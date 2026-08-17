ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОЦАГ; исп. Organización de los Estados Centroamericanos) - военно-политическая группировка стран Центральной Америки в 1951-1970-х годах.
Создана 14.10.1951 года в городе Сан-Сальвадор на конференции министров иностранных дел Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Никарагуа и Сальвадора, принявших первый устав организации х Сан-Сальвадорскую хартию. Целями ОЦАГ провозглашались содействие развитию политического, экономического и культурного сотрудничества стран-участниц, урегулирование возможных конфликтов. С принятием в 1962 году в городе Панама нового устава окончательно оформилась структура ОЦАГ. Высшим органом стало непериодическое совещание глав государств, основным органом - совещание министров иностранных дел, постоянным органом - Исполнительный совет (местопребывание - город Сан-Сальвадор).
В устав 1962 года под давлением США было включено положение о создании Центральноамериканского совета обороны - консультативного органа, ведавшего вопросами военного сотрудничества. После победы Кубинской революции в 1959 году члены ОЦАГ поддерживали антикубинскую политику США. Обострение разногласий между странами-участницами, особенно в связи с сальвадорско-гондурасским вооруженным конфликтом (1969), привело к кризису ОЦАГ. В конце 1970-х годов ОЦАГ фактически прекратила своё существование.