ОРЕНБУРГО-ТУРГАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ОРЕНБУРГО-ТУРГАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Севером Казахстане в составе РСФСР.
Образована совместным решением ВРК по управлению Киргизским краем и Оренбургского губернского исполкома 7.7.1920 года путём слияния Оренбургской губернии и Тургайской области с присоединением Темирского уезда Уральской области, а также Адамовского и Можаровского районов Челябинской губернии. Создание Оренбурго-тургайской губернии обосновывалось тесными экономическими взаимосвязями регионов, культурным и промышленным значением Оренбурга для Казахстана, отсутствием налаженного управления в Тургайской области.
Центр - город Оренбург. Делилась на уезды и районы: уезды - Актюбинский, Иргизский, Темирский, Тургайский; районы – Адамовский, Илецкий, Исаево-Дедовский, Краснохолмский, Можаровский, Оренбургский, Орский, Петровский, Покровский и Шарлыкский. Согласно дополнению от 22.9.1920 года к декрету ВЦИК и СНК от 26.8.1920 года, Оренбурго-тургайская губерния была включена в состав Киргизской АССР. В ноябре 1920 года в Оренгбурго-тургайскую губернию полностью передан Кустанайский уезд. Постановлением Президиума ВЦИК от 28.5.1921 года предполагалось разделение Оренбурго-тургайской губернии на 4 губернии. Однако оно было отменено. Ликвидирована декретом ВЦИК от 8.12.1921 года, её территория разделена на Актюбинскую губернию, Кустанайскую губернию и Оренбургскую губернию.