ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОАГ; исп. Organización de los Estados Americanos, англ. Organization of American States, франц. Organisation des ́Etats Am ́ericains, португ. Organizaç ̃ao dos Estados Americanos) - региональная международная организация стран Америки и Карибского бассейна.
Создана 30.4.1948 года на 9-й Межамериканской конференции в городе Богота (Колумбия) на основе Панамериканского союза - постоянного органа панамериканских конференций, действовавшего с 1890 года. Штаб- квартира - в Вашингтоне (США). Членами - основателями ОАГ стали: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай, Чили и Эквадор. Впоследствии американские страны принимались в ОАГ по мере получения ими независимости - Барбадос, Тринидад и Тобаго (обе 1967), Ямайка (1969), Гренада (1975), Суринам (1977), Доминика, Сент-Люсия (обе 1979), Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины (обе 1981), Багамские Острова (1982), Сент-Китс и Невис (1984), Белиз (1990). В 1990 году в ОАГ вступила Канада, в 1991 году - Гайана. В 1962 году с победой Кубинской революции было приостановлено членство в ОАГ Кубы (в 2009 году это решение отменено); в 2009 году, после военного переворота в Гондурасе, новое правительство этой страны объявило о выходе из ОАГ, в 2011 году с достижением национального примирения членство Гондураса в ОАГ восстановлено. Устав ОАГ принят в 1948 году, впоследствии неоднократно уточнялся (в 1967, 1985, 1992, 1993 годах). На Генеральной ассамблее ОАГ в апреле 1971 года учреждён институт постоянных наблюдателей. Этот статус имеют страны Европейского союза и ещё ряд государств, в том числе Россия, Украина, Казахстан. Основными органами ОАГ являются: Генеральная ассамблея (высший орган, определяет общую деятельность ОАГ и её политику; созывается ежегодно, поочерёдно в столицах стран-членов), Консультативное совещание министров иностранных дел, Постоянный совет (разрешает споры и конфликты между членами), Межамериканский совет по комплексному развитию (занимается экономическими вопросами); Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканский юридический комитет, Генеральный секретариат и ряд специальных комитетов.
Цели ОАГ: поддержание мира и справедливости в регионе, укрепление сотрудничества стран-участниц, защита их суверенитета, территориальной целостности и независимости. В 1950-1960-х годах США, используя средства экономического и политического давления на латино-американские страны, неоднократно навязывали ОАГ решения, способствовавшие укреплению позиций США в регионе. Страны ОАГ участвовали в военных интервенциях США в Гватемалу (1954), Панаму (1964) и Доминиканскую Республику (1965). В 1964 году ОАГ приняла решение о разрыве странами-членами дипломатических и торговых отношений с Кубой (впоследствии восстановлены). С начала 1970-х годов латино-американские страны проводят более независимый внешнеполитический курс. Своими главными задачами ОАГ считает, наряду с укреплением мира и безопасности (в том числе посредством борьбы с терроризмом), защиту прав человека и содействие экономическому развитию региона.