ОРЕХОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Советский художник и график.

Биография и творчество

Родился в 1913 году в Туле. Серьезное художественное образование Орехова началось в 1932 году с поступления в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Его наставниками были такие видные художники и педагоги, как Генрих Павловский, Борис Фогель, Семен Абугов. В 1939 году Орехов окончил институт и получил звание художника живописи. Его дипломной работой стала жанровая картина под названием “Отдых колхозников в обеденный перерыв на сенокосе”.

Вскоре после того, как молодой человек окончил курс по мастерской Александра Осмеркина , началась русско-финская война. Художник был призван в ряды Красной Армии. Затем он участвовал и в Великой Отечественной войне - был рядовым, воевал на Ленинградском фронте. За достойно пройденную службу Лев Орехов был награжден медалями - “За оборону Ленинграда” и “За победу над Германией”.

Представлять свои работы на суд общества Орехов начал сразу после окончания института, в 1939 году. Именно к этому моменту относится его первое участие в художественной выставке в Ленинграде. Затем военное время приостановило творческую реализацию молодого художника. Лев Орехов вернулся к работе в 1946 году. Тогда же его приняли в Ленинградский Союз художников.

Жанровый спектр его произведений был весьма широким - портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены. В 1950-е годы он много писал в технике пленэр, его работы были полны воздуха и света, смелый вдохновленные мазок кисти точно расставлял акценты в общей нежной атмосфере его картин. Позднее стиль Орехова несколько меняется. Его работы становятся более обобщенными, композиция - более декоративной и схематичной, усиливается графичность, условность рисунка.

Лев Николаевич, помимо собственно художественного творчества, занимался преподавательской деятельностью. Обратился он к этой сфере после войны. Так, во второй половине 1940-х он преподавал в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной . Работал он там на кафедре монументально-декоративной живописи. В 1950-е годы Орехов трудился в художественно-графическом педагогическом училище в Ленинграде.

Лев Николаевич Орехов скончался в 1992 году в северной столице.