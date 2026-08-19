Организа́ция экономи́ческого сотру́д­ничества и разви́тия

Организа́ция экономи́ческого сотру́д­ничества и разви́тия (ОЭСР; фр. Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE; англ. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) — международная организация промышленно развитых государств, нацеленная на разработку и внедрение лучших методов социально-­экономической статистики, стандартов, либерализацию мировой торговли. Занимается, в частности, сбором статистики и макроэкономическим анализом, разрабатывает рекомендации правительствам. Образована в сентябре 1961 на основе Организации европейского экономического сотрудничества, созданной в 1947 для выполнения Маршалла плана .

Штаб-квартира в Париже. Высший орган: Совет ОЭСР; Секретариат возглавляет генеральный секретарь. ОЭСР — организация-­наблюдатель в ООН.

Более 3500 сотрудников, более 300 комитетов, более 500 изданий и около 4 тыс. конференций и семинаров, которые посещают около 140 тыс. гостей ежегодно. 34 государства-­члена. С 2007 велись переговоры о вступлении в ОЭСР Российской Федерации, которые были остановлены в 2014 и прекращены в 2022.

Лит. : Woodward R. The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). London, 2009; Schmelzer M. The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm. Cambridge, 2016; The OECD and the International Political Economy Since 1948 / Ed. by M. Leimgruber, M. Schmeltser. New York, 2017. А. А. Исэров .