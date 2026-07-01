ОРЕНСЕ

ОРЕНСЕ (Исп. Orense, галис. Ourense) - город на северо-западе Испании , в южной части автономной области (сообщества) Галисия, административный центр провинции Оренсе.

Население 108,6 тысяч человек (2013; тре­тий по чис­лу жи­те­лей в Га­ли­сии). Рас­по­ло­жен на реке Ми­ньо. Че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Мад­рид - Ви­го; здесь бе­рёт на­ча­ло ав­то­до­ро­га Орен­се - Сан­ть­я­го-де- Ком­по­сте­ла. Со­ору­жа­ют­ся (2013) вы­со­ко­ско­ро­ст­ные железнодорожные ли­нии Орен­се - Сан­ть­я­го-де-Ком­по­сте­ла - Ла-Ко­ру­нья и Оренсе - Луго.

Пер­во­на­чаль­но римское по­се­ле­ние (да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на). Раз­ви­вал­ся как тор­го­вый центр, транс­порт­ный узел (бла­го­да­ря по­стро­ен­но­му рим­ля­на­ми мос­ту че­рез реку Ми­ньо). При све­вах пред­по­ло­жи­тель­но не­ко­то­рое вре­мя слу­жил ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ци­ей. В пе­ри­од Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва стал цен­тром епи­скоп­ст­ва. В 716 году прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен ара­ба­ми, около 877 года от­стро­ен за­но­во Аль­фон­со III Ве­ли­ким. В X-XI веках не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям ара­бов и нор­ман­нов . В 1122-1628 годах под юрис­дик­ци­ей епи­ско­пов. В 1386 году в Орен­се ко­ро­лём Кас­ти­лии был про­воз­гла­шён Дж. Гонт, гер­цог Лан­ка­стер­ский (муж Кон­стан­ции, до­че­ри ко­ро­ля Кас­ти­лии Пед­ро I Жес­то­ко­го). В XV-XVIII веках не­боль­шой го­род, на­се­лён­ный в основном ду­хо­вен­ст­вом. С 1833 года административный центр од­но­именной про­вин­ции (в 1998 году название из­ме­не­но с Orense на Ourense). С от­кры­ти­ем в 1860 году ав­то­до­ро­ги Виль­я­ка­стин (к се­ве­ро-за­па­ду от Мад­ри­да) - Ви­го зна­че­ние Орен­се как транс­порт­но­го уз­ла и тор­го­во­го цен­тра вновь воз­рос­ло.

Не­боль­шая ста­рая часть го­ро­да с час­тич­но со­хра­нив­шей­ся средневековой пла­ни­ров­кой и уз­ки­ми ули­ца­ми рас­по­ло­же­на в 1 км от ле­во­го бе­ре­га реки Ми­ньо. В её цен­тре, на воз­вы­ше­нии, - ро­ма­но-го­тический со­бор Святого Мар­ти­на (1160 год - 1-я половина XIII века; ку­пол - 1499-1505, арх. Р. де Ба­да­хос; баш­ня – 16 в.; пор­тик Рая с рас­кра­шен­ной скульп­ту­рой – 1230–40-е гг.; скульп­ту­ра пор­та­лов сев. и юж. тран­сеп­тов XV век; главный ал­тарь - 1516-1520 годы, скульп­тор Кор­не­лис де Хо­лан­да; ка­пел­ла Святого Хри­ста - 1556-1565 годы, архитектор Х.Б. де Эр­ре­ра, де­ревянное «Рас­пя­тие» XIV века; в ка­пел­ле Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри - де­ревянное «Рас­пя­тие» начала XIII века; в не­за­вер­шён­ном го­тическом клу­ат­ре конца XIII - начале XIV веков и за­ле ка­пи­ту­ла - му­зей, от­крыт в 1954 году). К югу от со­бо­ра рас­по­ло­же­ны не­боль­шие пло­ща­ди (площадь Ма­гда­ле­на на мес­те клад­би­ща XV-XIX веков; площадь Три­го - бывший зер­но­вой ры­нок; Главная пло­щадь со зда­ни­ем му­ни­ци­па­ли­те­та и другими до­ма­ми XVIII-XIX веков), ро­ман­ская церковь Сан­та-Ма­рия-Мад­ре, по­стро­ен­ная в 1084 году на мес­те пер­во­го (воз­ве­дён­но­го в 572 году) со­бо­ра Орен­се (пе­ре­строе­на в 1722 году; в пор­та­ле - 4 мра­мор­ные ко­лон­ны VI века), ар­хео­ло­гический му­зей провинции Орен­се (в бывшем ар­хи­епи­скоп­ском двор­це XII века). В ста­рой час­ти го­ро­да так­же рас­по­ло­же­ны: церковь Святой Трои­цы с 2-ба­шен­ным западным фа­са­дом (конец XII - начало XIII веков, пе­ре­строе­на в XV-XVI веках), фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (с 1843 года во­енные ка­зар­мы; го­тические по­строй­ки и клу­атр XIV века), ча­сов­ня Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на в сти­ле пла­те­ре­ско (1521; «Ро­ж­де­ст­во» А. Баль­та­ра, 1982), ба­роч­ные церк­ви Святого До­ми­ни­ка (XVII век) и Святой Ев­фи­мии (бывшая ие­зу­ит­ская; XVII-XVIII века), до­ма XVI-XVIII веков (дво­рец Ока-Ва­лья­да­рес, середина XVI века, с 1850 года ли­цей Рек­рео; дом Бо­ан, XVII век), фон­та­ны тё­п­лой ми­неральной во­ды (бур­гас) - Ар­ри­ба (XVII век), Абай­шо (XIX век), Ме­дио (XX век). К се­ве­ру от ста­рой час­ти го­ро­да, так­же на ле­вом бе­ре­гу реки Ми­ньо: фран­ци­скан­ская цер­ковь в пар­ке Сан-Ла­за­ро (XIV век; пе­ре­не­се­на из фран­ци­скан­ско­го монастыря в 1929 году), ча­сов­ня Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра- де-лос-Ре­ме­ди­ос (XVI век). На бе­ре­гу не­боль­шой реки Бар­ба­нья - парк Ала­ме­да-до- Кон­сел­ло с по­строй­ка­ми начала XX века, архитектор Д. Вас­кес-Ху­ли­ас Мар­ти­нес: Гран-отель (ны­не ком­мерческое зда­ние), так называемая Ка­са-Хун­ке­ра (ны­не Дом куль­ту­ры Каи­ша-Га­ли­сия), бывшая гос­ти­ни­ца «Бар­се­ло­на», так называемая Ка­са-Ро­ман. На пра­вом бе­ре­гу реки Ми­ньо - нео­го­тическая церковь Сан­ть­я­го-дас-Каль­дас (1905, архитектор Вас­кес-Ху­ли­ас Мар­ти­нес), железнодорожный во­кзал (1952, архитектор Х. Л. То­вар Бис­бал). Бе­ре­га реки Ми­ньо со­еди­не­ны мно­го­численными мос­та­ми, сре­ди ко­то­рых: 7-ароч­ный ка­мен­ный Ста­рый [или Глав­ный; в ос­но­ве - древнеримский (I-II века), пе­ре­стро­ен в 1230 году и в XVIII веке], ме­тал­лический. Но­вый (1917-1918 годы, инженер М. Ди­ас де ла Бан­да), Ми­ле­нио (2001, архитектор А. Ва­ре­ла, инженер Х.М. Каль­во), пе­ше­ход­ный (2003); железнодорожный виа­дук (1957, архитектор То­вар Бис­бал).

Выс­шая шко­ла ин­фор­ма­ти­ки (факульет ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий Университета Ви­го), Шко­ла ис­кусств и ди­зай­на имени Ан­то­нио Фай­ль­де. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский провинции Орен­се (1895; ар­хео­ло­гическая и ху­дожественная кол­лек­ции), ме­ж­ду­на­род­ный во­лы­нок, му­ни­ци­паль­ный, эт­но­ло­ги­че­ский «Ри­ба­да­вия», железнодорожный (со­б­ра­ние Ф.П. Утей­ри­ньо). «Те­ат­ро Прин­си­паль» (зда­ние 1830 года). Вы­ста­воч­ный центр Каи­ша­но­ва. Еже­год­но про­во­дят­ся Кар­на­вал (фев­раль), Празд­ник жа­ре­ных каш­та­нов (но­ябрь) и другие.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки города - сфе­ра ус­луг, главным образом адиминстрирование, тор­гов­ля и общественное питание, об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­не­ние (в Орен­се - круп­ный медицинский ком­плекс). С 1960-х годов ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ет­ся строй­ин­ду­ст­рия (в го­ро­де рас­по­ло­же­на штаб- квар­ти­ра фир­мы COPASA, ко­то­рая вхо­дит в де­сят­ку круп­ней­ших ком­па­ний Га­ли­сии). Центр ту­риз­ма (Орен­се еже­год­но по­се­ща­ют свыше 330 тысяч человек, из них ино­стран­цы около 10%; сред­няя про­дол­жи­тель­ность пре­бы­ва­ния около 2 дней). В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - ми­нерпльные тер­маль­ные (до 70 °C) ис­точ­ни­ки Лас-Бур­гас (из­вест­ны с XVII века), баль­не­о­ле­чеб­ни­цы, СПА-оте­ли.

Сре­ди от­рас­лей пром-сти вы­де­ля­ют­ся лёг­кая (мно­го­численные пред­при­ятия по вы­пус­ку тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий; в чис­ле круп­ных про­из­во­ди­те­лей - ком­па­нии «Adolfo Do­mínguez», «Roberto Verino», «So­cie­dad Textil Lonia») и пи­ще­вая (в Орен­се - штаб-квар­ти­ра и про­из­водственные мощ­но­сти «Grupo Coren» - ве­ду­ще­го исполнительного по­став­щи­ка мя­са пти­цы и про­дук­ции из не­го; про­из-во олив­ко­во­го мас­ла и тра­диционных де­ли­кате­сов из пло­дов каш­та­на), ма­ши­но­строе­ние (главным образом вы­пуск ав­то­ком­плек­тую­щих, в том числе для за­во­да «PSA Peugeot-Citroёn Espa ̃na» в Ви­го; лиф­тов, других подъ­ём­ных уст­ройств - «Levagalia Ele­va­dores»), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, в том числе ме­бель­ная (68% тер­ри­то­рии про­вин­ции за­ни­ма­ют ле­са; мно­го­численные не­боль­шие, час­то се­мей­ные пред­при­ятия). Большая часть промышленных предприятий со­сре­до­то­че­на в пре­де­лах ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ков (по­ли­го­нов) близ го­ро­да, в том числе «San Cipri ́an de Vi ̃nas» (к югу от Орен­се), «Parque Tec­no­lógico de Galicia» (к юго-за­па­ду; основная спе­циа­ли­за­ция - ин­фор­мационные и те­ле­ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии, тех­но­ло­гии в об­лас­ти пе­ре­ра­бот­ки дре­ве­си­ны, мя­са), «Pereiro de Aguiar» (к за­па­ду).

В про­вин­ции Орен­се - до­бы­ча и об­ра­бот­ка слан­це­во­го кам­ня (на Га­ли­сию при­хо­дит­ся свыше по­ло­ви­ны его ми­ро­вой до­бы­чи), гра­ни­та и мра­мо­ра; зна­чительные пло­ща­ди за­ня­ты по­сад­ка­ми каш­та­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)