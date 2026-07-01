ОРГАНИЗАЦИЯ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОГПУ)

Спе­ци­аль­ный ор­ган гос. без­опас­но­сти СССР в 1923–34.

Об­ра­зо­ван при СНК СССР в но­яб. 1923 ре­ше­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР на ба­зе Го­су­дар­ст­вен­но­го по­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния (ГПУ) при НКВД РСФСР. Функ­ции ОГПУ оп­ре­де­ля­лись По­ло­же­ни­ем об ОГПУ и его ор­га­нах, ут­вер­ждён­ным в но­яб. 1923. Они бы­ли те же, что и у ГПУ, но в мас­шта­бе СССР. ОГПУ ру­ко­во­ди­ло ра­бо­той ГПУ со­юз­ных рес­пуб­лик и под­ве­дом­ст­вен­ных им осо­бых от­де­лов во­ен. ок­ру­гов; осу­ще­ст­в­ля­ло не­по­средств. ру­ко­во­дство и управ­ле­ние осо­бы­ми от­де­ла­ми фрон­тов и ар­мий; ве­да­ло ор­га­ни­за­ци­ей ох­ра­ны гос. гра­ниц СССР; за­ни­ма­лось опе­ра­тив­ной ра­бо­той в об­ще­со­юз­ном мас­шта­бе. В во­про­сах поль­зо­ва­ния пу­тя­ми со­об­ще­ний, сред­ст­ва­ми свя­зи, снаб­же­ния про­до­воль­ст­ви­ем и об­мун­ди­ро­ва­ни­ем по­лу­чи­ло пра­ва, при­сво­ен­ные час­тям РККА . Со­труд­ни­ки ОГПУ при­рав­ни­ва­лись к ли­цам, со­стоя­щим на дей­ст­вит. во­ен. служ­бе. Пред­се­да­тель ОГПУ вхо­дил в со­став СНК СССР с пра­вом со­ве­ща­тель­но­го го­ло­са. Он же воз­глав­лял кол­ле­гию ОГПУ. Ру­ко­во­дство ра­бо­той ме­ст­ных ор­га­нов ОГПУ осу­ще­ст­в­ля­ло че­рез сво­их упол­но­мо­чен­ных при пра­ви­тель­ст­вах со­юз­ных рес­пуб­лик. Над­зор за дея­тель­но­стью ОГПУ воз­ла­гал­ся на про­ку­ро­ра Вер­хов­но­го су­да СССР.

С соз­да­ни­ем ОГПУ пра­ва ор­га­нов гос. безо­пас­но­сти в об­лас­ти вне­су­деб­ных ре­прес­сий по­сле­до­ва­тель­но рас­ши­ря­лись. Со­глас­но По­ло­же­нию о пра­вах ОГПУ в час­ти адм. вы­сы­лок, ссы­лок и за­клю­че­ния в кон­цен­тра­ци­он­ный ла­герь, ут­вер­ждён­но­му в мар­те 1924, бы­ло соз­да­но Осо­бое со­ве­ща­ние (см. Осо­бое со­ве­ща­ние при ОГПУ–НКВД СССР) в со­ста­ве трёх чле­нов кол­ле­гии ОГПУ, ко­то­рые на за­се­да­ни­ях с обя­зат. уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей про­ку­рор­ско­го над­зо­ра мог­ли вы­но­сить ре­ше­ния о вы­сыл­ке, ссыл­ке, за­клю­че­нии в конц­ла­герь на срок до 3 лет. Пра­вом при­ме­не­ния бо­лее су­ро­вых ре­прес­сив­ных мер об­ла­да­ла кол­ле­гия ОГПУ. Так, по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 1.4.1924 ей бы­ли пре­дос­тав­ле­ны пол­но­мо­чия «рас­пра­вы вплоть до вы­не­се­ния выс­шей ме­ры на­ка­за­ния» в от­но­ше­нии фаль­ши­во­мо­нет­чи­ков; по­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 9.5.1924 – при­ме­не­ние рас­стре­ла в от­но­ше­нии бан­ди­тов и их по­соб­ни­ков. По­доб­ные нор­ма­тив­ные ак­ты при­ни­ма­лись и в даль­ней­шем. К осе­ни 1929, кро­ме Осо­бо­го со­ве­ща­ния, дей­ст­во­ва­ло 8 «троек» при пол­но­моч­ных пред­ста­ви­те­лях ОГПУ в ре­гио­нах. По пред­ло­же­нию зам. пред. ОГПУ Г. Г. Яго­ды для ли­к­ви­да­ции «раз­дроб­лен­но­сти» эти «трой­ки» бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны, а вме­сто них бы­ли об­ра­зо­ва­ны 3 «трой­ки» для рас­смот­ре­ния дел: по ли­нии Эко­но­мич. управ­ле­ния; сек­рет­но­го, контр­раз­ве­ды­ват., транс­порт­но­го, иностр. от­де­лов и Гл. управ­ле­ния по­гра­нич­ной ох­ра­ны и войск ОГПУ; всех ос­таль­ных дел. По наи­бо­лее важ­ным де­лам ре­ше­ния вы­но­си­лись Осо­бым со­ве­ща­ни­ем или Су­деб­ной кол­ле­ги­ей ОГПУ.

В кон. 1920-х гг. струк­ту­ра центр. ап­па­ра­та ОГПУ бы­ла сле­дую­щей: кол­ле­гия ОГПУ, Адм.-ор­га­ни­зац. управ­ле­ние (от­де­лы – тю­рем­ный, фельд­свя­зи, са­ни­тар­ный, ав­то­мо­биль­ный, хо­зяйств., ко­мен­да­ту­ра и др.), Сек­рет­но-опе­ра­тив­ное управ­ле­ние, Эко­но­мич. управ­ле­ние, Гл. управ­ле­ние по­гра­нич­ной ох­ра­ны и войск ОГПУ, Спец. от­дел (шиф­ро­валь­ный), Осо­бо­упол­но­мо­чен­ный при кол­ле­гии, Осо­бое со­ве­ща­ние при кол­ле­гии, Су­деб­ная кол­ле­гия. В со­став ОГПУ вхо­ди­ли так­же от­де­лы: сек­рет­ный, контр­раз­ве­ды­ват., осо­бый, ин­фор­мац., транс­порт­ный, вост., опе­ра­тив­ный, центр. ре­ги­ст­ра­ту­ры. Центр. ап­па­ра­ту ОГПУ под­чи­ня­лись та­кие ор­га­ни­за­ции, как Экс­пе­ди­ция под­вод­ных ра­бот осо­бо­го на­зна­че­ния (ЭПРОН), спор­тив­ное об­ще­ст­во войск и ор­га­нов ОГПУ «Ди­на­мо» и др.

В нач. 1930-х гг. из­ме­ни­лась ор­га­ни­зац. струк­ту­ра ОГПУ. В 1930 в его со­ста­ве бы­ло об­ра­зо­ва­но управ­ле­ние ла­ге­ря­ми (УЛАГ), впо­след­ст­вии – Гл. управ­ле­ние ла­ге­ря­ми (ГУЛАГ). В свя­зи с уп­разд­не­ни­ем НКВД РСФСР при ОГПУ бы­ли соз­да­ны Гл. ин­спек­ция по ми­ли­ции и уго­лов­но­му ро­зы­ску ОГПУ, а в рес­пуб­ли­кан­ских, крае­вых и об­ла­ст­ных ор­га­нах ОГПУ – осо­бые ин­спек­ции ми­ли­ции и уго­лов­но­го ро­зы­ска. В 1931 сек­рет­ный и ин­фор­мац. от­де­лы бы­ли объ­е­ди­не­ны в один – сек­рет­но-по­ли­тич.; бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны так­же от­дел кад­ров ОГПУ, инж.- стро­ит. от­дел, а Адм.-ор­га­ни­зац. управ­ле­ние бы­ло ре­ор­га­ни­зо­ва­но в Управ­ле­ние де­ла­ми ОГПУ. В 1932 Сек­рет­но-опе­ра­тив­ное управ­ле­ние бы­ло уп­разд­не­но, а от­дел центр. ре­ги­ст­ра­ту­ры ре­ор­га­ни­зо­ван в учёт­но-ста­ти­сти­че­ский. Был соз­дан так­же от­дел вое­ни­зир. по­жар­ной ох­ра­ны (ОВПО). В дек. 1932 вме­сто Гл. ин­спек­ции по ми­ли­ции и уго­лов­но­му ро­зы­ску бы­ло об­ра­зо­ва­но Гл. управ­ле­ние ра­бо­че-кре­сть­ян­ской ми­ли­ции (ГУРКМ) при ОГПУ СССР. К нач. 1934 струк­ту­ра центр. ап­па­ра­та ОГПУ бы­ла сле­дую­щей: кол­ле­гия ОГПУ; Управ­ле­ние де­ла­ми; от­де­лы: кад­ров, осо­бый, сек­рет­но-по­ли­тич., ин­фор­мац., опе­ра­тив­ный, транс­порт­ный, спец., учёт­но-ста­ти­стич., фи­нан­со­вый; Эко­но­мич. управ­ле­ние; Гл. управ­ле­ние по­гра­нич­ной ох­ра­ны и войск ОГПУ; ГУРКМ; ГУЛАГ ; Осо­бо­упол­но­мо­чен­ный при кол­ле­гии; Осо­бое со­ве­ща­ние при кол­ле­гии; Су­деб­ная кол­ле­гия.

По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК СССР от 10.7.1934 был ор­га­ни­зо­ван НКВД СССР, ОГПУ во­шло в его со­став.

Пред­се­да­те­ли: Ф. Э. Дзер­жин­ский (но­яб. 1923 – июль 1926), В. Р. Мен­жин­ский (авг. 1926 – май 1934). Во вре­мя бо­лез­ни Мен­жин­ско­го, а так­же по­сле его смер­ти ра­бо­той ОГПУ ру­ко­во­дил Г. Г. Яго­да.

Автор статьи: В. Н. Хау­стов.

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