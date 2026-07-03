ОРДУБАДИ МАМЕД САИД
ОРДУБАДИ МАМЕД САИД (( азерб. Ordubadi); (псевдоним; настоящее имя Мамед Гаджи-ага оглы)) - азербайджанский писатель, государственный деятель, заслуженный деятель искусств Азербаджанской ССР (1938).
Сын учителя. По окончании школы работал на шелкопрядильных фабриках. В 1906 году переехал в город Джульфа, сотрудничал в сатирическом журнале «Молла Насреддин». Включился в революционную борьбу; в январе 1914 года выслан в Царицын. После Октябрьской революции 1917 года жил в Астрахани; с мая 1920 года - в Баку. Депутат ВС Азербайджанской ССР (1938).
Дебютировал как поэт (1903). В центре первых поэтических сборников - «Беспечность» (1906), «Родина и свобода» (1907, оба в Тифлисе) - призывы к свободе, критика невежества, обращение к истории своей родины. В романах «Путешествие двух мальчиков в Европу» (1908), «Несчастный миллионер» (1914) на примере феодального Ирана обличал деспотический строй, пропагандировал просветительские идеи. Основоположник азербайджанского исторического романа: эпопея «Тавриз туманный» (тома 1-4, 1933-1948 годы; русский перевод, книги 1-3, 1939-1940 годы), посвящённая национально-освободительному движению в Южном Азербайджане в начале XX века; трилогия «Сражающийся город» (1938), «Подпольный Баку» (1940; русский перевод 1980), «Мир меняется» (не окончен; 1949) - о революционной борьбе. В романе-эпопее «Меч и перо» (1946-1948 годы; русский перевод 1963) воссоздана жизнь и эпоха Низами Гянджеви. Исторические романы Ордубади отличаются занимательностью сюжета, в котором значительное место отведено любовным приключениям героев. Среди других произведений: пьесы, либретто опер и оперетт. Перевёл на азербайджанский язык поэму «Бахчисарайский фонтан» (1939) и драму «Борис Годунов» (1940) А.С. Пушкина и другое.
Награждён орденом Ленина (1942).