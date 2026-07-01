ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

История награды в советской России / СССР

Первоначально награда была учреждена VIII Всероссийским съездов Советов 28 декабря 1920 г., как награда для гражданских лиц в отличие от Красного Знамени РСФСР, дававшегося за военные подвиги. Полное наименование: орден «Трудового Красного Знамени» РСФСР. Эскиз награды разработал красноамеец С. И. Куклинский. Подобные награды вводились и в других советских республиках того времени. 24 марта 1921 г. появился отдельный декрет «О порядке награждения Орденом Трудового Красного Знамени». Первое награждение состоялось в июле 1921 г., орден вручили крестьянину Н. Менчукову, успешно спасший опоры Чигиринского моста, которым угрожал сильнейший ледокол. Через некоторое время после образования СССР, 7 сентября 1928 г. согласно постановлению ЦИК и СНК СССР учреждался общесоюзный орден «Трудовое Красное Знамя», дизайн был обновлен художником В.К. Куприяновым, но новую награду изготовили только в 1931 г., продолжая выдавать прежние знаки (в том числе в республиках) до конца 1933 г., когда это было запрещено. Большинство республиканских знаков впоследствии обменяли на общесоюзный. 15 сентября 1928 г. был принят его статут. В дальнейшем в него вносились изменения в 1936, 1943, 1947 и 1980 г. Награда была не только индивидуальной, но и коллективной, могла выдаваться повторно. Награда выдавалась за различные достижения в сфере народного хозяйства (трудовые подвиги и достижения, внедрение новаций и др. заслуг). В 1928 г. Орден Трудового Красного Знамени СССР № 1 получил коллектив Путиловского завода. С 1970 г. появилась практика награждения советских городов. Шесть раз орден вручался видному деятелю советского машиностроения Н. Н. Смелякову. До Великой Отечественной войны орден вручили около восьми тысяч раз, всего за время существования СССР около миллиона двухсот тысяч раз. Последним награду 21 декабря 1991 г. получил советский оперный и музыкальный режиссер И.Г. Шароев согласно указу Президента СССР М.С. Горбачева . Де факто орден был упразднен согласно Указу Президиума Верховного совета РФ от 2 марта 1992 г. № 2424-1, поскольку он отсутствовал в списке советских наград, которые решили вручать в России (утвержден постановлением Верховного совета РФ от 20 марта 1992 г.).