 1972;

Бар­со­ва И.А. Кни­га об ор­ке­ст­ре. 2-е изд. М., 1978.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)