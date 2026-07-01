ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ - город в России, административный центр Оренбургской области .

Население 556,1 тысяч человек (2013; в пре­де­лах городского ок­ру­га - 571,8 тысяча человек). Рас­по­ло­жен в Южном Пре­ду­ра­лье, на реке Урал (бе­ре­га со­еди­ня­ют пе­ше­ход­ный мост с сим­во­лическими зна­ка­ми гра­ни­цы ме­ж­ду Ев­ро­пой - на пра­вом бе­ре­гу и Ази­ей - на ле­вом, 1980-е годы, и ка­нат­ная до­ро­га, 2006), близ впа­де­ния в неё реку Сак­ма­ра. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

В мае 1734 года начальником Орен­бург­ской экс­пе­ди­ции И.К. Ки­ри­ло­вым со­став­ле­на «При­ви­ле­гия го­ро­ду Орен­бур­гу» [ут­вер­жде­на се­нат­ским ука­зом от 7(18).7.1734 года], пре­дос­тав­ляв­шая осо­бые пра­ва и льго­ты бу­ду­ще­му го­ро­ду, ко­то­рый пла­ни­ро­ва­лось по­стро­ить на гра­ни­цах с ка­захскими зем­ля­ми. Оренбург рас­смат­ри­вал­ся как свое­об­раз­ное «ок­но в Азию» (по ана­ло­гии с Санкт-Пе­тер­бур­гом - «ок­ном в Ев­ро­пу»), опор­ный пункт на юго-восточных ру­бе­жах стра­ны. Пер­во­на­чаль­но го­род под названием Оренбург (ны­не город Орск) за­ло­жен Ки­ри­ло­вым 15(26).8. 1735 года при впа­де­нии реки Орь в реку Яик (ны­не Урал), в 1736 году на мес­те современного Оренбурга Ки­ри­ло­вым ос­но­ва­на Берд­ская кре­пость (на пра­вом бе­ре­гу реки Яик). В 1738 году начальник Орен­бург­ской ко­мис­сии В.Н. Та­ти­щев пе­ре­нёс пер­вый Оренбург в свя­зи с за­труд­нён­но­стью со­об­ще­ния при­мер­но на 192 км ни­же по те­че­нию реки Яик, в уро­чи­ще Крас­ная Го­ра (в 1742-1837 годах Крас­но­гор­ская кре­пость, за­тем ста­ни­ца Крас­но­гор­ская, ны­не село Крас­но­гор). Сме­нив­ший Та­ти­ще­ва И.И. Не­плю­ев в 1742 году вновь пе­ре­нёс Оренбург ещё при­мер­но на 75 км ни­же по те­че­нию реки Яик, на ме­сто Берд­ской кре­по­сти. Строи­тель­ст­во но­во­го Оренбурга на­ча­то 19(30).4.1743 года во­енным ин­же­не­ром генерал-майором Г. фон Шток­ма­ном (Берд­ская кре­пость пе­ре­не­се­на на 6 км се­вер­нее, на бе­рег реки Сак­ма­ра, ны­не в чер­те Оренбурга). Центр Орен­бург­ской гу­бер­нии (1744-1781/1782; 1797-1802; 1865-1920; 1921-1928 годы). С 1748 года во­енный и административный центр Орен­бург­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. Для раз­ви­тия тор­гов­ли со Средней Ази­ей на ле­вом бе­ре­гу реки Яик, при­мер­но в 3 км от Оренбурга, в 1749-1754 годах по­стро­ен Ме­но­вой двор (в ви­де ка­мен­ной кре­по­сти; дей­ст­во­вал до 1914 года). Во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годах став­кой Е.И. Пу­га­чё­ва не­ко­то­рое вре­мя бы­ла Берд­ская кре­пость. Оренбург оса­ж­дал­ся вос­став­ши­ми (октябрь 1773 - март/апрель 1774 годов), но не был взят бла­го­да­ря уме­лым дей­ст­ви­ям орен­бург­ско­го гу­бер­на­то­ра генерал-по­ру­чи­ка И.А. Рейн­сдор­па. Об­ла­ст­ной и уезд­ный го­род Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781/1782-1796 годы), толь­ко уезд­ный го­род Орен­бург­ской губернии (1802-1865 годы). В Оренбурге раз­ме­ща­лась ре­зи­ден­ция орен­бург­ских во­енных гу­бер­на­то­ров (1796-1851 годы), орен­бург­ских и са­мар­ских генерал-гу­бер­на­то­ров (1851-1864 годы), орен­бург­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра (1865-1881 годы). С конца XVIII века Оренбург - ме­сто по­ли­тической ссыл­ки, здесь её от­бы­ва­ли члены греческого тай­но­го общества «Фи­ли­ки Эте­рия» (1821-1824 годы), уча­ст­ни­ки поль­ских тай­ных об­ществ (в том числе. Я. Вит­ке­вич, Э. Же­ли­гов­ский, Т. Зан, В. Ми­гур­ский, З. Се­ра­ков­ский и др.), Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, пет­ра­шев­цы (в 1852-1858, 1859 годах в Оренбурге от­бы­вал ссыл­ку и слу­жил А.Н. Пле­ще­ев), на­род­ни­ки, дея­те­ли со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния. В Оренбурге так­же от­бы­ва­ли ссыл­ку Г.С. Ка­ре­лин и А.А. Алябь­ев. В 1799-1859 годах в Оренбурге дей­ст­во­ва­ла Орен­бург­ская по­гра­нич­ная ко­мис­сия, ве­дав­шая де­ла­ми и управ­ле­ни­ем ка­за­хов Млад­ше­го жу­за (так называемая За­ураль­ская кир­гиз­ская степь Орен­бург­ско­го ве­дом­ст­ва, в 1859 году пре­об­ра­зо­ва­на в Орен­бург­ских кир­ги­зов об­ласть). В 1859-1868 годах в Оренбурге рас­по­ла­га­лось об­ла­ст­ное прав­ле­ние Об­лас­ти орен­бург­ских кир­ги­зов, в 1868-1920 годах - об­ла­ст­ное прав­ле­ние, управ­ле­ние ко­мандующего вой­ска­ми и ре­зи­ден­ция во­енного гу­бер­на­то­ра Тур­гай­ской об­лас­ти. В 1862 году Оренбург ут­ра­тил ста­тус кре­по­сти (ещё в 1860 году в го­ро­де бы­ли сры­ты ва­лы, за­сы­пан ров). Центр учеб­но­го ок­ру­га (1874-1907 годы).

Во 2-й половине XIX - начале XX веков на­ча­ла раз­ви­вать­ся промышленность, круп­ней­шее пред­при­ятие - Главные железнодорожные мас­тер­ские (1905). В 1877 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Са­ма­ра - Орен­бург, в 1905 году - Орен­бург - Ку­бек, в декабре 1914/январе 1915 годов - Орен­бург - Ку­ван­дык. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны в Оренбурге раз­ме­ща­лись бе­жен­цы из западных ре­гио­нов стра­ны, дей­ст­во­ва­ли гос­пи­та­ли.

В Оренбурге 20-27.7(2-9.8).1917 года про­шёл 1-й Все­баш­кир­ский ку­рул­тай (съезд), на ко­то­ром бы­ло под­дер­жа­но соз­да­ние ав­тоно­мии и сфор­ми­ро­ва­но Баш­кир­ское шу­ро (со­вет), 8-20.12.1917(21.12.1917-2.1.1918 годов) - 3-й Все­баш­кир­ский уч­ре­ди­тель­ный ку­рул­тай, на нём ут­вер­жде­но соз­да­ние башкирской ав­то­но­мии и сфор­ми­ро­ва­но её пра­ви­тель­ст­во. 21-26.7(3-8.8).1917 года в Оренбурге про­шёл 1-й Все­кир­гиз­ский (Все­ка­зах­ский) съезд, на ко­то­ром офор­ми­лась пар­тия «Алаш», в декабре 1917 года - 2-й Об­ще­кир­гиз­ский (Об­ще­ка­зах­ский) съезд, где про­воз­гла­ше­на Кир­гиз­ская (Ка­зах­ская) ав­то­но­мия «Алаш-Ор­да».

С на­ча­лом Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Оренбург в но­ябре 1917 - январе 1918 годов на­хо­дил­ся под кон­тро­лем сил А.И. Ду­то­ва. 18(31).1. 1918 года го­род за­нят от­ря­да­ми боль­ше­ви­ков. 3.7.1918 года в ус­ло­ви­ях Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года взят под кон­троль уча­ст­ни­ка­ми ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го вос­ста­ния ка­за­ков, вско­ре в го­род вновь всту­пи­ли вой­ска Ду­то­ва. 22.1.1919 года вновь за­нят от­ря­да­ми боль­ше­ви­ков. В сентябре 1919 года Орен­бург­ская ар­мия Ду­то­ва пред­при­ня­ла по­пыт­ку за­нять Оренбург, но бы­ла раз­би­та час­тя­ми РККА. Центр Орен­бур­го-Тур­гай­ской гу­бер­нии (1920-1921 годы). Сто­ли­ца Кир­гиз­ской (с 1925 года - Ка­зак­ской) АССР в со­ста­ве РСФСР (1920-1925 годы). Рай­он­ный (с 1928 года) и ок­руж­ной (1928-1930 годы) центр Сред­не­волж­ской области (1928-1929 годы) и Сред­не­волж­ско­го края (1929-1934 годы). С 1934 года центр Орен­бург­ской (в 1938-1957 годах - Чка­лов­ской) об­лас­ти. В 1938-1957 годах на­зы­вал­ся Чка­лов. В 1939 году в го­ро­де ос­но­ва­на (пер­во­на­чаль­но как ар­тель) Фаб­ри­ка Орен­бург­ских пу­хо­вых плат­ков. В Великую Отечественную вой­ну в Оренбург из западных рай­онов стра­ны эва­куи­ро­ва­но свыше 40 круп­ных пред­при­ятий (в том числе московский за­вод «Фре­зер» и др.). В 1980 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Орен­бург - Му­рап­та­ло­во.

От кре­по­сти Орен­бург со­хра­ни­лись ос­тат­ки Ни­коль­ско­го бас­тио­на, Во­дя­ных во­рот, по­строй­ки Пу­шеч­но­го дво­ра. На тер­ри­то­рии бывшей кре­по­сти с со­хра­нив­шей­ся пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой рас­по­ло­же­ны по­строй­ки XVIII-XIX веков: ан­самбль гос­ти­но­го дво­ра с над­врат­ной баш­ней и уг­ло­вы­ми бас­тио­на­ми (1750-1754 годы, архитектор И.В. Мюл­лер; пе­ре­стро­ен в 1877-1898 годах), дом П.И. Рыч­ко­ва (1753), в сти­ле клас­си­циз­ма - зда­ния ор­до­нанс-гау­за (ко­мен­дант­ско­го управ­ле­ния; начало XIX века, над­строе­но в конце XIX века), Офи­цер­ско­го со­б­ра­ния (начало XIX века, архитектор М.П. Ма­ла­хов; ны­не дет­ская музыкальная шко­ла), 1-го Не­плю­ев­ско­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1824-1825 годы; пе­ре­строе­но во 2-й половине XIX - начале XX веков для жен­ской гим­на­зии), Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1836-1841 годы, архитектор А.П. Брюл­лов); ро­тон­даль­ная бе­сед­ка (1837, пе­ре­не­се­на из За­ураль­ной ро­щи в конце XIX века), ка­то­лический кос­тёл Ло­ретан­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри (1844-1847 годы); в ду­хе эк­лек­тиз­ма - дом, в ко­то­ром родил­ся А.И. Берг, муж­ская гим­на­зия (1868-1869 годы), ду­хов­ное училище (1884, архитектор Ф.Д. Мар­ке­лов), усадь­бы В.В. Чис­то­зво­но­ва (конец XIX - начало XX веков) и Е.М. Го­ро­дис­ско­го (1906).

Спе­ци­фи­ка ар­хитектурного об­ли­ка Оренбурга - со­че­та­ние ев­ропейских и восточных сти­лей - про­сле­жива­ет­ся в зда­ни­ях пред­ста­ви­тель­ст­ва бу­хар­ско­го эми­ра (XIX век), По­гра­нич­ной ко­мис­сии (конец XVIII - начало XIX веков, над­строе­но в середине XIX века, в мав­ри­тан­ском сти­ле), управ­ле­ния орен­бург­ской инженерной ди­стан­ции (1879-1882 годы, в сти­ле нео­го­ти­ки; вос­ста­нов­ле­но в 1976 году), в ан­самб­ле «Ху­саи­ния» (ме­четь с ми­на­ре­том, 1892-1894 годы; мед­ре­се, до­строе­но в 1905-1906 годах; до­ма пре­по­да­ва­те­лей). На На­бе­реж­ной улице рас­по­ло­же­ны: дом во­енного гу­бер­на­то­ра с 2 фли­ге­ля­ми (1836-1841 годы, архитектор Г. Го­пи­ус; ны­не од­но из зда­ний Пе­да­го­гического университета), га­упт­вах­та в сти­ле нео­го­ти­ки (1854-1856 годы, архитектор И.П. Ска­лоч­кин; ны­не Му­зей ис­то­рии Оренбурга; ча­сы-ку­ран­ты вос­ста­нов­ле­ны в 1978-1986 годах), 5-этаж­ное зда­ние 2-го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1871-1874 годы; с 1927 года во­енная шко­ла лёт­чи­ков, в 1938-1993 годах Во­енное авиа­ци­он­ное училище лёт­чи­ков, в 1955-1957 годах здесь учил­ся Ю.А. Га­га­рин), до­ма Мош­ко­вых (1877 и 1905-1906 годы) с пи­во­ва­рен­ным за­во­дом (1886). На улице Ко­бо­зе­ва - усадь­бы А.Г. Фи­лип­по­ва, М.В. Са­вель­е­ва и др. (все XIX век), главный кор­пус и ма­га­зин тор­го­во­го до­ма А.И. За­рыв­но­ва (XIX век), зда­ния от­де­ле­ний Волж­ско-Кам­ско­го (1880-е годы) и Азов­ско-Дон­ско­го (1909-1910 годы) бан­ков, гос­ти­ни­ца «Бри­столь» (1907).

В 1837 году на­ча­лась за­строй­ка Но­вой сло­бод­ки (к се­ве­ру от кре­по­сти); её ве­ер­ная пла­ни­ров­ка ны­не ре­ор­га­ни­зо­ва­на в ра­ди­аль­но-коль­це­вую. К се­ве­ру и се­ве­ро-за­па­ду от бывшей кре­по­сти со­хра­ни­лись: ком­плекс башкирского ка­ра­ван-са­рая с 8-уголь­ной в пла­не ме­че­тью, ми­на­ретом и кор­пу­сом управ­ле­ния Баш­ки­ро-ме­ще­ряк­ско­го вой­ска (1837-1846 годы, архитектор А.П. Брюл­лов), ан­самбль Ни­ко­ла­ев­ско­го жен­ско­го института (1830-1840-е годы, пе­рестро­ен в конце XIX века), По­кров­ская церковь (1853, гла­вы и ко­ло­коль­ня сне­се­ны в 1930 году, вос­ста­нов­ле­ны в 1990-е годы), дом ар­хие­рея (1865-1868 годы), по­строй­ки Ус­пен­ско­го жен­ско­го монастыря [1874, за­крыт в 1923 году, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 2010 года; во­до­свят­ная ча­сов­ня (с 2004 года церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Жи­во­нос­ный ис­точ­ник») и др.], церковь Святого Дмит­рия Со­лун­ско­го в рус­ском сти­ле (1890, гла­вы и ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­ны в 1990-е годы), церковь Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1901-1902 годы), 6 ме­че­тей середны XIX - начала XX веков, жи­лые до­ма в кир­пич­ном сти­ле. Сре­ди других со­хра­нив­ших­ся зда­ний: железнодорожный во­кзал (1876, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1936 году и 2004-2005 годах), по­жар­ное де­по с ка­лан­чой (1876), во­до­на­пор­ные баш­ни в ло­ко­мо­тив­ном де­по (1870-е годы) и на проспекте По­бе­ды (1927-1928 годы, ар­хи­тек­то­ры И.В. Рян­гин, С.С. Пун­ти­ков), па­ро­вая мель­ни­ца В.Х. Юро­ва (1901-1903 годы). К вос­то­ку от бывшей кре­по­сти в XIX - начале XX веков за­стро­ен рай­он ка­зачь­е­го Фор­штад­та (Ни­коль­ский ка­фед­раль­ный со­бор, 1883-1886 годы, но­вый ку­пол - 1988-1990 годы, ко­ло­коль­ня - 1994). На ле­вом бе­ре­гу реки Урал - фун­да­мент сте­ны Ме­но­во­го дво­ра, парк куль­ту­ры и от­ды­ха «За­ураль­ная ро­ща» (310 га), дом от­ды­ха «Урал».

В начале XX века в Оренбурге ак­тив­но раз­ви­вал­ся стиль мо­дерн: тор­го­вый дом «Гри­евз и Кo» (1905-1906 годы), зда­ние Общества вза­им­но­го кре­ди­та (1908, ны­не от­де­ле­ние Сбер­бан­ка), поч­тамт, мно­го­численные ку­пе­че­ские особ­ня­ки [в том числе до­ма С.Г. Фро­ло­ва (1912), В. Тро­ши­на (1913)]. Сре­ди по­стро­ек в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма - до­ход­ный дом П.Ф. Пан­кра­то­ва (1914), дом агент­ст­ва Московского стра­хо­во­го от ог­ня общества (1914-1916 годы, архитектор И.Ф. Ку­рец­кий; ны­не мэ­рия). В 1930-е годы в северной час­ти Оренбурга по­строе­ны но­вые жи­лые рай­оны Но­во­строй­ка, Арен­да, Сы­рей­ка. В 1936-1940 годах на мес­те Ка­зан­ско­го со­бо­ра воз­ве­дён Дом Со­ве­тов (архитектор И.И. Ви­но­гра­дов). С 1945 года в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: Дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го (1947-1949 годы, ар­хи­тек­то­ры И.С. Ав­ва­ку­мов, А.Н. По­ст­ни­ков; ре­кон­ст­рук­ция - 2006), ле­ст­ни­ца-спуск к реке Урал (1955, архитектор П.Т. Пер­ми­нов), ан­самбль Об­ла­ст­ной вы­став­ки дос­ти­же­ний народного хо­зяй­ства с кон­церт­ным за­лом (1956, ны­не фи­лар­мо­ния). В 1970-1980-е годы (по ген­пла­ну 1969) по­строе­ны жи­лые рай­оны Юж­ный, Ма­як, Хлеб­ный го­ро­док, Се­вер­ный, Вос­точ­ный и др., До­ма куль­ту­ры «Рос­сия», «Друж­ба» (ны­не «Га­зо­вик»; 1983), гос­ти­ни­ца «Фа­кел»; в 1990-2000-е годы - так называемая Баш­ня с ку­ран­та­ми (1993-1997 годы, архитектор А.С. Ива­нов), церковь Святой мученицы Та­тиа­ны при Орен­бург­ском университете (2000), церковь Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в районе Рос­то­ши (2005-2006 годы), со­бор в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с эле­мен­та­ми не­ови­зан­тий­ско­го сти­ля в районе Степ­ной (2005-2011 годы), Вве­ден­ский со­бор (2007-2011 годы; ре­кон­ст­рук­ция хра­ма 1755-1758 годов, раз­ру­шен­но­го в 1931 году), де­ревянная цер­ковь в честь Та­бын­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (2003). На восточной ок­раи­не в 2005-2009 годах по­стро­ен куль­тур­ный ком­плекс «Национальная де­рев­ня» с 10 различными под­ворь­я­ми. В 2008 году при­нят но­вый ген­план го­ро­да; ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся гос­ти­ный двор и Центральный ры­нок (архитектор А.И. Ага­фо­нов).

Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1925, скульп­тор В.В. Коз­лов, ар­хи­тек­тор И.В. Рян­гин; 1963, скульп­тор В.Б. Пин­чук), ге­ро­ям Гражданской вой­ны (1931, скульп­то­ры М.Ф. Гер­цог и Е.Н. Кре­сть­ян­сон), В.П. Чка­ло­ву (1953, скульп­тор И.А. Мен­де­ле­вич, архитектор А.С. Ан­д­ре­ев), Ю.А. Га­га­ри­ну (1986, скульп­то­ры Ю.Л. Чер­нов, Ю.В. Алек­сан­д­ров), А.С. Пуш­ки­ну и В.И. Да­лю (1998, скульп­тор Н.Г. Пе­ти­на), генерал-гу­бер­на­то­ру В.А. Пе­ров­ско­му (из ро­да Пе­ров­ских; 2005, скульп­тор Пе­ти­на), орен­бург­ско­му ка­за­чест­ву (2007, скульп­тор В. Ни­ко­ла­ев, архитектор Н.А. Чу­дин-Алек­санд­рин), П.И. Рыч­ко­ву (2012, скульп­то­ры А.Е. Вар­гот, М.С. Ве­дер­ни­ков); ме­мо­ри­ал «Пав­шим за Со­вет­скую Ро­ди­ну» (1973, архитектор А.А. Ан­д­ре­ев, скульп­то­ры Алек­сан­д­ров, Чер­нов), ме­мо­ри­ал с Веч­ным ог­нём орен­бурж­цам, пав­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1985, архитектор А.И. Ага­фо­нов, скульп­тор Н.А. Иш­му­ха­ме­тов).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний – ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния: РАЕН, Российской эко­ло­гической ака­де­мии, Ака­де­мии элек­тро­тех­нических на­ук, Ме­ж­ду­народной АН эко­ло­гии, безо­пас­но­сти че­ло­ве­ка и при­ро­ды; ВНИИ мяс­но­го ско­то­вод­ст­ва РАСХН, НИИ сельского хозяйства РАСХН, На­учный центр УрО РАН (в его со­ста­ве - Институт кле­точ­но­го и внут­ри­кле­точ­но­го сим­био­за, Институт сте­пи, От­дел гео­эко­ло­гии, От­дел био­тех­нических сис­тем, Орен­бург­ский фи­ли­ал Института эко­но­ми­ки УрО РАН), Научно-исследовательский центр ис­то­рии на­ро­дов Южного Ура­ла, НИИ ис­то­рии Южного Ура­ла и ка­за­че­ст­ва Рос­сии. Государственные ву­зы: Пе­да­го­гический университет (1915, современный ста­тус с 1996 года), Аг­рар­ный университет (1930, современный ста­тус и название с 1995 года), Медицинская ака­де­мия (1944, современный ста­тус с 1994 года), Университет (ос­но­ван в 1955 году как ве­чер­нее от­де­ле­ние Куй­бы­шев­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го института имени В.В. Куй­бы­ше­ва, название и ста­тус ме­ня­лись, с 1996 года современный ста­тус), Институт ис­кусств (с 1997 года имени Л. и М. Рос­тро­по­ви­чей), Институт ме­недж­мен­та (1999); фи­лиа­лы: московских ву­зов - Ака­де­мии тру­да и со­ци­аль­ных от­но­ше­ний, Российской ака­де­мии народного хо­зяй­ст­ва и государственной служ­бы при Пре­зи­ден­те РФ, Российского государственного тор­го­во-эко­но­мического университета, Российского государственного университета неф­ти и га­за имени И.М. Губ­ки­на, По­волж­ско­го государственного университета те­ле­ком­му­ни­ка­ций и ин­фор­ма­ти­ки (Са­ма­ра). Дей­ст­ву­ют так­же Ду­хов­ная се­ми­на­рия (1883, воз­рож­де­на в 2009 году), ряд не­го­су­дарственных ву­зов, в том числе Институт эко­но­ми­ки и куль­ту­ры, Институт национальной безо­пас­но­сти и ин­но­вационных тех­но­ло­гий. 4 об­ла­ст­ные библиотеки, в том числе Уни­вер­саль­ная на­учная библиотека имени Н.К. Круп­ской (1889), Центральная городская библиотека имени Н.А. Не­кра­со­ва (1928, объ­е­ди­ня­ет 26 биб­лио­тек-фи­лиа­лов) и др. Му­зеи: гу­бер­на­тор­ский ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (ос­но­ван в 1830 году; ны­не - в до­ме куп­ца А.И. Ени­ку­це­ва, 1836-1838 годы), об­ла­ст­ной изо­бра­зительных ис­кусств (1960; в зда­нии Городской ду­мы, 1814, архитектор М.П. Ма­ла­хов, рас­ши­ре­но в 1875), ис­то­рии Оренбурга (1983), ме­мо­ри­аль­ный му­зей-га­упт­вах­та Т.Г. Шев­чен­ко (1989), ме­мо­ри­аль­ные му­зеи-квар­ти­ры Юрия и Ва­лен­ти­ны Га­га­ри­ных (2001), се­мьи Рос­тро­по­ви­чей (2001), Му­зей во­ин­ской сла­вы и Аф­ган­ской вой­ны (2001), «Дом Па­мя­ти» (2003), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс-му­зей «Са­лют, По­бе­да!» (2005), ис­то­рии Орен­бург­ско­го ка­за­че­ст­ва (2007), Га­ле­рея «Орен­бург­ский пу­хо­вый пла­ток» (2012) и др.

Дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го (1869), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1935), Об­ла­ст­ной те­атр музыкальной ко­ме­дии (в Оренбурге с 1936 года), Та­тар­ский дра­ма­тический те­атр имени М. Фай­зи (1990), Му­ни­ци­паль­ный те­атр ку­кол «Пье­ро» (1991). Орен­бург­ский рус­ский на­род­ный хор. Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния (1943), в её со­ста­ве: Ка­мер­ный ор­кестр (1990), ка­мер­ный ан­самбль ста­рин­ной и современной му­зы­ки «Ди­вер­тис­мент» (1994) и др. Му­ни­ци­паль­ные кол­лек­ти­вы: Орен­бург­ский ка­мер­ный хор (1993), ду­хо­вой ор­кестр «Орен­бург» (1997), Ан­самбль русской пес­ни и тан­ца «Рус­ское раз­до­лье» (ос­но­ван в 1990 году при Двор­це куль­ту­ры «Рос­сия» как са­мо­дея­тель­ный, с 1996 года про­фес­сио­наль­ный). С раз­ной пе­рио­дич­но­стью про­во­дят­ся: Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Гос­ти­ный двор» (с 1994 года), Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь те­ат­ров ку­кол «Орен­бург­ский ар­буз­ник» (с 2001 года). Дет­ская железная дорога име­ни П.А. Ко­бо­зе­ва (1953, од­на из са­мых про­тя­жён­ных в Рос­сии: дли­на около 5,6 км).

Сре­ди по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - фут­бол, во­лей­бол, хок­кей с мя­чом, на­столь­ный тен­нис. Наи­боль­ших ус­пе­хов до­бил­ся клуб «Фа­кел Газ­про­ма» по на­столь­но­му тен­ни­су, вы­иг­рав­ший чем­пио­нат Рос­сии (2009), Ку­бок Рос­сии (2006) и Ку­бок Ев­ро­пы (2010), про­хо­див­ший в Орен­бур­ге.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка неф­ти и при­род­но­го га­за, элек­тро­энер­ге­ти­ка, ма­ши­но­строе­ние, лёг­кая и пи­ще­вая промышленность. Раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся Орен­бург­ское ме­сто­ро­ж­де­ние. Пе­ре­ра­бот­ка уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на круп­ней­шем в Рос­сии Орен­бург­ском га­зо­хи­мическом ком­плек­се (струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии «Газ­пром до­бы­ча Орен­бург»; в его со­ста­ве - га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, ге­лие­вый за­во­ды и другие пред­при­ятия): ус­та­нов­лен­ная мощ­ность свыше 37 млрд. м3 га­за в год; за­груз­ка собственным сырь­ём свыше 50%, пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся так­же сы­рьё с ка­захстанского ме­сто­ро­ж­де­ния Ка­ра­ча­га­нак и др. Основная про­дук­ция ком­плек­са - су­хой и сжи­жен­ный газ, ста­биль­ный кон­ден­сат с неф­тью, ши­ро­кая фрак­ция лёг­ких уг­ле­во­до­ро­дов, этан (около 80% российского про­изводства, 2011), се­ра (около 20%), жид­кие ки­сло­род и азот; здесь про­из­во­дит­ся так­же весь объ­ём российского ге­лия и одо­ран­та.

Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли ма­ши­но­стро­ительной про­дук­ции - за­во­ды: бу­ро­во­го обо­ру­до­ва­ния (бу­риль­ный ин­ст­ру­мент и тру­бы для гео­ло­го-раз­ве­доч­ных ра­бот, до­бы­чи неф­ти и га­за), ло­ко­мо­ти­во­ре­монт­ный (фи­ли­ал ком­па­нии «Жел­дор­рем­маш»; ка­пи­таль­ный ре­монт ма­ги­ст­раль­ных и ма­нев­ро­вых те­п­ло­во­зов, зап­ча­сти для под­виж­но­го со­ста­ва и кон­такт­ной се­ти), «Орен­бург­ский ра­диа­тор» (в со­ста­ве «Ураль­ской гор­но-ме­тал­лур­ги­чес­кой ком­па­нии»; мед­но-ла­тун­ные ра­диа­то­ры для трак­то­ров, сельскохозяйственной, до­рож­но-строи­тель­ной и специальной тех­ни­ки и др.), «Ин­вер­тор» (си­ло­вая пре­об­ра­зо­ва­тель­ная тех­ни­ка, в том числе сис­те­мы бес­пе­ре­бой­но­го пи­та­ния, низ­ко­вольт­ная ап­па­ра­ту­ра); ПО «Стре­ла» (ны­не в со­ста­ве Во­ен­но-промышленной кор­по­ра­ции «НПО ма­ши­но­строе­ния»; авиа­ра­кет­ная про­дук­ция для нужд ОПК, а так­же сельскохозяйственная тех­ни­ка, ото­пи­тель­ное обо­ру­до­ва­ние). Сре­ди других важ­ных пред­при­ятий - «Неф­те­мас­ло­за­вод» (в со­ста­ве ком­па­нии «Русс­Нефть»; различные сма­зоч­ные ма­те­риа­лы), си­ли­кат­ный за­вод (один из круп­ней­ших в об­лас­ти по объ­ё­мам про­изводства кир­пи­ча). Про­изводство вя­за­ных из­де­лий из пу­ха (Фабрика Оренбургских пу­хо­вых плат­ков), обу­ви, тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий, ис­кусственного ме­ха, не­тка­ных ма­те­риа­лов, про­дук­тов пи­та­ния (му­ки, кру­пы - ком­би­на­ты «Хле­бо­про­дукт-1», «Хле­бо­про­дукт-2»; кон­ди­тер­ских из­де­лий, мо­лоч­ной, мяс­ной про­дук­ции), пи­ва («Орен­бург­ская пи­во­ва­рен­ная ком­па­ния» - про­дук­ция под тор­го­вой мар­кой «Гоф­манъ»). Мас­ло­экс­трак­ци­он­ный (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «НМЖК», круп­ней­ший про­из­во­ди­тель рас­тительного мас­ла в ре­гио­не) и ком­би­кор­мо­вый за­во­ды. Сак­мар­ская ТЭЦ (460 МВт).

Дополнительная литература:

Рыч­ков П.И. Ис­то­рия орен­бург­ская (1730–1750). Орен­бург, 1896;

Стол­пян­ский П.Н. Го­род Орен­бург. Орен­бург, 1908;

Рай­ский П.Д. Пу­те­во­ди­тель по го­ро­ду Орен­бур­гу с очер­ком его про­шло­го и на­стоя­ще­го. Орен­бург, 1915. Орен­бург, 2000;

Орен­бург. Пу­те­во­ди­тель-спра­воч­ник / Сост. И. З. Ман­су­ров, И. Я. Ску­тин. Че­ля­бинск, 1977;

Га­рань­кин Ю.Д., До­ро­фе­ев В.В., Жи­лин А.Н. По Орен­бур­гу. Спра­воч­ник. Че­ля­бинск, 1985;

они же. Ули­цы Орен­бур­га. Спра­воч­ник. Орен­бург, 1996;

До­ро­фе­ев В.В. Над Ура­лом-ре­кой. Че­ля­бинск, 1988;

Ар­хи­тек­ту­ра Орен­бур­га XVIII–XX вв. Орен­бург, 2007;

Орен­бург / Сост. Л. И. Фу­то­рян­ский. Че­ля­бинск, 1993;

Де­сят­ков Г.М. Ле­ген­ды ста­ро­го Орен­бур­га. Ка­лу­га, 1994;

Ка­ра­ван-са­рай / Сост. Ф. Б. Ка­ли­мул­лин. 2-е изд. Уфа, 1995;

Смир­нов С. Ана­лиз сти­лей и на­прав­ле­ний ар­хи­тек­тур­но­го на­сле­дия ис­то­ри­че­ско­го Орен­бур­га // Гос­ти­ный двор. Ка­лу­га, 1995. Вып. 1;

он же. Ми­ниа­тюр­ный за­мок в «нео­го­ти­че­ском сти­ле» // Орен­бург­ский край. 2010. № 3;

Орен­бург вче­ра, се­го­дня, зав­тра: ис­то­ри­че­ский и со­цио­куль­тур­ный опыт. Орен­бург, 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)