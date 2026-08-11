ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА (ОАЕ); (ОАЕ; англ. Organization of African Unity, франц. Organisation de l’unit ́e africaine) - межгосударственная организация в Африке в 1963-2002 годах.

Соз­да­на 25.5.1963 года на кон­фе­рен­ции глав го­су­дарств и пра­ви­тельств 32 стран Аф­ри­ки в городе Ад­дис-Абе­ба (Эфио­пия). К 1994 году чле­на­ми ОАЕ ста­ли все 53 африканских стра­ны (по­след­няя - ЮАР), за ис­клю­че­ни­ем Ма­рок­ко , вы­шед­шего из ор­га­ни­за­ции в 1984 году в знак про­тес­та про­тив при­ня­тия в неё Са­хар­ской Арабской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки, про­воз­гла­шён­ной на тер­ри­то­рии ок­ку­пи­ро­ван­ной Ма­рок­ко За­пад­ной Са­ха­ры. На пра­вах на­блю­да­те­лей в ра­бо­те ОАЕ в раз­ное вре­мя уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли национально-ос­во­бо­дительных дви­же­ний ко­ло­ний и стран с ра­си­ст­ски­ми ре­жи­ма­ми.

Це­ля­ми ОАЕ про­воз­гла­ша­лись: ук­ре­п­ле­ние един­ст­ва и со­ли­дар­но­сти стран Аф­ри­ки, за­щи­та их тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти, унич­то­же­ние ко­ло­ниа­лиз­ма , по­ощ­ре­ние ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва. Для их дос­ти­же­ния чле­ны ОАЕ обя­за­лись ко­ор­ди­ни­ро­вать свои дей­ст­вия в об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки, эко­но­ми­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры, здра­во­охра­не­ния, нау­ки и тех­ни­ки, обо­ро­ны и безо­пас­но­сти.

В ка­че­ст­ве основных прин­ци­пов ОАЕ дек­ла­ри­ро­ва­лись ра­вен­ст­во го­су­дарств-чле­нов и не­вме­ша­тель­ст­во в их внутренние де­ла, ува­же­ние их тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти, мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние спор­ных во­про­сов, при­вер­жен­ность де­лу ос­во­бо­ж­де­ния за­ви­си­мых африканских тер­ри­то­рий, по­ли­ти­ка не­при­сое­ди­не­ния.

Выс­шим ор­га­ном ОАЕ ста­ла Ас­самб­лея глав го­су­дарств и пра­ви­тельств, со­зы­вае­мая еже­год­но в раз­ных африканских сто­ли­цах (су­ще­ст­во­ва­ла про­це­ду­ра со­зы­ва вне­оче­ред­ных сес­сий). На сес­си­ях Ас­самб­леи из­би­рал­ся пред­се­да­тель ОАЕ сро­ком на 1 год; ре­ше­ния Ас­самб­леи но­си­ли ре­ко­мен­дательный ха­рак­тер. Ис­пол­нительный ор­ган - Со­вет ми­ни­ст­ров - со­сто­ял из ми­ни­ст­ров (как пра­ви­ло, иностранных дел), на­зна­чае­мых пра­ви­тель­ст­ва­ми го­су­дарств-чле­нов. В его функ­ции вхо­ди­ли под­го­тов­ка сес­сий Ас­самб­леи, вы­пол­не­ние их ре­ше­ний, ут­вер­жде­ние бюд­же­та (Со­вет ми­ни­ст­ров ока­зал­ся наи­бо­лее дее­спо­соб­ной струк­ту­рой организации). По­сто­ян­ные административные функ­ции осу­ще­ст­в­лял Ге­не­раль­ный сек­ре­та­ри­ат со штаб-квар­ти­рой в Ад­дис-Абе­бе. Чет­вёр­тый ус­тав­ный ор­ган ОАЕ - Ко­мис­сия по по­сред­ни­че­ст­ву, при­ми­ре­нию и ар­бит­ра­жу уп­разд­нён в 1977 году, фак­ти­че­ски не на­чав функ­цио­ни­ро­вать. В рам­ках ОАЕ дей­ст­во­ва­ли так­же спе­циа­ли­зированные ко­ми­те­ты (ос­во­бо­ж­де­ния, по санк­ци­ям про­тив ра­си­ст­ско­го ре­жи­ма ЮАР, по во­про­сам обо­ро­ны, по со­ци­аль­но-эко­но­мическим во­про­сам, о бе­жен­цах, по свя­зям с Ли­гой араб­ских го­су­дарств и другими). Ра­бо­та ОАЕ фи­нан­сиро­ва­лась за счёт еже­год­ных взно­сов стран-чле­нов.

Глав­ным и наи­бо­лее ус­пеш­ным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти ОАЕ бы­ла борь­ба за де­ко­ло­ни­за­цию Аф­ри­ки и про­тив ра­си­ст­ских ре­жи­мов. ОАЕ ока­зы­ва­ла мо­раль­но-по­ли­тическую под­держ­ку, ма­те­ри­аль­ную и фи­нан­со­вую по­мощь африканским национально- ос­во­бо­дительным дви­же­ни­ям, вне­сла су­ще­ст­вен­ный вклад в ос­во­бо­ж­де­ние пор­тугальских ко­ло­ний в Аф­ри­ке, Южной Ро­де­зии ( Зим­баб­ве ), На­ми­бии , по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­па­ла за ли­к­ви­да­цию ре­жи­ма апарт­хей­да в ЮАР.

В 1964 году при со­дей­ст­вии ОАЕ соз­дан Африканский банк раз­ви­тия. В це­лом дея­тель­ность ОАЕ в об­лас­ти раз­ви­тия ме­жаф­ри­кан­ско­го эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва не при­нес­ла же­лае­мых ре­зуль­та­тов. Эко­но­мические ини­циа­ти­вы ОАЕ (Ла­гос­ский план дей­ст­вий 1980 года, пре­ду­смат­ри­вав­ший ус­той­чи­вое раз­ви­тие и эко­но­мический рост на ос­но­ве кол­лек­тив­ной опо­ры на собственные си­лы, Абуд­жий­ский до­го­вор 1991 года о по­этап­ном соз­да­нии Африканского эко­но­мического со­об­ще­ст­ва и другие) не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны на прак­ти­ке.

При по­сред­ни­че­ст­ве ОАЕ уре­гу­ли­ро­ва­ны тер­ри­то­ри­аль­ные спо­ры ме­ж­ду Ал­жи­ром и Ма­рок­ко в 1964-1965 годах и ме­ж­ду Со­ма­ли и со­пре­дель­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми в 1965-1967 годах. По­сле­дую­щие по­пыт­ки ОАЕ пре­дот­вра­тить или уре­гу­ли­ро­вать мно­го­численные гражданские вой­ны и ре­гио­наль­ные кон­флик­ты, а так­же соз­дать под сво­ей эги­дой африканские ми­ро­творческие си­лы за­кон­чи­лись не­уда­чей.

В конце 1990-х годов не­эф­фек­тив­ность ОАЕ ста­ла оче­вид­ной. Организация не смог­ла пред­ло­жить ре­ко­мен­да­ции по пре­одо­ле­нию бед­ст­вен­но­го по­ло­же­ния кон­ти­нен­та, со­хра­не­нию по­ли­тической ста­биль­но­сти и тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти, дать аде­к­ват­ные от­ве­ты на вы­зо­вы гло­ба­ли­за­ции. В ию­ле 2002 году в городе Дур­бан (ЮАР) со­стоя­лась по­след­няя, 38-я сес­сия ОАЕ, на ко­то­рой она бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Аф­ри­кан­ский со­юз.

Да­та уч­ре­ж­де­ния ОАЕ по ре­ше­нию ООН еже­год­но от­ме­ча­ет­ся как День ос­во­бо­ж­де­ния Аф­ри­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)