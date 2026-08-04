ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ; англ. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) - межгосударственное региональное политическое объединение.
Современное название с 1.1.1995 года. Переименована из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое созывалось в различных форматах с 1973 года и 1.8.1975 года утвердило хельсинкский Заключительный акт. Штаб-квартира - в Вене. ОБСЕ признана в качестве регионального соглашения в соответствии с главой VIII Устава Организации Объединённых Наций. Действует на основе концепции всеобъемлющей безопасности, подразделяемой на военно-политическое, экономико-экологическое и гуманитарное измерения (так называемые корзины). В отличие от других международных организаций не имеет целостного учредительного акта и в юридическом смысле не является субъектом муждународного права, а также не располагает полномочиями вступать в договорные отношения с государствами и другими субъектами международного права.
Первоначально в СБСЕ участвовали 35 государств. После распада СССР, Социалистической Федеративной Республики Югославия и Чехославацкой Социалистичскойе Республики в 1991-2000 годах к нему присоединились новые независимые европейские государства, а также центральноазиатские (Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан) и закавказские (Азербайджан, Армения, Грузия). В 2006 году членом ОБСЕ стала Черногория. В 2012 году в организацию вступила Монголия. По состоянию на 2013 год в ОБСЕ входят 57 государств-участников. Статус «партнёров по сотрудничеству» имеют 11 государств (Австралия, Алжир, Афганистан, Египет, Израиль, Иордания, Марокко, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Япония). Все государства-участники имеют равный статус.
Коллективные директивные органы ОБСЕ принимают решения на основе консенсуса и носят политически (не юридически) обязывающий характер.
Согласно «Парижской хартии для новой Европы», принятой на встрече на высшем уровне в Париже (19-21.11.1990 года), высшим директивным органом ОБСЕ является непериодическое совещание глав государств и правительств (саммит ОБСЕ), которое проводится по договорённости государств. С инициативой проведения встречи может выступить одно или несколько государств, её время и место утверждаются решением Постоянного совета или Совета министров иностранных дел государств- участников (СМИД) на основе консенсуса. Всего проведено 7 саммитов (последние - в Стамбуле в 1999 году, в Астане в 2010 году). СМИД собирается в те годы, когда не проводятся саммиты. Состоялось 19 заседаний СМИД (последнее - в Дублине в 2012 году). Саммиты и СМИД проводят обзор деятельности ОБСЕ, определяют политические приоритеты, принимают решения по ключевым аспектам деятельности организации. С 1993 года функционирует Постоянный совет - руководящий орган ОБСЕ для политических консультаций и принятия решений. Он заседает еженедельно в Вене на уровне постоянных представителей государств-участников.
Функции Действующего председателя (ДП) ОБСЕ в течение одного календарного года выполняет государство-участник, изъявившее желание и назначенное в этом качестве решением СМИД, как правило, не позднее, чем за 2 года до начала полномочий государства-участника. ДП отвечает за координацию действий и проведение консультаций по текущим делам ОБСЕ. Функции ДП исполняет министр иностранных дел вышеуказанного государства-участника. В 2012 году в ОБСЕ председательствовала Ирландия, в 2013году - Украина.
Административным обеспечением деятельности ОБСЕ занимается Секретариат, возглавляемый Генеральным секретарём [назначается СМИД на 3 года; пост учреждён в 1992 году; с 1.7.2011 года - представитель Италии Л. Занньер (Дзанньер)]. Генеральный секретарь оказывает экспертное и аналитическое содействие ДП, а также уполномочен делать заявления от имени ОБСЕ.
В 1990 году основаны Бюро по свободным выборам (с 1992 года Бюро по демократическим институтам и правам человека, БДИПЧ), которое, согласно Хельсинкскому акту 1992 года, призвано оказывать поддержку в формировании демократических институтов и укреплении гражданского общества, содействовать проведению выборов, а также наблюдать за национальными избирательными процессами; Центр по предотвращению конфликтов и Парламентская ассамблея (первое заседание состоялось 3-5.7.1992 года в Будапеште). В 1992 году учреждена должность Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, назначаемого на 3-летний срок, в 1997 году - Представителя по вопросам свободы СМИ.
В 2013 году в 14 государствах-участниках функционируют 15 миссий (две в Сербии), созданных для оказания содействия правительствам принимающих государств по их просьбе или с их согласия. На Балканах действуют 6 миссий: Присутствие в Албании, Миссии в Боснии и Герцеговине, Сербии, Косове, Черногории, Контрольная миссия - в Скопье по предотвращению распространения конфликта; на Кавказе - Бюро в Баку и в Ереване; в странах Центральной и Восточной Европы - Миссия в Молдавии и Офис Координатора проектов на Украине. В Центральной Азии - 5 полевых присутствий: Центры в Ашхабаде, Астане, Бишкеке, Координатор проектов в Узбекистане, Бюро в Таджикистане. Ранее миссии ОБСЕ действовали в Латвии (1993-2001 годы) и Эстонии (1993-2001 годы) - их удалось запустить во многом благодаря усилиям России, а также в Грузии (1992-2008 годы), России (на территории Чечни в 1995-2002 годы), Белоруссии (1999-2010 годы), Хорватии (1996-2011 годы).
С принятием на саммите в Хельсинки (9-10.7.1992 годы) документа «Вызов времени перемен» в основном завершилось формирование институциональной структуры ОБСЕ. В числе других важных итоговых документов: принятые на встрече в Будапеште (5-6.12.1994 года) политическая декларация «На пути к подлинному партнёрству в новую эпоху»; в Лиссабоне (2-3.12.1996 года) - декларация «О модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века»; в Стамбуле (18-19.11.1999 года) - «Хартия европейской безопасности». На саммите в Астане (1-2.12.2010 года) принята юбилейная декларация «На пути к сообществу безопасности», которая провозглашает задачу сформировать «сообщество безопасности», свободное от разделительных линий, конфликтов и зон с различным уровнем безопасности.
С конца 1990-х годов в деятельности ОБСЕ превалирует тематика защиты прав человека, поддержания демократических институтов, предотвращения и урегулирования локальных и региональных конфликтов, обеспечения мирного разрешения межэтнических и межгосударственных противоречий, что не отвечает основополагающим целям создания ОБСЕ.
Россия выступает за возрождение авторитета и востребованности ОБСЕ в системе современных международных отношений как способа равноправного политического диалога с целью построения неделимого общеевропейского пространства безопасности. Принципиальным элементом в деле превращения ОБСЕ в полноценную организацию, функционирующую в интересах всех входящих в неё государств на основе коллективно согласованных правил, является разработка и принятие Устава ОБСЕ.