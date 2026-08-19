ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ НА­ЦИО­НАЛИСТОВ (ОУН) - по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция, из­на­чаль­но воз­ник­шая как дви­же­ние на Западной Ук­раи­не (в то вре­мя вхо­див­шей в со­став Поль­ши).

Дек­ла­ри­ро­вавала сво­ей глав­ной це­лью соз­да­ние еди­но­го не­за­ви­си­мо­го украинского го­су­дар­ст­ва, ко­то­рое долж­но вклю­чать в се­бя польские, советские, румынские и че­хословацкие тер­ри­то­рии, на­се­лён­ные ук­ра­ин­ца­ми. Соз­да­на в 1929 году на 1-м Кон­грес­се украинских на­цио­на­ли­стов в Ве­не в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Украинской во­енной организации (УВО) и сту­денческих на­цио­на­ли­стических объ­еди­не­ний (Груп­па украинской национальной мо­ло­дё­жи, Ли­га украинских на­цио­на­ли­стов, Со­юз украинской на­цио­на­ли­стической мо­ло­дё­жи и другие). Центральный ор­ган [Ру­ко­во­дство (Про­вод) укранскихи на­цио­на­ли­стов - ПУН] ОУН воз­гла­вил Е.М. Ко­но­ва­лец - ру­ко­во­ди­тель УВО, ко­то­рая до середины 1932 года со­хра­ня­ла фор­маль­ную ор­га­ни­зационную са­мо­стоя­тель­ность.

Идео­ло­гия ОУН ос­но­вы­ва­лась на прин­ци­пах, вы­дви­ну­тых Н.И. Мих­нов­ским в бро­шю­ре «Самостiйна Україна» ( Львов , 1900), и иде­ях украинского ин­те­граль­но­го на­цио­на­лиз­ма, из­ло­жен­ных Д.И. Дон­цо­вым в книге «На­цио­на­лизм» (Львов, 1926). Дей­ст­во­ва­ла в под­по­лье, в основном в Га­ли­ции [тер­ри­то­рия современных Ива­но-Фран­ков­ской, Львов­ской и большей части Тер­но­поль­ской об­лас­тей Ук­раи­ны (Восточная Га­ли­ция, пре­имущественно за­се­лён­ная ук­ра­ин­ца­ми; на­зы­ва­лась Га­ли­чи­ной), Под­кар­пат­ско­го вое­вод­ст­ва и большей части Ма­ло­поль­ско­го вое­вод­ст­ва Поль­ши (Западная Га­ли­ция , пре­имущественно за­се­лён­ная по­ля­ка­ми)], основные ме­то­ды - ак­ции са­бо­та­жа, на­па­де­ния на государствееные уч­ре­ж­де­ния и под­жо­ги иму­ще­ст­ва по­ля­ков, ак­ты «экс­про­приа­ции» и по­ли­тические убий­ст­ва, в том числе украинских по­ли­тических и об­щественных дея­те­лей, ло­яль­ных к польским вла­стям. По­сле убий­ст­ва в 1934 году министра внутренних дел Поль­ши Б. Пе­рац­ко­го прак­ти­че­ски всё ру­ко­во­д­ство ОУН в Га­ли­ции бы­ло аре­сто­ва­но и осу­ж­де­но (в том числе её ру­ко­во­ди­тель С.А. Бан­де­ра), а многие ячей­ки ор­га­ни­за­ции раз­гром­ле­ны или пре­кра­ти­ли свою дея­тель­ность.

С середины 1930-х годов на­ча­лось со­труд­ни­че­ст­во ОУН с ру­ко­во­д­ством и спец­служ­ба­ми на­ци­ст­ской Гер­ма­нии . В 1938 году в Рот­тер­да­ме аген­та­ми советской раз­вед­ки был убит Ко­но­ва­лец, а в августе 1939 года на 2-м Боль­шом Сбо­ре украинских на­цио­на­ли­стов в Ри­ме ру­ко­во­ди­те­лем ОУН из­бран А.А. Мель­ник. От­ря­ды ОУН, под­го­тов­лен­ные со­труд­ни­ка­ми 2-го от­де­ла аб­ве­ра, при­ни­ма­ли эпи­зо­дическое уча­стие в гер­ма­но-поль­ской вой­не 1939 года, в её хо­де из польских тю­рем бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны все чле­ны ОУН. В начале 1940 года в ОУН про­изо­шёл рас­кол, ини­ции­ро­ван­ный груп­пой Бан­де­ры, про­воз­гла­сив­шей соз­да­ние Ре­во­люционного Про­во­да ОУН, ко­то­рый юри­ди­че­ски офор­ми­ли в апреле 1941 года в Кра­ко­ве его сто­рон­ни­ки на ещё од­ном 2-м Боль­шом Сбо­ре украинских на­цио­на­ли­стов. Бан­де­ра был объ­яв­лен но­вым во­ж­дём ОУН, а Мель­ник и его сто­рон­ни­ки - ди­вер­санта­ми и вре­ди­те­ля­ми. С это­го мо­мен­та на­чи­на­ют су­ще­ст­во­вать две ОУН: ОУН(м) - мель­ни­ков­цы и ОУН(б) - бан­де­ров­цы. С осе­ни 1940 года в со­ста­ве ОУН(б) ста­ла дей­ст­во­вать так называемая СБ - «Служ­ба безо­пас­но­сти» (рас­пу­ще­на в 1951 году), главной за­да­чей ко­то­рой бы­ло «…унич­то­жать вра­ж­деб­ные Ук­раи­не эле­мен­ты…» - по­ля­ков, ев­ре­ев, «мос­ка­лей» и других, а так­же «пре­да­те­лей» из ОУН(м) и из­мен­ни­ков внут­ри ОУН(б). Обе ор­га­ни­за­ции при­ня­ли уча­стие в под­го­тов­ке Гер­ма­нии к на­па­де­нию на СССР, а из чле­нов ОУН(б) бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 2 ба­таль­о­на («На­х­ти­галь» и «Ро­ланд») в со­ста­ве германского пол­ка осо­бо­го на­зна­че­ния «Бран­ден­бург- 800».

С на­ча­лом вой­ны про­тив СССР так называемые по­ход­ные груп­пы сто­рон­ни­ков обе­их ОУН, про­дви­гав­шие­ся в пе­ре­до­вых эше­ло­нах германских войск по тер­ри­то­рии Ук­раи­ны, при за­ня­тии на­се­лён­ных пунк­тов ор­га­ни­зо­вы­ва­ли в них но­вую ад­ми­ни­ст­ра­цию и струк­ту­ры управ­ле­ния. Во Льво­ве 30.6.1941 года Я.С. Стець­ко (заместитель Бан­де­ры) со­звал так называемый Укринские национальные сбо­ры и объ­явил о соз­да­нии Украинского государства, ос­но­ван­ного на национальной дик­та­ту­ре, ан­ти­ком­му­низ­ме, ан­ти­се­ми­тиз­ме и ру­со­фо­бии. Не­смот­ря на то, что в «Ак­те про­воз­гла­ше­ния Ук­ра­ин­ско­го го­су­дар­ст­ва» дек­ла­ри­ро­ва­лось, что «…Ук­ра­ин­ское го­су­дар­ст­во бу­дет тес­но взаи­мо­дей­ст­во­вать с На­цио­нал-Со­циа­ли­сти­че­ской Ве­ли­кой Гер­ма­ни­ей, ко­то­рая под ру­ко­во­дством сво­его Во­ж­дя Адоль­фа Гит­ле­ра соз­да­ёт но­вый по­ря­док в Ев­ро­пе и ми­ре…» уже 11-12 ию­ля Стець­ко и несколько чле­нов пра­ви­тель­ст­ва са­мо­про­воз­гла­шён­но­го го­су­дар­ст­ва бы­ли аре­сто­ва­ны гес­та­по и от­прав­ле­ны в Бер­лин, а 17 ию­ля об­ра­зо­ван Рейхс­ко­мис­са­ри­ат «Ук­раи­на» во гла­ве с Э. Ко­хом. В это же вре­мя на­ча­лось воо­руженное про­ти­во­стоя­ние ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми ОУН(б) и ОУН(м). Германские вла­сти аре­сто­ва­ли Бан­де­ру и его бли­жай­ших спод­виж­ни­ков и по­мес­ти­ли их сна­ча­ла под до­маш­ний арест (июль - сен­тябрь), за­тем в Бер­лин­скую центральную тюрь­му (сентябрь 1941 - январь 1942 года), а с января 1942 года - в специальный блок «Цел­лен­бау» конц­ла­ге­ря За­ксен­хау­зен. Вме­сте с тем сто­рон­ни­ки обе­их ОУН при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии по­ли­ции и вспо­мо­гательных ба­таль­о­нов, уча­ст­во­вав­ших в ка­ра­тель­ных опе­ра­ци­ях про­тив советских пар­ти­зан.

Из-за про­дол­жав­ших­ся воо­руженных на­па­де­ний чле­нов ОУН(б) на сто­рон­ни­ков ОУН(м) осе­нью 1941 года германсие вла­сти аре­сто­ва­ли несколько со­тен бан­де­ров­цев, а ОУН(б) фор­маль­но объ­яви­ли вне за­ко­на, хо­тя ни­ка­ких ши­ро­ко­мас­штаб­ных ак­ций про­тив неё не про­во­ди­лось. По­сле по­ра­же­ния германских войск в Ста­лин­град­ской бит­ве 1942-1943 годов, при­бли­же­ния час­тей РККА к Ук­раи­не и ак­ти­ви­за­ции дей­ст­вий советских пар­ти­зан в феврале 1943 года ру­ко­во­дство ОУН(б) при­ня­ло ре­ше­ние о на­ча­ле воо­руженной борь­бы с германскими ок­ку­пан­та­ми. Наи­бо­лее ожес­то­чён­ные бои ме­ж­ду от­ря­да­ми ОУН(б) [впо­след­ст­вии Ук­ра­ин­ская пов­стан­че­ская ар­мия (УПА)] и германскими вой­ска­ми про­хо­ди­ли во 2-й половине 1943 года, но уже в начале 1944 года ста­ли эпи­зо­ди­че­ски­ми и к осе­ни прак­тиче­ски пре­кра­ти­лись. Главным про­тив­ни­ком УПА бы­ли от­ря­ды Ар­мии Край­о­вой и советских пар­ти­зан, на­пря­жён­ность и ожес­то­чён­ность бо­ёв с ко­то­ры­ми толь­ко воз­рас­та­ла. В то же вре­мя (в 1943 году) германские ок­ку­пационные вла­сти сфор­ми­ро­ва­ли 14-ю доб­ро­вольческую гре­на­дер­скую ди­ви­зию СС «Га­ли­ция» (так называемая ди­ви­зия СС «Га­ли­чи­на»), основной кон­тин­гент ко­то­рой со­став­ля­ли сто­рон­ни­ки ОУН(м). Соб­ст­вен­ные воо­руженные от­ря­ды ОУН(м) к середине 1944 года во­шли в со­став УПА или бы­ли рас­пу­ще­ны. В конце 1944 года германское ру­ко­во­дство вы­пус­ти­ло из конц­ла­ге­ря Бан­де­ру, Стець­ко и других, а так­же Мель­ни­ка (аре­сто­ван и по­ме­щён в конц­ла­герь в феврале 1944 года) и при­влек­ло их к соз­да­нию «ан­ти­боль­ше­вист­ских» фор­ми­ро­ва­ний. В мар­те 1945 года в Ве­не Бан­де­рой был ор­га­ни­зо­ван За­гра­нич­ный центр ОУН(б).

По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии во 2-й ми­ро­вой вой­не ру­ко­во­дство обе­их ОУН ока­за­лось на тер­ри­то­рии, кон­тро­ли­руе­мой вой­ска­ми США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. В конце 1945 - начале 1946 годов в ла­ге­рях бе­жен­цев и пе­ре­ме­щён­ных лиц на тер­ри­то­рии западных со­юз­ни­ков ме­ж­ду ни­ми раз­вер­ну­лась борь­ба за но­вых чле­нов и влия­ние на ла­гер­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, по­бе­да в ко­то­рой ос­та­лась за ОУН(б). Чис­ло сто­рон­ни­ков ОУН(м) по­сте­пен­но умень­ша­лось, что вы­ну­ди­ло её ру­ко­во­дство пой­ти на сбли­же­ние с другими на­цио­на­ли­стическими дви­же­ния­ми украинской эмиг­ра­ции и в ито­ге от­ка­зать­ся от догм начала 1930-х годов.

С 1946 года, по­сле на­ча­ла «хо­лод­ной вой­ны», обе ОУН [ОУН(б) в боль­шей сте­пе­ни, так как под её ру­ко­во­дством на­хо­ди­лись от­ря­ды УПА, дей­ст­во­вав­шие на тер­ри­то­рии СССР и Поль­ской Народной Рес­пуб­ли­ки (ПНР)] ста­ли фи­нан­си­ро­вать­ся спец­служ­ба­ми США и Ве­ли­ко­бри­та­нии. Воо­руженное под­по­лье ОУН(б) и от­ря­ды УПА (объ­е­ди­не­ны в 1947 году), дей­ст­во­вав­шие на тер­ри­то­рии ПНР, бы­ли раз­гром­ле­ны к концу 1947 года. На тер­ри­то­рии СССР воо­руженная борь­ба украинских на­цио­на­ли­стов фор­маль­но за­кон­чи­лась в 1949 году, ко­гда УГВР [Украинский главный ос­во­бо­дительный со­вет (укр. - Україньска го­лов­на виз­воль­на ра­да) - не­при­знан­ное пра­ви­тель­ст­во Ук­раи­ны, об­ра­зо­ван­ное ОУН(б) в 1944 году, с 1945 года на­хо­ди­лось в Мюн­хе­не, Гер­ма­ния] при­нял ре­ше­ние о рос­пус­ке УПА, но отдельные ак­ты тер­ро­ра от­ме­ча­лись и в 1950-х годах, а ли­к­ви­да­ция ор­га­ни­зо­ван­но­го под­по­лья ОУН в основном за­вер­ши­лась в 1952 году. В 1956 году от ОУН(б) от­ко­ло­лась «За­гра­нич­ная ОУН», или ОУН(з), ко­то­рая в даль­ней­шем вы­сту­па­ла от име­ни За­гра­нич­но­го Про­во­да УГВР. В октябре 1959 года в Мюн­хе­не аген­том советской раз­вед­ки убит С.А. Бан­де­ра. С 1959 года ОУН(б) воз­гла­вил С. Лен­кав­ский, с 1968 года - Я.С. Стець­ко, с 1987 года - В. Олесь­кив, в 1991-2000 годах - Яро­сла­ва Стець­ко (жена Я.С. Стець­ко; настоящие имя и фамилия Ан­на Ев­ге­ния Му­зы­ка; 1920-2003 годы). По­сле об­ре­те­ния Ук­раи­ной в 1991 году не­за­ви­си­мо­сти по её ини­циа­ти­ве в 1992 году ОУН(б) пре­об­ра­зо­ва­на в по­ли­тическую пар­тию - Кон­гресс украинских на­цио­на­ли­стов. ОУН(м) в 1992 году ле­га­ли­зо­ва­лась на Ук­раи­не как об­щественная ор­га­ни­за­ция национально-де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)