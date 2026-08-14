Ордо́ньо II

Ордо́ньо II ( исп. Ordoño II) (ок. 871–07.924, Леон, Испания) — король Галисии (910–914), король Леона (914–924). Получил в управление Галисию при жизни отца — Альфонсо III Великого , короля Астурии . Около 910 совершил первый успешный поход против мусульман. После возвращения вместе с братьями Гарсией и Фруэлой восстал против Альфонсо III, король был вынужден отречься от престола и разделить королевство: Гарсия получил Леон, Фруэла — Астурию, О. — Галисию. В 913 взял крепость Эворы, разорил город и, захватив пленных и добычу, вернулся в Галисию. Получил трон Леона после смерти короля Гарсии. Был провозглашен королем Леона (а не Астурии), центр королевства окончательно переместился в Леон. В 915, после успешного похода против мусульманских правителей Мериды и Бадахоса, повелел построить новый собор на месте королевской резиденции в Леоне. В 916 нанес еще одно поражение мусульманам в окрестностях Мериды. Кордовский правитель Абд-ар-­Рахман III ан-­Насир организовал экспедицию против Леона. В сражении с мусульманской армией близ Сан-­Эстебан-де-­Гормас (битва при Кастроморос) в сентябре 917 вой­ско О. одержало крупную победу. В 918 О. вместе с королем Памплоны (Наварры) Санчо I совершили поход против Туделы и Сарагосы, в результате которого удалось отвоевать г. Нахера. Последующие экспедиции мусульман, организованные для противодействия продвижению королей Леона и Наварры, были успешными: мусульмане взяли и разорили Осму, Клунию, Бургос, Калаорру, Нахеру. Армия О. потерпела крупное поражение в сражении в долине Вальдехункера (июль 920). В 921 и 923 О. и Санчо I вернули часть утраченных земель, в том числе Нахеру и Вигеру. После возвращения из очередного похода О. скончался и был похоронен в основанном им соборе. Сохранилось его захоронение с надгробием XIII в.

Лит. : Rodríguez Fernández J. García I, Ordoño II, Fruela I, Alfonso IV. Burgos, 1997. Г. А. Попова .