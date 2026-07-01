ОРГАННЫЙ ПУНКТ

ОРГАННЫЙ ПУНКТ - выдерживаемый в басу звук, на фоне которого, часто не согласуясь с ним функционально, свободно движутся другие голоса; вид педали.

То­ни­че­ский Органный пункт (во всту­пительных, за­вер­шаю­щих раз­де­лах музыкального про­из­ве­де­ния) спо­соб­ст­ву­ет гар­мо­нической ус­той­чи­во­сти; Органный пункт на до­ми­нан­те (в пре­дык­тах, пе­ре­ход­ных по­строе­ни­ях) ум­но­жа­ет не­об­хо­ди­мость раз­ре­ше­ния. Встре­ча­ют­ся Органные пункты на то­ни­че­ской тер­ции ми­но­ра (С.В. Рах­ма­ни­нов, се­ре­ди­на I час­ти «Ко­ло­ко­лов»), на VII (I часть его же Сим­фо­нии № 3, циф­ра 21) и других сту­пе­нях; двой­ные ( С.С. Про­кофь­ев , Сим­фо­ния № 1, трио III час­ти), в ви­де по­вто­ряю­ще­го­ся зву­ка (И.С. Бах, Пре­лю­дия из Сюи­ты № 1 для вио­лон­чели со­ло), фи­гу­ра­ции ( Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков , 4-я кар­ти­на опе­ры «Сад­ко», циф­ра 151) или крат­ко­го бас­со ос­ти­на­то (И.Ф. Стра­вин­ский. «Вес­на свя­щен­ная», например циф­ры 181, 186, 201). Органный пункт в верх­нем или сред­нем го­ло­се обыч­но на­зы­ва­ет­ся пе­даль­ным то­ном, вы­дер­жан­ным зву­ком.

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