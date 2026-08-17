ОРХАН КЕМАЛЬ
ОРХАН КЕМАЛЬ (тур. Orhan Kemal); (псевдоним; настоящее имя Мехмет Рашит Огютчю,тур. Mehmet Raşit Öğütçü) - турецкий писатель.
Систематического образования не получил. В 193101932 годах вместе с семьёй находился в эмиграции в Бейруте. Работал мойщиком посуды, розничным торговцем, типографским рабочим и другим. 27.1.1939 года, во время службы в армии, приговорён трибуналом к пяти годам заключения за «коммунистическую пропаганду и подрыв дисциплины». В тюрьме подружился с Назымом Хикметом, с помощью которого начал изучать русский язык и литературу. Вторично был арестован по схожим обвинениям в 1966 году; провёл в тюрьме около месяца. С 1950 года жил в Стамбуле; в 1969 году приезжал в Москву.
Дебютировал как поэт в 1939 году под псевдонимами Рашит Кемали и Орхан Рашит. С начала 1940-х годов начал публиковать рассказы, принёсшие ему широкое признание: сборники «Борьба за хлеб» («Ekmek kavgası», 1949, русский перевод 1953 года), «Братская доля» («Kardeş payı », 1958), «Хлеб прежде всего» («Önce ekmek», 1968). Большой успех имели повести «Отчий дом» («Baba evi», 1949; автобиографический) о нелёгкой судьбе турецких эмигрантов, «72-я камера» («72. Ko ̆guş », 1954; поставлена в 1967) - зловещее изображение тюремного быта, а также романы: «Джемиле» («Cemile», 1952), «На урожайных землях» («Bereketli topraklar üzerinde», 1954; 2-я редакция - 1964), дилогия «Инспектор инспекторов» («Müfettişler müfettiş i», 1966) и «Мошенник» (« ̈Uç ka ̆gı tçı », 1969), сатирически представлявшая путь афериста от мелкого клерка в депутаты парламента, и другие. В центре большинства произведений - жизнь социальных низов в подчёркнуто будничных обстоятельствах.
Орхан Кемаль считается непревзойдённым мастером диалога; для его прозы характерны предельная индивидуализация речевых характеристик, обилие диалектизмов и арготизмов; в ней последовательно реализован принцип «деавторизации», при котором события описываются через восприятие их персонажами. Среди других произведений: пьесы, сценарии, лирические зарисовки в прозе, книга воспоминаний о Назыме Хикмете.