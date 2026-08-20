ОРЕНБУРГСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

ОРЕНБУРГСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР- государственный академический.

Ос­но­ван в 1958 году. С 1961 года государственный, с 1997 года ака­де­мический. Ос­но­ва­тель и пер­вый художественный руководитель - Я.В. Хох­лов. При хо­ре ра­бо­та­ют ор­кестр народных ин­струмен­тов и тан­це­валь­ная груп­па. Сре­ди ху­дожественных ру­ко­во­ди­те­лей кол­лек­ти­ва - хор­мей­сте­ры Л.И. Рай­ко­ва (1973-1985 годы), В.А. Позд­не­ев (с 1987 года), сре­ди со­лис­тов - И.И. Ску­ра­тов (по­ёт в хо­ре со дня ос­но­ва­ния).

Кон­церт­ные про­грам­мы вклю­ча­ют пес­ни и тан­цы на­ро­дов Орен­бург­ской области , во­каль­но-хо­рео­гра­фические ком­по­зи­ции в ду­хе народных об­ря­дов, мас­со­вых празд­неств, про­из­ве­де­ния ком­по­зи­то­ров Г.Ф. По­но­ма­рен­ко , А.Ф. Ци­би­зо­ва, Позд­нее­ва и других. Кол­лек­тив га­ст­ро­ли­ру­ет во мно­гих стра­нах, уча­ст­ву­ет в фес­ти­ва­лях и кон­кур­сах.

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