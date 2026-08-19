ОРДЕНА

ОРДЕНА (От латинского ordo - разряд, сословие, союз) - знаки отличия, почётные награды за подвиг, заслуги или выслугу лет.

Про­ис­хо­ж­де­ние Орденов как зна­ков от­ли­чия име­ет два ис­точ­ни­ка. Пер­вый из ис­точ­ни­ков свя­зан с ду­хов­но-ры­цар­ски­ми ор­де­на­ми, воз­ник­ши­ми во вре­мя кре­сто­вых по­хо­дов в XII веке по об­раз­цу ор­де­нов мо­на­ше­ских . С ги­бе­лью го­су­дарств кре­сто­нос­цев на Вос­то­ке и се­ку­ля­ри­за­ци­ей ор­де­нов в XIV-XVI веках они ут­ра­чи­ва­ли преж­ние функ­ции и пре­враща­лись в при­ви­ле­ги­рованные кор­по­ра­ции, член­ст­во в ко­то­рых бы­ло ста­тус­ной на­гра­дой. Вто­рой ис­точ­ник - со­зда­вае­мые с XIV века и воз­глав­ляе­мые мо­нар­ха­ми со­юзы дво­рян с ог­ра­ни­чен­ным чис­лом чле­нов, обя­зан­но­стью ры­цар­ско­го слу­же­ния и стро­го­го со­блю­де­ния ус­та­ва ор­де­на. Из­на­чаль­но ка­ва­лер мог со­сто­ять толь­ко в од­ном ор­де­не, но со вре­ме­нем ста­ла до­пус­кать­ся его при­над­леж­ность к другим ор­де­нам. Пер­вы­ми об­ще­при­знан­ны­ми свет­ски­ми ор­де­на­ми ста­ли английский Под­вяз­ки ор­ден (1348), бур­гунд­ский, а за­тем австрийский и испанский Зо­ло­то­го Ру­на ор­ден (1430), французский ор­ден Святого Ду­ха (1579).

Зна­ка­ми при­над­леж­но­сти к ор­де­ну, а впо­след­ст­вии зна­ка­ми на­гра­ды бы­ли кре­сты, ме­даль­о­ны или осо­бые ге­раль­дические фи­гу­ры. Ат­ри­бу­том выс­шей сте­пе­ни на­чи­ная с XVII века ста­ли се­реб­ря­ные или зо­ло­тые звёз­ды как об­раз Виф­ле­ем­ской звез­ды (пер­во­на­чаль­но звёз­ды бы­ли ши­ты­ми, в XIX веке поя­ви­лись ко­ва­ные, юве­лир­ной ра­бо­ты). Знак не­ко­то­рых ор­де­нов но­сил­ся на шее на зо­ло­той це­пи (ко­ли­че­ст­во её звень­ев оз­на­ча­ло ус­тав­ное чис­ло ка­ва­ле­ров ор­де­на или име­ло иной сим­во­лический смысл). Осо­бое зна­че­ние при­об­ре­ли ор­ден­ские лен­ты, их про­ис­хо­ж­де­ние и рас­цвет­ка вос­хо­дят к ры­цар­ским пла­щам или ман­ти­ям ка­ва­ле­ров. Лен­ты пер­вых Орденов ча­ще все­го бы­ли од­но­цвет­ны­ми. Их ши­ри­на и дли­на оп­ре­де­ля­лись сте­пе­нью на­гра­ды. Знак 1-й сте­пе­ни (боль­шой крест) под­ве­ши­вал­ся на ши­ро­кой че­рес­плеч­ной лен­те и рас­по­ла­гал­ся на бед­ре, как «па­ли­ца» или на­бед­рен­ник, ду­хов­ный меч свя­щен­но­слу­жи­те­лей или же пе­ре­вязь, на ко­то­рой но­си­ли меч вои­ны. Крест 2-й сте­пе­ни (в на­град­ной сис­те­ме за ним за­кре­пи­лось на­име­но­ва­ние «стар­ший офи­цер») но­сил­ся на шее на бо­лее уз­кой лен­те, ино­гда так­же в со­че­та­нии со звез­дой на гру­ди. Крест 3-й сте­пе­ни («ко­ман­дор») - на ещё бо­лее уз­кой лен­те и был мень­ших раз­ме­ров, кре­сты 4-й («офи­цер») и 5-й («ка­ва­лер») сте­пе­ней - в пет­ли­це. Клас­си­че­ским западно-ев­ропейским ва­ри­ан­том обо­зна­че­ния 4-й сте­пе­ни ста­ла ро­зет­ка на лен­те или ор­ден­ской ко­лод­ке.

Су­ще­ст­вен­ные пе­ре­ме­ны в на­гра­ж­де­нии Орденами про­изош­ли в конце XVII- начале XIX веков. В 1693 году французский ко­роль Лю­до­вик XIV уч­ре­дил во­енный ор­ден Святого Лю­до­ви­ка как офи­цер­скую на­гра­ду за бое­вые за­слу­ги или дол­го­лет­нюю служ­бу вне за­ви­си­мо­сти от знат­но­сти ка­ва­ле­ров. Ка­ва­ле­ры по­лу­ча­ли со­лид­ные де­неж­ные пре­мии. Позд­нее для на­град без­от­но­си­тель­но к про­ис­хо­ж­де­нию был уч­ре­ж­дён австрийский во­енный ор­ден Ма­рии Те­ре­зии (1757). В хо­де Великой французской ре­во­лю­ции Уч­ре­ди­тель­ное национальное со­б­ра­ние 30.7.1791 года от­ме­ни­ло все Ордена, ссы­ла­ясь на кон­сти­туционные прин­ци­пы ра­вен­ст­ва и един­ст­ва. На­по­ле­он Бо­на­парт мо­ди­фи­ци­ро­вал эту нор­му, из­дав в 1802 году дек­рет об ор­га­ни­за­ции По­чёт­но­го ле­гио­на и уч­ре­ж­де­нии По­чёт­но­го ле­гио­на ор­де­на для на­гра­ж­де­ния за во­енную доб­лесть и гражданские за­слу­ги. По­лу­чить на­гра­ду мог­ли лю­ди лю­бо­го ста­ту­са, но с 1808 году они удо­стаи­ва­лись воз­ро­ж­дён­но­го во Французской им­пе­рии дво­рян­ст­ва и мно­го­численных при­ви­ле­гий. Орден стал выс­шей на­гра­дой Фран­ции, со­хра­нял­ся при всех сме­нах вла­сти и вы­звал не­ма­ло под­ра­жа­ний в ми­ре.

В конце XVII - начале XX веков уч­ре­ж­да­ют­ся Ордена боль­шин­ст­ва современных го­су­дарств, в том числе не имев­ших их ра­нее. Это германские и итальянские го­су­дар­ст­ва, Поль­ша (1705), Осман­ская им­пе­рия (1799; ныне Тур­ция), Ни­дер­лан­ды (1806), Бра­зи­лия (1808), Персия (Иран; 1808), Люк­сем­бург (1841), Чер­но­го­рия (1853), Мо­на­ко (1858), Сан-Ма­ри­но (1859), Си­ам (1861; ны­не Таи­ланд), Мада­га­скар (1862), Сер­бия (1865), Ко­ро­лев­ст­во Га­вайи (1865; ны­не штат США), Эфио­пия (1874), Япо­ния (1875), Ру­мы­ния (1877), Бол­га­рия (1879), Ки­тай (1882), Ко­рея (1900), Ал­ба­ния (1914) и др. В 1868 году уч­реж­дён сар­дин­ский ор­ден Ко­ро­ны, ко­то­рый с са­мо­го на­ча­ла стал об­ще­на­цио­наль­ным Орденом объе­ди­нён­ной Ита­лии, су­щест­во­вал в этой стра­не на­ря­ду со ста­ры­ми са­войс­ки­ми ор­де­на­ми Бла­го­ве­ще­ния (Ан­нун­циа­ты) (1362) и Свя­тых Мав­ри­кия и Ла­за­ря (1572). С объ­е­ди­не­ни­ем Гер­ма­нии (1871) об­ще­на­цио­наль­ным стал прусский Же­лез­ный крест (су­щест­во­вал с 1813 года). Боль­шин­ст­во Орденов стран Вос­то­ка соз­да­ва­лись с за­им­ст­во­ва­ни­ем прин­ци­пов на­град­ных сис­тем ев­ропейских дер­жав. В Ос­ман­ской им­пе­рии был ос­но­ван ор­ден По­лу­ме­ся­ца, в Пер­сии - ор­ден Льва и Солн­ца, в Япо­нии - ор­ден Вос­хо­дя­ще­го Солн­ца, в Ки­тае - ор­ден Двой­но­го Дра­ко­на и др. В Япо­нии и Ки­тае ко­ли­че­ст­во сте­пе­ней Орденов (7 или 9) от­ра­жа­ло преж­нюю ие­рар­хическую сис­те­му долж­но­стей и зва­ний, а так­же сим­во­ли­ку свя­щен­ных чи­сел. В США Кон­гресс, апел­ли­руя к идеа­лам де­мо­кра­тии и ра­вен­ст­ва, в ка­че­ст­ве на­гра­ды ввёл не Ордена, а ме­да­ли, ко­то­рые и до­ны­не яв­ля­ют­ся выс­ши­ми на­гра­да­ми в стра­не (ме­даль По­чё­та, пре­зи­дент­ская ме­даль Сво­бо­ды и др.).

С уч­ре­ж­де­ни­ем австрийского ор­де­на Ра­бынь Доб­ро­де­те­ли (1662) и Звёзд­но­го кре­ста (1668) на­чи­на­ют по­яв­лять­ся Ордена спе­ци­аль­но для дам, из­на­чаль­но - для пред­ста­ви­тель­ниц цар­ст­вую­щих ди­на­стий и при­двор­ных. В XIX - начале XX веков ряд ев­ропейских го­су­дарств уч­ре­ж­да­ют так называемые ко­лони­аль­ные Ордена для жи­те­лей сво­их за­мор­ских вла­де­ний: английский ор­ден Звез­ды Ин­дии (1861), бельгийские ор­де­на Звез­ды Аф­ри­ки (1888) и Льва (1891), французский ор­ден Чёр­ной Звез­ды (1889), итальянский Ко­ло­ни­аль­ный ор­ден Звез­ды Ита­лии (1914), испвнский Гра­ж­дан­ский ор­ден Аф­ри­ки (1933) и др. По­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны не­ко­то­рые но­вые го­су­дар­ст­ва, об­ра­зо­вав­шие­ся по­сле рас­па­да им­пе­рий, воз­вра­ти­лись к ра­нее су­ще­ст­во­вав­шим у них Орденам (Поль­ша - к Бе­ло­го Ор­ла ор­де­ну и «Virtuti mili­tari»), дру­гие, не имев­шие Орденов пре­ж­де, соз­да­ва­ли их за­но­во на ос­но­ве национальной сим­во­ли­ки (Фин­лян­дия, При­бал­тий­ские го­су­дар­ст­ва, Че­хо­сло­ва­кия). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны стра­ны так называемого со­циа­ли­стического ла­ге­ря сле­до­ва­ли об­раз­цам советских Орденов: мно­го­численные ор­де­на Крас­но­го Зна­ме­ни, Крас­ной Звез­ды, Друж­бы, а так­же ор­де­на Кар­ла Мар­кса (ГДР), Ге­ор­гия Ди­мит­ро­ва (НРБ) и пр. По­сле рас­па­да СССР ряд вы­шед­ших из его со­ста­ва рес­пуб­лик вос­ста­новил до­со­вет­ские Ордена (все стра­ны Бал­тии). Отдельные го­су­дар­ст­ва со­хра­ни­ли не­ко­то­рые советские Ордена и мо­ди­фи­ци­ро­ва­ли их на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций (например, Бе­ло­рус­сия), боль­шин­ст­во стран по­шло по пу­ти соз­да­ния но­вых ор­де­нов. Азер­бай­джан, Ка­зах­стан, Турк­ме­ния и Уз­бе­ки­стан уч­ре­ди­ли Ордена в честь сво­их пер­вых пре­зи­ден­тов.

В XIX-XX веках в Западной Ев­ро­пе про­ис­хо­дил про­цесс «спе­циа­ли­за­ции» Орденов с их де­ле­ни­ем на Ордена во­ен­ные, гра­ж­дан­ские, за на­учные, тор­го­во-промышленные, сельскохозяйственные, ме­ди­цин­ские и другие за­слу­ги. В XX веке по­лу­чил своё за­вер­ше­ние про­цесс де­мо­кра­ти­за­ции на­град. Он за­клю­чал­ся в сня­тии со­слов­ных и ген­дер­ных ог­ра­ни­че­ний, уп­ро­ще­нии зна­ков, вве­де­нии ми­ниа­тюр­ных (фрач­ных) зна­ков Орденов или пла­нок как за­ме­ны Орденов в по­все­днев­ном но­ше­нии. Во­про­сы, свя­зан­ные с на­гра­ж­де­ни­ем Орденов, ре­гу­ли­ру­ют­ся пра­ви­ла­ми (ста­ту­та­ми). Во всех стра­нах на­гра­ж­де­ни­ем Орденов в со­от­вет­ст­вии со ста­ту­та­ми и по­ло­же­ния­ми ве­да­ют специальные уч­ре­ж­де­ния: ка­пи­ту­лы Орденов, кан­це­ля­рии мо­нар­хов, пре­зи­ден­тов и пр. Изу­че­ни­ем Орденов за­ни­ма­ет­ся фа­ле­ри­сти­ка.

Ор­де­на в Рос­сий­ской им­пе­рии.

Сис­те­ма российских им­пе­ра­тор­ских Орденов фор­ми­ро­ва­лась с конца XVII века. Бы­ли уч­ре­ж­де­ны: Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го ор­ден (конец 1690-х годов, пер­вое на­гра­ж­де­ние - 1699), Ека­те­ри­ны ор­ден (1713; для на­гра­ж­де­ния жен­щин), Алек­сан­д­ра Нев­ско­го ор­ден (1725), Ге­ор­гия ор­ден (1769; вру­чал­ся за во­ен. за­слу­ги), Вла­ди­ми­ра ор­ден (1782). В 1797 году к российским им­пе­ра­тор­ским Орденам за­ко­но­да­тель­но при­чис­лен Ан­ны ор­ден. В 1798-1801 годах про­из­во­ди­лись на­гра­ж­де­ния Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го ор­де­ном (уп­разд­нён в Рос­сии в 1817 году). В со­от­вет­ст­вии с «Ус­та­нов­ле­ни­ем о Рос­сий­ских Им­пе­ра­тор­ских ор­де­нах», ут­вер­ждён­ным 5(16).4.1797 года императором Пав­лом I, ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святой Ека­те­ри­ны, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Святой Ан­ны (пе­ре­чис­ле­ны в по­ряд­ке ус­та­нов­лен­но­го стар­шин­ст­ва) по­лу­чи­ли но­вые ста­ту­ты и бы­ли объ­е­ди­не­ны в де­лив­ший­ся на 4 клас­са (по чис­лу Орденов) Российский ка­ва­лер­ский ор­ден (при этом ор­де­на Святого Ге­ор­гия и Святого Вла­ди­ми­ра не бы­ли вклю­че­ны в чис­ло российских на­град). Об­ра­зо­ван Ка­пи­тул ор­ден­ский (в 1797-1798 годах на­зы­вал­ся Ор­ден­ской кан­це­ля­ри­ей) во гла­ве с канц­ле­ром из чис­ла ка­ва­ле­ров ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го [с 1892 года на­ря­ду с ор­ден­ским Ка­пи­ту­лом дей­ст­во­вал Комитет для рас­смот­ре­ния пред­став­ле­ний к вы­со­чай­шим на­гра­дам при Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии (в 1894 году пре­об­ра­зо­ван в Комитет о служ­бе чи­нов гражданского ве­дом­ст­ва и о на­гра­дах)]. Прин­ци­пи­аль­ные из­ме­не­ния в сис­те­ме Орденов про­изо­шли в прав­ле­ние императора Алек­сан­д­ра I, ко­то­рый ука­зом от 12(24).12.1801 года вос­ста­но­вил «во всей си­ле» ор­де­на Святого Вла­ди­ми­ра и Святого Ге­ор­гия, а в це­лом все российские Ордена сно­ва ста­ли рас­смат­ри­вать­ся как са­мо­стоя­тель­ные (а не как клас­сы еди­но­го Российского ка­валер­ско­го ор­де­на), хо­тя и под­ве­дом­ствен­ные об­ще­му ор­ден­ско­му Ка­пи­ту­лу. Ордена име­ли сво­их офи­циа­лов (чи­нов­ни­ков ор­де­на), сре­ди них - канц­лер, це­ре­мо­ний­мей­стер, сек­ре­тарь, ка­зна­чей и ге­рольд. У каж­до­го Ордена был свой ор­ден­ский храм. В но­ябре 1831 года к чис­лу российских им­пе­ра­тор­ских и цар­ских Орденов бы­ли при­чис­ле­ны поль­ские ор­ден Бе­ло­го Ор­ла и Ста­ни­сла­ва ор­ден. В 1831/32-1834 годах от­ли­чив­шие­ся при по­дав­ле­нии Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов на­гра­ж­да­лись «Поль­ским зна­ком от­ли­чия за во­ен­ные за­слу­ги» (точ­ная ко­пия ор­де­на «Virtuti militari»).

Ре­ше­ния о на­гра­ж­де­нии Орденом при­ни­мал им­пе­ра­тор: выс­ших чи­нов - по сво­ему ус­мот­ре­нию, ос­таль­ных - по пред­став­ле­нию ру­ко­во­ди­те­лей государственных ве­домств (кол­ле­гий, ми­ни­стерств, в во­енное вре­мя - ко­ман­дую­щих фрон­та­ми, глав­но­ко­ман­дую­щих российской ар­ми­ей). В XVIII веке по­дав­ляю­щее чис­ло на­гра­ж­дён­ных со­став­ля­ли дво­ря­не (из­ред­ка ка­за­ки), в XIX веке Ордена за осо­бые за­слу­ги и бла­го­тво­ри­тель­ность ино­гда по­лу­ча­ли так­же ме­ща­не, куп­цы и чи­нов­ни­ки не­дво­рян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния. Орденами мог­ли на­гра­ж­дать и свя­щен­но­слу­жи­те­лей (в этом слу­чае они име­но­ва­лись не ка­ва­ле­ра­ми, а со­при­чис­лен­ны­ми к Ордену). Великие кня­зья по­лу­ча­ли российские Ордена всех на­име­но­ва­ний, кро­ме ор­де­нов Святого Ге­ор­гия и Святого Вла­ди­ми­ра, при кре­ще­нии (великие княж­ны - ор­ден Святой Ека­те­ри­ны); кня­зья (и княж­ны) императорской кро­ви - ана­ло­гич­ные Ордена по дос­ти­же­нии ими со­вер­шен­но­ле­тия.

Пер­во­на­чаль­но на­гра­ж­де­ние лю­бым Орденом да­ва­ло пра­ва по­томственного дво­рян­ст­ва, с 1845 года они фак­ти­чес­ки при­об­ре­та­лись с по­лу­че­ни­ем Ордена не ни­же ор­де­на Святого Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни (за­ко­но­да­тель­но за­креп­ле­но в 1855 году), с 1900 года - не ни­же ор­де­на Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни. С 1874 года пра­ва по­томственного дво­рян­ст­ва рас­про­стра­ня­лись и на де­тей, ро­ж­дён­ных до по­лу­че­ния их от­ца­ми - ка­ва­ле­ра­ми Орденов по­томственного дво­рян­ст­ва. С 1845 года на­гра­ж­де­ние низ­ши­ми тре­мя сте­пе­ня­ми ор­де­на Святой Ан­ны, а с 1855 года и низ­ши­ми дву­мя сте­пе­ня­ми ор­де­на Святого Ста­ни­сла­ва ста­ло да­вать пра­ва лич­но­го дво­рян­ст­ва (в 1845-1855 годах на­гра­ж­де­ние ор­де­ном Святого Ста­ни­сла­ва 2-й и 3-й сте­пе­ни не про­из­во­ди­лось).

Ие­рар­хия ор­де­нов.

На­гра­ж­де­ние Орденами про­из­во­ди­лось, как пра­ви­ло, «в по­ряд­ке по­сте­пен­но­сти» - сна­ча­ла млад­ши­ми, за­тем стар­ши­ми. Два­ж­ды од­ним и тем же Орденом (од­но­го дос­то­ин­ст­ва) не на­гра­ж­да­ли. В свя­зи с этим Ордена де­ли­лись на сте­пе­ни стар­шин­ст­ва. К середине XIX века сло­жи­лась сле­дую­щая ие­рар­хия ор­де­нов: Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (с ал­ма­за­ми и без них), Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни, Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (с ал­ма­за­ми и без них), Бе­ло­го Ор­ла, Святого Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни, Святого Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни, Святой Ан­ны 1-й сте­пе­ни (с ал­ма­за­ми, под ко­ро­ной и без них), Святой Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни, Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни, Святого Вла­ди­ми­ра 3-й сте­пе­ни, Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни, Святого Вла­ди­ми­ра 4-й сте­пе­ни, Святой Ан­ны 2-й сте­пе­ни, Святого Ста­ни­сла­ва 2-й сте­пе­ни, Святой Ан­ны 3-й сте­пе­ни, Святого Ста­ни­сла­ва 3-й сте­пе­ни, Святой Ан­ны 4-й сте­пе­ни. Дам­ский ор­ден Святой Ека­те­ри­ны был со­пос­та­вим с пер­вы­ми тре­мя выс­ши­ми ор­де­на­ми.

По­ря­док но­ше­ния Орденов за­ви­сел от ор­ден­ской ие­рар­хии и фор­мы оде­ж­ды. 15(27).12.1889 года император Алек­сандр III ут­вер­дил «Пра­ви­ла но­ше­ния ор­де­нов, ме­да­лей и дру­гих зна­ков от­ли­чия», дей­ст­во­вав­шие до 1917 года. Со­глас­но им ор­ден­ские звёз­ды при мун­ди­рах и виц-мун­ди­рах ка­ва­ле­ра­ми но­си­лись в сле­дую­щем по­ряд­ке: ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святого Ге­ор­гия 1-й и 2-й сте­пе­ни, Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Бе­ло­го Ор­ла (не но­си­лась при на­ли­чии бо­лее вы­со­ких Орденов), Святого Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни (не но­си­лась при на­ли­чии Ордена 1-й сте­пе­ни), Святой Ан­ны 1-й сте­пе­ни (не но­си­лась при на­ли­чии бо­лее вы­со­ких Орденах), Святого Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни (не но­си­лась при на­ли­чии бо­лее вы­со­ких Орденов). При мун­ди­рах и виц-мун­ди­рах на шее но­си­лись Ордена стар­ших сте­пе­ней, сле­дую­щие по ран­гу но­си­лись на гру­ди. Ни­ко­гда не сни­ма­лись кре­сты ор­де­нов Святого Ге­ор­гия всех сте­пе­ней и Святого Вла­ди­ми­ра 2-й, 3-й (оба - на шее) и 4-й (на гру­ди) сте­пе­ни, крест с ме­ча­ми ор­де­на Святой Ан­ны 2-й (на шее) и 3-й (на гру­ди) сте­пе­ни, крест с ме­ча­ми ор­де­на Святого Ста­ни­сла­ва 1-й (на шее или на гру­ди), 2-й (на шее) и 3-й (на гру­ди) сте­пе­ни (да­же при на­ли­чии бо­лее вы­со­ких сте­пе­ней). При сюр­ту­ках гражданского по­кроя на шею на­де­вал­ся лишь Орден стар­шей сте­пе­ни, а Ордена про­чих сте­пе­ней, но­си­мые на шее, не на­де­ва­лись; но­си­лась так­же звез­да ор­де­на Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни на гру­ди. На гру­ди вы­страи­ва­лись в ряд со­еди­нён­ные на ко­лод­ке в по­ряд­ке стар­шин­ст­ва млад­шие при дан­ной ком­би­на­ции кре­сты, сле­ва от них - но­си­мые при Орденах зна­ки от­ли­чия и ме­да­ли и, на­ко­нец, иностранные Ордена (раз­ре­ше­ние на их но­ше­ние да­вал российский им­пе­ра­тор).

Хо­тя Ордена не бы­ли фор­маль­но при­рав­не­ны к клас­сам Та­бе­ли о ран­гах 1722 года (кро­ме ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, от­несён­но­го в 1797 году не ме­нее чем к 3-му клас­су), в ста­ту­тах не­ко­то­рых из них по­яс­ня­лось ме­сто ка­ва­ле­ров сре­ди чи­нов­ных особ во вре­мя це­ре­мо­ний при вы­со­чай­шем дво­ре и во всех тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ях. Ка­ва­ле­ры ор­де­на Святого Вла­ди­ми­ра двух стар­ших сте­пе­ней «име­ли вход... с осо­ба­ми 4-го клас­са», а млад­ших сте­пе­ней - «с осо­ба­ми 6-го клас­са» (ес­ли они не име­ли бо­лее вы­со­ко­го чи­на), ка­ва­ле­ры ор­де­на Святого Ге­ор­гия двух низ­ших сте­пе­ней - вме­сте с пол­ков­ни­ка­ми (да­же ес­ли бы­ли в чи­не ни­же пол­ков­ни­ка), ка­ва­ле­ры двух выс­ших сте­пе­ней ор­де­на Святого Ге­ор­гия - с ге­не­рал-май­о­ра­ми (но вме­сте с тем поль­зо­ва­лись ис­клю­чительной при­ви­ле­ги­ей - име­ли та­кое же пра­во вхо­да при дво­ре, как и ка­ва­лер­гар­ды). Кро­ме то­го, воз­мож­ность по­лу­че­ния Ордена свя­зы­ва­лась с клас­сом чи­на на­гра­ж­дае­мо­го. Выс­шие Ордена мог­ли да­вать­ся лишь чи­нам 1-3-го клас­сов; ор­де­на Бе­ло­го Ор­ла, Святого Вла­ди­ми­ра 2-й сте­пе­ни и Святой Ан­ны 1-й сте­пе­ни - чи­нам не ни­же 4-го клас­са; ор­де­на Святого Ста­ни­сла­ва 1-й сте­пе­ни и Святого Вла­ди­ми­ра 3-й сте­пе­ни - чи­нам не ни­же 6-го клас­са и т. д. Ана­ло­гич­ным об­ра­зом ор­ден Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни да­вал­ся ге­не­ра­лам и пол­ков­ни­кам, 2-й сте­пе­ни толь­ко ге­не­ра­лам, а 1-й сте­пе­ни - лишь ге­не­рал-фельд­мар­ша­лам и пол­ным ге­не­ра­лам. Вме­сте с тем на­гра­ж­де­ние Орденом обыч­но со­кра­ща­ло срок вы­слу­ги сле­дую­ще­го чи­на.

С 1849 года име­на всех ка­ва­ле­ров ор­де­на Святоого Ге­ор­гия (на­чи­ная с 1769 года) за­но­си­лись на мра­мор­ные дос­ки в Ге­ор­ги­ев­ском за­ле Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца в Мо­ск­ве.

Ор­ден­ские зна­ки со­стоя­ли из трёх главных эле­мен­тов - кре­ста, звез­ды и лен­ты. Зо­ло­тые кре­сты бы­ли по­кры­ты крас­ной, бе­лой или си­ней эма­лью. В цен­тре их по­ме­щал­ся круг­лый ме­даль­он с изо­бра­же­ни­ем свя­то­го, его вен­зе­лей или дву­гла­во­го ор­ла. Все кре­сты бы­ли пря­мы­ми, не­ко­то­рые из них с рас­ши­ряю­щи­ми­ся или рас­се­чён­ны­ми кон­ца­ми; ис­клю­че­ние со­став­лял ор­ден Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, имев­ший ко­сой крест с изо­бра­же­ни­ем рас­пя­то­го апо­сто­ла. С 1845 года при на­гра­ж­де­нии Орденом лиц не­хри­сти­ан­ских ве­ро­ис­по­ве­да­ний изо­бра­же­ния свя­тых или их вен­зе­ля на ор­ден­ских зна­ках ста­ли за­ме­нять­ся дву­гла­вым ор­лом или другими сим­во­ла­ми. Ука­зом от 5(17).8.1855 года пред­пи­са­но до­пол­нять зна­ки ор­ден­ских на­град за во­енные под­ви­ги (кро­ме ор­де­на Святого Ге­ор­гия) изо­бра­же­ни­ем пе­ре­кре­щен­ных ме­чей. На кре­стах ор­де­нов Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и Бе­ло­го Ор­ла ме­чи рас­по­ла­га­лись свер­ху под ко­ро­ной, а на звёз­дах - в верх­ней их час­ти. На про­чих ор­ден­ских зна­ках, по­жа­ло­ван­ных за во­енные под­ви­ги, на­крест ле­жа­щие ме­чи по­ме­ща­лись по­се­ре­ди­не звез­ды и кре­ста. При по­лу­че­нии стар­ших сте­пе­ней этих же Орденов за гражданские за­слу­ги ме­чи с ра­нее по­лу­чен­ных за во­енную доб­лесть Орденов низ­ших сте­пе­ней пе­ре­но­си­лись на зна­ки бо­лее стар­ших сте­пе­ней и рас­по­ла­га­лись над кре­стом и звез­дой, что бы­ло от­ме­не­но 3(15).12.1870 года в свя­зи с раз­ре­ше­ни­ем но­сить Ордена с ме­ча­ми низ­ших сте­пе­ней вме­сте с Орденами выс­ших сте­пе­ней без ме­чей. В за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни Ордена кре­сты от­ли­ча­лись по раз­ме­ру и спо­со­бу но­ше­ния: крест 1-й сте­пе­ни но­сил­ся на бед­ре (на лен­те че­рез пле­чо), 2-й и 3-й сте­пе­ни (ор­де­на Святого Ге­ор­гия и Святого Вла­ди­ми­ра) - на шее, низ­ших сте­пе­ней - в пет­ли­це (на ле­вой сто­ро­не гру­ди) или на хо­лод­ном ору­жии. Звез­да обыч­но обо­зна­ча­ла выс­шую сте­пень Ордена, ис­клю­че­ние со­став­ля­ли звёз­ды ор­де­нов Святого Ге­ор­гия и Святого Вла­ди­ми­ра, обо­зна­чав­шие как 1-ю, так и 2-ю сте­пень. Звёз­ды но­си­лись на ле­вой сто­ро­не гру­ди, кро­ме ан­нин­ской, ко­то­рая по­ме­ща­лась на пра­вой сто­ро­не гру­ди. Они бы­ли зо­ло­ты­ми (ор­ден Святого Ге­ор­гия), се­реб­ря­ны­ми или ком­би­ни­ро­ван­ны­ми (ор­ден Святого Вла­ди­ми­ра); так­же мог­ли быть ши­ты­ми. Все Ордена име­ли лен­ты сво­ей осо­бой рас­цвет­ки. Для Орденов пер­вых сте­пе­ней (кро­ме ор­де­на Святого Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го) по­ла­га­лась ши­ро­кая (около 10 см) лен­та, ко­то­рая но­си­лась че­рез пле­чо - ле­вое (ор­де­на Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Бе­ло­го Ор­ла и Святой Ан­ны) или пра­вое (все ос­таль­ные), а кон­цы её скре­п­ля­лись ор­ден­ским зна­ком (кре­стом) на про­ти­во­по­лож­ном бед­ре. На­плеч­ные лен­ты обо­зна­ча­ли, на­ря­ду со звёз­да­ми, выс­шую сте­пень Ордена. На уз­ких лен­тах (ши­ри­ной от 2 до 5 см) со­от­вет­ствую­щих цве­тов но­си­лись кре­сты на шее и в пет­ли­це (на гру­ди). Крест ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го в осо­бо тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ях дол­жен был но­сить­ся так­же на це­пи юве­лир­ной ра­бо­ты, на­де­вав­шей­ся на шею, а лен­та ор­де­на Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни или ор­де­на Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни про­пус­ка­лась под мун­ди­ром по жи­ле­ту. С началу XIX века су­щест­вова­ла прак­ти­ка но­ше­ния ми­ниа­тюр­ных ко­пий Орденов - так называемых фрач­ных ор­де­нов.

До по­след­ней тре­ти XIX века зна­ки Орденов из­го­тав­ли­ва­лись юве­ли­ра­ми и ху­дож­ни­ка­ми, до 1820-х годов - не­ред­ко по за­ка­зу са­мих на­гра­ж­дён­ных. Зна­ки выс­ших Орденов час­то ук­ра­ша­лись брил­ли­ан­та­ми (с 1797 года за­пре­ща­лось са­мо­воль­но ук­ра­шать ор­ден­ские зна­ки дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми и пред­пи­сы­ва­лось обя­за­тель­но воз­вра­щать их в ор­ден­ский Ка­пи­тул в слу­чае смер­ти ка­ва­ле­ра), кре­сты бы­ли зо­ло­ты­ми и по­кры­ва­лись эма­лью. Ка­ж­дый знак пред­став­лял со­бой не­по­вто­ри­мое про­из­ве­де­ние искусства. На­чи­ная с 1820-х годов за­ка­зом ор­ден­ских зна­ков за­ни­мал­ся толь­ко ор­ден­ский Ка­пи­тул. В 1821 году он за­клю­чил кон­тракт на по­став­ку ор­ден­ских зна­ков с зо­ло­тых дел мас­те­ром Э. Пан­на­шем (дей­ст­во­вал до 1854 года). С 1836 года кон­трак­ты за­клю­че­ны с Й.В. Кей­бе­лем и Г.В. Кам­ме­ре­ром. С по­след­ней тре­ти XIX века на­ча­то про­из­вод­ст­во ор­ден­ских зна­ков на спе­циа­ли­зированных фаб­ри­ках (сре­ди них при­над­ле­жав­шие фир­мам А. Кей­бе­ля, «Эду­ард», Д.И. Оси­по­ва). С сентября 1916 года ор­ден­ские зна­ки из­го­тав­ли­ва­лись толь­ко из по­зо­ло­чен­ной брон­зы.

С 1797 года су­ще­ст­во­ва­ли специальные ор­ден­ские ка­пи­та­лы, скла­ды­вав­шие­ся главным образом из государственных ас­сиг­но­ва­ний и де­неж­ных взно­сов са­мих ка­ва­ле­ров (в 1860 году раз­мер взно­сов со­став­лял: при по­лу­че­нии ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го - 500 рублей, Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни - 450 рублей, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Святой Ека­те­ри­ны 1-й сте­пе­ни - 400 рублей, Бе­ло­го Ор­ла - 300 рублей и т. д.). За счёт этих ка­пита­лов на­зна­ча­лись пен­сио­ны «не­до­ста­точ­ным» ка­ва­ле­рам (их чис­ло бы­ло стро­го ли­ми­ти­ро­ва­но по ка­ж­до­му Ордену), де­ти ка­ва­ле­ров со­дер­жа­лись в специальных учеб­ных за­ве­де­ни­ях и т. п.

Ре­гу­ляр­но от­ме­ча­лись ор­ден­ские празд­ни­ки; бо­лее тор­же­ст­вен­но празд­но­ва­лись дни ор­де­нов Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (30 но­ября по старому стилю) и Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (26 но­ября по старому стилю), а так­же ус­та­нов­лен­ный в 1797 году об­щий ор­ден­ский празд­ник в день со­бо­ра Ар­хи­стра­ти­га Ми­хаи­ла и про­чих бес­плотных сил не­бес­ных (8 ноября по старому стилю). В 1797 году ка­ва­ле­рам и офи­циа­лам ор­де­нов Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святой Ека­те­ри­ны, Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го и Святой Ан­ны (с 1833 года и ор­де­на Святого Ге­ор­гия) ус­та­нов­ле­ны осо­бые па­рад­ные одея­ния для уча­стия в ор­ден­ских празд­ни­ках и осо­бых це­ре­мо­ни­ях при дво­ре. У ка­ва­ле­ров Орденов они не при­жи­лись (бы­ли не­обя­за­тель­ны, до­ро­ги и ар­ха­ич­ны), а у офи­циа­лов бы­ли обя­за­тель­ны для но­ше­ния на­ря­ду с осо­бы­ми долж­но­ст­ны­ми зна­ка­ми. Со вре­ме­нем па­рад­ные на­ря­ды офи­циа­лов ста­ли сво­его ро­да об­щим сим­во­лом для ка­ж­дой ор­ден­ской кор­по­ра­ции, за­ме­няв­шим во вре­мя це­ре­мо­ний ор­ден­ские одея­ния отдельных ка­ва­ле­ров. Для офи­циа­лов ор­де­на Святого Ста­ни­сла­ва (це­ре­мо­ний­мей­сте­ра, сек­ре­та­ря и двух ге­роль­дов) ста­ту­том 1839 года ус­та­нав­ли­вал­ся офи­ци­аль­ский знак в ви­де умень­шен­но­го кре­ста это­го Ордена 3-й сте­пе­ни, за­клю­чён­но­го в два зо­ло­тых об­ру­ча с вен­зе­ля­ми свя­то­го ме­ж­ду ни­ми. Це­ре­мо­ний­мей­стер но­сил этот знак на шее на лен­те Ордена 2-й сте­пе­ни, а сек­ре­тарь и ге­роль­ды - в пет­ли­це на лен­те Ордена 3-й сте­пе­ни. Ана­ло­гич­ные зна­ки име­ли по ста­ту­ту 1845 года офи­циа­лы ор­де­на Святой Ан­ны.

Канц­лер Орденов и чи­нов­ни­ки ор­ден­ско­го Ка­пи­ту­ла в ка­че­ст­ве обыч­ной официальной оде­ж­ды с декабря 1829 года име­ли гражд. мун­ди­ры тём­но-зе­лё­но­го сук­на с го­лу­бы­ми бар­хат­ны­ми во­рот­ни­ка­ми и об­шла­га­ми, с се­ре­б­ря­ным шить­ём осо­бо­го узо­ра и бе­лы­ми пу­го­ви­ца­ми с изо­бра­же­ни­ем звез­ды ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го. Зна­ки это­го Ордена канц­лер дол­жен был но­сить толь­ко на це­пи. В 1833 году в ка­че­ст­ве осо­бо­го зна­ка сво­его зва­ния канц­лер по­лу­чил трость чёр­но­го де­ре­ва с бе­лым из сло­но­вой кос­ти круг­лым на­бал­даш­ни­ком с изо­бра­же­ни­ем ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го на нём, по бо­ко­вым сто­ро­нам тро­сти рас­по­ла­га­лись 8 зо­ло­тых ан­д­ре­ев­ских кре­стов, ни­же - зо­ло­тое коль­цо с ан­д­ре­евской лен­той. Обер-це­ре­мо­ний­мей­стер всех Орденов но­сил при­двор­ный мун­дир, крест Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го на го­лу­бой лен­те на шее и ко­рот­кую епан­чу из зе­лё­но­го бар­ха­та. Це­ре­мо­ний­мей­сте­ры от­дель­ных Орденов так­же но­си­ли при­двор­ные мун­ди­ры, кре­сты со­от­вет­ст­вую­щих Орденов на шее и ко­рот­кие епан­чи; сек­ре­та­ри и ге­роль­ды - со­от­вет­ст­вую­щие ор­ден­ские кре­сты на лен­тах в пет­ли­це. Ге­роль­ды, кро­ме то­го, име­ли осо­бое празд­нич­ное «ге­рольд­ское одея­ние». В 1855-1856 годах раз­ра­бо­тан но­вый уни­фи­ци­рованный на­ряд ор­ден­ских цве­тов для ге­роль­дов всех Орденов с ук­руп­нён­ны­ми изо­бра­же­ния­ми ор­ден­ских зна­ков на гру­ди.

С 1770-х годов на ве­ду­щих фар­фо­ро­вых за­во­дах Рос­сии (за­вод Ф.Я. Гард­не­ра, Императорский фар­фо­ро­вый за­вод) из­го­тов­ля­лись специальныеор­ден­ские сер­ви­зы, ис­поль­зо­вав­шие­ся в дни ор­ден­ских празд­ни­ков.

Российские им­пе­ра­тор­ские и цар­ские Ордена упразд­не­ны Дек­ре­том ВЦИК и СНК РСФСР от 10(23).11.1917года «Об унич­то­же­нии со­сло­вий и гра­ж­дан­ских чи­нов», дек­ре­том СНК РСФСР от 16(29).12.1917 года «Об урав­не­нии всех во­ен­но­слу­жа­щих в пра­вах»; ор­ден­ский Ка­пи­тул - по­ста­нов­ле­ни­ем Нар­ко­ма­та иму­ществ РСФСР от 9(22).1.1918 года.

Ор­де­на Бе­ло­го дви­же­ния.

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов им­пе­ра­тор­ские и цар­ские Ордена для на­гра­ж­де­ния за во­енные за­слу­ги в бо­ях с РККА про­дол­жа­ли вру­чать в бе­лых ар­ми­ях А.В. Кол­ча­ка, Е.К. Мил­ле­ра и Н.Н. Юде­ни­ча (в Доб­ро­вольческой ар­мии, позд­нее и в Воо­руженных си­лах Юга Рос­сии счи­та­ли не­воз­мож­ным на­гра­ж­дать Орденом Российской им­пе­рии за от­ли­чия в бо­ях про­тив со­оте­че­ст­вен­ни­ков и на­гра­ж­да­ли чи­на­ми). В ря­де фор­ми­ро­ва­ний Бе­ло­го дви­же­ния бы­ли уч­ре­ж­де­ны но­вые на­гра­ды (в 1918 году - Знак от­ли­чия Пер­во­го Ку­бан­ско­го по­хо­да, Крест Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го, Крест Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла, в 1919 году - Крест храб­рых). Ба­ро­ном П.Н. Вран­ге­лем для на­гра­ж­де­ния за лич­ный под­виг в бою, при­вед­ший к во­енному ус­пе­ху, в 1920 году уч­ре­ж­дён ор­ден Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца двух сте­пе­ней (1-я сте­пень - для но­ше­ния на шее, 2-я - на гру­ди). На ор­ден­ском зна­ке в круг­лом ме­даль­о­не изо­бра­же­ние Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (для лиц не­хри­сти­ан­ско­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния - дву­гла­во­го ор­ла), де­виз - «Ве­рою спа­сет­ся Рос­сия», лен­та - бе­ло-си­не-крас­ная (ис­поль­зо­ва­лась так­же в ка­че­ст­ве кол­лек­тив­ной во­ин­ской на­гра­ды), по ста­ту­ту при­рав­ни­вал­ся к ор­де­ну Святого Ге­ор­гия, хо­тя но­сить­ся дол­жен был ни­же не­го. Ор­ден был воз­ро­ж­дён гла­вой Российского Императорского До­ма императором Ки­рил­лом Вла­ди­ми­ро­ви­чем в 1929 году и ре­фор­ми­ро­ван в 2001 году гла­вой Российского Императорского До­ма великой княжной Ма­ри­ей Вла­ди­ми­ров­ной, по­лу­чил на­име­но­ва­ние Имперский во­ен­ный ор­ден Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца, име­ет 3 сте­пе­ни. Ряд на­град и па­мят­ных зна­ков Бе­ло­го дви­же­ния уч­ре­ж­дён в эмиг­ра­ции.

Ор­де­на в СССР.

В Советской Рос­сии ста­ла соз­да­вать­ся собственная государственная на­град­ная ор­ден­ская сис­те­ма, пер­вые Ордена - «Крас­ное Зна­мя» (уч­ре­ж­дён ВЦИК 16.9.1918 года как выс­шая бое­вая на­гра­да под­раз­де­ле­ни­ям, от­ли­чив­шим­ся в бо­ях Гражданской вой­ны 1917-1922 годов) и «Тру­до­вое Крас­ное Зна­мя» (уч­ре­ж­дён 8-м Все­российским съез­дом Со­ве­тов 28.12.1920 года для по­ощ­ре­ния гра­ж­дан и тру­до­вых кол­лек­ти­вов в де­ле со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва). Ор­де­на Крас­но­го Зна­ме­ни (с различными вариациями названия) уч­ре­ж­да­лись так­же ЦИК других советских рес­пуб­лик: Азербайджанской ССР (1920), Армянской ССР (1921), Грузинской ССР (1923). С 1922 года су­ще­ст­во­вал ор­ден Крас­ной Звез­ды и Крас­но­го По­лу­ме­ся­ца 3 сте­пе­ней Бу­хар­ской народной советской рес­пуб­ли­ки, с 1924 года - ор­ден Крас­но­го Зна­ме­ни Хо­резм­ской ССР (в 1922 году Во­енный Крас­ный ор­ден Хо­резм­ской народной советской рес­пуб­ли­ки). На­ря­ду с ни­ми ЦИК советских рес­пуб­лик для на­гра­ж­де­ния за тру­до­вые за­слу­ги вве­ли ор­де­на Тру­да или Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни, ко­то­рые су­ще­ст­во­ва­ли в Украинской ССР и Грузинской ССР (с 1921 года), Азербайджанской ССР и Хо­резм­ской народной советской рес­пуб­ли­ке (с 1922 года), Армянской ССР (с 1923 года), Бе­ло­русской ССР (с 1924 года), Узбекской ССР (с 1925 года), Туркменской ССР (с 1926 года), Таджикской ССР (с 1930 года). В 1923 году уч­ре­ж­дён (вру­чал­ся с 1932 года) также ор­ден Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни ЗСФСР, еди­ный для вхо­див­ших в неё рес­пуб­лик. В 1933 году со­юз­ные рес­пуб­ли­ки ут­ра­ти­ли пра­во уч­ре­ж­дать Ордена, что ста­ло пре­ро­га­ти­вой ис­клю­чи­тель­но ЦИК СССР или его Пре­зи­диу­ма, с 1936 года - Пре­зи­диу­ма ВС СССР.

Ор­де­на «Крас­ное Зна­мя» и «Тру­до­вое Крас­ное Зна­мя» РСФСР в со­ста­ве СССР пре­об­ра­зо­ва­ны в об­ще­со­юз­ные Ордена - Крас­но­го Зна­ме­ни ор­ден (1924) и Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни ор­ден (1928). Со­юз­ная на­град­ная сис­те­ма бы­ла до­пол­не­на Крас­ной Звез­ды ор­де­ном, Ле­ни­на ор­де­ном (оба 1930), «Знак По­чёта» ор­де­ном (1935). В Великую Отечественную вой­ну уч­ре­ж­де­ны но­вые ор­де­на: Оте­че­ст­вен­ной вой­ны ор­ден, Су­во­ро­ва ор­ден, Ку­ту­зо­ва ор­ден, Алек­сан­д­ра Нев­ско­го ор­ден (все 1942), Бо­гда­на Хмель­ниц­ко­го ор­ден, Сла­вы ор­ден, «По­бе­да» ор­ден (все 1943), На­хи­мо­ва ор­ден, Уша­ко­ва ор­ден (оба 1944). В 1944 году вве­де­ны специальные на­гра­ды для мно­го­дет­ных ма­те­рей, в том числе выс­шая сте­пень от­ли­чия - зва­ние и ор­ден «Мать-ге­рои­ня», а так­же ор­ден «Ма­те­рин­ская сла­ва». Позд­нее уч­ре­ж­де­ны Ок­тябрь­ской Ре­во­лю­ции ор­ден (1967), Друж­бы на­ро­дов ор­ден (1972), «За служ­бу Ро­ди­не в Во­ору­жён­ных Си­лах СССР» ор­ден, Тру­до­вой Сла­вы ор­ден (оба 1974), «За лич­ное му­же­ст­во» ор­ден (1988). В 1988 году ор­ден «Знак По­чё­та» пе­ре­име­но­ван в По­чё­та ор­ден. Все­го в государственную на­град­ную сис­те­му СССР вхо­дил 21 ор­ден.

Вру­че­ние Орденов, как пра­ви­ло, про­из­во­ди­лось предсидетелем Пре­зи­диу­ма ВС СССР и его за­мес­ти­те­ля­ми. С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны оно осу­ще­ст­в­ля­лось так­же от име­ни ВС СССР пред­се­да­те­ля­ми Пре­зи­диу­мов ВС со­юз­ных и ав­то­ном­ных рес­пуб­лик, ис­пол­ко­мов об­ла­ст­ных, крае­вых Со­ве­тов де­пу­та­тов тру­дя­щих­ся, а так­же де­пу­та­та­ми ВС СССР по мес­ту жи­тель­ст­ва или ра­бо­ты на­гра­ж­дён­ных; в дей­ст­вую­щей ар­мии - чле­на­ми во­енных со­ве­тов фрон­тов, фло­тов, ар­мий и фло­ти­лий (Указ Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19.8.1941 года и др.). С 1942 года в Воо­руженных Си­лах ко­ман­до­ва­ние (от ко­ман­дую­ще­го фрон­том до ко­ман­ди­ра кор­пу­са) по­лу­чи­ло пра­во на­гра­ж­дать бой­цов не­ко­то­ры­ми во­енными Орденами не­по­сред­ст­вен­но в бое­вой об­ста­нов­ке, в та­ком слу­чае при­ка­зы о вру­че­нии на­гра­ды впо­след­ст­вии ут­вер­жда­лись Пре­зи­диу­мом ВС СССР. Ли­ше­ние гра­ж­дан государственных на­град про­из­во­ди­лось специальными по­ста­нов­ле­ния­ми ЦИК СССР или его Пре­зи­диу­ма, с 1936 года - Пре­зи­диу­ма ВС СССР на ос­но­ва­нии су­деб­ных при­го­во­ров. Ордена мог­ли по­лу­чить как отдельные ли­ца (в пра­ве на на­гра­ду жен­щи­ны бы­ли урав­не­ны с муж­чи­на­ми), так и про­из­водственные кол­лек­ти­вы, государственные уч­ре­ж­де­ния, рес­пуб­ли­ки, го­ро­да, во­ин­ские под­раз­де­ле­ния и др. Вме­сте с Орденом вру­ча­лись гра­мо­та и сви­де­тель­ст­во о на­гра­ж­де­нии, с 1930 года - ор­ден­ская книж­ка (с 1943 года ос­та­ва­лась в се­мье по­гиб­ше­го или умер­ше­го, а ор­ден­ские зна­ки, кро­ме зна­ка ор­де­на Отечественной вой­ны, воз­вра­ща­лись в Пре­зи­ди­ум ВС СССР; с 1977 года все ор­ден­ские зна­ки ос­та­ва­лись в се­мье умер­ших на­гра­ж­дён­ных или по­смерт­но на­гра­ж­дён­ных).

Гра­ж­да­не, удо­сто­ен­ные Ордена, име­ли ряд при­ви­ле­гий и льгот: еже­ме­сяч­ные вы­пла­ты оп­ре­де­лён­ных (для ка­ж­до­го Ордена раз­ных) де­неж­ных сумм, льго­ты при оп­ла­те жи­лой пло­ща­ди и ис­чис­ле­нии ста­жа ра­бо­ты при ухо­де на пен­сию, ос­во­бо­ж­де­ние от по­до­ход­но­го на­ло­га, бес­плат­ный про­езд один раз в год до мес­та на­зна­че­ния и об­рат­но железнодорожным или вод­ным транс­пор­том, бес­плат­ный про­езд на городском транс­пор­те и др. Больша часть при­ви­ле­гий и льгот от­ме­не­на Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 10.9.1947 года (кро­ме льгот для на­гра­ж­дён­ных ор­де­на­ми Сла­вы 3 сте­пе­ней и «Мать-ге­рои­ня», с 1974 года - так­же орде­на­ми Тру­до­вой Сла­вы и «За служ­бу Ро­ди­не в Во­ору­жён­ных Си­лах СССР» 3 сте­пе­ней). Во­ен­но­слу­жа­щие - ка­ва­ле­ры ор­де­нов Сла­вы 3 сте­пе­ней име­ли так­же пра­во на при­свое­ние вне­оче­ред­но­го во­ин­ско­го зва­ния и пра­во но­сить мун­дир в от­став­ке.

Пра­ви­ла но­ше­ния Орденов ут­вер­жде­ны Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 19.6.1943 года (но­вая ре­дак­ция 28.3.1980 года). На ле­вой сто­ро­не гру­ди но­си­лись: в верх­нем ря­ду - зна­ки осо­бо­го от­ли­чия «Зо­ло­тая Звез­да» ме­даль и «Серп и Мо­лот» ме­даль, ни­же - зна­ки ор­де­нов «Мать-ге­рои­ня», «Ма­те­рин­ская сла­ва» 1, 2, 3-й сте­пе­ни; в сле­дую­щем ря­ду - спра­ва на­ле­во ор­де­на Ле­ни­на, Окт. Ре­во­лю­ции, Крас­но­го Зна­ме­ни, Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни, Друж­бы на­ро­дов, «Знак По­чё­та», Сла­вы 1, 2, 3-й сте­пе­ни, Тру­до­вой Сла­вы 1, 2, 3-й сте­пе­ни. Выс­ший во­енный ор­ден «По­бе­да» но­сил­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди на 12-14 см вы­ше поя­са. На пра­вой сто­ро­не гру­ди но­си­лись: в верх­нем ря­ду сле­ва на­пра­во ор­де­на Су­во­ро­ва, Уша­ко­ва, Ку­ту­зо­ва, На­хи­мо­ва, Бо­гда­на Хмель­ниц­ко­го 1-й сте­пе­ни, за­тем 2-й сте­пе­ни, по­сле них - 3-й сте­пе­ни; да­лее раз­ме­ща­лись ор­де­на Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Отечественной вой­ны 1-й и 2-й сте­пе­ни, Крас­ной Звез­ды, «За служ­бу Ро­ди­не в Воо­ру­жён­ных Си­лах СССР» 1, 2, 3-й сте­пе­ни. При на­ли­чии двух или не­сколь­ких Орденов од­но­го на­име­но­ва­ния и оди­на­ко­вой сте­пе­ни они раз­ме­ща­лись ря­дом. Ордена, не уме­щав­шие­ся в один ряд, пе­ре­но­си­лись в по­сле­дую­щие ря­ды. Иностранные Ордена при но­ше­нии рас­по­ла­га­лись ни­же советских ор­де­нов.

Фор­ма Орденов СССР - пя­ти­ко­неч­ная звез­да (вось­ми­ко­неч­ная у ор­де­на «За служ­бу Ро­ди­не в Во­ору­жён­ных Си­лах СССР») или овал. В ор­ден­ских зна­ках, уч­реж­дён­ных в Великую Отечественную вой­ну, ис­пользо­ва­на так­же фор­ма, об­ра­зо­ван­ная на­ло­жен­ны­ми друг на дру­га дву­мя пя­ти­ко­неч­ны­ми звёз­да­ми с по­во­ро­том ниж­ней по сво­ей оси на 36° по от­но­ше­нию к верх­ней. Ор­ден­ские зна­ки оваль­ной фор­мы при­кре­п­ля­лись к оде­ж­де с по­мо­щью 5-уголь­ных ко­ло­док, об­тя­ну­тых ор­ден­ской лен­той, зна­ки звез­до­об­раз­ной фор­мы - при по­мо­щи штиф­та и гай­ки (за ис­клю­че­ни­ем Ордена Сла­вы, имев­ше­го 5-уголь­ную ко­лод­ку), ор­де­на «Мать-ге­рои­ня», «Ма­те­рин­ская сла­ва» - при по­мо­щи ме­тал­лической фи­гур­ной ко­лод­ки, по­кры­той эма­лью. Для ка­ж­до­го Ордена (кро­ме ор­де­нов «Мать-ге­рои­ня» и «Ма­те­рин­ская сла­ва») уч­ре­ж­де­ны лен­ты оп­ре­де­лён­ных цве­тов. Это по­зво­ля­ло на­гра­ж­дён­ным вме­сто ор­ден­ских зна­ков но­сить ор­ден­ские лен­ты, ук­ре­п­лён­ные на специальных план­ках. Ор­ден­ская лен­та (как и сам Орден) на­гра­ж­дён­ных кол­лек­ти­вов, уч­ре­ж­де­ний, ор­га­ни­за­ций, во­ин­ских час­тей и со­еди­не­ний, рес­пуб­лик, кра­ёв, об­лас­тей, ок­ру­гов, го­ро­дов и на­се­лён­ных пунк­тов кре­пи­лась к их зна­ме­ни. В соз­да­нии ор­денских зна­ков уча­ст­во­ва­ли из­вест­ные ху­дож­ни­ки, скульп­то­ры, ар­хи­тек­то­ры, ме­даль­е­ры и юве­ли­ры. При раз­ра­бот­ке но­во­го Ордена про­во­ди­лись кон­кур­сы, ут­вер­жде­ние ос­но­вы ху­дожественного ре­ше­ния яв­ля­лось пре­ро­га­ти­вой Пре­зи­диу­ма ВС СССР. В ху­дожественной ком­по­зи­ции ор­ден­ских зна­ков вклю­ча­лись сим­во­лы Советского го­су­дар­ст­ва и государственные эмб­ле­мы (герб СССР, изо­бра­же­ние Крем­лёв­ской сте­ны с Мав­зо­ле­ем В.И. Ле­ни­на и др.), порт­рет­ные изо­бра­же­ния ис­то­рических лич­но­стей. В 1919-1941 годах ор­ден­ские зна­ки из­го­тав­ли­ва­лись на Ле­нинградском (до 1924 года - Пет­ро­град­ском) мо­нет­ном дво­ре, с 1941 года в его фи­лиа­ле в городе Крас­но­камск, с конца 1942 года на Московском мо­нет­ном дво­ре. В Великую Отечественную вой­ну государственные за­ка­зы на из­го­тов­ле­ние Орденов по­сту­па­ли так­же на другие пред­при­ятия (например, на за­вод «Пла­ти­на­при­бор»). Боль­шин­ст­во Орденов из­го­тав­ли­ва­лось из се­реб­ра 952-й про­бы, ис­поль­зо­ва­лось так­же зо­ло­то 583-й и 950-й про­бы, пла­ти­на 99,8-й и 99,93-й про­бы, Орден «По­бе­да», из­го­тов­лен­ный на Московской юве­лир­ной фаб­ри­ке, ук­ра­шен дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми - брил­ли­анта­ми и ру­би­на­ми. В про­из­вод­ст­ве Орденов ис­поль­зо­ва­лись тех­ни­ки зо­ло­че­ния, се­реб­ре­ния, чер­не­ния, мно­го­цвет­ной го­ря­чей эма­ли, а так­же руч­ная гра­ви­ров­ка, ог­ран­ка кам­ней. Советские Ордена, из­го­тав­ли­вав­шие­ся из дра­го­цен­ных ме­тал­лов, яв­ля­ют­ся вы­со­ко­ху­до­жественными про­из­ве­де­ния­ми де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го ис­кус­ст­ва.

Ор­де­на Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

На­град­ная сис­те­ма РФ фор­ми­ро­ва­лась на ос­но­ве Ука­за Пре­зи­ден­та РФ «О Ко­мис­сии по го­су­дар­ст­вен­ным на­гра­дам при Пре­зи­ден­те Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 29.12.1991 года, Ука­за Пре­зи­диу­ма ВС РФ «О го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 2.3.1992 года, а так­же Ука­за Пре­зи­ден­та РФ «О го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 2.3.1994 года и ут­вер­ждён­но­го этим Ука­зом «По­ло­же­ния о го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (но­вая ре­дак­ция - 6.1.1999 года, из­ме­не­ния и до­пол­не­ния от 27.6.2000, 17.4.2003, 25.11.2003, 5.10.2004, 28.6.2005, 12.8.2008, 2.12.2008 года). Ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми до­ку­мен­та­ми, ре­гу­ли­рую­щи­ми современную сис­те­му российских Орденов, яв­ля­ют­ся Указ Пре­зи­ден­та РФ «О ме­рах по со­вер­шен­ст­во­ва­нию го­су­дар­ст­вен­ной на­град­ной сис­те­мы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» от 7.9.2010 года и ут­вер­ждён­ное этим ука­зом но­вое «По­ло­же­ние о го­су­дар­ствен­ных на­гра­дах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (из­ме­не­ния и до­пол­не­ния от 29.3.2013 года). В ор­ден­ской сис­те­ме РФ на­шли от­ра­же­ние по­пыт­ки со­еди­нить не­ко­то­рые чер­ты и сим­во­лы на­град­ных сис­тем Российской им­перии и СССР. Вос­ста­нов­ле­ны ор­де­на Российской им­пе­рии - Святого Ге­ор­гия (1992) и Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1998). До 1994 года на­гра­ж­дён­ным вру­ча­лись ор­де­на СССР - Друж­бы на­ро­дов и «За лич­ное му­же­ство» с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми (на ор­ден­ских зна­ках от­сут­ст­во­ва­ла над­пись «СССР», герб СССР был за­ме­нён на герб РСФСР). Со­хра­не­ны советские во­енные Ордена - Ку­ту­зо­ва, На­хи­мо­ва, Су­во­ро­ва, Уша­ко­ва, а так­же Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (в 2010 году зна­ку Ордена воз­вра­щён внеш­ний вид кре­ста им­пер­ско­го Ордена нес­коль­ко умень­шен­но­го раз­ме­ра и на ко­лод­ке). Вме­сто советских ор­де­нов Друж­бы на­ро­дов, «Мать-ге­рои­ня», «Ма­те­рин­ская сла­ва», «За лич­ное му­же­ст­во» уч­ре­ж­де­ны Друж­бы ор­ден, Му­же­ст­ва ор­ден (оба 1994), «Ро­ди­тель­ская сла­ва» (2008). К но­вым Орденам от­но­сят­ся «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» ор­ден, Жу­ко­ва ор­ден, «За во­ен­ные за­слу­ги» ор­ден (все 1994); «За мор­ские за­слу­ги» (2002, для на­гра­ж­де­ния за заслу­ги в об­лас­ти изу­че­ния, ос­вое­ния и ис­поль­зо­ва­ния Ми­ро­во­го океана в ин­те­ре­сах обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны, обес­пе­че­ния её национальной безо­пас­но­сти, со­ци­аль­но-эко­но­мического и куль­тур­но­го раз­ви­тия, а так­же за боль­шой вклад в ук­ре­п­ле­ние морского. по­тен­циа­ла Рос­сии). Все­го в государственную на­град­ную ор­ден­скую сис­те­му РФ вхо­дит 15 ор­де­нов (2012). Она до­пол­ня­ет­ся зна­ка­ми осо­бо­го от­ли­чия - ме­да­лью «Зо­ло­тая Звез­да» к зва­нию Ге­рой Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции (с 1992 года) и зо­ло­той ме­да­лью «Ге­рой Тру­да Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (с 2013 года). Орден «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 1-й сте­пе­ни с це­пью яв­ляет­ся Зна­ком Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

На­гра­ж­де­ния Орденами про­из­во­дят­ся за за­слу­ги в об­лас­ти государственного строи­тель­ст­ва, эко­но­ми­ки, нау­ки, куль­ту­ры, искусства и про­све­ще­ния, ук­ре­п­ле­ния за­кон­но­сти, ох­ра­ны здо­ро­вья и жиз­ни, за­щи­ты прав и сво­бод гра­ж­дан, вос­пи­та­ния, раз­ви­тия спор­та, за зна­чительный вклад в де­ло за­щи­ты Оте­че­ст­ва и обес­пе­че­ние безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва, за ак­тив­ную бла­го­тво­рительную дея­тель­ность и иные за­слу­ги. Ре­ше­ние о на­гра­ж­де­нии при­ни­ма­ет Пре­зи­дент РФ. Ордена вру­ча­ют­ся Пре­зи­ден­том РФ или от его име­ни выс­ши­ми долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, ру­ко­во­ди­те­ля­ми ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств и кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний РФ, пре­зи­ден­та­ми государственных ака­де­мий на­ук, ко­ман­ди­ра­ми во­ин­ских час­тей, со­еди­не­ний, ко­ман­дую­щи­ми объ­е­ди­не­ния­ми. В слу­чае смер­ти на­гра­ж­дён­но­го ли­ца Орден и до­ку­мен­ты к не­му хра­нят­ся у на­след­ни­ков, при их от­сут­ст­вии воз­вра­ща­ют­ся в Ад­ми­ни­ст­ра­цию Пре­зи­ден­та РФ.

В со­от­вет­ст­вии с пра­ви­ла­ми но­ше­ния кре­сты выс­ших Орденов но­сят­ся на пле­че­вой лен­те, про­хо­дя­щей че­рез пра­вое пле­чо, - ор­де­нов Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (в осо­бо тор­же­ст­вен­ных слу­ча­ях - на ор­ден­ской це­пи), Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни, «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 1-й сте­пе­ни (ес­ли у на­гра­ж­дён­но­го нет других выс­ших Орденов). Звёз­ды ор­де­нов Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святого Ге­ор­гия и «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 1-й и 2-й сте­пе­ни рас­по­ла­га­ют­ся друг под дру­гом на ле­вой сто­ро­не гру­ди ле­вее и ни­же лю­бых ор­де­нов. Кре­сты ор­де­нов Святого Ге­ор­гия и «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 2-й и 3-й сте­пе­ни но­сят­ся на шей­ной лен­те. На ле­вой сто­ро­не гру­ди, ни­же зна­ков осо­бо­го от­ли­чия СССР и РФ, на 5-уголь­ных ко­лод­ках рас­по­ла­га­ют­ся ос­таль­ные Ордена по стар­шин­ству в по­ряд­ке убы­ва­ния: Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни, «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 4-й сте­пе­ни, Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, Су­во­ро­ва, Уша­ко­ва, Жу­ко­ва, Ку­ту­зо­ва, На­хи­мо­ва, Му­же­ст­ва, «За во­ен­ные за­слу­ги», «За мор­ские за­слу­ги», По­чё­та, Друж­бы, «Ро­ди­тель­ская сла­ва». На пра­вой сто­ро­не гру­ди но­сят­ся ор­де­на СССР без ко­ло­док. При на­ли­чии у ли­ца од­но­имён­ных Орденов различных сте­пе­ней но­сит­ся толь­ко на­гра­да бо­лее вы­со­кой сте­пе­ни, за ис­клю­че­ни­ем ор­де­на Святого Ге­ор­гия, ко­то­рый но­сит­ся все­гда. Ли­ца, на­гра­ж­дён­ные государственными на­гра­да­ми, за ис­клю­че­ни­ем зна­ков осо­бо­го от­ли­чия, мо­гут на ле­вой сто­ро­не гру­ди но­сить вме­сто Орденов их ми­ниа­тюр­ные ко­пии ус­та­нов­лен­ных раз­ме­ров или ор­ден­ские план­ки.

Ор­де­на Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, Святого Ге­ор­гия 1-й сте­пе­ни, «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 1-й сте­пе­ни из­го­тав­ли­ва­ет ФГУП Центр «Рус­ские ре­мёс­ла», ос­таль­ные Ордена, а так­же их ми­ниа­тюр­ные ко­пии - ФГУП «Го­знак».

В Российской Фе­де­ра­ции Ордена уч­ре­ди­ли так­же мно­гие субъ­ек­ты фе­де­ра­ции, об­щественные ор­га­ни­за­ции, по­ли­тические пар­тии; к ка­те­го­рии государственных на­град они не от­но­сят­ся.

Дополнительная литература:

Ис­то­ри­че­ский очерк рос­сий­ских ор­де­нов и сбор­ник ос­нов­ных ор­ден­ских ста­ту­тов. 2-е изд. СПб., 1892. М., 2008;

Винк­лер П.П. Очер­ки ис­то­рии ор­де­нов и зна­ков от­ли­чия в Рос­сии от Пет­ра Ве­ли­ко­го до на­ших дней. СПб., 1899. Вып. 1;

Квад­ри В.В., Ко­нар­жев­ский К. Г. Рос­сий­ские им­пе­ра­тор­ские и цар­ские ор­де­на. СПб., 1901;

Куз­не­цов А.А. Ор­де­на и ме­да­ли Рос­сии. М., 1985; Ду­ров В.А. Ор­де­на Рос­сии. М., 1993;

он же. Ор­де­на Рос­сий­ской им­пе­рии. М., 2007;

он же. Рус­ские на­гра­ды XVIII – на­ча­ла XX в. 3-е изд. М., 2008;

Ку­цен­ко А.Н., Смир­нов Ю.Д. Ор­де­на Со­вет­ских Рес­пуб­лик. До­нецк, 1996;

Мо­жей­ко И.В. На­гра­ды. М., 1998;

Ше­пе­лев Л.Е. Чи­нов­ный мир Рос­сии: XVIII – на­ча­ло XX в. СПб., 1999;

он же. Ти­ту­лы, мун­ди­ры, ор­де­на Рос­сий­ской им­пе­рии. М., 2004;

Бан­тыш- Ка­мен­ский Н.Н. Спи­ски ка­ва­ле­рам рос­сий­ских им­пе­ра­тор­ских ор­де­нов… 2-е изд. М., 2006;

Гав­ри­ло­ва Л.М., Ле­вин С.С. Ев­ро­пей­ские ор­де­на в Рос­сии. Ко­нец XVII – на­ча­ло XX в. М., 2007;

Ру­ди­чен­ко А.И. На­гра­ды и зна­ки Бе­ло­го дви­же­ния. М., 2008;

Спас­ский И.Г. Ино­стран­ные и рус­ские ор­де­на до 1917 г. М., 2009.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)