ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА
ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА (ОАЕ); (ОАЕ; англ. Organization of African Unity, франц. Organisation de l’unit ́e africaine) - межгосударственная организация в Африке в 1963-2002 годах.
Создана 25.5.1963 года на конференции глав государств и правительств 32 стран Африки в городе Аддис-Абеба (Эфиопия). К 1994 году членами ОАЕ стали все 53 африканских страны (последняя - ЮАР), за исключением Марокко, вышедшего из организации в 1984 году в знак протеста против принятия в неё Сахарской Арабской Демократической Республики, провозглашённой на территории оккупированной Марокко Западной Сахары. На правах наблюдателей в работе ОАЕ в разное время участвовали представители национально-освободительных движений колоний и стран с расистскими режимами.
Целями ОАЕ провозглашались: укрепление единства и солидарности стран Африки, защита их территориальной целостности и независимости, уничтожение колониализма, поощрение международного сотрудничества. Для их достижения члены ОАЕ обязались координировать свои действия в области внешней политики, экономики, образования и культуры, здравоохранения, науки и техники, обороны и безопасности.
В качестве основных принципов ОАЕ декларировались равенство государств-членов и невмешательство в их внутренние дела, уважение их территориальной целостности, мирное урегулирование спорных вопросов, приверженность делу освобождения зависимых африканских территорий, политика неприсоединения.
Высшим органом ОАЕ стала Ассамблея глав государств и правительств, созываемая ежегодно в разных африканских столицах (существовала процедура созыва внеочередных сессий). На сессиях Ассамблеи избирался председатель ОАЕ сроком на 1 год; решения Ассамблеи носили рекомендательный характер. Исполнительный орган - Совет министров - состоял из министров (как правило, иностранных дел), назначаемых правительствами государств-членов. В его функции входили подготовка сессий Ассамблеи, выполнение их решений, утверждение бюджета (Совет министров оказался наиболее дееспособной структурой организации). Постоянные административные функции осуществлял Генеральный секретариат со штаб-квартирой в Аддис-Абебе. Четвёртый уставный орган ОАЕ - Комиссия по посредничеству, примирению и арбитражу упразднён в 1977 году, фактически не начав функционировать. В рамках ОАЕ действовали также специализированные комитеты (освобождения, по санкциям против расистского режима ЮАР, по вопросам обороны, по социально-экономическим вопросам, о беженцах, по связям с Лигой арабских государств и другими). Работа ОАЕ финансировалась за счёт ежегодных взносов стран-членов.
Главным и наиболее успешным направлением деятельности ОАЕ была борьба за деколонизацию Африки и против расистских режимов. ОАЕ оказывала морально-политическую поддержку, материальную и финансовую помощь африканским национально- освободительным движениям, внесла существенный вклад в освобождение португальских колоний в Африке, Южной Родезии (Зимбабве), Намибии, последовательно выступала за ликвидацию режима апартхейда в ЮАР.
В 1964 году при содействии ОАЕ создан Африканский банк развития. В целом деятельность ОАЕ в области развития межафриканского экономического сотрудничества не принесла желаемых результатов. Экономические инициативы ОАЕ (Лагосский план действий 1980 года, предусматривавший устойчивое развитие и экономический рост на основе коллективной опоры на собственные силы, Абуджийский договор 1991 года о поэтапном создании Африканского экономического сообщества и другие) не были реализованы на практике.
При посредничестве ОАЕ урегулированы территориальные споры между Алжиром и Марокко в 1964-1965 годах и между Сомали и сопредельными государствами в 1965-1967 годах. Последующие попытки ОАЕ предотвратить или урегулировать многочисленные гражданские войны и региональные конфликты, а также создать под своей эгидой африканские миротворческие силы закончились неудачей.
В конце 1990-х годов неэффективность ОАЕ стала очевидной. Организация не смогла предложить рекомендации по преодолению бедственного положения континента, сохранению политической стабильности и территориальной целостности, дать адекватные ответы на вызовы глобализации. В июле 2002 году в городе Дурбан (ЮАР) состоялась последняя, 38-я сессия ОАЕ, на которой она была преобразована в Африканский союз.
Дата учреждения ОАЕ по решению ООН ежегодно отмечается как День освобождения Африки.