ОРИБАЗИЙ (др.-греч. Ὀρειβάσιος; лат. Oribasius)

Римский ученый и врач, придворный медик императора Юлиана .

Орибазий учился медицине в Александрии у Зенона Кипрского, затем познакомился и сдружился с будущим императором Юлианом, сопровождал его во время военных действий в Галлии и принимал участие в его коронации в 361 г. Орибазий был назначен квестором, он оставался с Юлианом вплоть до его смерти в 363 г. Император ценил его не только как медика, но и как образованного человека, склонного к философским занятиям. Дружба с Юлианом и увлечение языческой религией стала причиной недолгой опалы Орибазия при Валенте (он был отправлен в ссылку). Спустя недолгое время его вернули в Константинополь ко двору и вознаградили за понесенные потери; после этого Орибазий прожил долгую жизнь и умер на рубеже IV-V вв.

По поручению Юлиана в 361-363 гг. Орибазий подготовил собрание выписок из сочинений Галена и других врачей античной эпохи, создав своего рода медицинскую энциклопедию в 70 книгах (Ἰατρικαί Συναγωγαί; Collectiones medicae). Эти выписки были составлены по предметному принципу (книги I-VI – о диете и реабилитации, VII-IX – о кровопускании, IX-X – о лечении и лекарственных средствах, далее шел разбор физиологии и патологий). Сохранились 25 книг и многочисленные фрагменты. Ценность этого сочинения в том, что о многих античных медиках мы узнаем только от Орибазия. Позже он сделал краткий вариант этого сочинения для своего сына Евстафия, изучавшего медицину (Σύνοψις). Из него сохранилось 17 книг. Кроме того, сохранился его труд «Домашние лекарства» (Εὐπόριστα), адресованную непрофессиональным читателям, готвившим лекарства самостоятельно. Уже в VI в. сочинения Орибазия были переведены на латынь.

Орибазий очень высоко ценил Галена и следовал ему, за что получил прозвище «галеновой обезьяны».

Сочинения :

Oribasius. Collectionum Medicarum Reliquiae I. Libri I—VIII; II; IX—XVI / Ed. J. Raeder (Corpus Medicorum Graecorum VI.1.1-2) Leipzig; Berlin, 1928-9