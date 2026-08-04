ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ; англ. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) - межгосударственное региональное политическое объединение.

Современное название с 1.1.1995 года. Пе­ре­име­но­ва­на из Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе (СБСЕ), ко­то­рое со­зы­ва­лось в различных фор­ма­тах с 1973 года и 1.8.1975 года ут­вер­ди­ло хель­синк­ский За­клю­чи­тель­ный акт . Штаб-квар­ти­ра - в Ве­не. ОБСЕ при­зна­на в ка­че­ст­ве ре­гио­наль­но­го со­гла­ше­ния в со­от­вет­ст­вии с гла­вой VIII Ус­та­ва Ор­га­ни­за­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций. Дей­ст­ву­ет на ос­но­ве кон­цеп­ции все­объ­ем­лю­щей безо­пас­но­сти, под­раз­де­ляе­мой на во­енно-по­ли­тическое, эко­но­ми­ко-эко­ло­гическое и гу­ма­ни­тар­ное из­ме­ре­ния (так называемые кор­зи­ны). В от­ли­чие от других ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций не име­ет це­ло­ст­но­го уч­ре­дительного ак­та и в юри­дическом смыс­ле не яв­ля­ет­ся субъ­ек­том му­ж­ду­народного пра­ва, а так­же не рас­по­ла­га­ет пол­но­мо­чия­ми всту­пать в до­го­вор­ные от­но­ше­ния с го­су­дар­ст­ва­ми и другими субъ­ек­та­ми ме­ж­ду­народного пра­ва.

Пер­во­на­чаль­но в СБСЕ уча­ст­во­ва­ли 35 го­су­дарств. По­сле рас­па­да СССР , Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия и Че­хославацкой Со­циа­ли­стичскойе Рес­пуб­ли­ки в 1991-2000 годах к не­му при­соеди­ни­лись но­вые не­за­ви­си­мые ев­ропейские го­су­дар­ст­ва, а так­же цен­траль­ноа­зи­ат­ские (Ка­зах­стан, Кир­ги­зия, Турк­ме­ния и Уз­бе­ки­стан) и за­кав­каз­ские (Азер­бай­джан, Ар­ме­ния, Гру­зия). В 2006 году чле­ном ОБСЕ ста­ла Чер­но­го­рия. В 2012 году в ор­га­ни­за­цию всту­пи­ла Мон­го­лия . По со­стоя­нию на 2013 год в ОБСЕ вхо­дят 57 го­су­дарств-уча­ст­ни­ков. Ста­тус «парт­нё­ров по со­труд­ни­че­ст­ву» име­ют 11 го­су­дарств (Ав­ст­ра­лия, Ал­жир, Аф­га­ни­стан, Еги­пет, Из­ра­иль, Иор­да­ния, Ма­рок­ко, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея, Таи­ланд, Ту­нис, Япо­ния). Все го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ки име­ют рав­ный ста­тус.

Кол­лек­тив­ные ди­рек­тив­ные ор­га­ны ОБСЕ при­ни­ма­ют ре­ше­ния на ос­но­ве кон­сен­су­са и но­сят по­ли­ти­че­ски (не юри­ди­че­ски) обя­зы­ваю­щий ха­рак­тер.

Со­глас­но « Па­риж­ской хар­тии для но­вой Ев­ро­пы », при­ня­той на встре­че на выс­шем уров­не в Па­ри­же (19-21.11.1990 года), выс­шим ди­рек­тив­ным ор­га­ном ОБСЕ яв­ля­ет­ся не­пе­рио­дическое со­ве­ща­ние глав го­су­дарств и пра­ви­тельств (сам­мит ОБСЕ), ко­то­рое про­во­дит­ся по до­го­во­рён­но­сти го­су­дарств. С ини­циа­ти­вой про­ве­де­ния встре­чи мо­жет вы­сту­пить од­но или несколько го­су­дарств, её вре­мя и ме­сто ут­вер­жда­ют­ся ре­ше­ни­ем По­сто­ян­но­го со­ве­та или Со­ве­та ми­ни­ст­ров иностранных дел го­су­дарств- уча­ст­ни­ков (СМИД) на ос­но­ве кон­сен­су­са. Все­го про­ве­де­но 7 сам­ми­тов (по­след­ние - в Стам­бу­ле в 1999 году, в Ас­та­не в 2010 году). СМИД со­би­ра­ет­ся в те го­ды, ко­гда не про­во­дят­ся сам­ми­ты. Со­стоя­лось 19 за­се­да­ний СМИД (по­след­нее - в Дуб­ли­не в 2012 году). Сам­ми­ты и СМИД про­во­дят об­зор дея­тель­но­сти ОБСЕ, оп­ре­де­ля­ют по­ли­тические при­ори­те­ты, при­ни­ма­ют ре­ше­ния по клю­че­вым ас­пек­там дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ции. С 1993 года функ­цио­ни­ру­ет По­сто­ян­ный со­вет - ру­ко­во­дя­щий ор­ган ОБСЕ для по­ли­тических кон­суль­та­ций и при­ня­тия ре­ше­ний. Он за­се­да­ет еже­не­дель­но в Ве­не на уров­не по­сто­ян­ных пред­ста­ви­те­лей го­су­дарств-уча­ст­ни­ков.

Функ­ции Дей­ст­вую­ще­го пред­се­да­те­ля (ДП) ОБСЕ в те­че­ние од­но­го ка­лен­дар­но­го го­да вы­пол­ня­ет го­су­дар­ст­во-уча­ст­ник, изъ­я­вив­шее же­ла­ние и на­зна­чен­ное в этом ка­че­ст­ве ре­ше­ни­ем СМИД, как пра­ви­ло, не позд­нее, чем за 2 го­да до на­ча­ла пол­но­мо­чий го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ка. ДП от­ве­ча­ет за ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий и про­ве­де­ние кон­суль­та­ций по те­ку­щим де­лам ОБСЕ. Функ­ции ДП ис­пол­ня­ет министр иностранных дел вы­ше­ука­зан­ного го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ка. В 2012 году в ОБСЕ пред­се­да­тель­ст­во­ва­ла Ир­лан­дия, в 2013году - Ук­раи­на.

Административным обес­пе­че­ни­ем дея­тель­но­сти ОБСЕ за­ни­ма­ет­ся Сек­ре­та­ри­ат, воз­глав­ляе­мый Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём [на­зна­ча­ет­ся СМИД на 3 го­да; пост уч­ре­ж­дён в 1992 году; с 1.7.2011 года - пред­ста­ви­тель Ита­лии Л. Зан­нь­ер (Дзан­нь­ер)]. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ока­зы­ва­ет экс­перт­ное и ана­ли­тическое со­дей­ст­вие ДП, а так­же упол­но­мо­чен де­лать за­яв­ле­ния от име­ни ОБСЕ.

В 1990 году ос­но­ва­ны Бю­ро по сво­бод­ным вы­бо­рам (с 1992 года Бю­ро по де­мо­кра­тическим ин­сти­ту­там и пра­вам че­ло­ве­ка, БДИПЧ), ко­то­рое, со­глас­но Хель­синк­ско­му ак­ту 1992 года, при­зва­но ока­зы­вать под­держ­ку в фор­ми­ро­ва­нии де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов и ук­ре­п­ле­нии гражданского об­ще­ст­ва, со­дей­ст­во­вать про­ве­де­нию вы­бо­ров, а так­же на­блю­дать за национальными из­би­рательными про­цес­са­ми; Центр по пре­дот­вра­ще­нию кон­флик­тов и Пар­ла­мент­ская ас­самб­лея (пер­вое за­се­да­ние со­стоя­лось 3-5.7.1992 года в Бу­да­пеш­те). В 1992 году уч­ре­ж­де­на долж­ность Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра по де­лам национальных мень­шинств, на­зна­чае­мо­го на 3-лет­ний срок, в 1997 году - Пред­ста­ви­те­ля по во­про­сам сво­бо­ды СМИ.

В 2013 году в 14 го­су­дар­ст­вах-уча­ст­ни­ках функ­цио­ни­ру­ют 15 мис­сий (две в Сер­бии), соз­дан­ных для ока­за­ния со­дей­ст­вия пра­ви­тель­ст­вам при­ни­маю­щих го­су­дарств по их прось­бе или с их со­гла­сия. На Бал­ка­нах дей­ст­ву­ют 6 мис­сий: При­сут­ст­вие в Ал­ба­нии, Мис­сии в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Сер­бии, Ко­со­ве, Чер­но­го­рии, Кон­троль­ная мис­сия - в Ско­пье по пре­дот­вра­ще­нию рас­про­стра­не­ния кон­флик­та; на Кав­ка­зе - Бю­ро в Ба­ку и в Ере­ва­не; в стра­нах Центральной и Восточной Ев­ро­пы - Мис­сия в Мол­да­вии и Офис Ко­ор­ди­на­то­ра про­ек­тов на Ук­раи­не. В Центральной Азии - 5 по­ле­вых при­сут­ст­вий: Цен­тры в Аш­ха­ба­де, Ас­та­не, Биш­ке­ке, Ко­ор­ди­на­тор про­ек­тов в Уз­бе­ки­ста­не, Бю­ро в Тад­жи­ки­ста­не. Ра­нее мис­сии ОБСЕ дей­ст­во­ва­ли в Лат­вии (1993-2001 годы) и Эс­то­нии (1993-2001 годы) - их уда­лось за­пус­тить во мно­гом бла­го­да­ря уси­ли­ям Рос­сии, а так­же в Гру­зии (1992-2008 годы), Рос­сии (на тер­ри­то­рии Чеч­ни в 1995-2002 годы), Бе­ло­рус­сии (1999-2010 годы), Хор­ва­тии (1996-2011 годы).

С при­ня­ти­ем на сам­ми­те в Хель­син­ки (9-10.7.1992 годы) до­ку­мен­та «Вы­зов вре­ме­ни пе­ре­мен» в основном за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние ин­сти­ту­цио­наль­ной струк­ту­ры ОБСЕ. В чис­ле других важ­ных ито­го­вых до­ку­мен­тов: при­ня­тые на встре­че в Бу­да­пеш­те (5-6.12.1994 года) по­ли­тическая дек­ла­ра­ция «На пу­ти к под­лин­но­му парт­нёр­ст­ву в но­вую эпо­ху»; в Лис­са­бо­не (2-3.12.1996 года) - дек­ла­ра­ция «О мо­де­ли общей и все­объ­ем­лю­щей безо­пас­но­сти для Ев­ро­пы XXI ве­ка»; в Стам­бу­ле (18-19.11.1999 года) - «Хар­тия ев­ропейской безо­пас­но­сти». На сам­ми­те в Ас­та­не (1-2.12.2010 года) при­ня­та юби­лей­ная дек­ла­ра­ция «На пу­ти к со­об­ще­ст­ву безо­пас­но­сти», ко­то­рая про­воз­гла­ша­ет за­да­чу сфор­ми­ро­вать «со­об­ще­ст­во безо­пас­но­сти», сво­бод­ное от раз­де­лительных ли­ний, кон­флик­тов и зон с различным уров­нем безо­пас­но­сти.

С конца 1990-х годов в дея­тель­но­сти ОБСЕ пре­ва­ли­ру­ет те­ма­ти­ка за­щи­ты прав че­ло­ве­ка, под­дер­жа­ния де­мо­кра­тических ин­сти­ту­тов, пре­дот­вра­ще­ния и уре­гу­ли­ро­ва­ния ло­каль­ных и ре­гио­наль­ных кон­флик­тов, обес­пе­че­ния мир­но­го раз­ре­ше­ния ме­ж­эт­нических и меж­го­су­дарственных про­ти­во­ре­чий, что не от­ве­ча­ет ос­но­во­по­ла­гаю­щим це­лям соз­да­ния ОБСЕ.

Рос­сия вы­сту­па­ет за воз­ро­ж­де­ние ав­то­ри­те­та и вос­тре­бо­ван­но­сти ОБСЕ в сис­те­ме современных ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний как спо­со­ба рав­но­прав­но­го по­ли­тического диа­ло­га с це­лью по­строе­ния не­де­ли­мо­го об­ще­евро­пей­ско­го про­стран­ст­ва безо­пас­но­сти. Прин­ци­пи­аль­ным эле­мен­том в де­ле пре­вра­ще­ния ОБСЕ в пол­но­цен­ную ор­га­ни­за­цию, функ­цио­ни­рую­щую в ин­те­ре­сах всех вхо­дя­щих в неё го­су­дарств на ос­но­ве кол­лек­тив­но со­гла­со­ван­ных пра­вил, яв­ля­ет­ся раз­ра­бот­ка и при­ня­тие Ус­та­ва ОБСЕ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)