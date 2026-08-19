ОРИОЛЬ ВЕНСАН
ОРИОЛЬ ВЕНСАН - французский государственный и политический деятель.
Из семьи булочника. По окончании в 1905 году факультета филологии и права Тулузского университета занимался адвокатской практикой. С 1905 года член Французской социалистической партии (СФИО). С 1914 года депутат парламента от города Мюре (в 1925-1940 годах его мэр). На Турском конгрессе СФИО (декабрь 1920года) не поддержал вступление части членов партии в Коммунистический интернационал и образование Французской коммунистической партии (ФКП). В 1919-1939 годах секретарь парламентской группы СФИО, в 1924-1925 годах председатель финансовой комиссии Палаты депутатов.
Зарекомендовал себя как эксперт по проблеме германских репараций, разработал проект системы их выплат, летом 1924 году участвовал в работе Лондонской конференции, утвердившей Дауэса план. С приходом к власти Народного фронта член 1-го и 2-го правительств Л. Блюма (министр финансов в июне 1936 - июне 1937 годов, министр по координации министерских служб в марте - апреле 1938 года), кабинета К. Шотана (министр юстиции в июне 1937 - январе 1938 годов). В 1940 году голосовал против передачи власти маршалу А.Ф. Петену. В 1940-1941 годах находился под административным арестом, в 1941-1942 годах проживал под наблюдением властей «Виши» в Мюре. В 1942 году ушёл в подполье, скрывался на юге Франции, работал над книгой «Сегодня, завтра» (впервые издана как «Hier... demain: souvenirs, opinions» в 1944 году в Алжире; в 1928 году брошюра под аналогичным названием, содержавшая одну из речей Ориоля в Палате депутатов, вышла в Париже), в которой подверг критике политические институты Третьей республики. В 1943 году присоединился к возглавляемой Ш. де Голлем организации «Сражающаяся Франция», прибыл в Лондон, затем переехал в Алжир, где стал членом Временной консультативной ассамблеи и председателем её комиссии по иностранным делам.
В октябре 1945 и январе 1946 годов председатель 1-го и 2-го Учредительных собраний, внёс существенный вклад в разработку Конституции Четвёртой республики и налаживание работы коалиции СФИО, ФКП и Народно-республиканского движения. В ноябре 1945 - январе 1946 годов государственный министр во Временном правительстве де Голля, в янвпре 1946 года делегат Франции на 1-й ассамблее ООН в Лондоне. В декабре 1946 года переизбран депутатом и стал председателем Национального собрания. В янвпре 1947 года избран президентом республики, занимал этот пост до января 1954 года. В мае 1947 года подписал декрет о выводе министров-коммунистов из состава правительства, в 1949 году поддержал вступление Франции в НАТО, в 1951 году в Европейское объединение угля и стали. В мае 1958 года выступил за возвращение де Голля к власти, в декабре того же года вышел из СФИО из-за разногласий с партийным руководством, в том числе с Г. Молле.
С 1959 года член Конституционного совета Франции, в мае 1960 года отказался участвовать в его работе в знак протеста против действий де Голля на посту президента республики и временно отошёл от политической деятельности. В ноябре 1962 года вновь участвовал в работе Конституционного совета, поддержал принятие нового закона о выборах президента. В 1965 году публично поддержал на президентских выборах кандидатуру Ф. Миттерана.
Почетный президент Всемирной федерации ветеранов войны. Автор мемуаров. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1947).