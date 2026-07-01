ОРИССА
ОРИССА - историческая область в Индии, расположенная в восточной части плоскогорья Декан на побережье Бенгальского залива; место расселения народа ория.
В древности и раннем Средневековье на этой территории существовало государство Калинга. Название Орисса появилось в XI-XII веках.
В 1077-1402 годах Орисса входила в государство Восточных Гангов, в 1434-1541 годах - в государство Гаджапати. В 1568 году её захватили мусульманские правители Бенгалии, в 1576 году - Великие Моголы, в 1714-1747 годах находилась под властью бенгальских навабов, с 1751 года - маратхов (смотри Маратхская конфедерация).
В 1803 году после 2-й англо-маратхской войны (смотри Англо-маратхские войны) присоединена к владениям Британскй Ост-Индской компании и вошла в состав Бенгальского президентства. В 1817, 1833, 1847 и 1857-1861 годах в Ориссе происходили антиколониальные выступления крестьян и представителей различных племён. В начале XX века Ориссу охватило движение за отделение от Бенгалии. В 1911 году в Британской Индии была образована провинция Бихар и Орисса, в 1936 году - провинция Орисса. После достижения Индией независимости в 1947 Орисса преобразована в штат (1950).