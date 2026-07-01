ОРГАННЫЙ ПУНКТ
ОРГАННЫЙ ПУНКТ - выдерживаемый в басу звук, на фоне которого, часто не согласуясь с ним функционально, свободно движутся другие голоса; вид педали.
Тонический Органный пункт (во вступительных, завершающих разделах музыкального произведения) способствует гармонической устойчивости; Органный пункт на доминанте (в предыктах, переходных построениях) умножает необходимость разрешения. Встречаются Органные пункты на тонической терции минора (С.В. Рахманинов, середина I части «Колоколов»), на VII (I часть его же Симфонии № 3, цифра 21) и других ступенях; двойные (С.С. Прокофьев, Симфония № 1, трио III части), в виде повторяющегося звука (И.С. Бах, Прелюдия из Сюиты № 1 для виолончели соло), фигурации (Н.А. Римский-Корсаков, 4-я картина оперы «Садко», цифра 151) или краткого бассо остинато (И.Ф. Стравинский. «Весна священная», например цифры 181, 186, 201). Органный пункт в верхнем или среднем голосе обычно называется педальным тоном, выдержанным звуком.