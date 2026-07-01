ОРГАНУМ

ОРГАНУМ (От латинского órganum, от древнегреческого &psili_and_oxia;οργανον - орудие, инструмент) - форма и техника музыкальной композиции.

Наи­бо­лее ран­няя фор­ма ев­ропейской мно­го­го­лос­ной музы­ки. Из­вест­на в не­сколь­ких раз­но­вид­но­стях. Древ­ней­шая из них - па­рал­лель­ный Органум, в ко­то­ром глав­ный, за­дан­ный го­лос (кан­тус фир­мус) дуб­ли­ру­ет­ся в один из со­вер­шен­ных кон­со­нан­сов (в ок­та­ву , квин­ту, квар­ту; воз­мож­ны лю­бые ок­тав­ные уд­вое­ния). В сво­бод­ном (или не­па­рал­лель­ном) Органуме к глав­но­му го­ло­су при­со­чи­ня­ет­ся так называемый ор­га­наль­ный го­лос в тех­ни­ке «но­та-про­тив-но­ты». В ме­лиз­ма­ти­че­ском Органуме на один звук глав­но­го го­ло­са при­хо­дит­ся несколько зву­ков ор­га­наль­но­го го­ло­са, ниж­ний (по тес­си­ту­ре) вы­дер­жан­ный звук та­ко­го Органума Ано­ним IV (XIII век) на­зы­вал бур­до­ном (bor­dunus). В мет­ри­зо­ван­ном Органуме глав­ный го­лос, из­ло­жен­ный боль­ши­ми дли­тель­но­стя­ми, гар­мо­ни­зу­ет­ся 2-3 дру­ги­ми, со­чи­нён­ны­ми в тех­ни­ке рит­мических мо­ду­сов.

Па­рал­лель­ный и сво­бод­ный Органум впер­вые опи­са­ны в ано­ним­ных тру­дах конца IX века «Учеб­ник му­зы­ки» («Musica enchi­riadis») и «Схо­лии к учеб­ни­ку [му­зы­ки]» («Scolica enchiriadis») (пред­по­лагае­мый ав­тор - Хо­гер Вер­ден­ский). В 1-й тре­ти XI века тех­ни­ке Органума осо­бое вни­ма­ние уде­лил Гви­до Аре­тин­ский в трак­та­те «Мик­ро­лог...» (главы 18-19), где на­ря­ду с тер­ми­ном «Органум» ис­поль­зо­вал тер­мин «диа­фо­ния» (diaphonia). С XI века Органум рас­про­стра­нил­ся во мно­гих цен­трах средневековой. ев­ропейской цер­ков­ной и мо­на­стыр­ской куль­ту­ры: Шар­тре, Ли­мо­же (Фран­ция), Уин­че­сте­ре (Анг­лия), Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла (Ис­па­ния). Рас­цвет Органума (в том числе по­яв­ле­ние са­мой слож­ной и изы­скан­ной его раз­но­вид­но­сти - мет­ри­зо­ван­но­го Органума) свя­зан с Нотр-Дам шко­лой (XII век.; Пе­ро­тин, Ле­о­нин, ано­ним­ные ав­то­ры). Из клау­зул ме­лиз­ма­тического Органума в XIII века воз­ник мо­тет .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)