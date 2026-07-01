ОРГАН
ОРГАН (От латинского organum, от греческого &psili_and_oxia;οργανον - орудие, инструмент; нем. Orgel, франц. orgue) - клавишно-духовой музыкальный инструмент.
Основные части: трубы (звучащая часть); мехи (часть системы воздухоподачи; до изобретения электромотора воздух накачивали руками или ногами помощники - кальканты); виндлады (от нем. Windlade, буквально - воздушный ящик; ёмкости, предназначенные для распределения воздуха по установленным на них трубам); клавиатуры и рукоятки включения регистров (система управления инструментом). Клавиши и регистровые рукоятки обеспечивают подачу воздуха к соответствующим трубам и связаны с ними при помощи так называемой трактуры. Последняя может быть механической (связь клавиши и трубы осуществляется через ряд передаточных узлов и рычагов), пневматической (связь через тонкую металлическую трубку, по которой идёт воздух), электрической (клапан трубы открывается за счёт импульса постоянного тока в электрической цепи). Большинство органных труб находится внутри корпуса инструмента, некоторые из них могут быть вынесены на фасад Органа, обращённый к аудитории. Оформление корпуса Органа подчас представляет не меньшую художественную ценность, чем его звучание. Место органиста - пульт, или кафедра, - чаще всего располагается перед фасадом, имеет клавиатуры для рук (мануалы) и для ног (педаль), а также рукоятки включения регистров и педали управления специальными устройствами, среди которых - копулы (механизм, позволяющий при игре на одном мануале использовать регистры другого). При игре органисту обычно помогает ассистент, переключающий регистры, указанные в нотах. Количество мануалов Органа -от 1 до 7 (чаще 2-4), диапазон каждого - от «до» большой до «соль» 3-й («до» 4-й) октавы; реальное звучание инструмента может достигать 10 октав.
Под термином «Орган» понимаются также малые разновидности инструмента. Портатив (нем. Portativ) - маленький переносной Орган, крепился на плечевом ремне или располагался на колене исполнителя, который одной рукой играл, а другой накачивал воздух при помощи мехов. Позитив (нем. Positiv) - небольшой Орган без педали, часто размещался на столе; при игре органисту требовался помощник, накачивающий воздух. Позитив, составленный язычковыми трубами (обычно не имеющими раструбов), назывался регаль (нем. Regal).
Разнообразие характеристик органных труб даёт возможности для создания множества разных по звучанию регистров, набор которых индивидуален для каждого инструмента. Регистры (группа труб, одинаковых по тембру, но разных по высоте звучания) различаются по форме труб (открытые и закрытые; конического, цилиндрического, квадратного сечения и другие), их мензуре (широко- и узкомензурные), материалу изготовления (металлические и деревянные) и другому. По способу звукообразования трубы (и соответственно регистры) делятся на лабиальные и язычковые. В лабиальных трубах, которые в зависимости от ширины мензуры делятся на принципалы (от латинского principalis - первый, главный), флейты и штрайхеры (от немецкого Streicher - смычковые [инструменты]), звук рождается в результате колебания возд. столба внутри трубы. В язычковых трубах звукообразование происходит за счёт колебания бьющего язычка. Трубы язычковых регистров могут иметь длинные или короткие раструбы различных форм. Некоторые испанские и французские Органы имеют характерные горизонтально расположенные трубы язычковых регистров на фасаде - так называемые шамады (франц. chamade). Регистры различаются также по тесситуре, которая традиционно обозначается числом, соответствующим длине самой низкой трубы данного регистра, чаще всего в футах. Регистры, в названиях которых фигурирует число, кратное 8, называются основными; они звучат в соответствии с нотной записью (8-футовый регистр обозначается 8′), на одну или две октавы ниже (16′ или 32′ соответственно), на одну, две или три октавы выше (4′, 2′ и 1′ соответственно). Особый род лабиальных регистров представляют собой аликвоты - обертоновые регистры. Они редко используются самостоятельно и, являясь выделенными обертонами по отношению к основным регистрам, меняют окраску того основного регистра, к которому добавлены. Названия аликвот часто указывают на интервал, который они составляют с основным тоном, а также содержат дробное число, отражающее их отношение к основному тону (например: Quinta 22/3′, Terzia 13/5′). Существуют регистры, состоящие из нескольких рядов труб, и в этом случае нажатие одной клавиши приводит к воспроизведению нескольких нот; к таковым относятся микстуры (Mixtura, Cornet, Zimbel, Terzian и другие). Комбинация из принципалов в сочетании с аликвотами и микстурами составляет так называемое органное плено (итал. organo pleno, от латинского plenus - сильный, мощный, полнозвучный) - наиболее характерную и показательную звучность Органа, яркую и торжественную. Особый вид многорядных регистров - нежные и тихие тремолирующие регистры, в которых на каждую клавишу приходится по 2 трубы, настроенные с биением, что создаёт эффект лёгкой вибрации (Aeoline; Unda maris, лат. - морская волна). Устройство, позволяющее достигнуть эффекта вибрации применительно к любому из регистров мануала, - тремулянт (включается обычно отдельной регистровой рукояткой). Существуют также «декоративные» регистры: глокеншпиль (нем. Glockenspiel - колокольчики), регистры, изображающие пение птиц (исп. Pajaritos, нем. Nachtigall), и другие.
В католической церкви и в большинстве протестантских (лютеранская и другие), где Орган является частью музыкального оформления богослужения, он обычно располагается на западной стене над входом, однако может находиться и в других местах: между колоннами центрального нефа, в трансепте, над алтарной преградой. В храме могло быть 2 и более больших Органов, и устанавливались они по-разному (например, один ближе к алтарю, чтобы аккомпанировать хору, а другой - на хорах; напротив друг друга между колоннами центрального нефа).
Исторический очерк.
Предшественник Органа - античный гидравлос. Сохранились сведения о существовании Органа в середине - 2-й половине 1-го тысячелетия в Западной Европе и Византии, причём его использование ограничивалось светской обстановкой; в христианской церкви он стал применяться предположительно на рубеже 1-2-го тысячелетия.
Средневековый Орган - это так называемый блокверк, звучащий единым хором принципальных труб. Клавиши его были очень широкими - по ширине труб, а система воздухоподачи несовершенной, поэтому играть на блокверке можно было лишь простые одноголосные мелодии. Орган, сопоставимый с современными инструментами, сложился в эпоху Возрождения: появились новый тип трактуры (позволивший сузить клавиши до удобного размера), регистровые рукоятки для отдельных рядов труб, ножная клавиатура из нескольких клавиш - предшественница педали. Репертуар Органа Позднего Возрождения и раннего барокко - переложения, затем обработки вокальных источников и вариации на танцы и песни. В тот период появились первые нотированные образцы органной музыки. Для нотации применялась в основная табулатура (буквенная, цифровая), позднее - запись в виде партитуры. Современная нотация трёхстрочная: 2 верхние строки предназначены для мануалов, нижняя - для педали.
Органная специфика в музыке эпохи Ренессанса не отражена: тот же репертуар исполнялся и на других инструментах. Центры органной культуры в этот период - Нидерланды (Я.П. Свелинк), Испания (А. де Кабесон), Италия (К. Меруло, А. и Дж. Габриели).
Первый расцвет органного искусства пришёлся на эпоху барокко: была усовершенствована конструкция Органа, стал разнообразнее регистровый состав, появились типично органные жанры, с которыми связано развитие исполнительской виртуозности. В этот период развивались нац. школы: итальянская (Дж. Фрескобальди, А. Майоне), испанская (Ф. Корреа де Араухо, П. Бруна), северонемецкая (Д. Букстехуде, В. Любек), южнонемецкая (И. Я. Фробергер, Георг Муффат), французская (Ф. Куперен, Н. де Гриньи) и другие; каждой свойственны свои конструктивные особенности инструмента, жанровая система, исполнительские традиции. К данному периоду относится творчество И.С. Баха - крупнейшего органиста и органного композитора, эксперта в области органостроения. Среди наиболее значительных мастеров органостроения - Г. Зильберман и другие члены этого семейства (смотри в статье Зильберман). Интерес к Органу уменьшился у композиторов-классиков [смотри в статье Классика в музыке (2-е значение)], которые отдавали предпочтение молоточковым клавишным инструментам (известно несколько органных пьес В.А. Моцарта).
Возрождение Органа приходится на эпоху романтизма. На первый план в романтическом органном искусстве вышли крупные немецкие и французские музыканты: Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Лист, И. Брамс, Й. Рейнбергер, М. Регер; С. Франк, Ш. М. Видор, Л. Вьерн и другие. Мировое признание получили инструменты немецких фирм «Валькер», «Зауэр», французского мастера А. Кавайе-Коля. Сложился новый - большой романтический Орган, получивший название «симфонического» за свою способность соперничать с оркестром по силе и разнообразию звучания. В это время начала применяться пневматическая трактура, появилась возможность плавной смены динамики при помощи швеллера (жалюзи, открытие или закрытие которых с пульта Органа при помощи специальной педали делает звучание громче или тише) и другое.
В России Орган появился во 2-й подлвине XV века в качестве светского инструмента при дворе государей и знати, позднее и в театре. Небольшие Органы имелись в начале XVII века в государевой Потешной палате, во 2-й половине XVII века при дворе Алексея Михайловича работал польский органный мастер Симон Гутовский. В православной службе орган никогда не использовался. В XIX веке появились первые органные сочинения рускихс композиторов - В.Ф. Одоевского, затем С.И. Танеева, А.К. Глазунова и других; со 2-й половины XIX века игре на Органе стали обучать в Санкт-Петербургских и Московских консерваториях. В советское время развитие органного искусства было продолжено в русле академического образования и концертной практики; среди крупнейших отечественных органистов - А.Ф. Гедике, И.А. Браудо, Л.И. Ройзман.
В XX-XXI веках интерес к Органу сохраняется во многих странах. Совершенствуются средства управления Органа: например, появились так называемые свободные комбинации, благодаря которым можно запрограммировать ряд регистровых сочетаний и затем менять их нажатием кнопки. В органостроении формируются 2 устойчивые тенденции: изучение, реставрация и копирование исторических инструментов; создание универсальных инструментов, объединяющих черты различных органных традиций. Одной из ведущих «органных» стран остаётся Франция, где Орган продолжает своё развитие как церковный инструмент; среди композиторов XX века (которые чаще всего были исполнителями-виртуозами) - М. Дюпре, Ш. Турнемир, Ж. Ален, О. Мессиан, Ж. Лангле.
Новые разновидности Органа появились в XX веке. Так называемый театральный Орган (англ. theatre organ) - инструмент, призванный заменить оркестр на спектакле или киносеансе; обладает теми же основными техническими характеристиками (система подачи воздуха, трубы и другие), но имеет ряд дополнительных устройств, которые позволяют воспроизводить звучание фортепиано., ударных инструментов, различные немузыкальные звуки (например, сирену) и другое; эта разновидность получила широкое распространение, главным образом в США. Смотри также Электроорган.