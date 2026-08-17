Органи́ческий стату́т Короле́вства По́льского 1832

Органи́ческий стату́т Короле́вства По́льского 1832 ( пол. Statut Organiczny Królestwa Polskiego) — конституционный статут царства Польского, введенный после подавления польского восстания 1830–1831 вместо Конституции 1815. Издан в Санкт-­Петербурге 14 февраля 1832. Вносил ряд изменений в государственное управление бывшего польского наместничества. Царство Польское (Ц. П.) объявлялось нераздельной частью российского государства. Упразднялись существовавшие ранее элементы польской государственности: Сейм, польская армия, прекращала действия Конституция Ц. П. При этом сохранялся ряд автономных прежних учреждений: наместничество, Государственный совет и Совет управления при наместнике, органы местной администрации. Руководство делами в Ц. П. поручалось Совету, действовавшему от имени царя. Общее руководство делами Ц. П. поручалось Госсовету, состоящему из лиц, входивших в Совет управления, и чиновников, имевших звание государственных советников. Вместо Сейма для решения законодательных вопросов в российском Государственном совете учреждался Департамент по делам Ц. П. О. с. К. П. подтверждал свободу вероисповедания, но подчеркивал особое покровительство, оказываемое Католической церкви. Гарантировалось равенство жителей Ц. П. перед законом «без всякого различия состояний или званий», личная свобода, право частной собственности.

Лит .: Западные окраины Российской империи / Науч. ред. М. Д. Долбилов, А. И. Миллер. М., 2006; Польша и Россия в первой трети ХIХ века. Из истории автономного Королевства Польского. 1815–1830 / Отв. ред. С. М. Фалькович. М., 2010. Н. А. Копылов.