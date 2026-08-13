Орды́нский пери́од в ру́сской исто́рии

Орды́нский пери́од в ру́сской исто́рии — период политического подчинения земель средневековой Руси правителям Монгольской империи и Золотой Орды . После смерти Угедей-­каана ( русс. Угэдэя , 1241) и завершения западного похода (1242) Бату (Батый) со своим улусом обосновался на Нижней Волге. Ко всем князьям древнерусских земель, подвергшихся нашествию (1237–1241), были отправлены послы с требованием явиться к хану. Ярослав Всеволодович стал первым русским князем, получившим от Батыя ярлык (верительную грамоту) на великое княжение (1243). Все прочие князья должны были подчиняться ему. С этого времени отношения между княжествами регулировали ордынские правители.

Ханы старались соблюдать существовавшие до них традиции престолонаследия на Руси, но, если это было необходимо Орде, традиционный порядок мог нарушаться. При этом многое зависело от внутренних противоречий внутри самой правящей династии Чингиcидов. В 1317 московский князь Юрий Данилович получил от хана Узбека ярлык на великое княжение. Это совпало с проведением Узбеком так называемой административной реформы. Отстранив своих родственников-­Чингиcидов от управления, он передал власть в 22 улусах, входивших в состав Золотой Орды, представителям местной родовой аристократии — с правом наследования подчиненных ими земель. Не исключено, что великий князь Владимирский по этой реформе становился одним из четырех улус-беков или карачи-­беков, которым подчинялись эмиры-­темники, возглавившие тумены (они заменили прежние улусы Золотой Орды). С этого времени великие князья (некоторые, женившись на Чингиcидках, получали статус гургана — зятя Чингиcидов) заняли самую высокую после прямых потомков Чингисхана позицию в среде ордынской аристократии. Им подчинялись удельные князья, по своему положению приравненные к нойонам-­эмирам (беклярибекам), управлявшим туменами. Контролируя расстановку сил в Сев.-Вост. Руси, ордынские ханы могли произвольно изменять границы и статус княжеств. Подобные изменения, в свою очередь, становились причиной междоусобных столкновений князей.

Для поддержания порядка в крупные города (в южных землях уже во 2‑й половине 1240‑х, на Северо-­Востоке — с 1260‑х) были направлены баскаки (ханские чиновники) в сопровождении вооруженных отрядов, состоявших не только из ордынцев, но и из местного населения. Главным (великим) считался баскак г. Владимира. Одной из функций (но не обязанностью) этих отрядов был конт­роль за сбором ордынского «выхода» (дани). Сбором дани занимались специальные ордынские служащие (таможники, поплужники и др.), а также откупщики, которыми могли быть торговцы или сами баскаки. Сбор и выплата «выхода» были упорядочены указом великого каана Менгке ( Мункэ ) (1252). С этой целью во 2‑й половине 1250‑х и в 1270‑х в северо-­восточных и северо-­западных землях Руси были проведены две переписи населения. Предписывалось не включать в перепись священнослужителей всех конфессий, лиц преклонного возраста и неспособных к труду. Богатые должны были платить дань в 7—10 раз больше, чем бедные. Писцам и сборщикам дани запрещалось брать взятки и взимать недоимки. Это, впрочем, не предотвращало злоупотреблений при сборе дани. Точные размеры ее в то или иное время известны лишь для нескольких княжеств. По мнению В. А. Кучкина, приблизительная общая сумма ордынской дани в конце XIV — начале XV в. составляла не менее 15 тыс. руб. в год, но размеры ее могли колебаться. В начале XIV в. обязанность по сбору ордынского «выхода» была переложена на великого князя. Одновременно была упразднена должность баскаков. В годы ослабления Орды (1361–1371, 1374–1380, 1479) дань не выплачивалась.

В период ордынского владычества на всей Руси продолжали действовать древнерусские правовые нормы, но эта территория попадала и в сферу действия ордынского права. Многие события в русско-­ордынских отношениях могут объясняться нормами ордынского права. В условиях провозглашенной Чингисханом на всей территории Великой Монгольской империи полной веротерпимости права и льготы, предоставлявшиеся митрополитам «всея Руси», закреплялись и подтверждались ханскими ярлыками (сохранилась лишь часть из них). Эта традиция сохранялась и после провозглашения ханом Узбеком ислама в качестве государственной религии Золотой Орды (1320).

Одной из наиболее тяжелых повинностей для Руси стала обязанность участвовать в ордынских военных кампаниях: во 2‑й половине XIII в. княжеские отряды в составе ордынских вой­ск предпринимали походы против Венгрии, Польши, Литвы и Византии, на Сев. Кавказ. Это воспринималось, с одной стороны, как «нужда великая», с другой — как почетное дело, приносившее князьям ощутимую выгоду. Ордынские набеги на русские земли часто были следствием княжеских или внутриордынских усобиц и совершались порой при участии княжеских «воев».

«Антитатарские» выступления до 2‑й половины XIV в. носили частный характер. Большинство из них было спровоцировано злоупотреблениями отдельных ордынских чиновников либо конфликтами между самими князьями. Законность власти ордынских ханов не подвергалась сомнению. Семейные связи с ордынской знатью считались почетными, поездки в Орду — «честью», а сами ордынцы воспринимались как «свои».

Ситуация изменилась во время «Великой замятни» в Орде (1359–1380) — междоусобной борьбы за ханский престол, когда в живых не осталось ни одного законного наследника из рода Батыя. Этим воспользовался князь Дмитрий Иванович (Донской ), который на время прекратил выплату ордынского «выхода». Попытки темника Мамая заставить Москву возобновить выплату дани привели к поражению ордынцев на р. Воже (1378) и на Куликовом поле (1380). Поддержка московским князем Дмитрием Ивановичем хана восточного крыла Джучи улуса (Золотой Орды) Тохтамыша , претендовавшего на власть над всем Улусом, и разгром вой­ска Мамая на некоторое время стабилизировали положение в Орде. Поражение Тохтамыша в борьбе с великим эмиром Тимуром (Тамерланом) и разорение главных экономических и политических центров Орды (1391) со временем стали причиной распада Улуса Джучи на ряд самостоятельных государств. Между ними началась борьба за золотоордынское «наследство». В ней активное участие приняло Московское великое княжество . С начала 1470‑х (1472 или 1476) князь Иван III Васильевич прекратил выплачивать дань главному претенденту на власть над всеми ордынскими территориями, хану Большой Орды Ахмату . Попытки Ахмата заставить Москву возобновить выплату «выхода» закончились «стоянием» на р. Угре (1480), после которого русские земли окончательно вышли из-под власти Орды.

Со времен Н. М. Карамзина существует традиция обозначать О. п. как «иго» ( букв . «ярмо»). Будучи оценочным, этот термин в то же время не проясняет характера зависимости русских княжеств от Орды. С одной стороны, русские князья находились в прямом безусловном подчинении ордынским ханам, входили в ордынскую административную иерархию. С другой — русские земли сохранили династическую и политическую преемственность с домонгольским временем. Ханы активно вмешивались в сферу междукняжеских отношений, однако данных о прямом вмешательстве ордынских властей в дела внутреннего управления княжеств слишком мало. Кроме того, отношения ордынских правителей и русских князей не были одинаковы на всем протяжении О. п.: очевидно, что в течение XIV в. степень зависимости уменьшалась. Не была она одинаковой и на разных русских землях: ситуация в южных, лесостепных районах сильно отличалась от той, что была в землях, удаленных от степи и в меньшей степени затронутых нашествием Батыя (как, например, в Новгородской земле).

Разрушение в ходе ордынского нашествия (1237–1241) и в последующие годы десятков древнерусских городов, гибель и пленение населения негативно повлияли на демографическое, хозяйственное, политическое и культурное положение древнерусских земель. Тем не менее с XIV в. начался процесс консолидации княжеств вокруг нескольких центров. К концу XV в. большая часть древнерусских земель вошла в состав двух крупных государств: великих княжеств Московского и Литовского.

Ист. : Тизенгаузен В. Г . Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884; Т. 2. М.–Л., 1941; Рашид-ад-­Дин . Сборник летописей. Т. 1–3. М.–Л., 1946–1960; Полное собрание русских летописей. Т. 1: Лаврентьевская летопись. 4‑е изд. М., 2001 [репр. изд.: Л., 1926–1928]; Т. 11: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. М., 2000 [репр. изд.: СПб., 1897]; Т. 12: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. М., 2000 [репр. изд.: СПб., 1901]; Т. 15: Рогожский летописец. Тверской сборник. М., 2000; Т. 18: Симеоновская летопись. М., 2007; Т. 25: Московский летописный свод конца XV века. М., 2004.

Лит. : Насонов А. Н. Монголы и Русь. История татарской политики на Руси. М., 1940; Кучкин В. А . Русь под игом: как это было? М., 1991; Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. М., 1998; Рудаков В. Н . Монголо-­татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. 2‑е изд., испр. и доп. М., 2014; Горский А. А . Москва и Орда. М., 2016; Селезнев Ю. В. «А переменит Бог Орду...» (Русско-­ордынские отношения в 1382–1434 гг.). 2‑е изд., испр. и доп. Воронеж, 2020. Е. Е. Зазнобина.