ОРКАНЬЯ АНДРЕА
ОРКАНЬЯ АНДРЕА ( итал. Orcagna, Orgagna, Arcagnuolo; настоящая фамилия ди Чоне, di Cione) - итальянский художник и архитектор Проторенессанса.
Испытал влияние учеников Джотто Мазо ди Банко и Таддео Гадди. В то же время в творчестве Орканья наметился отход от принципов «джоттесков» в сторону абстрактной выразительности, который может быть связан с влиянием готического искусства и стал доминирующей тенденцией во флорентийской живописи 2-й половины XIV века. Монументальные произведения Орканья, одного из ведущих итальянских художников середины XIV века, сохранились во Флоренции лишь частично: фреска «Свержение тирании», посвящённая изгнанию из Флоренции герцога Афинского Вальтера Бриеннского (1343, ныне в Палаццо Веккьо), фрагменты сцен «Триумф смерти», «Страшный суд», «Ад» в церкви Санта-Кроче (1344-1345 годы, Музей Санта-Кроче), росписи алтарной капеллы в церкви Санта-Мария-Новелла (сохранились 35 полуфигур ветхозаветных персонажей на сводах, 1348-1352 годы), фрагмент «Тайной вечери» в церкви Санто-Спирито (1353-1354 годы). В живописи на досках стремился к объединению частей полиптиха единым пространством, намечая новую перспективную тенденцию в развитии алтарного образа: так называемый Полиптих Паладжио (1353, галерея Академии, Флоренция), Алтарь Строцци (1354-1357 годы, церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция), триптих «Сошествие Святого Духа на апостолов» (1360-е годы, галерея Академии, Флоренция), так называемый Триптих святого Матфея (с 1367 года, закончен Якопо ди Чоне, галерея Уффици, Флоренция).
С 1352 года проектировал резной табернакль для живописного образа Богоматери в церкви Орсанмикеле, задуманный как небольшое архитектурное сооружение с куполом и балюстрадой, украшенное многочисленными повествовательными и декоративными рельефами и статуями (исполнялись скульпторами и резчиками под руководством Орканья), а также инкрустированное золотом, смальтой и лазуритом. С 1357 года участвовал в проектировании флорентийского собора. В 1358-1360 годах занимал должность капомаэстро собора в Орвието, создал мозаику «Крещение Христа» на фасаде собора (в дальнейшем сильно изменена).
Братья Орканья - живописцы Нардо ди Чоне (около 1320 - 1365 или 1366 годы) и Якопо ди Чоне (около 1340 года - между 1398 и 1400 годами), скульптор Маттео ди Чоне (около 1335-1390 годов).