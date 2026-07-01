ОРГАНУМ
ОРГАНУМ (От латинского órganum, от древнегреческого &psili_and_oxia;οργανον - орудие, инструмент) - форма и техника музыкальной композиции.
Наиболее ранняя форма европейской многоголосной музыки. Известна в нескольких разновидностях. Древнейшая из них - параллельный Органум, в котором главный, заданный голос (кантус фирмус) дублируется в один из совершенных консонансов (в октаву, квинту, кварту; возможны любые октавные удвоения). В свободном (или непараллельном) Органуме к главному голосу присочиняется так называемый органальный голос в технике «нота-против-ноты». В мелизматическом Органуме на один звук главного голоса приходится несколько звуков органального голоса, нижний (по тесситуре) выдержанный звук такого Органума Аноним IV (XIII век) называл бурдоном (bordunus). В метризованном Органуме главный голос, изложенный большими длительностями, гармонизуется 2-3 другими, сочинёнными в технике ритмических модусов.
Параллельный и свободный Органум впервые описаны в анонимных трудах конца IX века «Учебник музыки» («Musica enchiriadis») и «Схолии к учебнику [музыки]» («Scolica enchiriadis») (предполагаемый автор - Хогер Верденский). В 1-й трети XI века технике Органума особое внимание уделил Гвидо Аретинский в трактате «Микролог...» (главы 18-19), где наряду с термином «Органум» использовал термин «диафония» (diaphonia). С XI века Органум распространился во многих центрах средневековой. европейской церковной и монастырской культуры: Шартре, Лиможе (Франция), Уинчестере (Англия), Сантьяго-де-Компостела (Испания). Расцвет Органума (в том числе появление самой сложной и изысканной его разновидности - метризованного Органума) связан с Нотр-Дам школой (XII век.; Перотин, Леонин, анонимные авторы). Из клаузул мелизматического Органума в XIII века возник мотет.