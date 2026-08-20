ОРЕНБУРГСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
ОРЕНБУРГСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР- государственный академический.
Основан в 1958 году. С 1961 года государственный, с 1997 года академический. Основатель и первый художественный руководитель - Я.В. Хохлов. При хоре работают оркестр народных инструментов и танцевальная группа. Среди художественных руководителей коллектива - хормейстеры Л.И. Райкова (1973-1985 годы), В.А. Позднеев (с 1987 года), среди солистов - И.И. Скуратов (поёт в хоре со дня основания).
Концертные программы включают песни и танцы народов Оренбургской области, вокально-хореографические композиции в духе народных обрядов, массовых празднеств, произведения композиторов Г.Ф. Пономаренко, А.Ф. Цибизова, Позднеева и других. Коллектив гастролирует во многих странах, участвует в фестивалях и конкурсах.