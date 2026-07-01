ОРГАН

ОРГАН (От латинского organum, от греческого &psili_and_oxia;οργανον - орудие, инструмент; нем. Orgel, франц. orgue) - клавишно-духовой музыкальный инструмент.

Основные час­ти: тру­бы (зву­ча­щая часть); ме­хи (часть сис­те­мы воз­ду­хо­по­да­чи; до изо­бре­те­ния элек­тро­мо­то­ра воз­дух на­ка­чи­ва­ли ру­ка­ми или но­га­ми по­мощ­ни­ки - каль­кан­ты); винд­ла­ды (от нем. Windlade, буквально - воз­душ­ный ящик; ём­ко­сти, пред­на­зна­чен­ные для рас­пре­де­ле­ния воз­ду­ха по ус­та­нов­лен­ным на них тру­бам); кла­виа­ту­ры и ру­ко­ят­ки вклю­че­ния ре­ги­ст­ров (сис­те­ма управ­ле­ния ин­ст­ру­мен­том). Кла­ви­ши и ре­ги­ст­ро­вые ру­ко­ят­ки обес­пе­чи­ва­ют по­да­чу воз­ду­ха к со­от­вет­ст­вую­щим тру­бам и свя­за­ны с ни­ми при по­мо­щи так называемой трак­ту­ры. По­след­няя мо­жет быть ме­ха­ни­че­ской (связь кла­ви­ши и тру­бы осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез ряд пе­ре­да­точ­ных уз­лов и ры­ча­гов), пнев­ма­ти­че­ской (связь че­рез тон­кую ме­тал­лическую труб­ку, по ко­то­рой идёт воз­дух), элек­три­че­ской (кла­пан тру­бы от­кры­ва­ет­ся за счёт им­пуль­са по­сто­ян­но­го то­ка в элек­трической це­пи). Боль­шин­ст­во ор­ган­ных труб на­хо­дит­ся внут­ри кор­пу­са ин­ст­ру­мен­та, не­ко­то­рые из них мо­гут быть вы­не­се­ны на фа­сад Органа, об­ра­щён­ный к ау­ди­то­рии. Оформ­ле­ние кор­пу­са Органа под­час пред­став­ля­ет не мень­шую ху­дожественную цен­ность, чем его зву­ча­ние. Ме­сто ор­га­ни­ста - пульт, или ка­фед­ра, - ча­ще все­го рас­по­ла­га­ет­ся пе­ред фа­са­дом, имеет кла­виа­ту­ры для рук (ма­нуа­лы) и для ног (пе­даль), а так­же ру­ко­ят­ки вклю­че­ния ре­ги­ст­ров и пе­да­ли управ­ле­ния специальными уст­рой­ст­ва­ми, сре­ди ко­то­рых - ко­пу­лы (ме­ха­низм, по­зво­ляю­щий при иг­ре на од­ном ма­нуа­ле ис­поль­зо­вать ре­ги­ст­ры дру­го­го). При иг­ре ор­га­ни­сту обыч­но по­мо­га­ет ас­си­стент, пе­ре­клю­чаю­щий ре­ги­ст­ры, ука­зан­ные в но­тах. Ко­ли­че­ст­во ма­нуа­лов Органа -от 1 до 7 (ча­ще 2-4), диа­па­зон ка­ж­до­го - от «до» боль­шой до «соль» 3-й («до» 4-й) ок­та­вы; ре­аль­ное зву­ча­ние ин­ст­ру­мен­та мо­жет дос­ти­гать 10 ок­тав.

Под тер­ми­ном «Орган» по­ни­ма­ют­ся так­же ма­лые раз­но­вид­но­сти ин­ст­ру­мен­та. Пор­та­тив (нем. Portativ) - ма­лень­кий пе­ре­нос­ной Орган, кре­пил­ся на пле­чевом рем­не или рас­по­ла­гал­ся на ко­ле­не ис­пол­ни­те­ля, ко­то­рый од­ной ру­кой иг­рал, а дру­гой на­ка­чи­вал воз­дух при по­мо­щи ме­хов. По­зи­тив (нем. Posi­tiv) - не­боль­шой Орган без пе­да­ли, час­то раз­ме­щал­ся на сто­ле; при иг­ре ор­га­ни­сту тре­бо­вал­ся по­мощ­ник, на­ка­чи­ваю­щий воз­дух. По­зи­тив, со­став­лен­ный языч­ко­вы­ми тру­ба­ми (обыч­но не имею­щи­ми рас­тру­бов), на­зы­вал­ся ре­галь (нем. Regal).

Раз­но­об­ра­зие ха­рак­те­ри­стик ор­ган­ных труб да­ёт воз­мож­но­сти для соз­да­ния мно­же­ст­ва раз­ных по зву­ча­нию ре­ги­ст­ров, на­бор ко­то­рых ин­ди­ви­дуа­лен для ка­ж­до­го ин­ст­ру­мен­та. Ре­ги­ст­ры (груп­па труб, оди­на­ко­вых по тем­бру, но раз­ных по вы­со­те зву­ча­ния) раз­ли­ча­ют­ся по фор­ме труб (от­кры­тые и за­кры­тые; ко­нического, ци­лин­д­рического, квад­рат­но­го се­че­ния и другие), их мен­зу­ре (ши­ро­ко- и уз­ко­мен­зур­ные), ма­те­риа­лу из­го­тов­ле­ния (ме­тал­лические и де­ре­вян­ные) и другому. По спо­со­бу зву­ко­об­ра­зо­ва­ния тру­бы (и со­от­вет­ст­вен­но ре­ги­ст­ры) де­лят­ся на ла­би­аль­ные и языч­ко­вые. В ла­би­аль­ных тру­бах, ко­то­рые в за­ви­си­мо­сти от ши­ри­ны мен­зуры де­лят­ся на прин­ци­па­лы (от латинского prin­cipalis - пер­вый, глав­ный), флей­ты и штрайхе­ры (от немецкого Streicher - смыч­ко­вые [ин­ст­ру­мен­ты]), звук ро­ж­да­ет­ся в ре­зуль­та­те ко­ле­ба­ния возд. стол­ба вну­т­ри тру­бы. В языч­ко­вых тру­бах зву­ко­об­ра­зо­ва­ние про­ис­хо­дит за счёт ко­ле­ба­ния бью­ще­го языч­ка. Тру­бы языч­ко­вых ре­ги­ст­ров мо­гут иметь длин­ные или ко­рот­кие рас­тру­бы различных форм. Не­ко­то­рые испанские и французские Органы име­ют ха­рак­тер­ные го­ри­зон­таль­но рас­по­ло­жен­ные тру­бы языч­ко­вых ре­ги­ст­ров на фа­са­де - так называемые ша­мады (франц. chamade). Ре­ги­ст­ры раз­ли­ча­ют­ся так­же по тес­си­ту­ре, ко­то­рая тра­ди­ци­он­но обо­зна­ча­ет­ся чис­лом, со­от­вет­ст­вую­щим дли­не са­мой низ­кой тру­бы дан­но­го ре­ги­ст­ра, ча­ще все­го в фу­тах. Ре­ги­ст­ры, в на­зва­ни­ях ко­то­рых фи­гу­ри­ру­ет чис­ло, крат­ное 8, на­зы­ва­ют­ся ос­нов­ны­ми; они зву­чат в со­от­вет­ст­вии с нот­ной за­пи­сью (8-фу­то­вый ре­гистр обо­зна­ча­ет­ся 8′), на од­ну или две ок­та­вы ни­же (16′ или 32′ со­от­вет­ст­вен­но), на од­ну, две или три ок­та­вы вы­ше (4′, 2′ и 1′ со­от­вет­ст­вен­но). Осо­бый род ла­би­аль­ных ре­ги­ст­ров пред­став­ля­ют со­бой али­к­во­ты - обер­то­но­вые ре­ги­ст­ры. Они ред­ко ис­поль­зу­ют­ся са­мо­стоя­тель­но и, яв­ля­ясь вы­де­лен­ны­ми обер­то­на­ми по от­но­ше­нию к ос­нов­ным ре­ги­ст­рам, ме­ня­ют ок­ра­ску то­го ос­нов­но­го ре­ги­ст­ра, к ко­то­ро­му до­бав­ле­ны. На­зва­ния али­к­вот час­то ука­зы­ва­ют на ин­тер­вал, ко­то­рый они со­став­ля­ют с ос­нов­ным то­ном, а так­же со­дер­жат дроб­ное чис­ло, от­ра­жаю­щее их от­но­ше­ние к ос­нов­но­му то­ну (например: Quinta 22/3′, Terzia 13/5′). Су­ще­ст­ву­ют ре­ги­ст­ры, со­стоя­щие из не­сколь­ких ря­дов труб, и в этом слу­чае на­жа­тие од­ной кла­ви­ши при­во­дит к вос­про­из­ве­де­нию не­сколь­ких нот; к та­ко­вым от­но­сят­ся мик­сту­ры (Mixtura, Cornet, Zimbel, Terzian и другие). Ком­би­на­ция из прин­ци­па­лов в со­че­та­нии с али­к­во­та­ми и мик­сту­ра­ми со­став­ля­ет так называемое ор­ган­ное пле­но (итал. organo pleno, от латинского plenus - силь­ный, мощ­ный, пол­но­звуч­ный) - наи­бо­лее ха­рак­тер­ную и по­ка­затель­ную звуч­ность Органа, яр­кую и тор­же­ст­вен­ную. Осо­бый вид мно­го­ряд­ных ре­ги­ст­ров - неж­ные и ти­хие тре­мо­ли­рую­щие ре­ги­ст­ры, в ко­то­рых на ка­ж­дую кла­ви­шу при­хо­дит­ся по 2 тру­бы, на­стро­ен­ные с бие­ни­ем, что соз­да­ёт эф­фект лёг­кой виб­ра­ции (Aeoline; Unda maris, лат. - мор­ская вол­на). Уст­рой­ст­во, по­зво­ляю­щее дос­тиг­нуть эф­фек­та виб­ра­ции при­ме­ни­тель­но к лю­бо­му из ре­ги­ст­ров ма­нуа­ла, - тре­му­лянт (вклю­ча­ет­ся обыч­но отдельной ре­ги­ст­ро­вой ру­ко­ят­кой). Су­ще­ст­ву­ют так­же «де­ко­ра­тив­ные» ре­ги­ст­ры: гло­кен­шпиль (нем. Glockenspiel - ко­ло­коль­чи­ки), ре­ги­ст­ры, изо­бра­жаю­щие пе­ние птиц (исп. Pajaritos, нем. Nachti­gall), и другие.

В ка­то­лической церк­ви и в боль­шин­ст­ве про­тес­тант­ских (лю­те­ран­ская и другие), где Орган яв­ля­ет­ся ча­стью музыкального оформ­ле­ния бо­го­слу­же­ния, он обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся на западной сте­не над вхо­дом, од­на­ко мо­жет на­хо­дить­ся и в других мес­тах: ме­ж­ду ко­лон­на­ми центрального не­фа, в тран­сеп­те, над ал­тар­ной пре­гра­дой. В хра­ме мог­ло быть 2 и бо­лее боль­ших Органов, и ус­та­нав­ли­ва­лись они по-раз­но­му (например, один бли­же к ал­та­рю, что­бы ак­ком­па­ни­ро­вать хо­ру, а дру­гой - на хо­рах; на­про­тив друг дру­га ме­ж­ду ко­лон­на­ми центрального не­фа).

Ис­то­ри­чес­кий очерк.

Пред­ше­ст­вен­ник Органа - ан­тич­ный гид­рав­лос . Со­хра­ни­лись све­де­ния о су­ще­ст­во­ва­нии Органа в середине - 2-й половине 1-го тысячелетия в Западной Ев­ро­пе и Ви­зан­тии , при­чём его ис­поль­зо­ва­ние ог­ра­ни­чи­ва­лось свет­ской об­ста­нов­кой; в хри­сти­ан­ской церк­ви он стал при­ме­нять­ся пред­по­ло­жи­тель­но на ру­бе­же 1-2-го тысячелетия.

Средневековый Орган - это так называемый бло­к­верк, зву­ча­щий еди­ным хо­ром прин­ци­паль­ных труб. Кла­ви­ши его бы­ли очень ши­ро­ки­ми - по ши­ри­не труб, а сис­те­ма воз­ду­хо­по­дачи не­со­вер­шен­ной, поэ­то­му иг­рать на бло­к­вер­ке мож­но бы­ло лишь про­стые од­но­го­лос­ные ме­ло­дии. Орган, со­пос­та­ви­мый с современными ин­ст­ру­мен­та­ми, сло­жил­ся в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния: поя­ви­лись но­вый тип трак­ту­ры (по­зво­лив­ший су­зить кла­ви­ши до удоб­но­го раз­ме­ра), ре­ги­ст­ро­вые ру­ко­ят­ки для отдельных ря­дов труб, нож­ная кла­виа­ту­ра из не­сколь­ких кла­виш - пред­ше­ст­вен­ни­ца пе­да­ли. Ре­пер­ту­ар Органа Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко - пе­ре­ло­же­ния, за­тем об­ра­бот­ки во­каль­ных ис­точ­ни­ков и ва­риа­ции на тан­цы и пес­ни. В тот пе­ри­од поя­ви­лись пер­вые но­ти­ро­ван­ные об­раз­цы ор­ган­ной му­зы­ки. Для но­та­ции при­ме­ня­лась в основная та­бу­ла­ту­ра (бу­к­вен­ная, циф­ро­вая), позд­нее - за­пись в ви­де пар­ти­ту­ры. Современная но­та­ция трёх­строч­ная: 2 верх­ние стро­ки пред­на­зна­че­ны для ма­нуа­лов, ниж­няя - для пе­да­ли.

Ор­ган­ная спе­ци­фи­ка в му­зы­ке эпо­хи Ре­нес­сан­са не от­ра­же­на: тот же ре­пер­ту­ар ис­пол­нял­ся и на других ин­ст­ру­мен­тах. Цен­тры ор­ган­ной куль­ту­ры в этот пе­ри­од - Ни­дер­лан­ды (Я.П. Све­линк), Ис­па­ния (А. де Ка­бе­сон), Ита­лия (К. Ме­ру­ло, А. и Дж. Габ­рие­ли).

Пер­вый рас­цвет ор­ган­но­го искусства при­шёл­ся на эпо­ху ба­рок­ко: бы­ла усо­вер­шен­ст­во­ва­на кон­ст­рук­ция Органа, стал раз­но­об­раз­нее ре­ги­ст­ро­вый со­став, поя­ви­лись ти­пич­но ор­ган­ные жан­ры, с ко­то­ры­ми свя­за­но раз­ви­тие ис­пол­ни­тель­ской вир­ту­оз­но­сти. В этот пе­ри­од раз­ви­ва­лись нац. шко­лы: италь­ян­ская (Дж. Фре­ско­баль­ди, А. Май­о­не), ис­пан­ская (Ф. Кор­реа де Арау­хо, П. Бру­на), се­ве­ро­немецкая (Д. Бук­сте­ху­де, В. Лю­бек), юж­но­не­мец­кая (И. Я. Фро­бер­гер, Ге­орг Муф­фат), фран­цуз­ская (Ф. Ку­пе­рен, Н. де Гри­ньи) и другие; ка­ж­дой свой­ст­вен­ны свои кон­ст­рук­тив­ные осо­бен­но­сти ин­ст­ру­мен­та, жан­ро­вая сис­те­ма, ис­пол­ни­тель­ские тра­ди­ции. К дан­но­му пе­рио­ду от­но­сит­ся твор­че­ст­во И.С. Ба­ха - круп­ней­ше­го ор­га­ни­ста и ор­ган­но­го ком­по­зи­то­ра, экс­пер­та в об­лас­ти ор­га­но­строе­ния. Сре­ди наиболее значительных мас­те­ров ор­га­но­строе­ния - Г. Зиль­бер­ман и другие чле­ны это­го се­мей­ст­ва (смотри в статье Зиль­бер­ман). Ин­те­рес к Органу умень­шил­ся у ком­по­зи­то­ров-клас­си­ков [смотри в статье Клас­си­ка в му­зы­ке (2-е зна­че­ние)], ко­то­рые от­да­ва­ли пред­поч­те­ние мо­ло­точ­ко­вым кла­виш­ным ин­ст­ру­мен­там (из­вест­но несколько ор­ган­ных пьес В.А. Мо­цар­та).

Воз­ро­ж­де­ние Органа при­хо­дит­ся на эпо­ху ро­ман­тиз­ма . На пер­вый план в ро­ман­тическом ор­ган­ном искусстве вы­шли круп­ные немецкие и французские му­зы­кан­ты: Ф. Мен­дель­сон, Р. Шу­ман, Ф. Лист, И. Брамс, Й. Рейн­бер­гер, М. Ре­гер; С. Франк, Ш. М. Ви­дор, Л. Вьерн и другие. Ми­ро­вое при­зна­ние по­лу­чи­ли ин­ст­ру­мен­ты немецких фирм «Валь­кер», «За­уэр», французского мас­те­ра А. Ка­вайе-Ко­ля. Сло­жил­ся но­вый - боль­шой ро­ман­ти­че­ский Орган, по­лу­чив­ший название «сим­фо­ни­че­ско­го» за свою спо­соб­ность со­пер­ни­чать с ор­ке­ст­ром по си­ле и раз­но­об­ра­зию зву­ча­ния. В это вре­мя на­ча­ла при­ме­нять­ся пнев­ма­тическая трак­ту­ра, поя­ви­лась воз­мож­ность плав­ной сме­ны ди­на­ми­ки при по­мо­щи швел­ле­ра (жа­лю­зи, от­кры­тие или за­кры­тие ко­то­рых с пуль­та Органа при по­мо­щи специальной пе­да­ли де­ла­ет зву­ча­ние гром­че или ти­ше) и другое.

В Рос­сии Орган поя­вил­ся во 2-й подлвине XV века в ка­че­ст­ве свет­ско­го ин­ст­ру­мен­та при дво­ре го­су­да­рей и зна­ти, позд­нее и в те­ат­ре. Не­боль­шие Органы име­лись в начале XVII века в го­су­да­ре­вой По­теш­ной па­ла­те, во 2-й половине XVII века при дво­ре Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ра­бо­тал поль­ский ор­ган­ный мас­тер Си­мон Гу­тов­ский. В пра­во­слав­ной служ­бе ор­ган ни­ко­гда не ис­поль­зо­вал­ся. В XIX веке поя­ви­лись пер­вые ор­ган­ные со­чи­не­ния рускихс ком­по­зи­то­ров - В.Ф. Одо­ев­ско­го, за­тем С.И. Та­нее­ва, А.К. Гла­зу­но­ва и других; со 2-й половины XIX века иг­ре на Органе ста­ли обу­чать в Санкт-Пе­тербургских и Московских кон­сер­ва­то­ри­ях. В со­вет­ское вре­мя раз­ви­тие ор­ган­но­го искусства бы­ло про­дол­жено в рус­ле ака­де­мического об­ра­зо­ва­ния и кон­церт­ной прак­ти­ки; сре­ди круп­ней­ших отечественных ор­га­ни­стов - А.Ф. Ге­ди­ке, И.А. Брау­до, Л.И. Ройз­ман.

В XX-XXI веках ин­те­рес к Органу со­хра­ня­ет­ся во мно­гих стра­нах. Со­вер­шен­ст­ву­ют­ся сред­ст­ва управ­ле­ния Органа: например, поя­ви­лись так называемые сво­бод­ные ком­би­на­ции, бла­го­да­ря ко­то­рым мож­но за­про­грам­ми­ро­вать ряд ре­ги­ст­ро­вых со­че­та­ний и за­тем ме­нять их на­жа­ти­ем кноп­ки. В ор­га­нострое­нии фор­ми­ру­ют­ся 2 ус­той­чи­вые тен­ден­ции: изу­че­ние, рес­тав­ра­ция и ко­пи­ро­ва­ние ис­то­рических ин­ст­ру­мен­тов; соз­да­ние уни­вер­саль­ных ин­ст­ру­мен­тов, объ­еди­няю­щих чер­ты различных ор­ган­ных тра­ди­ций. Од­ной из ве­ду­щих «ор­ган­ных» стран ос­та­ёт­ся Фран­ция, где Орган про­дол­жа­ет своё раз­ви­тие как цер­ков­ный ин­ст­ру­мент; сре­ди ком­по­зи­то­ров XX века (ко­то­рые ча­ще все­го были ис­пол­ни­те­ля­ми-вир­туо­за­ми) - М. Дю­пре, Ш. Тур­не­мир, Ж. Ален, О. Мес­си­ан, Ж. Ланг­ле.

Но­вые раз­но­вид­но­сти Органа поя­ви­лись в XX веке. Так называемый те­ат­раль­ный Орган (англ. theatre organ) - ин­ст­ру­мент, при­зван­ный за­ме­нить ор­кестр на спек­так­ле или ки­но­сеан­се; об­ла­да­ет те­ми же основными тех­ническими ха­рак­те­ри­сти­ка­ми (сис­те­ма по­да­чи воз­ду­ха, тру­бы и другие), но име­ет ряд до­пол­нительных уст­ройств, ко­то­рые по­зво­ля­ют вос­про­из­во­дить зву­ча­ние фортепиано., удар­ных ин­ст­ру­мен­тов, различные не­му­зы­каль­ные зву­ки (например, си­ре­ну) и другое; эта раз­но­вид­ность по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние, главным образом в США. Смотри так­же Элек­тро­ор­ган.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)