ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ
ОРДЕНА МОНАШЕСКИЕ - институты монашествующих в Римско-католической церкви.
Ордена монашеские объединяют монахов, принёсших вечные, или «торжественные», монашеские обеты (целомудрия, послушания и бедности), в отличие от других форм католического монашества (конгрегации религиозные, секулярные институты, общества апостольской жизни), предусматривающих принесение временных, или «простых», обетов. Для Орденов монашеских характерна особая структура, представляющая собой объединения общин (монастырей, приоратов, богаделен и т. п.), члены которых связаны общим уставом, утверждённым папой Римским, подчиняются через своих глав (супериоров), минуя диоцезальных епископов, непосредственно Святому Престолу. Ордена монашеские отличаются особенностями в богослужении и духовной традиции. Члены Орденов монашеских имеют особый отличительный хабит (одеяние).
В современной католической Церкви, помимо Орденов монашеских в узком смысле, действующих на основе древних монашеских уставов [бенедиктинцы и выделившиеся из них ордена, а также униатские (смотри Униатство) ордена антониан, василиан и мхитаристов], в понятие Орденов монашеских в широком смысле (хотя и неточном с точки зрения католического канонического права) могут включаться также ордена регулярных каноников (августинцы, премонстранты и другие; смотри также Каноник), нищенствующие ордена (доминиканцы, францисканцы, августинцы-эремиты, кармелиты и др.) и ордена регулярных клириков (иезуиты и др.). В средние века существовали и другие разновидности Орденов монашеских, например духовно-рыцарские ордена (иоанниты, тамплиеры, Тевтонский орден и др.), члены которых, помимо принесения обычных монашеских обетов, обязывались также с оружием в руках защищать христианство. Типологически эти Ордена монашеские относятся к регулярным каноникам (Тевтонский орден) либо к нищенствующим орденам (напр., иоанниты).
Первая попытка создания особой монашеской организации, объединяющей отдельные монастыри, относится к началу IX века - реформа Бенедикта Анианского, стремившегося создать сеть монастырей, объединённых идеей чистоты исполнения устава преподобного Бенедикта Нурсийского. Центром этой монашеской организации стало аббатство Инден (близ Ахена, основано в 814 или 817 году), созданное императором Людовиком Благочестивым для Бенедикта Анианского, а главой - сам Бенедикт. В 817 году он созвал в Ахене собор аббатов, на котором решались сугубо монастырские вопросы, без прямого участия епископата. Реформа Бенедикта Анианского ещё не подразумевала изъятия монастырей из юрисдикции местных епископов, а главенство Бенедикта базировалось на его личном авторитете и поддержке императора и не имело юридически закреплённых основ. Подобные реформы проводились в X веке в Лотарингии Герхардом Броньским и Иоанном из Горце, также создавшими объединения реформированных ими монастырей. Эти движения не имели дальнейшего развития и приходили в упадок со смертью их вдохновителей. Основой бенедиктинского ордена стала реформа бургундского аббатства Клюни, получившего (в 909 или 910 году) папскую экземпцию (прямое подчинение Риму). Все присоединявшиеся к Клюнийской реформе монастыри также выводились из юрисдикции местных епископов, а их настоятели подчинялись аббату Клюни и через него - папе. Аббат Клюни был главой всего сложившегося вокруг Клюни объединения монастырей. Однако присоединявшиеся к Клюни монастыри, количество которых неуклонно росло с распространением реформы за пределы Франции и Бургундии, имели свои обычаи (consuetudines), отличные от традиций Клюни. Попытки римских пап в XIII-XIV веках создать централизованный орден бенедиктинцев фактически не принесли успеха и привели к распаду бенедиктинцев (XV-XVII веках) на ряд внутренних подразделений - конгрегаций, отличающихся устройством (пожизненная или временная должность аббата) и духовной направленностью (акцент на молитву или учёные занятия).
Одновременно начиная с XI века от бенедиктинцев начал отделяться ряд Орденов монашеских, члены которых стремились к большему аскетизму и строгому применению бенедиктинского устава. Так, в 1-й половине XI века в Италии в рамках бенедиктинской традиции сложился орден камальдулов (камальдуленских эремитов), тяготевших к отшельническому и затворническому образу жизни, - в противовес клюнийским общежительным бенедиктинцам с их идеалом общественной молитвы. Орден камальдулов был основан святым Ромуальдом (умер в 1027 году) и получил развитие благодаря Петру Дамиани. Его центром стало аббатство Фонте-Авеллана близ Равенны. Сходные идеалы исповедовали и члены ордена картузианцев, сложившегося в конца XI - первой 1-й половины XII веков.
Во 2-й половине XI века от бенедиктинцев отделился орден цистерцианцев, получивший название от аббатства Сито [лат. Цистерциум (Cistercium)] в Шампани, ставшего их первой обителью. Особое распространение орден получил в середине XII века благодаря деятельности Бернарда Клервоского. Цистерцианцы выступали за возрождение сути бенедиктинского устава, которую они видели в физическом труде монахов и их социальном служении и миссионерстве. Орден получил строгую структуру внутреннего управления. В Новое время от цистерцианцев отделились ордена фельянтинцев (1577, упразднён в конце XVIII века) и траппистов (1664), отличавшиеся требованием более строгого аскетизма.
К XVIII веку в основном сложились также организации восточно-католических (униатских) монахов: мхитаристов (армяне-униаты), василиан (униаты греческого обряда) и антониан (марониты).
Большинство Орденов монашеских имеют и женскую линию, автономную, но находящуюся в определённой юридической зависимости от мужской.
К Орденам монашеским в узком смысле близко примыкают регулярные каноники, основой жизни для которых служит устав блаженного Августина. Традиция клириков, ведущих монашеский образ жизни, восходит к IV веку. В 816 году была сделана попытка объединить в подобия монастырских общин капитулы соборных церквей. Эта инициатива принесла первые плоды в конце XI века. К этому времени относится возникновение ордена регулярных каноников- августинцев. Уже в XII веке среди августинцев появились различные конгрегации (каноники аббатства Сен-Виктор в Париже; смотри Сен-викторская школа) и местные капитулы. Августинцы не имели единства управления, и только на местном уровне оно осуществлялось собранием капитулов. В противоположность им премонстранты (орден основан святым Норбертом Ксантенским в 1-й половине XII века в Северной Франции) заимствовали у цистерцианцев строгую систему централизов. коллегиального управления.
К XIII веку относится расцвет нищенствующих орденов (они отказывались от всякой собственности и существовали только за счёт милостыни): доминиканцев (основан в 1-й четверти XIII века), францисканцев (утверждён в 1209 году), сервитов (1233), августинцев-эремитов (возник в 1244 году, утверждён в 1256 году), тринитариев (1198) и др. Нищенствующие ордена имеют 3 ветви: монашеские (мужская и женская) и мирян, ведущих аскетическую жизнь, так называемых терциариев («третий орден»). Наиболее чётко эта структура прослеживается у доминиканцев. У францисканцев быстро произошло разделение (окончательно закреплено в 1517 году) на конвентуалов, допускавших смягчение требований орденского устава, и обсервантов, настаивавших на их строгом соблюдении. Орден кармелитов возник в XII веке в Палестине как организация эремитов (отшельников), однако позднее был реформирован как нищенствующий орден (1247), хотя и с акцентом на строгом удалении от мира и созерцательной жизни, в противовес другим нищенствующим орденам, которые активно занимались проповедью христианства и пастырской деятельностью. Члены ордена тринитариев посвятили себя в первую очередь попечению над христианами, находящимися в плену у иноверцев. Сходную цель преследовали и члены братства мерседариев.
Ордена регулярных клириков начали возникать в эпоху Контрреформации (первый из них - орден театинцев, 1524; наиболее известный - иезуиты). Их члены, не связанные, в отличие от монахов, обязанностью пребывать в затворе и совершать общинную литургию часов, посвятили себя пастырской деятельности, образованию и делам милосердия.
Духовно-рыцарские ордена, возникшие в XI-XIII веках в Палестине, Прибалтике и на Пиренейском полуострове, сыграли важную роль в событиях крестовых походов и Реконкисты. Однако к Новому времени все они были либо упразднены (тамплиеры), либо превратились в корпорации светской аристократии (испанские и португальские ордена), либо переключились на благотворительную деятельность (иоанниты, Тевтонский орден).
С развитием Реформации сократилась деятельность Орденов монашеских в Северной Европе, однако благодаря Великим географическим открытиям Ордена монашеские распространились в других районах мира, прежде всего в Америке, где они стали основной силой христианской миссии. Заметную роль как в миссионерской деятельности, так и в противостоянии Реформации играли иезуиты, а также нищенствующие ордена доминиканцев и францисканцев. Подобная активность в XVIII веке привела Ордена монашеские к конфликтам с правительствами многих государств, в результате чего ряд орденов был упразднён (некоторые возродились в XIX веке). В эпоху Просвещения и в XIX веке члены Орденов монашеских стали уделять всё большее внимание учёным занятиям и публикации древних христианских памятников (например, мавристы), социальной работе, созданию различных благотворительных учреждений. Реформа канонического права (1983), ликвидировав ряд формальных особенностей, характерных для Орденов монашеских, сблизила их с другими видами религиозных институтов Римско-католической церкви.
Дополнительная литература:
Карсавин Л.П. Монашество в средние века. СПб., 1912. М., 1992;
Dizionario degli istituti di perfezione / Ed. G. Pellicia, G. Rocca. Roma, 1974–2003. Vol. 1–10;
Leyser H. Hermits and the new monasticism: a study of religious communities in Western Europe 1000–1150. L., 1984;
Dall’eremo al cenobio... Mil., 1987;
Lesegretain C. Les grands ordres religieux: hier et aujord’hui. P., 1990;
Джордан Омэнн О.Р. Христианская духовность в католической традиции. Рим; Люблин, 1994;
Lawrence C.H. The friars: the impact of the early mendicant movement on Western society. L., 1994.