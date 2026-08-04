ОРЕШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ОРЕШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский нумизмат, историк, музейный деятель, коллекционер, член-корреспондент АН СССР (1928).
Учился в Московской практической академии коммерчих наук (окончил гимназическое отделение и один год отучился в специальном классе с курсом торговых наук; оставил обучение по болезни в 1873 году). Продолжал образование во время заграничной поездки (1875-1876 годы). С 1878 года занялся коллекционированием античных монет.
На формирование Орешникова как учёного оказал влияние петербургский коллекционер Х.Х. Гиль, с которым Орешников изучал монеты Боспора Киммерийского. Из собраний нумизматов в доме Орешникова вырос Московский кружок нумизматов (1885-1888 годы), ставший в 1888 году основой Московского нумизматического общества. С начала 1880-х годов Орешников сотрудничал с Московским археологическим обществом; в 1886-1887 годах секретарь общества, в 1893-1894 годах, 1897 году редактор его «Археологических известий и заметок». Был также активным членом Русского археологического общества (с 1886 года) и многих других научных обществ, нескольких архивных комиссий. С 1885 года сотрудник Исторического музея (неофициально), с 1887 года штатный хранитель; 1-й том «Трудов» музея составило фундаментальное исследование Орешникова «Русские монеты до 1547 года» (1896, репринт – 1996). С 1886 года Орешников по приглашению ректора Московского университета разбирал коллекцию греческих монет Кабинета изящных искусств и делал её описание, изданное в 1891 году.
Орешников - один из крупнейших специалистов в области античной и русской средневековой нумизматики. Он впервые установил связь между эпиграфикой и нумизматикой Северного Причерноморья; по монетам и письменным источникам наметил генеалогию Спартокидов, выяснил биографические данные некоторых более поздних правителей Боспора; создал историческую классификацию монет Херсонеса; выявил 2 серии монет скифских царей (скифо-ольвийскую и гетскую). В области русской нумизматики Орешниковым предложена единая классификация монет XIV-начала XVI веков, остающаяся общепризнанной.
В 1885 году Орешников подарил свою коллекцию греческих монет Московскому университету, римских -Румянцевскому музею (ныне хранятся в ГМИИ). Авторитет Орешникова помог спасению многих сокровищ Исторического музея от покушений советских властей. Среди учеников Орешникова нумизматы - А.Н. Зограф, П.В. Зубов, А.А. Карзинкин (из рода Карзинкиных), И.Г. Спасский, С.И. Чижов.