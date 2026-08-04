ОРЕНБУРГО-ТУРГАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ОРЕНБУРГО-ТУРГАЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца в Севером Ка­зах­ста­не в со­ста­ве РСФСР .

Об­ра­зо­ва­на со­вме­ст­ным ре­ше­ни­ем ВРК по управ­ле­нию Киргизским кра­ем и Орен­бург­ско­го гу­берн­ско­го ис­пол­ко­ма 7.7.1920 года пу­тём слия­ния Орен­бург­ской гу­бер­нии и Тур­гай­ской об­ласти с при­сое­ди­не­ни­ем Те­мир­ско­го уезда Ураль­ской об­лас­ти, а так­же Ада­мов­ско­го и Мо­жа­ров­ско­го рай­онов Че­ля­бин­ской губернии. Соз­да­ние Оренбурго-тургайской губернии обос­но­вы­ва­лось тес­ны­ми эко­но­мическими взаи­мо­свя­зя­ми ре­гио­нов, куль­тур­ным и промышленным зна­че­ни­ем Орен­бур­га для Ка­зах­ста­на, от­сут­ст­ви­ем на­ла­жен­но­го управ­ле­ния в Тур­гай­ской области.

Центр - город Орен­бург. Де­ли­лась на уез­ды и рай­оны: уез­ды - Ак­тю­бин­ский, Ир­гиз­ский, Те­мир­ский, Тур­гай­ский; рай­оны – Ада­мов­ский, Илец­кий, Исае­во-Де­дов­ский, Крас­но­холм­ский, Мо­жа­ров­ский, Орен­бург­ский, Ор­ский, Пет­ров­ский, По­кров­ский и Шар­лык­ский. Со­глас­но до­пол­не­нию от 22.9.1920 года к дек­ре­ту ВЦИК и СНК от 26.8.1920 года, Оренбурго-тургайская губерния бы­ла вклю­че­на в со­став Киргизской АССР. В но­ябре 1920 года в Оренгбурго-тургайскую губернию пол­но­стью пе­ре­дан Кус­та­най­ский уезд. По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 28.5.1921 года пред­по­ла­га­лось раз­де­ле­ние Оренбурго-тургайской губернии на 4 гу­бер­нии. Од­на­ко оно бы­ло от­ме­не­но. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на дек­ре­том ВЦИК от 8.12.1921 года, её тер­ри­то­рия раз­де­ле­на на Ак­тю­бин­скую гу­бер­нию, Кус­та­най­скую гу­бер­нию и Орен­бург­скую гу­бер­нию .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)