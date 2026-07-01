ОРКАНЬЯ АНДРЕА

ОРКАНЬЯ АНДРЕА ( итал. Orcagna, Orgagna, Arcagnuolo; настоящая фамилия ди Чоне, di Cione) - итальянский ху­дож­ник и ар­хи­тек­тор Про­то­ре­нес­сан­са .

Ис­пы­тал влия­ние уче­ни­ков Джот­то Ма­зо ди Бан­ко и Тад­део Гад­ди. В то же вре­мя в твор­че­ст­ве Орканья на­ме­тил­ся от­ход от прин­ци­пов «джот­тесков» в сто­ро­ну аб­ст­ракт­ной вы­ра­зи­тель­но­сти, ко­то­рый мо­жет быть свя­зан с влия­ни­ем го­тического искусства и стал до­ми­ни­рую­щей тен­ден­ци­ей во фло­рен­тий­ской жи­во­пи­си 2-й половины XIV века. Мо­ну­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния Орканья, од­но­го из ве­ду­щих итальянских ху­дож­ни­ков середины XIV века, со­хра­ни­лись во Фло­рен­ции лишь час­тич­но: фре­ска «Свер­же­ние ти­ра­нии», по­свя­щён­ная из­гна­нию из Фло­рен­ции гер­цо­га Афин­ско­го Валь­те­ра Бри­енн­ско­го (1343, ны­не в Па­лац­цо Век­кьо), фраг­мен­ты сцен «Три­умф смер­ти», «Страш­ный суд», «Ад» в церкви Сан­та-Кро­че (1344-1345 годы, Му­зей Сан­та-Кро­че), рос­пи­си ал­тар­ной ка­пел­лы в церкви Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла (со­хра­ни­лись 35 по­лу­фи­гур вет­хо­за­вет­ных пер­со­на­жей на сво­дах, 1348-1352 годы), фраг­мент «Тай­ной ве­че­ри» в церкви Сан­то-Спи­ри­то (1353-1354 годы). В жи­во­пи­си на дос­ках стре­мил­ся к объ­е­ди­не­нию час­тей по­лип­ти­ха еди­ным про­стран­ст­вом, на­ме­чая но­вую пер­спек­тив­ную тен­ден­цию в раз­ви­тии ал­тар­но­го об­раза: так называемый По­лип­тих Па­лад­жио (1353, га­ле­рея Ака­де­мии, Фло­ренция), Ал­тарь Строц­ци (1354-1357 годы, церковь Сан­та-Ма­рия-Но­вел­ла, Фло­рен­ция), триптих «Со­ше­ст­вие Святого Ду­ха на апо­сто­лов» (1360-е годы, га­ле­рея Ака­де­мии, Фло­рен­ция), так называемый Трип­тих святого Мат­фея (с 1367 года, за­кон­чен Яко­по ди Чо­не, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция).

С 1352 года про­ек­ти­ро­вал рез­ной та­бер­накль для жи­во­пис­но­го об­раза Бо­го­ма­те­ри в церкви Ор­сан­ми­ке­ле, за­ду­ман­ный как не­боль­шое ар­хитектурное со­ору­же­ние с ку­по­лом и ба­лю­ст­ра­дой, ук­ра­шен­ное мно­го­численными по­ве­ст­во­вательными и де­ко­ра­тив­ны­ми рель­е­фа­ми и ста­туя­ми (ис­пол­ня­лись скульп­то­ра­ми и рез­чи­ка­ми под руководством Орканья), а так­же ин­кру­сти­ро­ван­ное зо­ло­том, смаль­той и ла­зу­ри­том. С 1357 года уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии фло­рен­тий­ско­го со­бо­ра. В 1358-1360 годах за­ни­мал долж­ность ка­по­маэ­ст­ро со­бо­ра в Ор­вие­то, соз­дал мо­заи­ку «Кре­ще­ние Хри­ста» на фа­са­де со­бо­ра (в даль­ней­шем силь­но из­ме­не­на).

Бра­тья Орканья - жи­во­пис­цы Нар­до ди Чо­не (около 1320 - 1365 или 1366 годы) и Яко­по ди Чо­не (около 1340 года - ме­ж­ду 1398 и 1400 годами), скульп­тор Мат­тео ди Чо­не (около 1335-1390 годов).