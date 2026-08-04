ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ (ООП; араб. Муназзамат ат- тахрир аль-Филастынийя) - центральное звено палестинского национального движения, объединяющее на основе единой политической платформы и организационной структуры различные общественно-политические силы палестинского народа в интересах реализации его национальных устремлений.
Основана в 1964 году в городе Иерусалим под эгидой Лиги арабских государств (ЛАГ) с целью мобилизовать палестинцев в интересах общеарабского противостояния Израилю и освобождения территории Палестины, выделенной в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 181 от 29.11.1947 года для создания независимого арабского государства. Тогда же принят главный программный документ ООП - Палестинская хартия 1964 года. Негласной задачей ООП на момент основания являлось взятие под арабский контроль военной и политической активности и ресурсов палестинской диаспоры для реализации общеарабских задач. В рамках ООП были образованы Палестинский национальный фонд (финансирование ООП осуществлялось за счёт специального налога, взимавшегося правительствами арабских стран с проживающих в этих странах палестинцев) и Армия освобождения Палестины (АОП), которая представляла собой регулярные палестинские подразделения в составе вооруженных сил Египта, Ирака и Сирии. До конца 1960-х годов деятельность ООП в основном сводилась к политическим декларациям и организационной работе. Она воспринималась рядовыми палестинцами как элитарная организация и не пользовалась в их среде авторитетом.
В результате поражения армий арабских государств (включая подразделения АОП в секторе Газа) в войне с Израилем 1967 года (смотри Арабо-израильские войны) авторитет ООП был ещё больше подорван. В 1969 году ООП перешла под контроль остававшегося независимым от неё Палестинского движения сопротивления. Лидером избран Я. Арафат - глава движения ФАТХ. ООП получила самостоятельное национальное руководство, была выведена из-под опеки арабских государств, сконцентрировала усилия на защите палестинской национальной идентичности, организации силами палестинцев вооруженной борьбы против Израиля (во взаимодействии, но без контроля со стороны арабских государств) и обеспечении палестинских интересов на международной арене. Программа ООП 1974 года предусматривала создание в ходе вооруженной борьбы национальной власти на любой освобождённой территории в Палестине с целью дальнейшего распространения её суверенитета на все палестинские земли.
В конца 1960-х годов основной базой ООП стала Иордания, на территории которой размещались руководство и военизированные формирования организации. В результате конфликта с королевским режимом в Иордании в сентябре 1970 года (так называемый Чёрный сентябрь) вся военно-политическая инфраструктура ООП была перемещена в Ливан. После израильского вторжения в Ливан в 1982 году военный потенциал ООП был значительно подорван, вооруженная активность начала сходить на нет, штаб-квартира перенесена из Ливана в Тунис. ООП сосредоточилась на политико-дипломатических путях продвижения национальных интересов палестинцев.
В 1988 году ООП подключилась к руководству начавшейся в 1987 года «интифады» (восстания) палестинцев на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан (ЗБРИ) и сектора Газа. В том же году Национальный совет Палестины на сессии в городе Алжир принял декларацию о независимости Государства Палестина, а также так называемое политическое коммюнике, из которых вытекали признание де-факто права Израиля на существование в границах на 4.6.1967 года (т. е. до начала Шестидневной войны) и отказ ООП от претензий на всю территорию исторической Палестины, готовность к национальному самоопределению в пределах ЗБРИ (включая Восточный Иерусалим) и сектора Газа, оккупированных в 1967 году.
В 1993 году по итогам проводившихся в городе Осло (Норвегия) секретных палестино-израильских переговоров (так называемый процесс Осло) произошло взаимное признание Израиля и ООП (но не Государства Палестина). В соответствии с двусторонними договорённостями 1993-1995 годов в отдельных районах ЗБРИ и сектора Газа начала функционировать Палестинская национальная администрация (ПНА), уполномоченная действовать на оккупированных территориях от имени и под эгидой ООП. С 1996 года большинство органов ООП также находится на палестинских территориях. В 1998 годуПалестинский национальный совет проголосовал за отмену пунктов Палестинской хартии 1964 года, призывавших к уничтожению Израиля (изменение Хартии не получило отражение в официальных документах ПНА, не был издан новый, исправленный текст Хартии).
По состоянию на 2013 год в руководящие органы ООП входят представители основных палестинских группировок: ФАТХ (наиболее влиятельной и многочисленной), Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП), Народной партии (бывшая Коммунистическая партия), Палестинского демократического союза (ФИДА), Фронта освобождения Палестины, Арабского освободительного фронта, Палестинского фронта народной борьбы (ПФНБ), Палестинского освободительного фронта (ПОФ), а также представители общественных организаций, профсоюзов и так далее. С 1990 года прорабатывается вопрос о вхождении в состав ООП исламистских движений ХАМАС и «Исламский джихад». В 2005 и 2011 годах на этот счёт достигнут ряд договорённостей, однако их практическая реализация откладывается.
Высшая руководящая инстанция ООП - Национальный совет Палестины (НСП), прообраз общепалестинского парламента, штаб-квартира - в городе Амман (Иордания). Он вырабатывает стратегическую линию ООП по основным политическим вопросам. НСП должен формироваться по итогам прямых выборов с участием всех палестинцев, включая диаспору «в тех государствах, где это возможно». Его сессии должны проводиться каждые два года, но на практике эта установка не соблюдается. Последние заседания НСП состоялись в 1996 в городе Газа и в 2009, 2011 годах в городе Рамаллах. В перерывах между сессиями НСП его функции выполняет Центральный совет ООП.
Исполнительная власть в рамках ООП осуществляет Исполком. Он реализует разрабатываемую НСП политику, распоряжается бюджетом организации, курирует работу Палестинского национального фонда, Палестинского общества Красного Полумесяца и других, деятельность департаментов ООП (по переговорам, вопросам безопасности, делам беженцев, делам СМИ и культуры и других). С 2009 года в составе Исполкома 18 членов, председатель фактически является лидером ООП (в 1969-2004 годах Я. Арафат, с 2005 года М. Аббас). В 2009 году на заседании Центрального совета ООП Аббас был избран президентом Государства Палестина.
Основные информационные органы ООП - радиостанция «Голос Палестины» (с 1970 года вещала с территории различных арабских государств, с 1994 года - с оккупированных палестинских территорий), спутниковый телеканал «Палестина» (с 1994 года), информагентство ВАФА (создано в 1972 году, с 1999 года функционирует в Интернете).
ООП - единственный международно признанный законный представитель палестинского народа, её исключительной прерогативой остаются переговоры с Израилем. ООП в различных качествах (в том числе как ПНА или Государство Палестина) имеет дипломатические отношения со 140 государствами мира, обладает полноправным членством в ЛАГ, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения, Международном комитете Красного Креста (смотри Красный Крест), ЮНЕСКО (с 2011 года), Международной организации по стандартизации, Союзе для Средиземноморья, Группе 77, Азиатской парламентской ассамблее, Международном олимпийском движении, других спортивных ассоциациях, включая ФИФА, и так далее. В 1974 году она получила статус постоянного наблюдателя в ООН, с 2011 года предпринимает шаги по его повышению. СССР установил отношения с ООП в 1974 году, в 1988 году признал провозглашение Государства Палестина и в 1990 году повысил уровень представительства ООП в Москве до статуса Посольства Государства Палестина.
Провозглашённое в 1988 году Государство Палестина признано (на 2013) 132 странами (исключая Израиль, США, Канаду, большинство стран Евросоюза, Австралию, Японию и ряд других). Однако в связи с незавершённостью процесса палестино-израильского урегулирования и продолжающейся израильской оккупацией палестинских территорий Государство Палестина на политическую карту мира не нанесено.