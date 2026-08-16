Организáция ислáмского сотрýд­ни­­чества

Организáция ислáмского сотрýд­ни­чества (ОИС, до 2011 — Организация Исламская конференция, ОИК) — создана на совещании глав мусульманских государств и правительств в Рабате (сентябрь 1969). Выступает за союз стран, где большинство населения исповедует ислам , для противостояния экспансии Запада, укрепления национальной независимости, международной активизации в качестве «третьей силы». Оформилась на совещаниях министров иностранных дел стран-­участниц в Джидде (март 1971), где принят устав, одобрен проект учреждения Исламского международного информационного агентства, и Бенгази (март 1973), и на 2‑м совещании глав государств в Лахоре (февраль 1974). На XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН получила статус наблюдателя. Объединяет 57 азиатских и африканских государств, включая Палестинскую национальную администрацию , членами-­наблюдателями являются РФ, Босния и Герцеговина, Таиланд и Центральноафриканская Республика, непризнанная Турецкая республика Северного Кипра и филиппинский Фронт освобождения моро, а также международные организации: ООН, Лига арабских государств , Движение неприсоединения, Африканский Союз , Организация экономического сотрудничества. Высшие политические органы — саммит глав государств (раз в 3–5 лет), конференция министров иностранных дел (ежегодно), Секретариат во главе с генеральным секретарем. Рабочие языки — английский, французский, арабский. При ОИС функционируют Исламский банк торговли и развития, Исламский фонд солидарности и т. п. Т. К. Кораев.