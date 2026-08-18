Оре́шников, Алексей Васильевич

Оре́шников, Алексей Васильевич (09[21].09.1855, Москва — 03.04.1933, Москва) — российский историк, нумизмат, специалист по античным и средневековым русским монетам. Хранитель (с 1903 — главный хранитель), заведующий отделением монет, медалей и печатей Российского (с 1921 Государственного) исторического музея. Сотрудник Российской (c 1926 Государственной) академии истории материальной культуры. Член-корреспондент АН СССР (1928). Один из основоположников со­временной нумизматики . Систематизировал нумизматическую коллекцию Исторического музея. Нумизматические исследования О. отличает фундаментальный подход и умелое сочетание разных категорий источников. Реконструировал династическую историю Боспорского царства. Классифицировал монеты античных государств Северного Причерноморья и соседних варварских племен. Создал базовую типологию средневековых русских монет. Внес важный вклад в сохранение памятников истории и культуры в 1920‑e. Его дневник является важным источником по истории отечественной культуры 1915–1933.

Соч. : Описание древнегреческих монет, принадлежащих Императорскому Московскому университету. М., 1891; Императорский Российский исторический музей имени императора Александра III. Вып. I. Русские монеты до 1547 года. М., 1896; Дневник. 1915–1933. В 2 кн. М., 2010, 2011.

Лит. : Янин В. Л. Список печатных работ А. В. Орешникова // Нумизматический сборник. Часть первая. М., 1955. С. 13–20. Е. В. Захаров.