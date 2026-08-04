ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - государственное учреждение во 2-й четверти XVIII века. в Российской империи, управлявшее территорией между Башкирией и кочевьями Младшего жуза.

В 1734 г. "Из­вест­ная экс­пе­ди­ция", с 1737 г. "Орен­бург­ская ко­мис­сия".

Об­ра­зо­ва­на в со­от­вет­ст­вии с про­ек­том обер-сек­ре­та­ря Се­на­та И.К. Ки­ри­ло­ва «Изъ­яс­не­ние о кир­гиз-кай­сац­ких и ка­ра­кал­пак­ских ор­дах», ут­вер­ждён­ным императрицей Ан­ной Ива­нов­ной 1(12).5.1734 года. Под­чи­ня­лась Се­на­ту и Ка­би­не­ту ми­ни­ст­ров 1731-1741 годов. В сво­ей дея­тель­но­сти ру­ко­во­дство­ва­лась ин­ст­рук­ци­ей Ан­ны Ива­нов­ны Ки­ри­ло­ву от 18(29).5. 1734 года, при­ви­ле­ги­ей го­ро­ду Орен­бург 1734 года, ука­за­ми Во­енной кол­ле­гии, Кол­ле­гии иностранных дел и прочим. Размещалась в го­ро­дах Уфа (1734-1736 годы), Сим­бирск (1736-1737 годы) и Са­ма­ра (1737-1744 годы). Име­ла под­чи­нён­ные ей во­енные си­лы. Уча­ст­во­ва­ла в ос­но­ва­нии и строи­тель­ст­ве Орен­бур­га, со­ору­же­нии Орен­бург­ской по­гра­нич­ной ли­нии по ре­кам Яик (ны­не Урал), Сак­ма­ра, Са­ма­ра, Уя и другим (с 1735 года). За­се­ля­ла стро­ив­шие­ся кре­по­сти от­став­ны­ми офи­це­ра­ми, сол­да­та­ми и мат­ро­са­ми, бег­лы­ми и ссыль­ны­ми русскими кре­сть­я­на­ми, кре­щё­ны­ми баш­ки­ра­ми, та­та­ра­ми, кал­мы­ка­ми, на­де­ля­ла пе­ре­се­лен­цев зе­мель­ны­ми уча­ст­ка­ми. Ор­га­ни­зо­вы­ва­ла раз­вед­ку и до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (ме­ди, же­ле­за, со­ли и прочего), долж­на бы­ла осу­ще­ст­в­лять строи­тель­ст­во за­во­дов (в 1736-1737 годах воз­ве­дён Вос­кре­сен­ский ме­де­пла­виль­ный за­вод, в 1744 году на льгот­ных ус­ло­ви­ях про­дан куп­цу И.Б. Твер­ды­ше­ву). Осу­ще­ст­в­ля­ла кар­то­гра­фические ра­бо­ты. На­ла­жи­ва­ла тор­гов­лю с Бу­хар­ским и Хи­вин­ским хан­ст­ва­ми (пер­вый тор­го­вый ка­ра­ван сна­ря­жён в 1738 году). По­да­ви­ла (совместно с Баш­кир­ской ко­мис­си­ей) башкирское вос­стание 1735-1740 годов. Пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать в свя­зи с об­ра­зо­ва­ни­ем Орен­бург­ской гу­бер­нии и Орен­бург­ской гу­берн­ской кан­це­ля­рии.

На­чаль­ни­ки Оренбургской экспедиции: И.К. Ки­ри­лов (1734-1737 годы), П.С. Бах­ме­тев (исполняющий обязанности в 1737 году), В.Н. Та­ти­щев (1737-1739 годы), князь В.А. Уру­сов (1739-1741 годы), Л.Я. Сой­мо­нов (исполняющий обязанности в 1741-1742 годах), И.И. Не­плю­ев (1742-1744 годы).

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 9. № 6576, 6584, 6890;

Ма­те­риа­лы по ис­то­рии Баш­кор­то­ста­на. Уфа, 2002. Т. 6;

«От­пра­ви­ли для На­ше­го ин­те­ре­са в На­ши под­дан­ные зем­ли…»: До­но­ше­ния И. К. Ки­ри­ло­ва из Орен­бург­ской экс­пе­ди­ции. 1734–1735 гг. // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 2002. № 1.

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