ОРДОНЬО III

Король Леона в 951 — 956 гг.

Его отцом был Рамиро II, младший сын Ордоньо II . Точная дата его рождения неизвестна.

Первоначально власть над Леоном перешла не к сыновьям Ордоньо II, а к его младшему брату Фруэле II. В 945 г. был устроен брак Ордоньо и Урраки Кастильской, призванный укрепить мир между Леонской короной и традиционно мятежным Кастильским графством.

В 951 году Рамиро II отрекся от престола в пользу младшего брата - Ордоньо, однако это решение оспорил их сводный брат Санчо. Среди союзников Санчо были король Наварры Гарсия I и зять Ордоньо граф Кастилии Фернан Гонсалес. Войска этого союза, однако, были разгромлены королем в 953 году.

Положение Ордоньо III осложнялось также внешними угрозами, поскольку в 950-х гг. на его владения регулярно нападали викинги и мавры.

Единственный сын Ордоньо Бермудо (рожденный в союзе с Арагонтой Пелайес), был малолетним, поэтому после смерти короля престол унаследовал его сводный брат Санчо, под именем Санчо I.

Иллюстрация:

Книжная миниатюра X века с изображением короля.