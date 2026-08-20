ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОГОВОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОГОВОРА (СЕНТО; англ. Central Treaty Organization, CENTO) - военно-политический блок на Ближнем и Среднем Востоке, созданный по инициативе Великобритании и США.
Штаб-квартира СЕНТО находилась в Анкаре. Образованию СЕНТО предшествовало подписание Саадабадских соглашений 1937 года между Турцией, Ираном, Ираком и Афганистаном, призванных развивать сотрудничество по международным вопросам, а также не допустить возникновения на территории стран-участниц враждебных групп или организаций (утратили силу после начала 2-й мировой войны). Формирование СЕНТО началось с заключения Багдадского пакта 1955 года между Ираком и Турцией, к которому 4 апреля присоединились Великобритания, 23 сентября Пакистан, 3 октября Иран. США, не являясь формально членом СЕНТО, с 1956-1957 годов входили в её основные комитеты.
Главные органы СЕНТО: Постоянный совет министров (сессии проводились ежегодно), Секретариат (во главе с генеральным секретарём) и 4 комитета (военный, по борьбе с «подрывной деятельностью», экономический и связи). Помимо этого, в структуру руководящих органов СЕНТО входили Объединённый штаб военного планирования, а также ряд подкомитетов и технических групп. В связи с напряжённой ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке между странами, входившими в СЕНТО, нарастали разногласия, приведшие к выходу из него Ирака (1959), Ирана и Пакистана (1979). В связи с тем, что в составе блока остались лишь страны - члены НАТО, правительство Турции выступило с инициативой роспуска СЕНТО. В августе 1979 года Организация Центрального договора прекратила существование.