ОРЕШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ОРЕШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский ну­миз­мат , ис­то­рик, му­зей­ный дея­тель, кол­лек­цио­нер, член-корреспондент АН СССР (1928).

Учил­ся в Московской прак­тической ака­де­мии ком­мерчих на­ук (окон­чил гим­на­зическое от­де­ле­ние и один год оту­чил­ся в специальном клас­се с кур­сом тор­го­вых на­ук; ос­та­вил обу­чение по бо­лез­ни в 1873 году). Про­дол­жал об­ра­зо­ва­ние во вре­мя за­гра­нич­ной по­езд­ки (1875-1876 годы). С 1878 года за­нял­ся кол­лек­цио­ни­ро­ва­ни­ем ан­тич­ных мо­нет.

На фор­ми­ро­ва­ние Орешникова как учё­но­го ока­зал влия­ние пе­тербургский кол­лек­цио­нер Х.Х. Гиль, с ко­то­рым Орешников изу­чал мо­не­ты Бос­по­ра Ким­ме­рий­ско­го. Из со­б­ра­ний ну­миз­ма­тов в до­ме Орешникова вы­рос Московский кру­жок ну­миз­ма­тов (1885-1888 годы), став­ший в 1888 году ос­но­вой Мо­с­ков­ско­го ну­миз­ма­ти­че­ско­го об­ще­ст­ва. С начала 1880-х годов Орешников со­труд­ни­чал с Мо­с­ков­ским ар­хео­ло­ги­че­ским об­ще­ст­вом ; в 1886-1887 годах сек­ре­тарь об­ще­ст­ва, в 1893-1894 годах, 1897 году ре­дак­тор его «Ар­хео­ло­ги­че­ских из­вес­тий и за­ме­ток». Был так­же ак­тив­ным чле­ном Русского ар­хео­ло­гического общества (с 1886 года) и мно­гих других на­учных об­ществ, не­сколь­ких ар­хив­ных ко­мис­сий. С 1885 года со­труд­ник Ис­то­ри­че­ско­го му­зея (не­офи­ци­аль­но), с 1887 года штат­ный хра­ни­тель; 1-й том «Тру­дов» му­зея со­ста­ви­ло фун­даментальное ис­сле­до­ва­ние Орешникова «Рус­ские мо­не­ты до 1547 года» (1896, ре­принт – 1996). С 1886 года Орешников по при­гла­ше­нию рек­то­ра Московского университета раз­би­рал кол­лек­цию греческих мо­нет Ка­би­не­та изящ­ных ис­кусств и де­лал её опи­са­ние, из­дан­ное в 1891 году.

Орешников - один из круп­ней­ших спе­циа­ли­стов в об­лас­ти ан­тич­ной и русской средневековой ну­миз­ма­ти­ки. Он впер­вые ус­та­но­вил связь ме­ж­ду эпи­гра­фи­кой и ну­миз­ма­ти­кой Северного При­чер­но­мо­рья; по мо­не­там и письменным ис­точ­ни­кам на­ме­тил ге­неа­ло­гию Спар­то­ки­дов, вы­яс­нил био­гра­фические дан­ные не­ко­то­рых бо­лее позд­них пра­ви­те­лей Бос­по­ра; соз­дал ис­то­рическую клас­си­фи­ка­цию мо­нет Хер­со­не­са; вы­явил 2 се­рии мо­нет скиф­ских ца­рей (ски­фо-оль­вий­скую и гет­скую). В об­лас­ти русской ну­миз­ма­ти­ки Орешниковым пред­ло­же­на еди­ная клас­си­фи­ка­ция мо­нет XIV-начала XVI веков, ос­таю­щая­ся об­ще­при­знан­ной.

В 1885 году Орешников по­да­рил свою кол­лек­цию греческих мо­нет Московскому университету, рим­ских -Ру­мян­цев­ско­му му­зею (ны­не хра­нят­ся в ГМИИ). Ав­то­ри­тет Орешникова по­мог спа­се­нию мно­гих со­кро­вищ Ис­то­рического му­зея от по­ку­ше­ний советских вла­стей. Сре­ди уче­ни­ков Орешникова ну­миз­ма­ты - А.Н. Зо­граф, П.В. Зу­бов, А.А. Кар­зин­кин (из рода Кар­зин­ки­ных), И.Г. Спас­ский, С.И. Чи­жов.