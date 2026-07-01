ОРИССА

ОРИССА - историческая область в Индии, расположенная в восточной части плоскогорья Декан на побережье Бенгальского залива; место расселения народа ория.

В древ­но­сти и ран­нем Сред­не­ве­ко­вье на этой тер­ри­то­рии су­ще­ст­во­ва­ло государство Ка­лин­га . Название Орисса поя­ви­лось в XI-XII веках.

В 1077-1402 годах Орисса вхо­ди­ла в государство Восточных Ган­гов, в 1434-1541 годах - в государство Гад­жа­па­ти. В 1568 году её за­хва­ти­ли му­сульманские пра­ви­те­ли Бен­га­лии , в 1576 году - Ве­ли­кие Мо­го­лы , в 1714-1747 годах на­хо­ди­лась под вла­стью бенгальских на­ва­бов, с 1751 года - ма­рат­хов (смотри Ма­ратх­ская кон­фе­де­ра­ция).

В 1803 году по­сле 2-й анг­ло-ма­ратх­ской вой­ны (смотри Анг­ло-ма­ратх­ские вой­ны) при­сое­ди­не­на к вла­де­ни­ям Британскй Ост-Инд­ской ком­па­нии и во­шла в со­став Бенгальского пре­зи­дент­ст­ва. В 1817, 1833, 1847 и 1857-1861 годах в Ориссе про­ис­хо­ди­ли ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян и пред­ста­ви­те­лей различных пле­мён. В начале XX века Ориссу ох­ва­ти­ло дви­же­ние за от­де­ле­ние от Бен­га­лии. В 1911 году в Бри­тан­ской Ин­дии бы­ла об­ра­зо­ва­на провинция Би­хар и Орис­са, в 1936 году - про­вин­ция Орисса. По­сле дос­ти­же­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти в 1947 Орисса пре­об­ра­зо­ва­на в штат (1950).

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