ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА - направление в архитектуре XX века, возникшее как альтернатива историческим стилям и эклектизму .

Тео­ре­тическая ба­за для Органической архитектуры сло­жи­лась ещё в XIX веке: на её фор­ми­ро­вание зна­чи­тель­но по­вли­ял И.В. Гё­те , за­ни­мав­ший­ся про­бле­ма­ми мор­фо­ло­гии (нау­ки об ор­га­низ­ме и его це­ло­ст­но­сти) и фи­зио­ло­гии (нау­ки о функ­ции) в био­ло­гии: имен­но он ввёл по­ня­тие функ­ции в ар­хи­тек­ту­ре. Ос­но­вы Органической архитектуры за­ло­жи­ли американский скульп­тор Г. Гри­но (в середины XIX века) и архитектор Л.Г. Сал­ли­вен (в конец XIX - начало XX веков); со­глас­но их иде­ям, ар­хи­тек­ту­ра долж­на сле­до­вать при­род­ной, «ор­га­ни­че­ской» це­ле­со­об­раз­но­сти, а фор­ма со­ору­же­ний - оп­ре­де­лять­ся их на­зна­че­ни­ем и ус­ло­вия­ми сре­ды, по­доб­но фор­ме ес­тественных ор­га­низ­мов, в со­от­вет­ст­вии с тео­ри­ей эво­лю­ции Ч. Дар­ви­на. Гри­но пер­вым зая­вил об ор­га­нической обу­слов­лен­но­сти фор­мы функ­ци­ей; Сал­ли­вен обоб­щил его идеи в по­сту­ла­те «фор­ма сле­ду­ет функ­ции», под­ра­зу­ме­вая при этом фор­му, не яв­ляю­щую­ся след­ст­ви­ем субъ­ек­тив­но­го свое­во­лия ху­дож­ни­ка, а вы­ра­жаю­щую струк­ту­ру зда­ния, «прав­ди­вость» в ис­поль­зо­ва­нии ма­те­риа­лов, раз­ви­тие ар­хитектурной ком­по­зи­ции из­нут­ри на­ру­жу и её взаи­мо­связь с ок­ру­же­ни­ем, со­от­вет­ст­вие ар­хи­тек­ту­ры ду­ху вре­ме­ни и национальным осо­бен­но­стям.

Гл. тео­ре­тик Органической архитектуры - Ф.Л. Райт, от­но­сив­ший своё твор­че­ст­во к это­му направ­ле­нию и вы­ра­зив­ший свои идеи в очер­ке «Ор­га­ни­че­ская ар­хи­тек­ту­ра» («Organic architecture», 1910). Для не­го прин­ци­па­ми Органической архитектуры ста­ли ин­те­гра­ция зда­ния в ланд­шафт и ис­поль­зо­ва­ние ма­те­риа­лов со­глас­но их при­род­ным свой­ст­вам; в пла­ни­ров­ке функ­цио­наль­ные зо­ны долж­ны од­но­вре­мен­но вы­де­лять­ся и со­став­лять еди­ное це­лое: ис­поль­зуя как ос­но­ву пла­на гео­мет­рическую ре­шёт­ку, Райт до­би­вал­ся «пе­ре­те­ка­ния» про­стран­ст­ва ме­ж­ду её «ячей­ка­ми», а так­же раз­мы­ва­ния гра­ниц ме­ж­ду внеш­ним про­стран­ст­вом и ин­терь­е­ром зда­ния (например, дом Ро­би в Чи­ка­го, 1908-1910 годы, и другие «до­ма пре­рий»). В Ев­ро­пе тео­ри­ей Органической архитектуры за­ни­мал­ся Х. Хе­ринг, в от­ли­чие от Рай­та от­вер­гав­ший пра­виль­ные гео­мет­рические фор­мы; по его мне­нию, ком­по­зи­ция зда­ния долж­на раз­ви­вать­ся сво­бод­но, по­доб­но жи­во­му ор­га­низ­му. Свой­ст­вен­ная Органической архитектуре идея це­ле­со­об­раз­но­сти, ос­но­ван­ная на при­спо­соб­ле­нии про­ек­та к ус­ло­ви­ям его су­ще­ст­во­ва­ния и его на­зна­че­нию, сбли­жа­ла это на­прав­ле­ние с функ­цио­на­лиз­мом, так­же ос­но­вы­вав­шим­ся на тео­рии Дар­ви­на (например, Ле Кор­бю­зье в сво­ём твор­че­ст­ве объ­е­ди­нял био­ло­гическое и тех­ническое на­ча­ла, час­то ис­поль­зуя вме­сто тер­ми­на «Органическая архитектура» по­ня­тие «био­ло­гия ар­хи­тек­ту­ры»); но в Органической архитектуре ка­ж­дое зда­ние от­ве­ча­ет при­стра­сти­ям и ну­ж­дам (в том числе пси­хо­ло­ги­че­ским) кон­крет­но­го за­каз­чи­ка как не­отъ­ем­ле­мым эле­мен­там его на­зна­че­ния, а в функ­цио­на­лиз­ме ча­ст­ное при­но­сит­ся в жерт­ву об­ще­му ра­ди уп­ро­ще­ния про­ек­ти­ро­ва­ния и строи­тель­ст­ва. Сре­ди пред­ста­ви­те­лей Органической архитектуры XX века - Б. Дзе­ви в Ита­лии, Х. Ша­ро­ун и Ф. От­то в Гер­ма­нии, И. Ма­ко­вец в Венг­рии; близ­ки к это­му на­прав­ле­нию Р. Штай­нер, А. Аал­то, Р. Нёй­тра, Эро Саа­ри­нен, П. Со­ле­ри.

Хо­тя Органическая архитектура как ар­хитектурное на­прав­ле­ние не под­ра­зу­ме­ва­ет под­ра­жа­ния при­род­ным фор­мам, а Ф.Л. Райт рез­ко вы­сту­пал про­тив по­доб­ной ими­та­ции, под Органической архитектурой ино­гда так­же по­ни­ма­ют лю­бое ис­поль­зо­ва­ние «био­морф­ных» мо­ти­вов в ар­хи­тек­ту­ре. Они ха­рак­тер­ны для сти­ля мо­дерн (А. Гау­ди и многие другие), ар­хитектурного экс­прес­сио­низ­ма [Э. Мен­дель­зон, Г. Бём (смотри в статье Бём, семья), А. Пре­док и других], а так­же для не­омо­дер­низ­ма (например, зда­ние Кун­ст­хау­са в Гра­це, 2003, архитектор П. Кук; ком­плекс кос­мо­дрома «Аме­ри­ка» в шта­те Нью-Мек­си­ко в США, 1-я оче­редь, 2009–11, арх. Н. Фос­тер), эко­ло­гич. ар­хи­тек­ту­ры, ар­хит. био­ми­ме­ти­ки (ино­гда на­зы­вае­мой био­ни­кой) - на­прав­ления, в ко­то­ром на ба­зе изу­че­ния при­род­ных форм и про­цес­сов стро­ят­ся тео­ре­тические мо­де­ли, ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся в ар­хитектурной прак­ти­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)