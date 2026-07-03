ОРДУБАДИ МАМЕД САИД

ОРДУБАДИ МАМЕД САИД (( азерб. Ordubadi); (псевдоним; настоящее имя Мамед Гаджи-ага оглы)) - азербайджанский пи­са­тель, государственный дея­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств Азербаджанской ССР (1938).

Сын учи­те­ля. По окон­ча­нии шко­лы ра­бо­тал на шел­ко­пря­диль­ных фаб­ри­ках. В 1906 году пе­ре­ехал в город Джуль­фа, со­труд­ни­чал в са­ти­рическом журнале «Мол­ла На­сред­дин». Вклю­чил­ся в ре­во­люционную борь­бу; в январе 1914 года вы­слан в Ца­ри­цын. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года жил в Ас­т­ра­ха­ни; с мая 1920 года - в Ба­ку. Де­пу­тат ВС Азербайджанской ССР (1938).

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1903). В цен­тре пер­вых по­этических сборников - «Бес­печ­ность» (1906), «Ро­ди­на и сво­бо­да» (1907, оба в Тиф­ли­се) - при­зы­вы к сво­бо­де, кри­ти­ка не­ве­же­ст­ва, об­ра­ще­ние к ис­то­рии сво­ей ро­ди­ны. В ро­ма­нах «Пу­те­ше­ст­вие двух маль­чи­ков в Ев­ро­пу» (1908), «Не­сча­ст­ный мил­лио­нер» (1914) на при­ме­ре феодального Ира­на об­ли­чал дес­по­тический строй, про­па­ган­ди­ро­вал про­све­титель­ские идеи. Ос­но­во­по­лож­ник азербайджанского ис­то­рического ро­ма­на: эпо­пея «Тав­риз ту­ман­ный» (тома 1-4, 1933-1948 годы; русский перевод, книги 1-3, 1939-1940 годы), по­свя­щён­ная национально-ос­во­бо­дительному дви­же­нию в Южном Азер­бай­джа­не в начале XX века; три­ло­гия «Сра­жаю­щий­ся го­род» (1938), «Под­поль­ный Ба­ку» (1940; русский перевод 1980), «Мир ме­ня­ет­ся» (не окончен; 1949) - о ре­во­люционной борь­бе. В ро­ма­не-эпо­пее «Меч и пе­ро» (1946-1948 годы; русский перевод 1963) вос­соз­да­на жизнь и эпо­ха Ни­за­ми Гянд­же­ви. Ис­то­рические ро­ма­ны Ордубади от­ли­ча­ют­ся за­ни­ма­тель­но­стью сю­же­та, в ко­то­ром зна­чительное ме­сто от­ве­де­но лю­бов­ным при­клю­че­ни­ям ге­ро­ев. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы, либ­рет­то опер и опе­ретт. Пе­ре­вёл на азербайджанский язык по­эму «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» (1939) и дра­му «Бо­рис Го­ду­нов» (1940) А.С. Пуш­ки­на и другое.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1942).