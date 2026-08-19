ОРФИЧЕСКАЯ АРГОНАВТИКА
ОРФИЧЕСКАЯ АРГОНАВТИКА («’Ορ- φέως ’Αργοναυτιϰά ») - анонимная древнегреческая поэма; написана гексаметрами.
В основе сюжета - миф о путешествии аргонавтов во главе с Ясоном в Колхиду за золотым руном. Особенности стихосложения, языка и стиля (сочетающего гомеровские элементы с позднеантичными) сближают «Орфическую аргонавтику» с поздними эпическими формами, позволяя датировать поэму IV-V веками, однако некоторые учёные относят поэму к раннему эллинизму (IV век до н. э.) или к ранней классике (VI век до н. э.), считая позднеантичные элементы результатом позднейших редакций. «Орфическая аргонавтика» представляет собой сложный синтез различных мистико-религиозных идей, являясь, наряду с гимнами и поэмой о магической силе камней, лишь небольшой сохранившейся частью обширной литературы, отразившей возникшее в VI века до н. э. учение орфиков. «Орфическая аргонавтика», повествование в которой ведётся от лица Орфея, открывается обращением к Аполлону, затем следует краткая теогония (первыми божествами, согласно учению орфиков, были Кронос - родитель Эфира, и Эрот - родитель Ночи), а также перечень других орфических поэм. В трактовке мифа об аргонавтах имеются некоторые отличия от поэмы «Аргонавтика» Аполлония Родосского. «Орфическая аргонавтика» впервые опубликована во Флоренции в 1500 году.
Издания исторических источников:
Памятники поздней античной поэзии и прозы II–V века. М., 1964. С. 85–92;
Concordantia Orphei Argonauticorum. Konkordanz zu den orphischen Argonautica. Hildesheim, 2004.