ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОГПУ)
Специальный орган гос. безопасности СССР в 1923–34.
Образован при СНК СССР в нояб. 1923 решением Президиума ЦИК СССР на базе Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Функции ОГПУ определялись Положением об ОГПУ и его органах, утверждённым в нояб. 1923. Они были те же, что и у ГПУ, но в масштабе СССР. ОГПУ руководило работой ГПУ союзных республик и подведомственных им особых отделов воен. округов; осуществляло непосредств. руководство и управление особыми отделами фронтов и армий; ведало организацией охраны гос. границ СССР; занималось оперативной работой в общесоюзном масштабе. В вопросах пользования путями сообщений, средствами связи, снабжения продовольствием и обмундированием получило права, присвоенные частям РККА. Сотрудники ОГПУ приравнивались к лицам, состоящим на действит. воен. службе. Председатель ОГПУ входил в состав СНК СССР с правом совещательного голоса. Он же возглавлял коллегию ОГПУ. Руководство работой местных органов ОГПУ осуществляло через своих уполномоченных при правительствах союзных республик. Надзор за деятельностью ОГПУ возлагался на прокурора Верховного суда СССР.
С созданием ОГПУ права органов гос. безопасности в области внесудебных репрессий последовательно расширялись. Согласно Положению о правах ОГПУ в части адм. высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь, утверждённому в марте 1924, было создано Особое совещание (см. Особое совещание при ОГПУ–НКВД СССР) в составе трёх членов коллегии ОГПУ, которые на заседаниях с обязат. участием представителей прокурорского надзора могли выносить решения о высылке, ссылке, заключении в концлагерь на срок до 3 лет. Правом применения более суровых репрессивных мер обладала коллегия ОГПУ. Так, постановлением Президиума ЦИК СССР от 1.4.1924 ей были предоставлены полномочия «расправы вплоть до вынесения высшей меры наказания» в отношении фальшивомонетчиков; постановлением Президиума ЦИК СССР от 9.5.1924 – применение расстрела в отношении бандитов и их пособников. Подобные нормативные акты принимались и в дальнейшем. К осени 1929, кроме Особого совещания, действовало 8 «троек» при полномочных представителях ОГПУ в регионах. По предложению зам. пред. ОГПУ Г. Г. Ягоды для ликвидации «раздробленности» эти «тройки» были ликвидированы, а вместо них были образованы 3 «тройки» для рассмотрения дел: по линии Экономич. управления; секретного, контрразведыват., транспортного, иностр. отделов и Гл. управления пограничной охраны и войск ОГПУ; всех остальных дел. По наиболее важным делам решения выносились Особым совещанием или Судебной коллегией ОГПУ.
В кон. 1920-х гг. структура центр. аппарата ОГПУ была следующей: коллегия ОГПУ, Адм.-организац. управление (отделы – тюремный, фельдсвязи, санитарный, автомобильный, хозяйств., комендатура и др.), Секретно-оперативное управление, Экономич. управление, Гл. управление пограничной охраны и войск ОГПУ, Спец. отдел (шифровальный), Особоуполномоченный при коллегии, Особое совещание при коллегии, Судебная коллегия. В состав ОГПУ входили также отделы: секретный, контрразведыват., особый, информац., транспортный, вост., оперативный, центр. регистратуры. Центр. аппарату ОГПУ подчинялись такие организации, как Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), спортивное общество войск и органов ОГПУ «Динамо» и др.
В нач. 1930-х гг. изменилась организац. структура ОГПУ. В 1930 в его составе было образовано управление лагерями (УЛАГ), впоследствии – Гл. управление лагерями (ГУЛАГ). В связи с упразднением НКВД РСФСР при ОГПУ были созданы Гл. инспекция по милиции и уголовному розыску ОГПУ, а в республиканских, краевых и областных органах ОГПУ – особые инспекции милиции и уголовного розыска. В 1931 секретный и информац. отделы были объединены в один – секретно-политич.; были организованы также отдел кадров ОГПУ, инж.- строит. отдел, а Адм.-организац. управление было реорганизовано в Управление делами ОГПУ. В 1932 Секретно-оперативное управление было упразднено, а отдел центр. регистратуры реорганизован в учётно-статистический. Был создан также отдел военизир. пожарной охраны (ОВПО). В дек. 1932 вместо Гл. инспекции по милиции и уголовному розыску было образовано Гл. управление рабоче-крестьянской милиции (ГУРКМ) при ОГПУ СССР. К нач. 1934 структура центр. аппарата ОГПУ была следующей: коллегия ОГПУ; Управление делами; отделы: кадров, особый, секретно-политич., информац., оперативный, транспортный, спец., учётно-статистич., финансовый; Экономич. управление; Гл. управление пограничной охраны и войск ОГПУ; ГУРКМ; ГУЛАГ; Особоуполномоченный при коллегии; Особое совещание при коллегии; Судебная коллегия.
Постановлением ЦИК СССР от 10.7.1934 был организован НКВД СССР, ОГПУ вошло в его состав.
Председатели: Ф. Э. Дзержинский (нояб. 1923 – июль 1926), В. Р. Менжинский (авг. 1926 – май 1934). Во время болезни Менжинского, а также после его смерти работой ОГПУ руководил Г. Г. Ягода.
Автор статьи: В. Н. Хаустов.