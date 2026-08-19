Организáция америкáнских госу­да́рств

Организáция америкáнских госу­да́рств (ОАГ, исп. Organización de los Estados Americanos, англ. Organization of American States) — международная организация, созданная 30 апреля 1948 на IX Международной конференции американских государств в Боготе (Колумбия). Участники конференции обязались бороться с коммунизмом в Зап. полушарии, утвердили Американскую декларацию прав и обязанностей человека. Был принят Устав, согласно которому целью государств-­членов является «поддержание мира и справедливости, содействие солидарности стран-­участниц, укрепление сотрудничества, защита суверенитета, территориальной целостности и независимости».

Основатели ОАГ — Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Уругвай, Чили, Эквадор. Впоследствии присоединились Барбадос, Тринидад и Тобаго (1967), Ямайка (1969), Доминика, Сент-­Люсия (1979), Антигуа и Барбуда, Сент-­Винсент и Гренадины (1981), Багамские острова (1982), Сент-­Китс и Невис (1984), Белиз, Канада (1990), Гайана (1991). В 1962 членство Кубы было приостановлено (с 2009 возобновлено), в 2009 Гондурас вышел из ОАГ (в 2011 восстановил свое членство). В апреле 2022 Никарагуа сообщила о завершении процесса своего выхода из ОАГ.

Штаб-квартира находится в Вашингтоне (США). Основные органы — Генеральная ассамблея, Консультативное совещание министров иностранных дел, Постоянный совет, Межамериканский совет по комплексному развитию, Межамериканская комиссия по правам человека, Межамериканский правовой комитет. В ОАГ входят 35 государств (2022). Генеральный секретарь (2022) — бывший министр иностранных дел Уругвая Л. Альмагро.

США использовали ОАГ как инструмент вмешательства во внутренние дела Гватемалы (1954), Панамы (1964), Доминиканской республики (1965), Гаити (2010), Венесуэлы (2017–2019), Боливии (2020).

Лит. : Herz M. Organization of American States (OAS). New York, 2011; Gatón Rosa I. E. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la aplicación del principio democrático. Santo Domingo, 2012; Еремин А. А. Организация американских государств и региональная безопасность. М., 2020. Н. С. Иванов.