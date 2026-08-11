ОРГАНИСТР

ОРГАНИСТР (ср.-век. лат. organistrum, от греческого &psili_and_oxia;οργανον - орудие, инструмент и латинского instrumentum - орудие, инструмент) - струнный фрикционный музыкальный инструмент с клавишной (клапанной) механикой .

Имеет мелодическую и бурдонные струны, по конструкции близок колёсной лире . Существовал в странах Европы с эпохи Средневековья под разными названиями [лат. symphonia, англ. hurdy-gurdy (харди-гарди) и другими]. Изображения известны с XI-XII веков, одно из них - скульптура над портиком кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела (XII век). Сохранился ряд средневековых анонимных трактатов инструктивного характера, посвящённых мензурированию (делению) мелодической струны Органистра (изданы в книге: Mensura monochordi: la division du monocorde, IXe–XVe siècles / Éd. Ch. Meyer. P., 1996).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)