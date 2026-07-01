ОРДЕН СВЯТОГО ВЛАДИМИРА

История награды в Российской империи и СССР/РФ

Императрица Екатерина II учредила орден в 1782 г. в ознаменование 20-летия своего правления. правления. По статуту орден имел 4 степени и жаловался за военные и гражданские заслуги. Девиз ордена – «Польза, честь и слава». Капитульным храмом ордена стал Вознесенский (Софийский) собор в Царском селе (с 1845 г. Князь-Владимирский собор в столице). Первоначально из всех кавалеров ордена была сформирована дума, занимавшаяся рассмотрением заслуг кандидатов для вручения награды. Вопрос решался простым большинством голосов. В 1789 г. Екатерина II в особом указе обговорила отличие военной награды 4-й степени (для отличия от гражданских заслуг) в виде банта из орденской ленты. Первым кавалером ордена с бантом стал капитан-лейтенант Д.Н. Сенявин, получивший награда 30 июня 1789 г. Во время правления Павла I в 1797 г. вышло «Установление об орденах», в котором награда отсутствовала и не вручалась. После восшествия на престол Александра I награждения были возобновлены. В 1845 г. Николай I утвердил новый статут, согласно которому орден 1-й степени являлся вторым по старшинству после Андрея Первозванного (самой высшей награды Российской империи). Кроме этого любая степень давала право кавалеру на получение потомственного дворянства. С 1855 г. награда за военные заслуги получила скрещенные мечи, ношение бантов было отменено, но лишь на два года. По указу 1900 г. права на потомственное дворянство лишались кавалеры 4-й степени, получавшие с этого времени лишь на личное дворянство (купцы становились потомственными почетными гражданами). После Октябрьской революции, по декрету ВЦИК и СНК награду упразднили.

Церковная награда РПЦ

В советское время в 1958 г. награда была возрождена в честь 40-летнего юбилея учреждения патриаршества Русской Православной Церковью. До 1961 г. орден вручали лишь иностранным религиозным деятелям. Первым кавалером 18 июля 1961 г. стал патриарх РПЦ Алексей I. Орденом может быть удостоен не только храм, монастырь или даже целая епархия, но и светские общественные деятели, имеющие заслуги перед церковью.