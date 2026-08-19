Организа́ция африка́нского еди́нства

Организа́ция африка́нского еди́нства (ОАЕ; англ. Organization of African Unity, фр. Organisation de l’unité africaine) — межгосударственная организация в Африке в 1963–2002, на основе которой был образован Африканский Союз .

Создана 25 мая 1963 (Аддис-­Абеба, Эфиопия) с целью сближения государств континента, разрешения конфликтов и координации совместных усилий по его деколонизации и социально-­экономическому развитию. Образованию ОАЕ предшествовали конференции в январе 1961 в Касабланке (Гана, Гвинея, Мали, ОАР, Марокко и Алжир) и в мае 1961 в Монровии (главы государств — бывших французских колоний, а также Либерия, Эфиопия, Сомали, Ливия, Сьерра-­Леоне и Тунис). Участники Касабланкской группы выступали за более тесный союз африканских государств и активную борьбу с колониализмом. Устав ОАЕ стал результатом компромисса между этими группами стран. Первоначально в состав ОАЕ вошли 32 государства (48 в конце XX в.). Главным органом была ежегодная Ассамблея глав государств и правительств. Между конференциями на высшем уровне политические решения находились в руках Совета министров, состоявшего из министров иностранных дел государств-­членов.

ОАЕ осуществляла посредничество в нескольких пограничных спорах: между Алжиром и Марокко (1963–1964), Кенией и Сомали (1965–1967), оказывала помощь антиколониальным движениям в португальских колониях, координировала усилия по борьбе с режимами апартхейда в ЮАР и Я. Смита в Родезии, выступала за введение против них международных экономических санкций. В 1993 ОАЕ создала механизм для участия в миротворческих операциях и поддержания мира на континенте. Была соорганизатором международного расследования Руандийского геноцида 1994. В 2000 по инициативе ливийского лидера Муаммара аль-­Каддафи принято решение преобразовать ОАЕ в Африканский Союз. Дата учреждения ОАЕ отмечается как международный День Африки.

Лит. : Организация африканского единства. Сб. документов: Вып. 1–3. М., 1970; Африканская интеграция: социально-­политическое измерение. М., 2003. А. В. Воеводский.