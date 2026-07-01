ОРЕНСЕ
ОРЕНСЕ (Исп. Orense, галис. Ourense) - город на северо-западе Испании, в южной части автономной области (сообщества) Галисия, административный центр провинции Оренсе.
Население 108,6 тысяч человек (2013; третий по числу жителей в Галисии). Расположен на реке Миньо. Через город проходит национальная автомагистраль Мадрид - Виго; здесь берёт начало автодорога Оренсе - Сантьяго-де- Компостела. Сооружаются (2013) высокоскоростные железнодорожные линии Оренсе - Сантьяго-де-Компостела - Ла-Корунья и Оренсе - Луго.
Первоначально римское поселение (дата основания неизвестна). Развивался как торговый центр, транспортный узел (благодаря построенному римлянами мосту через реку Миньо). При свевах предположительно некоторое время служил королевской резиденцией. В период Вестготского королевства стал центром епископства. В 716 году практически полностью разрушен арабами, около 877 года отстроен заново Альфонсо III Великим. В X-XI веках неоднократно подвергался нападениям арабов и норманнов. В 1122-1628 годах под юрисдикцией епископов. В 1386 году в Оренсе королём Кастилии был провозглашён Дж. Гонт, герцог Ланкастерский (муж Констанции, дочери короля Кастилии Педро I Жестокого). В XV-XVIII веках небольшой город, населённый в основном духовенством. С 1833 года административный центр одноименной провинции (в 1998 году название изменено с Orense на Ourense). С открытием в 1860 году автодороги Вильякастин (к северо-западу от Мадрида) - Виго значение Оренсе как транспортного узла и торгового центра вновь возросло.
Небольшая старая часть города с частично сохранившейся средневековой планировкой и узкими улицами расположена в 1 км от левого берега реки Миньо. В её центре, на возвышении, - романо-готический собор Святого Мартина (1160 год - 1-я половина XIII века; купол - 1499-1505, арх. Р. де Бадахос; башня – 16 в.; портик Рая с раскрашенной скульптурой – 1230–40-е гг.; скульптура порталов сев. и юж. трансептов XV век; главный алтарь - 1516-1520 годы, скульптор Корнелис де Холанда; капелла Святого Христа - 1556-1565 годы, архитектор Х.Б. де Эррера, деревянное «Распятие» XIV века; в капелле Успения Богоматери - деревянное «Распятие» начала XIII века; в незавершённом готическом клуатре конца XIII - начале XIV веков и зале капитула - музей, открыт в 1954 году). К югу от собора расположены небольшие площади (площадь Магдалена на месте кладбища XV-XIX веков; площадь Триго - бывший зерновой рынок; Главная площадь со зданием муниципалитета и другими домами XVIII-XIX веков), романская церковь Санта-Мария-Мадре, построенная в 1084 году на месте первого (возведённого в 572 году) собора Оренсе (перестроена в 1722 году; в портале - 4 мраморные колонны VI века), археологический музей провинции Оренсе (в бывшем архиепископском дворце XII века). В старой части города также расположены: церковь Святой Троицы с 2-башенным западным фасадом (конец XII - начало XIII веков, перестроена в XV-XVI веках), францисканский монастырь (с 1843 года военные казармы; готические постройки и клуатр XIV века), часовня Святых Космы и Дамиана в стиле платереско (1521; «Рождество» А. Бальтара, 1982), барочные церкви Святого Доминика (XVII век) и Святой Евфимии (бывшая иезуитская; XVII-XVIII века), дома XVI-XVIII веков (дворец Ока-Вальядарес, середина XVI века, с 1850 года лицей Рекрео; дом Боан, XVII век), фонтаны тёплой минеральной воды (бургас) - Арриба (XVII век), Абайшо (XIX век), Медио (XX век). К северу от старой части города, также на левом берегу реки Миньо: францисканская церковь в парке Сан-Лазаро (XIV век; перенесена из францисканского монастыря в 1929 году), часовня Нуэстра-Сеньора- де-лос-Ремедиос (XVI век). На берегу небольшой реки Барбанья - парк Аламеда-до- Конселло с постройками начала XX века, архитектор Д. Васкес-Хулиас Мартинес: Гран-отель (ныне коммерческое здание), так называемая Каса-Хункера (ныне Дом культуры Каиша-Галисия), бывшая гостиница «Барселона», так называемая Каса-Роман. На правом берегу реки Миньо - неоготическая церковь Сантьяго-дас-Кальдас (1905, архитектор Васкес-Хулиас Мартинес), железнодорожный вокзал (1952, архитектор Х. Л. Товар Бисбал). Берега реки Миньо соединены многочисленными мостами, среди которых: 7-арочный каменный Старый [или Главный; в основе - древнеримский (I-II века), перестроен в 1230 году и в XVIII веке], металлический. Новый (1917-1918 годы, инженер М. Диас де ла Банда), Миленио (2001, архитектор А. Варела, инженер Х.М. Кальво), пешеходный (2003); железнодорожный виадук (1957, архитектор Товар Бисбал).
Высшая школа информатики (факульет компьютерных технологий Университета Виго), Школа искусств и дизайна имени Антонио Файльде. Музеи: археологический провинции Оренсе (1895; археологическая и художественная коллекции), международный волынок, муниципальный, этнологический «Рибадавия», железнодорожный (собрание Ф.П. Утейриньо). «Театро Принсипаль» (здание 1830 года). Выставочный центр Каишанова. Ежегодно проводятся Карнавал (февраль), Праздник жареных каштанов (ноябрь) и другие.
Основа экономики города - сфера услуг, главным образом адиминстрирование, торговля и общественное питание, образование и здравоохранение (в Оренсе - крупный медицинский комплекс). С 1960-х годов ускоренно развивается стройиндустрия (в городе расположена штаб- квартира фирмы COPASA, которая входит в десятку крупнейших компаний Галисии). Центр туризма (Оренсе ежегодно посещают свыше 330 тысяч человек, из них иностранцы около 10%; средняя продолжительность пребывания около 2 дней). В окрестностях города - минерпльные термальные (до 70 °C) источники Лас-Бургас (известны с XVII века), бальнеолечебницы, СПА-отели.
Среди отраслей пром-сти выделяются лёгкая (многочисленные предприятия по выпуску текстильных и швейных изделий; в числе крупных производителей - компании «Adolfo Domínguez», «Roberto Verino», «Sociedad Textil Lonia») и пищевая (в Оренсе - штаб-квартира и производственные мощности «Grupo Coren» - ведущего исполнительного поставщика мяса птицы и продукции из него; произ-во оливкового масла и традиционных деликатесов из плодов каштана), машиностроение (главным образом выпуск автокомплектующих, в том числе для завода «PSA Peugeot-Citroёn Espa ̃na» в Виго; лифтов, других подъёмных устройств - «Levagalia Elevadores»), деревообрабатывающая, в том числе мебельная (68% территории провинции занимают леса; многочисленные небольшие, часто семейные предприятия). Большая часть промышленных предприятий сосредоточена в пределах индустриальных парков (полигонов) близ города, в том числе «San Cipri ́an de Vi ̃nas» (к югу от Оренсе), «Parque Tecnológico de Galicia» (к юго-западу; основная специализация - информационные и телекоммуникационные технологии, технологии в области переработки древесины, мяса), «Pereiro de Aguiar» (к западу).
В провинции Оренсе - добыча и обработка сланцевого камня (на Галисию приходится свыше половины его мировой добычи), гранита и мрамора; значительные площади заняты посадками каштана.