ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЗАКОН - один из видов законов, принимаемых парламентом на основании бланкетных норм конституции государства по установленному кругу вопросов в соответствии с процедурой, отличной от процедуры принятия обычного закона.

Термин «Органический закон» впервые упоминается в Конституции Франции 1958 года. Применяется в Испании, Португалии, Румынии, Молдавии, Грузии, Эквадоре, Чили, бывших французских колониях. Органический закон может являться единственным видом законов , принимаемых в особом порядке (Испания), или действовать наряду с конституционными законами (Франция, Румыния). В классической французской модели Органический закон регламентирует организацию и деятельность органов государственной власти. В других странах Органический закон может регулировать и иные вопросы: права и свободы человека (Испания), выборы, референдум (Португалия), гражданство (Грузия), статус политических партий (Эквадор), религиозных культов (Молдавия), чрезвычайное, осадное и военное положение (Румыния), вопросы национальной безопасности (Алжир), режим информационной системы республики и государственной тайны (Португалия). Парламент не вправе делегировать полномочия по изданию Органического закона органам исполнительной власти.

Специфика процедуры принятия данных актов может заключаться в установлении требований специального большинства голосов для их принятия (абсолютное большинство - Испания, Португалия, Эквадор, большинство от списочного состава депутатов - Румыния, Молдавия), передачи одобренного парламентом Органического закона на рассмотрение органа конституционного контроля до его промульгации (Франция, Алжир).

Термин «Органический закон» может использоваться и в широком смысле для обозначения комплекса законов, регламентирующих основы организации системы правления в конкретной стране.

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