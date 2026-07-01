ОРЕАДЫ, ОРЕСТИАДЫ (др.-греч. Ὀρε(ι)άδες, Ὀρεστιάδες, лат. Oreades)

В древнегреческой мифологии нимфы гор и гротов (от др.-греч. ὅρος «гора»).

Ореады могли называться по имени гор, на которых они обитали: Пелиады, Киферониды, Диктейские нимфы. Овидий говорит о сельской ореаде (Met., VIII, 787). По одной из версий, горные нимфы воспитывали Диониса (Eurip. Cycl., 5). К ореадам принадлежит нимфа Эхо (самая известная из них), с мифами о которой связывали происхождение эха.

Иллюстрация :

Ореада. Роспись на фарфоре. Конец XIX в. Дюссельдорф, Аукционный дом