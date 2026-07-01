ОРЕНБУРГСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей - один из старейших музеев России, учрежденный в 1830 году оренбургским военным губернатором П.П. Сухтеленом.

Идея создания музея имела прикладную направленность - край фактически не был изучен, что создавало серьезные трудности для управления, поэтому в центр внимания было поставлено не создание коллекций как таковых и собственно экспозиции, а накопление и собирание в едином месте ранее разрозненных предметов.

Сегодня музей располагается в здании - памятнике архитектуры XIX века республиканского значения. В залах музея расположены экспозиции, рассказывающие об образовании города Оренбурга и губернии, о развитии экономики и торговли в крае XVIII-XX веков, о военной истории Оренбуржья, развитии просвещения и науки, о культуре края. В отделе природы представлен растительный и животный мир, а также полезные ископаемые Оренбургской области.

Сегодня музей является крупнейшим в крае хранилищем памятников материальной и духовной культуры Оренбуржья с обширными археологическими , этнографическими, палеонтологическими коллекциями, гербариями, фотографиями, документами, рукописными и старопечатными книгами, предметами религиозного культа, монетами, медалями, произведениями искусства.

Иллюстрации:

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей.