ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА - направление в архитектуре XX века, возникшее как альтернатива историческим стилям и эклектизму.
Теоретическая база для Органической архитектуры сложилась ещё в XIX веке: на её формирование значительно повлиял И.В. Гёте, занимавшийся проблемами морфологии (науки об организме и его целостности) и физиологии (науки о функции) в биологии: именно он ввёл понятие функции в архитектуре. Основы Органической архитектуры заложили американский скульптор Г. Грино (в середины XIX века) и архитектор Л.Г. Салливен (в конец XIX - начало XX веков); согласно их идеям, архитектура должна следовать природной, «органической» целесообразности, а форма сооружений - определяться их назначением и условиями среды, подобно форме естественных организмов, в соответствии с теорией эволюции Ч. Дарвина. Грино первым заявил об органической обусловленности формы функцией; Салливен обобщил его идеи в постулате «форма следует функции», подразумевая при этом форму, не являющуюся следствием субъективного своеволия художника, а выражающую структуру здания, «правдивость» в использовании материалов, развитие архитектурной композиции изнутри наружу и её взаимосвязь с окружением, соответствие архитектуры духу времени и национальным особенностям.
Гл. теоретик Органической архитектуры - Ф.Л. Райт, относивший своё творчество к этому направлению и выразивший свои идеи в очерке «Органическая архитектура» («Organic architecture», 1910). Для него принципами Органической архитектуры стали интеграция здания в ландшафт и использование материалов согласно их природным свойствам; в планировке функциональные зоны должны одновременно выделяться и составлять единое целое: используя как основу плана геометрическую решётку, Райт добивался «перетекания» пространства между её «ячейками», а также размывания границ между внешним пространством и интерьером здания (например, дом Роби в Чикаго, 1908-1910 годы, и другие «дома прерий»). В Европе теорией Органической архитектуры занимался Х. Херинг, в отличие от Райта отвергавший правильные геометрические формы; по его мнению, композиция здания должна развиваться свободно, подобно живому организму. Свойственная Органической архитектуре идея целесообразности, основанная на приспособлении проекта к условиям его существования и его назначению, сближала это направление с функционализмом, также основывавшимся на теории Дарвина (например, Ле Корбюзье в своём творчестве объединял биологическое и техническое начала, часто используя вместо термина «Органическая архитектура» понятие «биология архитектуры»); но в Органической архитектуре каждое здание отвечает пристрастиям и нуждам (в том числе психологическим) конкретного заказчика как неотъемлемым элементам его назначения, а в функционализме частное приносится в жертву общему ради упрощения проектирования и строительства. Среди представителей Органической архитектуры XX века - Б. Дзеви в Италии, Х. Шароун и Ф. Отто в Германии, И. Маковец в Венгрии; близки к этому направлению Р. Штайнер, А. Аалто, Р. Нёйтра, Эро Сааринен, П. Солери.
Хотя Органическая архитектура как архитектурное направление не подразумевает подражания природным формам, а Ф.Л. Райт резко выступал против подобной имитации, под Органической архитектурой иногда также понимают любое использование «биоморфных» мотивов в архитектуре. Они характерны для стиля модерн (А. Гауди и многие другие), архитектурного экспрессионизма [Э. Мендельзон, Г. Бём (смотри в статье Бём, семья), А. Предок и других], а также для неомодернизма (например, здание Кунстхауса в Граце, 2003, архитектор П. Кук; комплекс космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико в США, 1-я очередь, 2009–11, арх. Н. Фостер), экологич. архитектуры, архит. биомиметики (иногда называемой бионикой) - направления, в котором на базе изучения природных форм и процессов строятся теоретические модели, которые применяются в архитектурной практике.