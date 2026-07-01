ОРФ КАРЛ
ОРФ КАРЛ (нем. Orff); (Карл Генрих Мария) - немецкий композитор и педагог.
Потомок старинного баварского рода. В 1912-1914 годах учился в Мюнхенской академии музыкального искусства, в том числе гармонии и контрапункту у А. Беер-Вальбрунна. Самостоятельное изучение основ гармонии, а также произведений А. Шёнберга и К. Дебюсси определило направленность исканий раннего периода творчества Орфа: многие сочинения тех лет (оркестровая пьеса «Танцующие фавны», эскизы симфонии для хора с оркестром «Теплицы» на слова М. Метерлинка) обнаруживают увлечение композитора литературным символизмом, влияние на его стиль музыкального языка Дебюсси, Р. Штрауса. Перед началом 1-й мировой войны Орф отказался от избранного творческого пути, одновременно проявив интерес к музыкальному театру. С 1915 года брал уроки у Г. Цильхера, по его протекции работал капельмейстером Мюнхенских камерных театров (1916-1917 годы), а после недолгого пребывания на фронте стал дирижёром Мангеймского национального театра и Придворного театра в Дармштадте (1918-1919 годы). В последующие годы, оставаясь в Мюнхене, посвятил себя композиторской деятельности, недолго обучался у Г. Каминского и изучал музыку XVI-XVII веков. Знакомство с эстетикой и стилистикой сочинений Г. Шютца и особенно К. Монтеверди привело орфа к осознанию собственных художественных приоритетов, среди которых - сохранившийся на всю жизнь интерес к барочному театру. Обработки сочинений Монтеверди «Орфей» (1924-1939 годы), «Жалоба Ариадны» и «Танец неприступных» (оба 1925-1940 годы), впоследствии объединённые композитором в триптих «Lamenti» («Плачи»), были признаны им единственным значительным созданием раннего этапа творчества и важным для него опытом авторского переосмысления музыки другой эпохи.
Период поисков собственной композиторской индивидуальности, продолжавшийся до середины 1930-х годов, совпал с началом и быстрым расцветом педагогической деятельности Орфа. Среди его первых учеников – В. Эгк. В 1924 году в Мюнхене вместе с преподавательницей гимнастики, художником-графиком, писательницей Д. Гюнтер им была создана экспериментальная школа гимнастики и танца «Гюнтершуле». В основу педагогической концепции положены идеи синтеза музыки, речи и движения, а также «возрождения музыки из танца». Открыв для себя инструменты неевропейской музыки, Орф составил на их основе свой музыкальный инструментарий. Изготовленные большей частью по его заказу ксилофоны, металлофоны разных регистровых разновидностей, многочисленные шумовые инструменты, а также блокфлейта как основной мелодический инструмент впоследствии широко применялись им как в педагогических, так и в сценических областях. Опыт практической работы тех лет был переосмыслен Орфом в 1-й серии многотомного издания сочинений для детей «Шульверк. Элементарное музыкальное образование» (1-я половина 1930-х годов); после многолетнего перерыва издание педагогических трудов было продолжено. Созданная Орфом система элементарного музыкального образования получила распространение во всём мире.
Орф прославился как композитор после первой постановки сценической кантаты «Carmina burana» («Кармина бурана», т. е. «Песни из монастыря Бенедиктбойерн»; 1937, Франкфурт-на-Майне). Поэтической основой послужило собрание средневековых латинских стихотворений немецких вагантов, изданных в 1847 году. Музыкальное воплощение текстов стало свидетельством зрелости Орфа - драматурга и музыканта, новаторства его театрального и оркестрового мышления. В этом сочинении выявились характерные для Орфа методы композиции и особенности стилистики: понимание театрального действа как условного; типизация образов; синтез музыки, танца, мимики и драматического действия, предполагающий универсальные способности исполнителя. Музыкальному языку свойственны использование лапидарных мотивных формул, многократно повторяемых солистами, хором и оркестром, частое применение бурдонов, остинато, чередование крупномасштабных красочных эпизодов, различных по динамике и плотности оркестровки. Едва ли не во всех своих сочинениях Орф выступал и как либреттист. Тяготея к объединению сочинений в связанные общей тематикой и художжественной идеей циклы, Орф обратился к написанным им ранее хорам на стихи Катулла, переработанным в начале 1940-х годов в «сценические игры» «Catulli carmina» («Катулли кармина», на оригинальный латинский текст; поставлена в 1943 году, Лейпциг). Здесь также сочетаются черты кантаты, оперы и драматического спектакля. Обращаясь впоследствии к латинским, старофранцузским, немецким, древнегреческим и другим поэтическим источникам, композитор каждый раз модифицировал свой мелодический стиль; удельный вес музыки в композиции при этом всё больше сокращался. Заключительной частью триптиха, названного Орфом «Триумфы», стал «сценический концерт» «Триумф Афродиты» (1951) - экстатическое прославление богини любви (триптих поставлен в 1953 году, Милан).
Цикл произведений, имеющих сказочную основу, включает оперы «Луна» (поставлена в 1939 году, Мюнхен) и «Умница: история о короле и умной женщине» (поставлена в 1943 году, Франкфурт-на-Майне; обе по сказкам братьев Гримм), а также 6 версий музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1917-1962 годы; последняя - поставлена в 1964 году, Штутгарт). В жанровом отношении эти сочинения обнаруживают близость барочному театру, театру марионеток и комедии дель арте. Орф выбрал сюжеты, варьируемые в фольклоре разных народов, и на этой основе продолжил свой поиск синтеза общеевропейского с национально-архаическим. В использовании оркестра с преобладанием ударных, а также в утверждении нового речитативно-декламационного стиля с тонко дифференцированной шкалой риторических приёмов и оттенков выразительности сказалось влияние неофольклоризма.
Сценические сочинения «Бернауэрин» (поставлено в 1947 году, Штутгарт) и «Astutuli» («Хитрецы», поставлено в 1953 году, Мюнхен), а также диптих, образуемый пасхальной и рождественской мистериями «Comoedia de Christi resurrectione» («Комедия о Воскресении Христовом», поставлена в 1957 году) и «Ludus de nato Infante mirificus» («Игра о Рождестве Младенца», поставлена в 1960 году; обе - Штутгарт), Орф объединил общим определением «Баварский мировой театр». Здесь композитор создал не только музыку, но и собственный язык, который отдалённо напоминает подлинный старобаварский диалект.
Важнейшие сочинения Орфа, которые стали самым значительным вкладом композитора в историю музыкального театра XX века, - «Антигона» (поставлена в 1949 году, Зальцбург), «Эдип-тиран» (поставлена в 1959 году; обе в немецком переводе Ф. Гёльдерлина) и «Прикованный Прометей» («Prometheus desmotes», поставлена в 1968 году; оба - Штутгарт). В своём стремлении «озвучить» древнегреческие трагедии Орф достиг максимально отчётливой передачи поэтического слова и усиления его выразительности чисто музыкальными средствами. Реализованные в этих сочинениях идеи (создание ритмизированного вокального эквивалента античного стиха, насыщенной красочными гармоническими и инструментальными эффектами партитуры) предвосхитили многие открытия композиторов следующих поколений. Последнее сочинение Орфа - исполненная эсхатологической символики ораториальная «Комедия на конец времени» («De tempo- rum fine comoedia», поставлена в 1973 году, Зальцбург), текст которой представляет собой сплав латинского, древнегреческого и немецкого языков.
То, что Орф во времена национал-социализма оставался в Германии и продолжал сотрудничать с государственными театрами, что его сочинения были весьма популярны при нацистах, долгое время вызывало неоднозначную реакцию деятелей культуры. Начиная с 1950-х годов его заслуги были безоговорочно признаны мировой общественностью: композитор избран членом многих академий, отмечен многочисленными почётными титулами и наградами. В 1961 году в Зальцбурге открыт «Институт Орфа» (официальное название - Институт музыкального воспитания при Университете «Моцартеум»).