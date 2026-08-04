ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - государственное учреждение во 2-й четверти XVIII века. в Российской империи, управлявшее территорией между Башкирией и кочевьями Младшего жуза.
В 1734 г. "Известная экспедиция", с 1737 г. "Оренбургская комиссия".
Образована в соответствии с проектом обер-секретаря Сената И.К. Кирилова «Изъяснение о киргиз-кайсацких и каракалпакских ордах», утверждённым императрицей Анной Ивановной 1(12).5.1734 года. Подчинялась Сенату и Кабинету министров 1731-1741 годов. В своей деятельности руководствовалась инструкцией Анны Ивановны Кирилову от 18(29).5. 1734 года, привилегией городу Оренбург 1734 года, указами Военной коллегии, Коллегии иностранных дел и прочим. Размещалась в городах Уфа (1734-1736 годы), Симбирск (1736-1737 годы) и Самара (1737-1744 годы). Имела подчинённые ей военные силы. Участвовала в основании и строительстве Оренбурга, сооружении Оренбургской пограничной линии по рекам Яик (ныне Урал), Сакмара, Самара, Уя и другим (с 1735 года). Заселяла строившиеся крепости отставными офицерами, солдатами и матросами, беглыми и ссыльными русскими крестьянами, крещёными башкирами, татарами, калмыками, наделяла переселенцев земельными участками. Организовывала разведку и добычу полезных ископаемых (меди, железа, соли и прочего), должна была осуществлять строительство заводов (в 1736-1737 годах возведён Воскресенский медеплавильный завод, в 1744 году на льготных условиях продан купцу И.Б. Твердышеву). Осуществляла картографические работы. Налаживала торговлю с Бухарским и Хивинским ханствами (первый торговый караван снаряжён в 1738 году). Подавила (совместно с Башкирской комиссией) башкирское восстание 1735-1740 годов. Перестала существовать в связи с образованием Оренбургской губернии и Оренбургской губернской канцелярии.
Начальники Оренбургской экспедиции: И.К. Кирилов (1734-1737 годы), П.С. Бахметев (исполняющий обязанности в 1737 году), В.Н. Татищев (1737-1739 годы), князь В.А. Урусов (1739-1741 годы), Л.Я. Соймонов (исполняющий обязанности в 1741-1742 годах), И.И. Неплюев (1742-1744 годы).
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 9. № 6576, 6584, 6890;
Материалы по истории Башкортостана. Уфа, 2002. Т. 6;
«Отправили для Нашего интереса в Наши подданные земли…»: Доношения И. К. Кирилова из Оренбургской экспедиции. 1734–1735 гг. // Исторический архив. 2002. № 1.