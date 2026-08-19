ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР; англ. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), франц. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)) - международная организация, объединяющая наиболее развитые страны мира для обмена опытом в области экономической, социальной, экологической политики и согласования концептуальных подходов к её формированию.
Образована в 1960 году на базе Организации европейского экономического сотрудничества (1947); конвенция об учреждении ОЭСР подписана 20 странами в Париже в 1960 года (вступила в силу 30.9.1961 года); играет важную роль в современной глобальной архитектуре мирохозяйственных связей. По состоянию на конец 2011 года в ОЭСР входило 34 государства.
Основное направление деятельности ОЭСР - анализ социально-экономического развития на макроуровне и отраслевых уровнях и выработка соответствующих рекомендаций по регулированию различных областей (сфер) развития. Разрабатывает материалы по вопросам регулирования мировой экономики для международных встреч различного уровня. В 1960-1970-е годы сыграла значительную роль в либерализации международного движения капитала и унификации соответствующих систем государственного регулирования (Кодекс либерализации движения капиталов 1961 года с последующими поправками); в 1980-1990-е годы выполняла функцию механизма подготовки решений стран «Большой семёрки» по глобальным проблемам мировой экономики. Высший орган - Совет ОЭСР, заседания которого проводятся на уровне представителей стран-членов и представителя Европейского союза или министров иностранных дел (экономики, финансов); Секретариат возглавляет генеральный секретарь.
Важнейшая сфера деятельности ОЭСР - анализ статистической информации, подготовка обзоров и докладов по отдельным проблемам развития, постоянное отслеживание динамики факторов, влияющих на развитие мировой экономики, разработка прогнозов для национальных правительств. Специализированные комитеты и рабочие группы (около 200) анализируют проблемы функционирования рынка, развития междунар. торговли, инвестиций, труда и занятости, внешней миграции, банковского сектора, финансов, энергетики, охраны окружающей среды и другого. О масштабах аналитической деятельности свидетельствует численность экспертов, ежегодно принимающих участие в заседаниях групп, - около 20 тысяч. Основными органами, представляющими Совету официального заключения о степени соответствия политики страны, вступающей в ОЭСР, политике других стран-членов, являются: комитеты по обзорам экономического положения и развития, по статистике, по занятости, труду и социальным вопросам, по торговле и рабочая группа по экспортным кредитам, а также Комитет по государственному управлению; кроме того, национальную политику стран анализируют в сфере своей компетенции такие секторальные органы, как рабочая группа по судостроению, комитеты по рыболовству, по стали, по сельскому хозяйству и по здравоохранению. Если в области мировой торговли ОЭСР ориентируется на правовую базу и регламенты Всемирной торговой организации (ВТО), то по ставкам экспортных кредитов её влияние весьма существенно - Комитет по торговле (подкомитет по экспортным кредитам) ОЭСР определяет кредитный рейтинг страны-импортёра.
Высокий уровень аналитической и методической базы ОЭСР ведёт к тому, что многие международные организации используют её документы и материалы (например, методика расчёта уровня сельскохозяйственного субсидирования применяется ВТО в переговорах по торговле сельскохозяйственной продукцией и для решения возникающих в этой сфере споров). Значительно влияние документов ОЭСР и на национальную практику стран-членов в различных областях (например, «Принципы корпоративного управления ОЭСР» позволяют ориентироваться в правах и возможностях акционеров, их защите). Хотя между странами - членами ОЭСР достигнут высокий уровень либерализации трудовой миграции, она не имеет собственной нормативной базы в этой области и пока не выработала общей позиции по этому вопросу в отношении третьих стран.
Декларация о сотрудничестве РФ и ОЭСР подписана в 1994 году, в соответствии с ней осуществлялось консультативно-техническое содействие в реформировании российской экономики. Заявку на вступление в организацию РФ подала в 1996 году; «дорожная карта» присоединения РФ к Конвенции об учреждении ОЭСР принята на сессии Совета ОЭСР 30.11.2007 года - она определяет процедуру, позволяющую оценить готовность и возможность РФ выполнить обязательства, налагаемые членством в ОЭСР, общие правила и основные этапы процесса присоединения. Основное значение для вступления имеет соответствие экономической, правовой и институциональной структуры страны стандартам ОЭСР. РФ принимает участие в работе ряда комитетов и рабочих групп в статусе наблюдателя. Вступление в ОЭСР станет значительным стимулом для развития сотрудничества России с развитыми странами по вопросам статистики, информатики, телекоммуникации.