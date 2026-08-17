ОРХАН КЕМАЛЬ

ОРХАН КЕМАЛЬ (тур. Orhan Kemal); (псевдоним; настоящее имя Мехмет Рашит Огютчю,тур. Mehmet Raşit Öğütçü) - турецкий писатель.

Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. В 193101932 годах вме­сте с семь­ёй на­хо­дил­ся в эмиг­ра­ции в Бей­ру­те . Ра­бо­тал мой­щи­ком по­су­ды, роз­нич­ным тор­гов­цем, ти­по­граф­ским ра­бо­чим и другим. 27.1.1939 года, во вре­мя служ­бы в ар­мии, при­го­во­рён три­бу­на­лом к пя­ти го­дам за­клю­че­ния за «ком­му­ни­стическую про­па­ган­ду и под­рыв дис­ци­п­ли­ны». В тюрь­ме под­ру­жил­ся с На­зы­мом Хик­ме­том, с по­мо­щью ко­то­ро­го на­чал изу­чать русский язык и литературу. Вто­рич­но был аре­сто­ван по схо­жим об­ви­не­ни­ям в 1966 году; про­вёл в тюрь­ме око­ло ме­ся­ца. С 1950 года жил в Стам­бу­ле ; в 1969 году при­ез­жал в Мо­ск­ву .

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1939 году под псев­до­ни­ма­ми Ра­шит Ке­ма­ли и Ор­хан Ра­шит. С начала 1940-х годов на­чал пуб­ли­ко­вать рас­ска­зы, при­нёс­шие ему ши­ро­кое при­зна­ние: сборники «Борь­ба за хлеб» («Ek­mek kavgası», 1949, русский перевод 1953 года), «Брат­ская до­ля» («Kardeş payı », 1958), «Хлеб пре­ж­де все­го» («Önce ekmek», 1968). Боль­шой ус­пех име­ли по­вес­ти «От­чий дом» («Baba evi», 1949; ав­то­био­гра­фический) о не­лёг­кой судь­бе турецких эмиг­ран­тов, «72-я ка­ме­ра» («72. Ko ̆guş », 1954; поставлена в 1967) - зло­ве­щее изо­бра­же­ние тю­рем­но­го бы­та, а так­же ро­ма­ны: «Дже­ми­ле» («Cemile», 1952), «На уро­жай­ных зем­лях» («Bereketli topraklar üzerinde», 1954; 2-я редакция - 1964), ди­ло­гия «Ин­спек­тор ин­спек­то­ров» («Müfettişler müfet­tiş i», 1966) и «Мо­шен­ник» (« ̈Uç ka ̆gı t­çı », 1969), са­ти­ри­че­ски пред­став­ляв­шая путь афе­ри­ста от мел­ко­го клер­ка в де­пу­та­ты пар­ла­мен­та, и другие. В цен­тре боль­шин­ст­ва про­из­ве­де­ний - жизнь со­ци­аль­ных ни­зов в под­чёрк­ну­то буд­нич­ных об­стоя­тель­ст­вах.

Орхан Кемаль счи­та­ет­ся не­пре­взой­дён­ным мас­те­ром диа­ло­га; для его про­зы ха­рак­тер­ны пре­дель­ная ин­ди­ви­дуа­ли­зация ре­че­вых ха­рак­те­ри­стик, оби­лие диа­лек­тиз­мов и ар­го­тиз­мов; в ней по­сле­до­ва­тель­но реа­ли­зо­ван прин­цип «де­ав­то­ри­за­ции», при ко­то­ром со­бы­тия опи­сы­ва­ют­ся че­рез вос­при­ятие их пер­со­на­жа­ми. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы, сце­на­рии, ли­рические за­ри­сов­ки в про­зе, кни­га вос­по­ми­на­ний о На­зы­ме Хик­ме­те.