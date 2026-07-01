ОРЕНБУРГ
ОРЕНБУРГ - город в России, административный центр Оренбургской области.
Население 556,1 тысяч человек (2013; в пределах городского округа - 571,8 тысяча человек). Расположен в Южном Предуралье, на реке Урал (берега соединяют пешеходный мост с символическими знаками границы между Европой - на правом берегу и Азией - на левом, 1980-е годы, и канатная дорога, 2006), близ впадения в неё реку Сакмара. Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт.
В мае 1734 года начальником Оренбургской экспедиции И.К. Кириловым составлена «Привилегия городу Оренбургу» [утверждена сенатским указом от 7(18).7.1734 года], предоставлявшая особые права и льготы будущему городу, который планировалось построить на границах с казахскими землями. Оренбург рассматривался как своеобразное «окно в Азию» (по аналогии с Санкт-Петербургом - «окном в Европу»), опорный пункт на юго-восточных рубежах страны. Первоначально город под названием Оренбург (ныне город Орск) заложен Кириловым 15(26).8. 1735 года при впадении реки Орь в реку Яик (ныне Урал), в 1736 году на месте современного Оренбурга Кириловым основана Бердская крепость (на правом берегу реки Яик). В 1738 году начальник Оренбургской комиссии В.Н. Татищев перенёс первый Оренбург в связи с затруднённостью сообщения примерно на 192 км ниже по течению реки Яик, в урочище Красная Гора (в 1742-1837 годах Красногорская крепость, затем станица Красногорская, ныне село Красногор). Сменивший Татищева И.И. Неплюев в 1742 году вновь перенёс Оренбург ещё примерно на 75 км ниже по течению реки Яик, на место Бердской крепости. Строительство нового Оренбурга начато 19(30).4.1743 года военным инженером генерал-майором Г. фон Штокманом (Бердская крепость перенесена на 6 км севернее, на берег реки Сакмара, ныне в черте Оренбурга). Центр Оренбургской губернии (1744-1781/1782; 1797-1802; 1865-1920; 1921-1928 годы). С 1748 года военный и административный центр Оренбургского казачьего войска. Для развития торговли со Средней Азией на левом берегу реки Яик, примерно в 3 км от Оренбурга, в 1749-1754 годах построен Меновой двор (в виде каменной крепости; действовал до 1914 года). Во время Пугачёва восстания 1773-1775 годах ставкой Е.И. Пугачёва некоторое время была Бердская крепость. Оренбург осаждался восставшими (октябрь 1773 - март/апрель 1774 годов), но не был взят благодаря умелым действиям оренбургского губернатора генерал-поручика И.А. Рейнсдорпа. Областной и уездный город Уфимского наместничества (1781/1782-1796 годы), только уездный город Оренбургской губернии (1802-1865 годы). В Оренбурге размещалась резиденция оренбургских военных губернаторов (1796-1851 годы), оренбургских и самарских генерал-губернаторов (1851-1864 годы), оренбургского генерал-губернатора (1865-1881 годы). С конца XVIII века Оренбург - место политической ссылки, здесь её отбывали члены греческого тайного общества «Филики Этерия» (1821-1824 годы), участники польских тайных обществ (в том числе. Я. Виткевич, Э. Желиговский, Т. Зан, В. Мигурский, З. Сераковский и др.), Польского восстания 1830-1831 годов, Польского восстания 1863-1864 годов, петрашевцы (в 1852-1858, 1859 годах в Оренбурге отбывал ссылку и служил А.Н. Плещеев), народники, деятели социал-демократического движения. В Оренбурге также отбывали ссылку Г.С. Карелин и А.А. Алябьев. В 1799-1859 годах в Оренбурге действовала Оренбургская пограничная комиссия, ведавшая делами и управлением казахов Младшего жуза (так называемая Зауральская киргизская степь Оренбургского ведомства, в 1859 году преобразована в Оренбургских киргизов область). В 1859-1868 годах в Оренбурге располагалось областное правление Области оренбургских киргизов, в 1868-1920 годах - областное правление, управление командующего войсками и резиденция военного губернатора Тургайской области. В 1862 году Оренбург утратил статус крепости (ещё в 1860 году в городе были срыты валы, засыпан ров). Центр учебного округа (1874-1907 годы).
Во 2-й половине XIX - начале XX веков начала развиваться промышленность, крупнейшее предприятие - Главные железнодорожные мастерские (1905). В 1877 году открыто движение по железнодорожной линии Самара - Оренбург, в 1905 году - Оренбург - Кубек, в декабре 1914/январе 1915 годов - Оренбург - Кувандык. В годы 1-й мировой войны в Оренбурге размещались беженцы из западных регионов страны, действовали госпитали.
В Оренбурге 20-27.7(2-9.8).1917 года прошёл 1-й Всебашкирский курултай (съезд), на котором было поддержано создание автономии и сформировано Башкирское шуро (совет), 8-20.12.1917(21.12.1917-2.1.1918 годов) - 3-й Всебашкирский учредительный курултай, на нём утверждено создание башкирской автономии и сформировано её правительство. 21-26.7(3-8.8).1917 года в Оренбурге прошёл 1-й Всекиргизский (Всеказахский) съезд, на котором оформилась партия «Алаш», в декабре 1917 года - 2-й Общекиргизский (Общеказахский) съезд, где провозглашена Киргизская (Казахская) автономия «Алаш-Орда».
С началом Гражданской войны 1917-1922 годов Оренбург в ноябре 1917 - январе 1918 годов находился под контролем сил А.И. Дутова. 18(31).1. 1918 года город занят отрядами большевиков. 3.7.1918 года в условиях Чехословацкого корпуса выступления 1918 года взят под контроль участниками антибольшевистского восстания казаков, вскоре в город вновь вступили войска Дутова. 22.1.1919 года вновь занят отрядами большевиков. В сентябре 1919 года Оренбургская армия Дутова предприняла попытку занять Оренбург, но была разбита частями РККА. Центр Оренбурго-Тургайской губернии (1920-1921 годы). Столица Киргизской (с 1925 года - Казакской) АССР в составе РСФСР (1920-1925 годы). Районный (с 1928 года) и окружной (1928-1930 годы) центр Средневолжской области (1928-1929 годы) и Средневолжского края (1929-1934 годы). С 1934 года центр Оренбургской (в 1938-1957 годах - Чкаловской) области. В 1938-1957 годах назывался Чкалов. В 1939 году в городе основана (первоначально как артель) Фабрика Оренбургских пуховых платков. В Великую Отечественную войну в Оренбург из западных районов страны эвакуировано свыше 40 крупных предприятий (в том числе московский завод «Фрезер» и др.). В 1980 году открыто движение по железнодорожной линии Оренбург - Мурапталово.
От крепости Оренбург сохранились остатки Никольского бастиона, Водяных ворот, постройки Пушечного двора. На территории бывшей крепости с сохранившейся прямоугольной планировкой расположены постройки XVIII-XIX веков: ансамбль гостиного двора с надвратной башней и угловыми бастионами (1750-1754 годы, архитектор И.В. Мюллер; перестроен в 1877-1898 годах), дом П.И. Рычкова (1753), в стиле классицизма - здания ордонанс-гауза (комендантского управления; начало XIX века, надстроено в конце XIX века), Офицерского собрания (начало XIX века, архитектор М.П. Малахов; ныне детская музыкальная школа), 1-го Неплюевского кадетского корпуса (1824-1825 годы; перестроено во 2-й половине XIX - начале XX веков для женской гимназии), Дворянского собрания (1836-1841 годы, архитектор А.П. Брюллов); ротондальная беседка (1837, перенесена из Зауральной рощи в конце XIX века), католический костёл Лоретанской Божией Матери (1844-1847 годы); в духе эклектизма - дом, в котором родился А.И. Берг, мужская гимназия (1868-1869 годы), духовное училище (1884, архитектор Ф.Д. Маркелов), усадьбы В.В. Чистозвонова (конец XIX - начало XX веков) и Е.М. Городисского (1906).
Специфика архитектурного облика Оренбурга - сочетание европейских и восточных стилей - прослеживается в зданиях представительства бухарского эмира (XIX век), Пограничной комиссии (конец XVIII - начало XIX веков, надстроено в середине XIX века, в мавританском стиле), управления оренбургской инженерной дистанции (1879-1882 годы, в стиле неоготики; восстановлено в 1976 году), в ансамбле «Хусаиния» (мечеть с минаретом, 1892-1894 годы; медресе, достроено в 1905-1906 годах; дома преподавателей). На Набережной улице расположены: дом военного губернатора с 2 флигелями (1836-1841 годы, архитектор Г. Гопиус; ныне одно из зданий Педагогического университета), гауптвахта в стиле неоготики (1854-1856 годы, архитектор И.П. Скалочкин; ныне Музей истории Оренбурга; часы-куранты восстановлены в 1978-1986 годах), 5-этажное здание 2-го кадетского корпуса (1871-1874 годы; с 1927 года военная школа лётчиков, в 1938-1993 годах Военное авиационное училище лётчиков, в 1955-1957 годах здесь учился Ю.А. Гагарин), дома Мошковых (1877 и 1905-1906 годы) с пивоваренным заводом (1886). На улице Кобозева - усадьбы А.Г. Филиппова, М.В. Савельева и др. (все XIX век), главный корпус и магазин торгового дома А.И. Зарывнова (XIX век), здания отделений Волжско-Камского (1880-е годы) и Азовско-Донского (1909-1910 годы) банков, гостиница «Бристоль» (1907).
В 1837 году началась застройка Новой слободки (к северу от крепости); её веерная планировка ныне реорганизована в радиально-кольцевую. К северу и северо-западу от бывшей крепости сохранились: комплекс башкирского караван-сарая с 8-угольной в плане мечетью, минаретом и корпусом управления Башкиро-мещерякского войска (1837-1846 годы, архитектор А.П. Брюллов), ансамбль Николаевского женского института (1830-1840-е годы, перестроен в конце XIX века), Покровская церковь (1853, главы и колокольня снесены в 1930 году, восстановлены в 1990-е годы), дом архиерея (1865-1868 годы), постройки Успенского женского монастыря [1874, закрыт в 1923 году, восстанавливается с 2010 года; водосвятная часовня (с 2004 года церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник») и др.], церковь Святого Дмитрия Солунского в русском стиле (1890, главы и колокольня восстановлены в 1990-е годы), церковь Святого Иоанна Богослова (1901-1902 годы), 6 мечетей середны XIX - начала XX веков, жилые дома в кирпичном стиле. Среди других сохранившихся зданий: железнодорожный вокзал (1876, реконструирован в 1936 году и 2004-2005 годах), пожарное депо с каланчой (1876), водонапорные башни в локомотивном депо (1870-е годы) и на проспекте Победы (1927-1928 годы, архитекторы И.В. Рянгин, С.С. Пунтиков), паровая мельница В.Х. Юрова (1901-1903 годы). К востоку от бывшей крепости в XIX - начале XX веков застроен район казачьего Форштадта (Никольский кафедральный собор, 1883-1886 годы, новый купол - 1988-1990 годы, колокольня - 1994). На левом берегу реки Урал - фундамент стены Менового двора, парк культуры и отдыха «Зауральная роща» (310 га), дом отдыха «Урал».
В начале XX века в Оренбурге активно развивался стиль модерн: торговый дом «Гриевз и Кo» (1905-1906 годы), здание Общества взаимного кредита (1908, ныне отделение Сбербанка), почтамт, многочисленные купеческие особняки [в том числе дома С.Г. Фролова (1912), В. Трошина (1913)]. Среди построек в стиле неоклассицизма - доходный дом П.Ф. Панкратова (1914), дом агентства Московского страхового от огня общества (1914-1916 годы, архитектор И.Ф. Курецкий; ныне мэрия). В 1930-е годы в северной части Оренбурга построены новые жилые районы Новостройка, Аренда, Сырейка. В 1936-1940 годах на месте Казанского собора возведён Дом Советов (архитектор И.И. Виноградов). С 1945 года в стиле советского неоклассицизма построены: Драматический театр имени М. Горького (1947-1949 годы, архитекторы И.С. Аввакумов, А.Н. Постников; реконструкция - 2006), лестница-спуск к реке Урал (1955, архитектор П.Т. Перминов), ансамбль Областной выставки достижений народного хозяйства с концертным залом (1956, ныне филармония). В 1970-1980-е годы (по генплану 1969) построены жилые районы Южный, Маяк, Хлебный городок, Северный, Восточный и др., Дома культуры «Россия», «Дружба» (ныне «Газовик»; 1983), гостиница «Факел»; в 1990-2000-е годы - так называемая Башня с курантами (1993-1997 годы, архитектор А.С. Иванов), церковь Святой мученицы Татианы при Оренбургском университете (2000), церковь Святого Сергия Радонежского в районе Ростоши (2005-2006 годы), собор в честь Казанской иконы Божией Матери с элементами неовизантийского стиля в районе Степной (2005-2011 годы), Введенский собор (2007-2011 годы; реконструкция храма 1755-1758 годов, разрушенного в 1931 году), деревянная церковь в честь Табынской иконы Божией Матери (2003). На восточной окраине в 2005-2009 годах построен культурный комплекс «Национальная деревня» с 10 различными подворьями. В 2008 году принят новый генплан города; реконструируются гостиный двор и Центральный рынок (архитектор А.И. Агафонов).
Памятники: В.И. Ленину (1925, скульптор В.В. Козлов, архитектор И.В. Рянгин; 1963, скульптор В.Б. Пинчук), героям Гражданской войны (1931, скульпторы М.Ф. Герцог и Е.Н. Крестьянсон), В.П. Чкалову (1953, скульптор И.А. Менделевич, архитектор А.С. Андреев), Ю.А. Гагарину (1986, скульпторы Ю.Л. Чернов, Ю.В. Александров), А.С. Пушкину и В.И. Далю (1998, скульптор Н.Г. Петина), генерал-губернатору В.А. Перовскому (из рода Перовских; 2005, скульптор Петина), оренбургскому казачеству (2007, скульптор В. Николаев, архитектор Н.А. Чудин-Александрин), П.И. Рычкову (2012, скульпторы А.Е. Варгот, М.С. Ведерников); мемориал «Павшим за Советскую Родину» (1973, архитектор А.А. Андреев, скульпторы Александров, Чернов), мемориал с Вечным огнём оренбуржцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1985, архитектор А.И. Агафонов, скульптор Н.А. Ишмухаметов).
Среди научных учреждений – региональные отделения: РАЕН, Российской экологической академии, Академии электротехнических наук, Международной АН экологии, безопасности человека и природы; ВНИИ мясного скотоводства РАСХН, НИИ сельского хозяйства РАСХН, Научный центр УрО РАН (в его составе - Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза, Институт степи, Отдел геоэкологии, Отдел биотехнических систем, Оренбургский филиал Института экономики УрО РАН), Научно-исследовательский центр истории народов Южного Урала, НИИ истории Южного Урала и казачества России. Государственные вузы: Педагогический университет (1915, современный статус с 1996 года), Аграрный университет (1930, современный статус и название с 1995 года), Медицинская академия (1944, современный статус с 1994 года), Университет (основан в 1955 году как вечернее отделение Куйбышевского индустриального института имени В.В. Куйбышева, название и статус менялись, с 1996 года современный статус), Институт искусств (с 1997 года имени Л. и М. Ростроповичей), Институт менеджмента (1999); филиалы: московских вузов - Академии труда и социальных отношений, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российского государственного торгово-экономического университета, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Самара). Действуют также Духовная семинария (1883, возрождена в 2009 году), ряд негосударственных вузов, в том числе Институт экономики и культуры, Институт национальной безопасности и инновационных технологий. 4 областные библиотеки, в том числе Универсальная научная библиотека имени Н.К. Крупской (1889), Центральная городская библиотека имени Н.А. Некрасова (1928, объединяет 26 библиотек-филиалов) и др. Музеи: губернаторский историко-краеведческий (основан в 1830 году; ныне - в доме купца А.И. Еникуцева, 1836-1838 годы), областной изобразительных искусств (1960; в здании Городской думы, 1814, архитектор М.П. Малахов, расширено в 1875), истории Оренбурга (1983), мемориальный музей-гауптвахта Т.Г. Шевченко (1989), мемориальные музеи-квартиры Юрия и Валентины Гагариных (2001), семьи Ростроповичей (2001), Музей воинской славы и Афганской войны (2001), «Дом Памяти» (2003), мемориальный комплекс-музей «Салют, Победа!» (2005), истории Оренбургского казачества (2007), Галерея «Оренбургский пуховый платок» (2012) и др.
Драматический театр имени М. Горького (1869), Областной театр кукол (1935), Областной театр музыкальной комедии (в Оренбурге с 1936 года), Татарский драматический театр имени М. Файзи (1990), Муниципальный театр кукол «Пьеро» (1991). Оренбургский русский народный хор. Областная филармония (1943), в её составе: Камерный оркестр (1990), камерный ансамбль старинной и современной музыки «Дивертисмент» (1994) и др. Муниципальные коллективы: Оренбургский камерный хор (1993), духовой оркестр «Оренбург» (1997), Ансамбль русской песни и танца «Русское раздолье» (основан в 1990 году при Дворце культуры «Россия» как самодеятельный, с 1996 года профессиональный). С разной периодичностью проводятся: Международный театральный фестиваль «Гостиный двор» (с 1994 года), Международный фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник» (с 2001 года). Детская железная дорога имени П.А. Кобозева (1953, одна из самых протяжённых в России: длина около 5,6 км).
Среди популярных видов спорта - футбол, волейбол, хоккей с мячом, настольный теннис. Наибольших успехов добился клуб «Факел Газпрома» по настольному теннису, выигравший чемпионат России (2009), Кубок России (2006) и Кубок Европы (2010), проходивший в Оренбурге.
Основа городской экономики - добыча и переработка нефти и природного газа, электроэнергетика, машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность. Разрабатывается Оренбургское месторождение. Переработка углеводородного сырья осуществляется на крупнейшем в России Оренбургском газохимическом комплексе (структурное подразделение компании «Газпром добыча Оренбург»; в его составе - газоперерабатывающий, гелиевый заводы и другие предприятия): установленная мощность свыше 37 млрд. м3 газа в год; загрузка собственным сырьём свыше 50%, перерабатывается также сырьё с казахстанского месторождения Карачаганак и др. Основная продукция комплекса - сухой и сжиженный газ, стабильный конденсат с нефтью, широкая фракция лёгких углеводородов, этан (около 80% российского производства, 2011), сера (около 20%), жидкие кислород и азот; здесь производится также весь объём российского гелия и одоранта.
Ведущие производители машиностроительной продукции - заводы: бурового оборудования (бурильный инструмент и трубы для геолого-разведочных работ, добычи нефти и газа), локомотиворемонтный (филиал компании «Желдорреммаш»; капитальный ремонт магистральных и маневровых тепловозов, запчасти для подвижного состава и контактной сети), «Оренбургский радиатор» (в составе «Уральской горно-металлургической компании»; медно-латунные радиаторы для тракторов, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники и др.), «Инвертор» (силовая преобразовательная техника, в том числе системы бесперебойного питания, низковольтная аппаратура); ПО «Стрела» (ныне в составе Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения»; авиаракетная продукция для нужд ОПК, а также сельскохозяйственная техника, отопительное оборудование). Среди других важных предприятий - «Нефтемаслозавод» (в составе компании «РуссНефть»; различные смазочные материалы), силикатный завод (один из крупнейших в области по объёмам производства кирпича). Производство вязаных изделий из пуха (Фабрика Оренбургских пуховых платков), обуви, текстильных и швейных изделий, искусственного меха, нетканых материалов, продуктов питания (муки, крупы - комбинаты «Хлебопродукт-1», «Хлебопродукт-2»; кондитерских изделий, молочной, мясной продукции), пива («Оренбургская пивоваренная компания» - продукция под торговой маркой «Гофманъ»). Маслоэкстракционный (в составе группы компаний «НМЖК», крупнейший производитель растительного масла в регионе) и комбикормовый заводы. Сакмарская ТЭЦ (460 МВт).
Дополнительная литература:
Рычков П.И. История оренбургская (1730–1750). Оренбург, 1896;
Столпянский П.Н. Город Оренбург. Оренбург, 1908;
Райский П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу с очерком его прошлого и настоящего. Оренбург, 1915. Оренбург, 2000;
Оренбург. Путеводитель-справочник / Сост. И. З. Мансуров, И. Я. Скутин. Челябинск, 1977;
Гаранькин Ю.Д., Дорофеев В.В., Жилин А.Н. По Оренбургу. Справочник. Челябинск, 1985;
они же. Улицы Оренбурга. Справочник. Оренбург, 1996;
Дорофеев В.В. Над Уралом-рекой. Челябинск, 1988;
Архитектура Оренбурга XVIII–XX вв. Оренбург, 2007;
Оренбург / Сост. Л. И. Футорянский. Челябинск, 1993;
Десятков Г.М. Легенды старого Оренбурга. Калуга, 1994;
Караван-сарай / Сост. Ф. Б. Калимуллин. 2-е изд. Уфа, 1995;
Смирнов С. Анализ стилей и направлений архитектурного наследия исторического Оренбурга // Гостиный двор. Калуга, 1995. Вып. 1;
он же. Миниатюрный замок в «неоготическом стиле» // Оренбургский край. 2010. № 3;
Оренбург вчера, сегодня, завтра: исторический и социокультурный опыт. Оренбург, 2003.