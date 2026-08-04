ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ (ООП; араб. Муназзамат ат- тахрир аль-Филастынийя) - центральное звено палестинского национального движения, объединяющее на основе единой политической платформы и организационной структуры различные общественно-политические силы палестинского народа в интересах реализации его национальных устремлений.

Ос­но­ва­на в 1964 году в городе Ие­ру­са­лим под эги­дой Ли­ги араб­ских го­су­дарств (ЛАГ) с це­лью мо­би­ли­зо­вать па­ле­стин­цев в ин­те­ре­сах об­ще­араб­ско­го про­ти­во­стоя­ния Из­раи­лю и ос­во­бо­ж­де­ния тер­ри­то­рии Па­ле­сти­ны, вы­де­лен­ной в со­от­вет­ст­вии с ре­зо­лю­ци­ей Ге­не­раль­ной ас­самб­леи ООН № 181 от 29.11.1947 года для соз­да­ния не­за­ви­си­мо­го арабского государства. То­гда же при­нят главный про­грамм­ный до­ку­мент ООП - Па­ле­стин­ская хар­тия 1964 года. Не­глас­ной за­да­чей ООП на мо­мент ос­но­ва­ния яв­ля­лось взя­тие под арабский кон­троль во­енной и по­ли­тической ак­тив­но­сти и ре­сур­сов па­ле­стин­ской диа­спо­ры для реа­ли­за­ции об­ще­араб­ских за­дач. В рам­ках ООП бы­ли об­ра­зо­ва­ны Па­ле­стин­ский национальный фонд (фи­нан­си­ро­ва­ние ООП осу­ще­ст­в­ля­лось за счёт специального на­ло­га, взи­мав­ше­го­ся пра­ви­тель­ст­ва­ми арабских стран с про­жи­ваю­щих в этих стра­нах па­ле­стин­цев) и Ар­мия ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (АОП), ко­то­рая пред­став­ля­ла со­бой ре­гу­ляр­ные па­ле­стин­ские под­раз­де­ле­ния в со­ста­ве воо­руженных сил Егип­та, Ира­ка и Си­рии. До конца 1960-х годов дея­тель­ность ООП в основном сво­ди­лась к по­ли­тическим дек­ла­ра­ци­ям и ор­гани­зационной ра­бо­те. Она вос­при­ни­ма­лась ря­до­вы­ми па­ле­стин­ца­ми как эли­тар­ная ор­га­ни­за­ция и не поль­зо­ва­лась в их сре­де ав­то­ри­те­том.

В ре­зуль­та­те по­ра­же­ния ар­мий арабских го­су­дарств (вклю­чая под­раз­де­ле­ния АОП в сек­то­ре Га­за) в вой­не с Из­раи­лем 1967 года (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны ) ав­то­ри­тет ООП был ещё боль­ше по­дор­ван. В 1969 году ООП пе­ре­шла под кон­троль ос­та­вав­ше­го­ся не­за­ви­си­мым от неё Па­ле­стин­ско­го дви­же­ния со­про­тив­ле­ния . Ли­де­ром из­бран Я. Ара­фат - гла­ва дви­же­ния ФАТХ . ООП по­лу­чи­ла са­мо­сто­ятельное национальное ру­ко­во­дство, бы­ла вы­ве­де­на из-под опе­ки арабских го­су­дар­ств, скон­цен­три­ро­ва­ла уси­лия на за­щи­те па­ле­стин­ской национальной иден­тич­но­сти, ор­га­ни­за­ции си­ла­ми па­ле­стин­цев воо­руженной борь­бы про­тив Из­раи­ля (во взаи­мо­дей­ст­вии, но без кон­тро­ля со сто­ро­ны арабских го­су­дарств) и обес­пе­че­нии па­ле­стин­ских ин­те­ре­сов на ме­ж­ду­народной аре­не. Про­грам­ма ООП 1974 года пре­ду­смат­ри­ва­ла соз­да­ние в хо­де во­оруженной борь­бы национальной вла­сти на лю­бой ос­во­бо­ж­дён­ной тер­ри­то­рии в Па­ле­сти­не с це­лью даль­ней­ше­го рас­про­стра­не­ния её су­ве­ре­ни­те­та на все па­ле­стин­ские зем­ли.

В конца 1960-х годов основной ба­зой ООП ста­ла Иор­да­ния, на тер­ри­то­рии ко­то­рой раз­ме­ща­лись ру­ко­во­дство и вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния ор­га­ни­за­ции. В ре­зуль­та­те кон­флик­та с ко­ро­лев­ским ре­жи­мом в Иор­да­нии в сентябре 1970 года (так называемый Чёр­ный сен­тябрь) вся военно-политическая ин­фра­струк­ту­ра ООП бы­ла пе­ре­ме­ще­на в Ли­ван. По­сле из­ра­иль­ско­го втор­же­ния в Ли­ван в 1982 году во­енный по­тен­ци­ал ООП был зна­чи­тель­но по­дор­ван, воо­руженная ак­тив­ность на­ча­ла схо­дить на нет, штаб-квар­ти­ра пе­ре­не­се­на из Ли­ва­на в Ту­нис. ООП сосре­до­то­чи­лась на по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­тических пу­тях про­дви­же­ния национальных ин­те­ре­сов па­ле­стин­цев.

В 1988 году ООП под­клю­чи­лась к ру­ко­вод­ству на­чав­шей­ся в 1987 года «ин­ти­фа­ды» (вос­ста­ния) па­ле­стин­цев на ок­ку­пи­ро­ван­ных Из­раи­лем тер­ри­то­ри­ях Западного бе­ре­га реки Иор­дан (ЗБРИ) и сек­то­ра Га­за. В том же го­ду Национальный со­вет Па­ле­сти­ны на сес­сии в городе Ал­жир при­нял дек­ла­ра­цию о не­за­ви­си­мо­сти Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на, а так­же так называемое по­ли­тическое ком­мю­ни­ке, из ко­то­рых вы­те­ка­ли при­зна­ние де-фак­то пра­ва Из­раи­ля на су­ще­ст­во­ва­ние в гра­ни­цах на 4.6.1967 года (т. е. до на­ча­ла Шес­ти­днев­ной вой­ны) и от­каз ООП от пре­тен­зий на всю тер­ри­то­рию ис­то­рической Пале­сти­ны, го­тов­ность к национальному са­мо­оп­реде­ле­нию в пре­де­лах ЗБРИ (вклю­чая Восточный Ие­ру­са­лим) и сек­то­ра Га­за, ок­ку­пи­ро­ван­ных в 1967 году.

В 1993 году по ито­гам про­во­див­ших­ся в городе Ос­ло (Нор­ве­гия) сек­рет­ных па­ле­сти­но-из­ра­иль­ских пе­ре­го­во­ров (так называемый про­цесс Ос­ло) про­изош­ло вза­им­ное при­зна­ние Из­раи­ля и ООП (но не Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на). В со­от­вет­ст­вии с дву­сто­рон­ни­ми до­го­во­рён­но­стя­ми 1993-1995 годов в отдельных рай­онах ЗБРИ и сек­то­ра Га­за на­ча­ла функ­цио­ни­ро­вать Па­ле­стин­ская на­цио­наль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция (ПНА), упол­но­мо­чен­ная дей­ст­во­вать на ок­ку­пи­рованных тер­ри­то­ри­ях от име­ни и под эги­дой ООП. С 1996 года боль­шин­ст­во ор­га­нов ООП так­же на­хо­дит­ся на па­ле­стин­ских тер­ри­то­ри­ях. В 1998 годуПа­ле­стин­ский национальный со­вет про­го­ло­со­вал за от­ме­ну пунк­тов Па­ле­стин­ской хар­тии 1964 года, при­зывав­ших к унич­то­же­нию Из­раи­ля (из­ме­не­ние Хар­тии не по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в официальных до­ку­мен­тах ПНА, не был из­дан но­вый, ис­прав­лен­ный текст Хар­тии).

По со­стоя­нию на 2013 год в ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны ООП вхо­дят пред­ста­ви­те­ли основных па­ле­стин­ских груп­пи­ро­вок: ФАТХ (наи­бо­лее влия­тель­ной и мно­го­чис­лен­ной), Народного фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (НФОП), Де­мо­кра­тического фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ДФОП), Народной пар­тии (бывшая Ком­му­ни­стическая пар­тия), Па­ле­стин­ско­го де­мо­кра­тического сою­за (ФИДА), Фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны, Арабского ос­во­бо­дительного фрон­та, Па­ле­стин­ско­го фрон­та народной борь­бы (ПФНБ), Па­ле­стин­ско­го ос­во­бо­дительного фрон­та (ПОФ), а так­же пред­ста­ви­те­ли об­щественных ор­га­ни­за­ций, проф­сою­зов и так далее. С 1990 года про­ра­ба­ты­ва­ет­ся во­прос о вхо­ж­де­нии в со­став ООП ис­ла­ми­ст­ских дви­же­ний ХАМАС и «Ис­лам­ский джи­хад». В 2005 и 2011 годах на этот счёт до­стиг­нут ряд до­го­во­рён­но­стей, од­на­ко их прак­тическая реа­ли­за­ция от­кла­ды­ва­ет­ся.

Выс­шая ру­ко­во­дя­щая ин­стан­ция ООП - Национальный со­вет Па­ле­сти­ны (НСП), про­об­раз об­ще­па­ле­стин­ско­го пар­ла­мен­та, штаб-квар­ти­ра - в городе Ам­ман (Иор­да­ния). Он вы­ра­ба­ты­ва­ет стра­те­гическую ли­нию ООП по основным по­ли­тическим во­про­сам. НСП дол­жен фор­ми­ро­вать­ся по ито­гам пря­мых вы­бо­ров с уча­сти­ем всех па­ле­стин­цев, вклю­чая ди­ас­по­ру «в тех го­су­дар­ст­вах, где это воз­мож­но». Его сес­сии долж­ны про­во­дить­ся ка­ж­дые два го­да, но на прак­ти­ке эта ус­та­нов­ка не со­блю­да­ет­ся. По­след­ние за­се­да­ния НСП со­стоя­лись в 1996 в городе Га­за и в 2009, 2011 годах в городе Ра­мал­лах. В пе­ре­ры­вах ме­ж­ду сес­сия­ми НСП его функ­ции вы­пол­ня­ет Центральный со­вет ООП.

Ис­пол­нительная власть в рам­ках ООП осу­ще­ст­в­ля­ет Ис­пол­ком. Он реа­ли­зу­ет раз­ра­ба­ты­вае­мую НСП по­ли­ти­ку, рас­по­ря­жа­ет­ся бюд­же­том организации, ку­ри­ру­ет ра­бо­ту Па­ле­стин­ско­го национального фон­да, Па­ле­стин­ско­го общества Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца и других, дея­тель­ность де­пар­та­мен­тов ООП (по пе­ре­го­во­рам, во­про­сам без­опас­но­сти, де­лам бе­жен­цев, де­лам СМИ и куль­туры и других). С 2009 года в со­ста­ве Ис­пол­ко­ма 18 чле­нов, пред­се­да­тель фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся ли­де­ром ООП (в 1969-2004 годах Я. Ара­фат, с 2005 года М. Аб­бас). В 2009 году на за­се­да­нии Центрального со­ве­та ООП Аб­бас был из­бран пре­зи­ден­том Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на.

Основные ин­фор­мационные ор­га­ны ООП - ра­дио­стан­ция «Го­лос Па­ле­сти­ны» (с 1970 года ве­ща­ла с тер­ри­то­рии различных арабских го­су­дарств, с 1994 года - с ок­ку­пи­ро­ван­ных па­ле­стин­ских тер­ри­то­рий), спут­ни­ко­вый те­ле­ка­нал «Па­ле­сти­на» (с 1994 года), ин­фор­м­агент­ст­во ВАФА (соз­да­но в 1972 году, с 1999 года функ­цио­ни­ру­ет в Ин­тер­не­те).

ООП - един­ст­вен­ный ме­ж­ду­на­род­но при­знан­ный за­кон­ный пред­ста­ви­тель па­ле­стин­ско­го на­ро­да, её ис­клю­чительной пре­ро­га­ти­вой ос­та­ют­ся пе­ре­го­во­ры с Из­раи­лем. ООП в различных ка­че­ст­вах (в том числе как ПНА или Го­су­дар­ст­во Па­ле­сти­на) име­ет ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния со 140 го­су­дар­ст­ва­ми ми­ра, об­ла­да­ет пол­но­прав­ным член­ст­вом в ЛАГ, Ор­га­ни­за­ции ис­лам­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва , Дви­же­нии не­при­сое­ди­не­ния , Ме­ж­ду­народном комитете Крас­но­го Кре­ста (смотри Крас­ный Крест ), ЮНЕСКО (с 2011 года), Ме­ж­ду­народной организации по стан­дар­ти­за­ции, Сою­зе для Сре­ди­зем­но­мо­рья, Груп­пе 77, Ази­атской пар­ла­мент­ской ас­самб­лее, Ме­ж­ду­народном олим­пий­ском дви­же­нии, других спор­тив­ных ас­со­циа­ци­ях, вклю­чая ФИФА, и так далее. В 1974 году она по­лу­чи­ла ста­тус по­сто­ян­но­го на­блю­да­те­ля в ООН, с 2011 года пред­при­ни­ма­ет ша­ги по его по­вы­ше­нию. СССР ус­та­но­вил от­но­ше­ния с ООП в 1974 году, в 1988 году при­знал про­воз­гла­ше­ние Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на и в 1990 году по­вы­сил уро­вень пред­ста­ви­тель­ст­ва ООП в Мо­ск­ве до ста­ту­са По­соль­ст­ва Го­су­дар­ст­ва Па­ле­сти­на.

Про­воз­гла­шён­ное в 1988 году Го­су­дар­ст­во Па­ле­сти­на при­зна­но (на 2013) 132 стра­на­ми (ис­клю­чая Из­ра­иль, США, Ка­на­ду, боль­шин­ст­во стран Ев­ро­сою­за, Ав­стра­лию, Япо­нию и ряд дру­гих). Од­на­ко в свя­зи с не­за­вер­шён­но­стью про­цес­са па­ле­сти­но-из­ра­иль­ско­го уре­гу­ли­ро­ва­ния и про­дол­жаю­щей­ся из­ра­иль­ской ок­ку­па­ци­ей па­ле­стин­ских тер­ри­то­рий Го­су­дар­ст­во Па­ле­сти­на на по­ли­тическую кар­ту ми­ра не на­не­се­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)