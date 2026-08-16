ОРГАНИЧЕСКИЙ СТАТУТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1832

ОРГАНИЧЕСКИЙ СТАТУТ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1832 ("Манифест российского императора Николая I «О новом порядке управления и образования Царства Польского»") - акт конституционного характера, определявший положение Царства Польского в составе Российской империи.

За­ме­нил со­бой Кон­сти­ту­цию Цар­ст­ва Поль­ско­го 1815 года по­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов. Из­дан 14(26) февраля. Цар­ст­во Поль­ское те­ря­ло ста­тус государственного об­ра­зо­ва­ния, объ­е­ди­нён­но­го с Российской им­пе­ри­ей лич­ной уни­ей им­пе­ра­то­ра, и объ­яв­ля­лось «не­раз­дель­ной» ча­стью российского го­су­дар­ст­ва. Ста­тут уп­разд­нил важ­ней­шие эле­мен­ты польской го­су­дар­ст­вен­но­сти (Сейм, национальные воо­руженные си­лы) и тем са­мым по­ло­жил на­ча­ло уни­фи­ка­ции края с административной сис­те­мой Российской им­пе­рии.

Для со­гла­со­ва­ния польского и российского за­ко­но­да­тель­ст­ва в со­ста­ве российского Государственного со­ве­та уч­ре­ж­дён Департамент дел Цар­ст­ва Поль­ско­го, а зна­че­ние ре­фор­ми­ро­ван­но­го Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та Цар­ст­ва Поль­ско­го зна­чи­тель­но сни­зи­лось (в 1841 году он уп­разд­нён). В свя­зи с раз­ме­ще­ни­ем в Цар­ст­ве Поль­ском российских войск бюд­жет­ная ав­то­но­мия края ог­ра­ни­че­на вве­де­ни­ем пра­ви­ла об уча­стии Поль­ши в рас­хо­дах на еди­ную ар­мию (в 1832 году так­же ус­та­нов­лен прин­цип со­гла­со­ва­ния польской фи­нан­со­вой по­ли­ти­ки с российским Министерством фи­нан­сов). Российские под­дан­ные, имев­шие в Цар­ст­ве Поль­ском не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, по­лу­ча­ли пра­ва «ко­рен­ных жи­те­лей» (в ча­ст­но­сти, мог­ли по­сту­пать на гражданскую служ­бу). Вме­сте с тем ста­тут со­хра­нил в си­ле польское уго­лов­ное и гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во, осо­бые сис­те­мы су­да и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, не­за­ви­си­мые от российских ми­ни­стерств ор­га­ны центрального управ­ле­ния в Вар­ша­ве под об­щим ру­ко­во­дством на­ме­ст­ни­ка ца­ря, польский язык в ка­че­ст­ве го­су­дар­ст­вен­но­го, сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния, та­мо­жен­ную гра­ни­цу ме­ж­ду Цар­ст­вом Поль­ским и ос­таль­ной ча­стью Российской им­пе­рии (ли­к­ви­ди­ро­ва­на в 1851 году) и другие эле­мен­ты ав­то­но­мии (окон­ча­тель­но уп­разд­не­ны по­сле Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов).

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 2-е. СПб., 1833. Т. 7. № 5165.

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