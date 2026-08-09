ОРДЫНСКИЕ ВЫЕЗДЫ

ОРДЫНСКИЕ ВЫЕЗДЫ - в XIII-XV веках поездки русских князей и митрополитов к великим ханам Монгольской империи в город Каракорум , а с 1260-х годов - в столицу или кочевую ставку ханов Золотой Орды.

Об­у­слав­ли­ва­лись не­об­хо­ди­мо­стью лич­ной яв­ки ко дво­ру ха­на для по­лу­че­ния яр­лы­ков хан­ских. «Ордынские выезды» совершались в слу­чае сме­ны ха­на, вла­дель­ца кня­же­ст­ва или смер­ти великого кня­зя со­от­вет­ст­вую­ще­го кня­же­ст­ва. Кро­ме то­го, ха­ны име­ли пра­во вы­зо­ва русских кня­зей к сво­ему дво­ру. До­ро­га в город Ка­ра­ко­рум и об­рат­но за­ни­ма­ла до по­лу­то­ра лет, а про­дол­жи­тель­ность по­ез­д­ки в сто­ли­цу или ко­че­вую став­ку ха­нов Зо­ло­той Ор­ды ту­да и об­рат­но со­став­ля­ла в сред­нем около 6 месяцев. Во мно­гом имен­но ре­зуль­та­ты «Ордынских выездов» оп­ре­де­ля­ли пу­ти раз­ви­тия русских кня­жеств, в сто­ли­це Ор­ды окон­ча­тель­но ре­ша­лась судь­ба пре­тен­ден­тов на вели­кие и удель­ные кня­же­ния. Это спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию «Ордынских выездов» в не­отъ­ем­ле­мую часть по­ли­тической куль­ту­ры русских кня­жеств.

Пер­вым русским кня­зем, при­быв­шим ко дво­ру ха­на Ба­тыя в 1242 году, стал великий князь вла­ди­мир­ский Яро­слав Все­во­ло­до­вич, ко­то­рый, бу­ду­чи «по­званъ це­са­ремъ та­тарь­скимь Ба­ты­емъ, еде к не­му въ Ор­ду». 95 русских кня­зей со­вер­ши­ли в об­щей слож­но­сти 231 по­езд­ку к хан­ско­му дво­ру в 1242-1432 годах. Из­ве­ст­но, что дваж­ды сво­их му­жей со­про­вож­да­ли кня­ги­ни: Ма­рия Яро­слав­на, жена рос­тов­ско­го князя Бо­ри­са Ва­силь­ко­ви­ча, в 1277 году и Ва­си­ли­са Дмит­ри­ев­на, жена великого князя вла­ди­мир­ско­го Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча, в 1295-1296 годах. В XIV веке не­ко­то­рые русские кня­зья до­воль­но дол­го на­хо­ди­лись в Ор­де (в за­лож­ни­ках или из­гна­нии), при этом другие кня­зья час­то ез­ди­ли в став­ку ха­на, но пре­бы­ва­ли там не боль­ше по­ло­жен­но­го вре­ме­ни. Боль­шин­ст­во «Ордынских выездов» при­шлось на 1330-1340-е годы - вре­мя прав­ле­ния ха­нов Уз­бе­ка и Джа­ни­бе­ка. Во вре­мя так называемой ве­ли­кой за­мят­ни в Ор­де (1360-1370-е годы) чис­ло «Ордынских выездов» и про­дол­жи­тель­ность пре­бы­ва­ния русских кня­зей в став­ке зна­чи­тель­но сократи­лись.

Боль­ше все­го «Ордынских выездов» (по 8 раз) со­вер­ши­ли рос­тов­ский (пра­вил в 1238-1277 годах) князь Бо­рис Ва­силь­ко­вич, мо­с­ков­ский князь и великий князь вла­ди­мир­ский Се­мён Ива­но­вич Гор­дый. По 7 раз «Ордынские выезды» пред­при­ня­ли князь Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич, мо­с­ков­ский князь и великий князь вла­ди­мир­ский Иван II Ива­но­вич . Наи­бо­лее дли­тель­ное вре­мя в Ор­де в послед­ней четверти XIV - начале XV веков про­ве­ли, бу­ду­чи за­лож­ни­ка­ми и из­гнан­ни­ка­ми, ни­же­го­род­ско-суз­даль­ские кня­зья Се­мён Дмит­рие­вич (поч­ти 9 лет) и его брат Ва­си­лий Дмит­рие­вич Кир­дя­па (бо­лее 6 лет). 5 лет при ор­дын­ском дво­ре на­хо­дил­ся великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий I Дмит­рие­вич.

«Ордынские выезды» русских кня­зей ино­гда за­кан­чи­вались их ги­бе­лью в Ор­де. Так, в 1246 году в став­ке Ба­тыя каз­нили чер­ни­гов­ского князя Ми­ха­ила Все­во­ло­до­вича, от­ка­зав­ше­го­ся вы­пол­нить тра­диционные язы­чес­кие об­ря­ды мон­го­лов, не­при­ем­ле­мые для пра­во­слав­но­го че­ло­ве­ка; в том же го­ду в Ка­ра­ко­ру­ме от­равили Яро­слава Все­во­ло­до­вича. Все­го в хо­де «Ордынских выездов» в Ор­де бы­ли каз­не­ны 10 русских кня­зей, в том числе 4 пред­ста­ви­те­ля твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей - Ми­ха­ил Яро­сла­вич (1318), Дмит­рий Ми­хай­ло­вич (1326), Алек­сандр Ми­хай­ло­вич с сы­ном Фё­до­ром (1339).

С начала XV века в свя­зи с ос­лаб­ле­ни­ем хан­ской вла­сти в Ор­де на­блю­да­ет­ся рез­кое умень­ше­ние чис­ла «Ордынских выездов». Ха­ны ока­за­лись уже не в со­стоя­нии на­пря­мую ре­шать судь­бы русских кня­жеств, и кня­зья боль­ше не ви­де­ли не­об­хо­ди­мо­сти от­прав­лять­ся в даль­нее и опас­ное пу­те­ше­ст­вие. По­след­ние «Ордынские выезды» со­стоя­лись в 1431-1432 годах и бы­ли пред­при­ня­ты великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем и его дя­дей зве­ни­го­род­ско-га­лиц­ким князем Юри­ем Дмит­рие­ви­чем.

Ве­ро­ят­но, с 1313/1314 годов и до 1359 года су­ще­ст­во­вал по­ря­док обя­зательного по­се­ще­ния мит­ро­по­ли­том вновь взо­шед­ше­го на пре­стол ха­на для по­лу­че­ния яр­лы­ка. Во вре­мя «Ордынскихе выездов» русские мит­ро­по­ли­ты по­лу­ча­ли от ха­нов на­ло­го­вые льго­ты для русской Це­рк­ви, под­тве­рж­де­ние не­при­кос­но­вен­но­сти пра­во­слав­ной ве­ры и прав пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва. В от­вет руссские свя­щен­но- и цер­ков­но­слу­жи­те­ли до­лж­ны бы­ли мо­лить­ся за сво­их сю­зе­ре­нов - ха­нов и весь род Джу­чи­дов. Кро­ме то­го, мит­ро­по­ли­ты со­вер­ша­ли тран­зит­ные по­ез­д­ки по тер­ри­то­рии Зо­ло­той Ор­ды, ко­то­рые со­про­вож­да­лись по­се­ще­ни­ем став­ки ха­на. В ис­точ­ни­ках на­дёж­но за­фик­си­ро­ва­ны 11 по­ез­док глав РПЦ в став­ку ха­на или про­ез­дов че­рез Ор­ду: Ки­рил­ла II (III) (1267), Мак­си­ма (1283/1284), Пет­ра (1313-1314 годы), Фео­гно­ста (1333/1334, 1342/1343, 1351 годы), Алек­сия (1354, 1356, 1357), Пи­ме­на (1385/1386, 1389). Кро­ме то­го, в 1347 году хан­ша Тай­ду­ла вы­да­ла яр­лык не­кое­му «мит­ро­по­ли­ту Иоан­ну» (его лич­ность не ус­та­нов­ле­на), а в 1379 году че­рез тер­ри­то­рию Ор­ды в Кон­стан­ти­но­поль про­ехал кан­ди­дат на мит­ро­по­лию Ми­тяй.

Дополнительная литература:

Эк­зем­п­ляр­ский А.В. Ве­ли­кие и удель­ные кня­зья Се­вер­ной Ру­си в та­тар­ский пе­ри­од, с 1238 по 1505 г. СПб., 1889–1891. Т. 1–2;

На­со­нов А.Н. Мон­го­лы и Русь. М.; Л., 1940;

Че­реп­нин Л.В. Об­ра­зо­ва­ние рус­ско­го цен­тра­ли­зо­ван­но­го го­су­дар­ст­ва в XIV–XV вв. М., 1960;

Бе­ло­зе­ров И. В. Рус­ские мит­ро­по­ли­ты и ха­ны Зо­ло­той Ор­ды: си­сте­ма от­но­ше­ний // Ве­ст­ник Мо­сков­ско­го уни­вер­си­те­та. Се­рия 8. Ис­то­рия. 2003. № 3.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)