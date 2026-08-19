ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ОРЕХОВО-ЗУЕВО - город в России, в восточной части Московской области, центр Орехово-Зуевского района.

Население 121,4 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де Ме­щёр­ской низ­мен­но­сти, на реке Клязь­ма. Важ­ный железнодорожный узел; в городской чер­те - круп­ная сор­ти­ро­воч­ная стан­ция (на Боль­шом коль­це Моск. ж. д.овской железной дороги).

Го­род Орехово-Зуево об­ра­зо­ван объ­е­ди­не­ни­ем сёл Зуе­во и Оре­хо­во, мес­теч­ка Ни­коль­ское. Пер­вое по­се­ле­ние на мес­те Зуе­во воз­ник­ло не позд­нее конца XII века на ле­вом бе­ре­гу реки Клязь­ма. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся как Во­ло­чёк в Московском ле­то­пис­ном сво­де конца XV века при опи­са­нии на­па­де­ния ря­зан­ских кня­зей в 1209 году на тер­ри­то­рию Вла­ди­мир­ско­го великого княжества. Око­ло не­го рас­по­ла­гал­ся во­лок на во­до­раз­де­ле рек Клязь­ма и Нер­ская. В 1636 году упо­ми­на­ет­ся как деревня Во­ло­чёк Зу­ев, в се­ре­ди­не - 2-й половине XVII века - Во­ло­чёк, Зуе­ва тож; позд­нее Зуе­во. С XVIII века здесь ак­тив­но раз­ви­ва­лось шёл­ко­тка­че­ст­во; сре­ди ме­ст­ных уро­жен­цев - ос­но­ва­те­ли круп­ней­ших пред­при­ни­ма­тель­ских фа­ми­лий Рос­сии - С.Г. Зи­мин и С.В. Мо­ро­зов (из ро­да Мо­ро­зо­вых). С начала XIX века Зуе­во при­над­ле­жа­ло Г.В. Рю­ми­ну и его по­том­кам. С 1869 года во­ло­ст­ной центр Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии, с 1870-х годов се­ло. В 1916 году близ Зуе­ва, в деревне Дуб­ров­ка, ос­но­ван за­вод «Кар­бо­лит».

По­гост на Оре­хо­ве (на пра­вом бе­ре­гу Клязь­мы) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вой кни­ге 1636/1637-1642/1643 годов Вла­ди­мир­ско­го уезда пись­ма и ме­ры князя В.П. Кро­пот­ки­на (из ро­да Кро­пот­ки­ных) и дья­ка И. Лу­ки­на. С сережины XIX века Оре­хо­во раз­ви­ва­лось как тор­го­вое се­ло, вхо­ди­ло в со­став Ку­ды­кин­ской волости По­кров­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии. В 1898 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Иль­ин­ский По­гост - Оре­хо­во.

В 1823 году С.В. Мо­ро­зов при­об­рёл зем­лю в По­кров­ском уезде Вла­ди­мир­ской губернии (позд­нее мес­теч­ко Ни­коль­ское), по­стро­ил там фаб­ри­ки - то­вар­но-от­де­лоч­ную (1830), сук­ноп­ря­диль­ную (1844), ткац­кую (1846), бу­ма­гоп­ря­диль­ную (1848). Мо­ро­зо­вы пре­вра­ти­ли Ни­коль­ское и Зуе­во в круп­ней­ший в стра­не центр тек­стиль­но­го про­изводства, вы­строи­ли там и в бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях ряд других пред­при­ятий, ко­то­рые при­над­ле­жа­ли Тор­го­во­му до­му «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Ко» (с 1873 года Товарищество Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Ко») и Товариществу ма­ну­фак­тур Ви­ку­лы Мо­ро­зо­ва с сы­новь­я­ми (уч­ре­ж­де­но в 1882 году). В 1861 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Ни­коль­ское железнодорожной ли­нии Мо­ск­ва - Вла­ди­мир. На фаб­ри­ках Мо­ро­зо­вых в Ни­коль­ском про­шла Мо­ро­зов­ская стач­ка 1885 года.

Го­род Орехово-Зуево об­ра­зо­ван в ию­не 1917 года по­ста­нов­ле­ни­ем Временного пра­ви­тель­ст­ва как за­штат­ный го­род в со­ста­ве Бо­го­род­ско­го уезда Московской губернии. 27.10(9.11).1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В октябре - но­ябре 1918 года на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны все фаб­ри­ки. Уезд­ный го­род Московской губернии (1921-1929 годы), рай­он­ный (с 1929 года) и ок­руж­ной (1929-1930 годы) центр Московской области. В 1922 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Кир­жач - Оре­хо­во. В 1928 году в со­став го­ро­да вклю­че­на деревня Дуб­ров­ка. В 1936 году от­крыт один из круп­ней­ших в ми­ре торфо­бри­кет­ный за­вод (дей­ст­во­вал до 1970-х годов). В 1940 году по­строе­на железнодорожная ли­ния «Кар­бо­лит» - По­то­чи­но.

Гра­до­стро­ительная ос­но­ва современной центральной час­ти го­ро­да сло­жи­лась во 2-й половине XIX - начале XX веков. На пра­вом бе­ре­гу Клязь­мы, в бывшем ме­стеч­ке Ни­коль­ское (ны­не Кру­тов­ско-Ки­ров­ский мик­ро­рай­он), со­хра­ни­лись зда­ния фаб­рик с ре­кон­ст­руи­ро­ван­ны­ми кир­пич­ны­ми про­из­водственными кор­пу­са­ми. Ря­дом - зда­ние бывшего Ни­коль­ско­го на­чаль­но­го училища с церковью Святителя Ни­ко­лая (1908; ны­не шко­ла № 1). Жи­лой рай­он (к югу от железнодорожной ли­нии Мо­ск­ва - Вла­ди­мир) за­страи­вал­ся по со­ци­аль­ной про­грам­ме С.Т. Мо­ро­зо­ва по про­ек­ту архитектора А.А. Га­лец­ко­го; в его ос­но­ву по­ло­же­ны прин­ци­пы го­ро­да-са­да с че­ре­до­ва­ни­ем пар­ков и жи­лых квар­та­лов (в том числе «Анг­ли­чан­ка» - мик­ро­рай­он ста­рых де­ревянных до­мов английских ин­же­не­ров). На улице Буг­ро­ва (бывшая Те­ат­раль­ная), со­еди­няю­щей жи­лой рай­он с фаб­ри­ка­ми, рас­по­ло­же­ны мо­ну­мен­таль­ные зда­ния в сти­ле мо­дерн: боль­нич­ный ком­плекс с 2-этаж­ным ле­чеб­ным кор­пу­сом, до­ма­ми вра­чей и фельд­ше­ров, хо­зяйственным кор­пу­сом (все 1903-1904 годы) и ча­сов­ней (1905; ны­не церковь Святой Ксе­нии Пе­тер­бург­ской), Зим­ний те­атр (1904-1911 годы, все - архитектор Га­лец­кий; ны­не Куль­тур­но-до­су­го­вый центр), 4-этаж­ная по­строй­ка ра­бо­чих ка­зарм мо­ро­зов­ских фаб­рик, со­еди­нён­ная пе­ре­хо­дом с тыль­ным хо­зяйственным бло­ком (1908). На восточной ок­раи­не со­хра­ни­лось зда­ние фаб­рич­ной бо­га­дель­ни с церковью Апо­сто­ла Ти­мо­фея (1894-1901 годы; ны­не факультеты ес­тественных и ма­те­ма­тических на­ук Москсковского государственного об­ла­ст­но­го гу­ма­ни­тар­но­го института). С се­ве­ро-вос­то­ка к го­ро­ду при­мы­ка­ет село Вои­но­во-Го­ра с Ус­пен­ской церковью в сти­ле клас­си­циз­ма (1835-1838 годы). В начале XX века близ железнодорожного вок­за­ла воз­ве­де­ны Со­бор­ная ме­четь (2000) и церковь Свя­тых но­во­му­че­ни­ков оре­хо­во-зу­ев­ских (2009).

На ле­вом бе­ре­гу Клязь­мы со 2-й половины XIX века до­ми­ни­ро­ва­ли две тек­стиль­ные фаб­ри­ки куп­цов Зи­ми­ных, в ан­самб­ле од­ной из ко­то­рых (в бывшей мы­зе Под­гор­ной) вы­де­ля­ет­ся вы­со­кий асим­мет­рич­ный пря­диль­ный кор­пус с уг­ло­вы­ми баш­ня­ми (1907, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор В.Д. Ада­мо­вич); близ не­го - церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (1885-1892 годы). Со­хра­ни­лись так­же 5-гла­вый со­бор Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в рус­ском сти­ле (1872-1895 годы, архитектор Н.И. Фи­ни­сов; западная часть рас­ши­ре­на од­но­вре­мен­но со строи­тель­ст­вом ко­ло­коль­ни в 1907-1912 годы, архитектор Н.Д. Стру­ков), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы ста­ро­об­рядческой об­щи­ны По­мор­ско­го брач­но­го со­гла­сия (восточная часть - бывший мо­лит­вен­ный дом, 1884; западный при­твор с при­де­ла­ми и ко­ло­коль­ня в нео­рус­ском сти­ле - 1911-1912 годы, архитектор И.Е. Бон­да­рен­ко). С конца 1970-х годов на бе­ре­гу Клязь­мы, на Ок­тябрь­ской площади, от­стро­ен но­вый городской центр с об­ще­ст­вен­но-административными зда­ния­ми (зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции, 1980).

Па­мят­ни­ки: «Бор­цам ре­во­лю­ции» (1923; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1970 году), В.В. Мая­ков­ско­му (1953, скульп­тор Н.П. Пус­ты­гин), М. Горь­ко­му (1954, Пу­сты­гин), С.М. Ки­ро­ву (1955, Н.В. Том­ский), А.С. Пуш­ки­ну (1957, Пус­ты­гин), «Па­мя­ти пав­ших в Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1941-1945 годов» (1975), уча­ст­ни­кам Мо­ро­зов­ской стач­ки 1885 года (1985, скульп­тор О.С. Ки­рю­хин, ар­хи­тек­то­ры В.А. Не­сте­ров, И.Б. Куз­не­цов, Ю.С. Ша­ров).

Московский государственный об­ла­ст­ной гу­ма­ни­тар­ный институт (ос­но­ван в 1940 году как учи­тель­ский институт, современное название с 2009 года), фи­лиа­лы московских ву­зов, в том числе Государственного университета тех­но­ло­гий и управ­ле­ния имени К.Г. Ра­зу­мов­ско­го, ме­ж­ду­народной выс­шей шко­лы биз­не­са МИРБИС, пред­ста­ви­тель­ст­во Московской государственной ака­де­мии ком­му­наль­но­го хо­зяй­ст­ва и строи­тель­ст­ва и др. Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1929). Городской вы­ста­воч­ный зал.

Про­изводство син­те­тических смол и пла­ст­масс (пред­прия­тия груп­пы ком­па­ний «Ме­та­фракс», в том числе за­вод «Кар­бо­лит»), ла­ко­кра­соч­ных ма­те­риа­лов и по­рош­ко­вых по­кры­тий (российско-голландское пред­при­ятие «Ак­зо Но­бель Ла­ко­кра­ска»), про­дук­ции для нужд ОПК (на­учно-про­из­водственные пред­при­ятия «Рес­пи­ра­тор» и КАМПО - оба вы­пус­ка­ют ки­сло­род­но-ды­ха­тель­ную ап­па­ра­ту­ру), обо­ру­до­ва­ния для сте­коль­ной промышленности, све­то­про­зрач­ных кон­ст­рук­ций и стек­ло­па­ке­тов, в том числе для транс­пор­та (ком­па­ния «Стек­ло­маш»), де­ко­ри­ро­ван­ной стек­ло­та­ры для про­дук­ции пар­фю­мер­но-кос­ме­тической и пи­ще­вой от­рас­лей (за­вод ком­па­нии «Гласс Де­кор»), элек­тро­ус­та­но­воч­ных, све­то­тех­нических из­де­лий и др. Важ­ное зна­че­ние со­хра­нило про­изводство тек­стиль­ной про­дук­ции: хлоп­ча­то­бу­маж­ных пря­жи, ни­тей, тка­ней (пред­при­ятия хол­дин­га ОРЕТЕКС), а так­же три­ко­таж­ных из­де­лий, штор, по­стель­ных при­над­леж­но­стей и др. Близ го­ро­да - круп­ные промышленные пред­при­ятия: Де­ми­хов­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод (деревня Де­ми­хо­во; ве­ду­щее российское пред­при­ятие по раз­ра­бот­ке и се­рий­но­му про­изводству пас­са­жир­ских элек­тро­по­ез­дов, вхо­дит в со­став ком­па­нии «Транс­маш­хол­динг»), за­вод «Оре­хо­во-Зу­ев­ской сте­коль­ной ком­па­нии» (поселок При­го­род­ный; стек­ло­та­ра).

Дополнительная литература:

Оре­хо­во-Зу­ев­ский ка­лен­дарь и за­пис­ная книж­ка на 1903-1917 гг. Оре­хо­во, 1903-1917;

Хол­мо­го­ров В.И., Хол­мо­го­ров Г. И. Ма­те­риа­лы для ис­то­рии церк­вей Вла­ди­мир­ской гу­бер­нии. М., 1911. Вып. 6. Отд. 3;

Оре­хо­во- Зу­ев­ский уезд Мо­с­ков­ской гу­бер­нии. Ис­то­ри­ко-эко­но­ми­че­ский сбор­ник. Оре­хо­во-Зуе­во, 1926;

Ефе­тов М.С. Го­род на Клязь­ме. Рай­он­ный центр Оре­хо­во-Зуе­во. М., 1941;

Ог­лоб­лин А.А. Оре­хо­во-Зуе­во в 1917 г. и те­перь. М., 1957;

Го­род на Клязь­ме. М., 1977;

Ли­зу­нов В.С. Церк­ви Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го рай­она. Оре­хо­во-Зуе­во, 1991;

он же. Ста­ро­об­ряд­че­ская Па­ле­сти­на: из ис­то­рии Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го края. Оре­хо­во-Зуе­во, 1992;

он же. «Мо­ро­зов­цы»: стра­ни­цы ис­то­рии оте­че­ст­вен­но­го фут­бо­ла. Оре­хо­во-Зуе­во, 1992;

Зем­ля Оре­хо­во- Зу­ев­ская. М., 1995;

Ко­но­ва­лов А.Д. За­пис­ки ста­ро­го оре­хов­ца. Оре­хо­во-Зуе­во, 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)